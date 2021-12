–

A modo de presentaci贸n.

Hitler fue elegido. Tambi茅n Bolsonaro, Trump, Putin鈥 La pena de muerte es perfectamente legal en USA y muchos otros pa铆ses democr谩ticos. Por decisiones democr谩ticas estamos amenazados con la destrucci贸n nuclear, quemamos combustibles f贸siles o regulamos nuestro sistema laboral de modo que permite privilegiados con fortunas inabarcables y colas del hambre y la miseria. Todo legal.

La Desobediencia Civil es hoy un modo de intervenci贸n necesario para luchar 禄 contra la inercia de las instituciones, la ceguera del poder pol铆tico禄, la desregularizaci贸n de la econom铆a o las pr谩cticas militares, policiales y judiciales abusivas.

Presentamos aqu铆 la traducci贸n de dos cap铆tulos de El Imperativo de Desobediencia, de Muller, donde plantea la obligaci贸n ciudadana de 芦poner a prueba la legitimidad de la ley para, si es necesario, romper con su marco tranquilizador禄. La Desobediencia Civil puede y debe contribuir a la respiraci贸n de nuestras asfixiadas democracias.

La Desobediencia Civil, garant铆a de la Democracia. Por J-M Muller.

El valor c铆vico de la disidencia.

Hoy nadie plantea seriamente que la 鈥渄emocracia鈥 no sea el proyecto pol铆tico que mejor se corresponde con la idea de una sociedad de justicia y libertad. Pero 驴Qu茅 es la 鈥渄emocracia鈥? El concepto mismo se encuentra envuelto en una ambig眉edad fundamental. Seg煤n su origen etimol贸gico (demos: pueblo; cratos: poder) la palabra democracia puede comprenderse como 鈥渆l gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo鈥. Pero la palabra democracia significa, sobre todo, un gobierno que respeta las libertades y los derechos del ser humano, de cada persona y de todas las personas. Estos dos significados no son contradictorios en s铆 mismos, pero puede llegar a serlo. Para lograr la democracia, el pueblo debe llevar dentro de s铆 la exigencia 茅tica que fundamenta el ideal democr谩tico. La democracia es una apuesta por la sabidur铆a del pueblo. Sin embargo, esto 煤ltimo no siempre lo vemos en el acontecer pol铆tico. El pueblo puede llegar a ser una multitud, y la pasi贸n se apodera m谩s f谩cilmente de una multitud que la raz贸n. La democracia es, pues, siempre relativa, incompleta, inacabada, nunca conseguida del todo, siempre a conquistar.

La democracia pretende fundamentar su legitimidad sobre la ley del n煤mero. Pero esto puede no corresponder con el derecho. La ley de la mayor铆a 鈥 puesto que cada vez que se dice 鈥渆l pueblo鈥 hay que entender 鈥渓a mayor铆a del pueblo鈥- no garantiza el respeto a la exigencia 茅tica que fundamenta la democracia. La dictadura del n煤mero puede ser m谩s implacable que la tiran铆a de uno solo. La mayor铆a es una noci贸n puramente cuantitativa, no tanto cualitativa. Que una opini贸n sea mayoritaria no implica de ninguna manera que sea leg铆tima y obligue a los ciudadanos a la obediencia. 驴Qu茅 ocurre cuando la voluntad de un gran n煤mero, es decir, 鈥渓a voluntad del pueblo鈥, se acomoda a la injusticia? Para el ciudadano responsable no puede haber duda: la exigencia 茅tica debe primar sobre la voluntad de la mayor铆a, el derecho debe prevalecer sobre el n煤mero. En verdadera democracia, el respeto al derecho es m谩s obligatorio que el respeto al sufragio universal.

La ciudadan铆a no deber铆a estar basada en la disciplina colectiva de todos, sino en la responsabilidad y, por tanto, en la autonom铆a personal de cada uno. Ya he dicho otras veces, y la historia nos lo confirma, que la democracia, con mucha frecuencia, est谩 m谩s amenazada por la obediencia ciega de los ciudadanos que por su desobediencia. En realidad, la obediencia pasiva de los ciudadanos constituye la fuerza de los reg铆menes arbitrarios y totalitarios. En nombre de su conciencia, cada persona puede y debe oponerse a la ley de la mayor铆a cuando esta genere una injusticia espec铆fica. La democracia debe respetar no s贸lo la libertad de opini贸n y la libertad de expresi贸n, sino tambi茅n la libertad de conciencia. El libre asentimiento a la ley, que fundamenta el pacto democr谩tico, implica el derecho a la disensi贸n. El ciudadano s贸lo es libre para obedecer si es libre para desobedecer. Existe, pues, un civismo de disensi贸n, una disidencia c铆vica, una desobediencia civil que, en nombre del ideal democr谩tico, rechaza someterse a la ley de la mayor铆a. La desobediencia civil se presenta como algo necesario para la respiraci贸n de la democracia. Lejos de debilitar a la democracia, la protege y la refuerza. 鈥淗acen falta muchos indisciplinados para hacer un pueblo libre鈥, dec铆a Bernanos. (Georges Bernanos. Les enfants humili茅s. Paris. Gallimard. 1949, p.77.)

Seg煤n la teor铆a del Estado que ha prevalecido hasta el presente en nuestras sociedades, la obediencia a la ley de la mayor铆a es uno de los fundamentos esenciales de la democracia. Pr谩cticamente es la ley del n煤mero la que manda en la democracia. Pero la ley del n煤mero puede no corresponderse con la exigencia del derecho. Y, en ese caso, nadie duda que el derecho debe prevalecer sobre el n煤mero.

La funci贸n de la Ley. La desobediencia como respiraci贸n de la Democracia

Toda vida en sociedad implica la existencia de leyes. Si queremos jugar juntos, es preciso que elaboremos las reglas del juego. Y el juego s贸lo es posible si cada uno las respeta. Por tanto, no tendr铆a sentido, en nombre de un ideal de no-violencia absoluta, concebir una sociedad donde la justicia y el orden pudieran estar aseguradas por la libre decisi贸n de cada uno, sin que sea necesario recurrir a prohibiciones, obligaciones o exigencias impuestas por la ley. Esta 煤ltima cumple una funci贸n social que no se puede negar: la de obligar a los ciudadanos a un comportamiento razonable, de modo que no pueda darse rienda suelta ni a la arbitrariedad ni a la violencia. No ser铆a justo, pues, considerar las obligaciones impuestas por la ley s贸lo como obst谩culos a la libertad: son, en primer lugar, las garant铆as para ella. Al prohibir apropiarse del bien de otros, la ley garantiza la seguridad de mi propio bien. Las leyes justas son el fundamento mismo del Estado de derecho. Una sociedad sin leyes puede significar tanto el reino del caos como el reino del terror. Una sociedad sin leyes permite el libre desarrollo de la criminalidad y la organizaci贸n de redes mafiosas. Mientras que la ley cumpla su funci贸n al servicio de la justicia, merece el respeto y la obediencia de los ciudadanos.

Es natural que en democracia el poder pol铆tico goce de una presunci贸n de legitimidad; pero esto no es indiscutible, es decir, que es posible aportar evidencias en contra. Cuando la ley respalda o genera ella misma la injusticia, merece la desobediencia de los ciudadanos. La legalidad de las disposiciones prescritas por el Estado no es suficiente para fundamentar su legitimidad. La obediencia a la ley no exime al ciudadano de su responsabilidad. La democracia exige ciudadanos responsables y no individuos disciplinados.

Por esta raz贸n, precisamente, el deber de desobediencia civil a una ley, a un reglamento o a una orden injusta, concierne muy particularmente al ciudadano-funcionario. El c贸digo deontol贸gico de los agentes del Estado deber铆a precisar, expl铆citamente, que todo funcionario debe negarse a obedecer no s贸lo una orden ilegal, sino tambi茅n, una orden ileg铆tima. Conviene, pues, que en una democracia los poderes p煤blicos elaboren protocolos oficiales sobre las obligaciones de los funcionarios concernidos por tales 贸rdenes. Esos protocolos deben remarcar que las administraciones p煤blicas tienen un papel estrat茅gico muy importante en la defensa del Estado de derecho. Por tanto, la deontolog铆a de los funcionarios, como toda deontolog铆a, no puede estar definida s贸lo por referencia a disposiciones jur铆dicas, sino que debe, imperativamente, ser referida a exigencias 茅ticas.

Sumisi贸n a la autoridad: Los experimentos de Stanley Milgram.

Nuestras sociedades est谩n dominadas por una cultura de la obediencia. Desde su primera infancia la criatura humana es 鈥渇ormateada鈥 para obedecer. Debe obedecer en su familia, y debe obedecer en el colegio. Todo coincide, en su educaci贸n, para convencer al ni帽o de que la obediencia es un deber y una virtud y que, por consiguiente, la desobediencia es una mala acci贸n. Cuando se hace adulto debe, adem谩s, obedecer en su vida profesional y en su vida c铆vica, y en su momento, al ej茅rcito. Si practica una religi贸n, la obediencia le ser谩 presentada como la garant铆a de su fidelidad y tambi茅n de su salvaci贸n. As铆, el individuo debe obedecer siempre a sus 鈥渟uperiores鈥 y la desobediencia es estigmatizada como falta grave que, como tal, pide sanci贸n en forma de castigo.

Numerosos experimentos han mostrado que los seres humanos son capaces de crueldad con otras personas indefensas, sin otro motivo que la sumisi贸n a la autoridad. Esto es un descubrimiento del que a煤n estamos lejos de haber sacado todas las conclusiones, sobre todo para una 茅tica del ejercicio del poder. Entre esos experimentos, los llevados a cabo por el psicosoci贸logo americano Stanley Milgram, y que recoge en su libro Soumission 脿 l鈥檃utorit茅 (Stanley Milgram. Sumissi贸n 脿 l鈥檃utorit茅. Paris. Calmann-L茅vy. 1974) son, quiz谩, los m谩s significativos.

En 1960 el laboratorio de psicolog铆a de la Universidad de Yale lanza una investigaci贸n sobre la memoria y, muy concretamente, sobre los efectos del castigo en el proceso de aprendizaje. A tal fin recluta, por anuncios en la prensa local, a las personas que acepten participar en la investigaci贸n. El investigador pide a cada una de esas personas aplicar a un 鈥渁lumno鈥 castigos cada vez m谩s severos, por medio de descargas el茅ctricas de intensidad creciente, cada vez que cometa un error. El 鈥渁lumno鈥 es en realidad un actor que no recibe descarga el茅ctrica alguna, pero que debe expresar sufrimiento y protestar cada vez m谩s vehementemente. A 75 voltios, gime; a 150 voltios, s煤plica que se pare el experimento; a 285 voltios, su 煤nica reacci贸n es un grito de agon铆a. 鈥淧ara el sujeto, precisa Milgram, la situaci贸n no es un juego sino un conflicto intenso y muy real. Por una parte, el sufrimiento manifiesto del alumno le incita a pararse; por otra, el investigador, la autoridad leg铆tima, frente a la que se siente comprometido, le urge a continuar. Cada vez que duda para administrar una descarga, recibe la orden de continuar. Para salir de esa situaci贸n insostenible debe, pues, romper con la autoridad鈥 (Ibid., p.20.) Nadie se neg贸 a participar en el experimento, y casi dos tercios aceptaron incluso continuarlo hasta el nivel de descarga el茅ctrica m谩s elevada del simulador. Milgram resume as铆 la conclusi贸n esencial de su estudio:

鈥淧ersonas normales, desprovistas de toda hostilidad, pueden, cumpliendo simplemente con su obligaci贸n, convertirse en ejecutores de un terror铆fico proceso de destrucci贸n. Adem谩s, incluso cuando no les es posible ignorar los efectos funestos de sus actividades profesionales, si la autoridad les pide actuar en contra de normas fundamentales de la moral, raros son los que tienen los recursos interiores necesarios para resistirse a ello鈥. (Ibid. p. 22.)

La obediencia a los mandatos judiciales y a las 贸rdenes de la autoridad es uno de los factores principales del comportamiento humano. 鈥淧odemos constatar, escribe Hannah Arendt, que el instinto de sumisi贸n a un hombre fuerte ocupa en la psicolog铆a humana un lugar al menos tan importante como la voluntad de poder y, desde un punto de vista pol铆tico, quiz谩 m谩s significativo鈥. (Hannah Arendt, Du mensonge 脿 la violence, op.cit., p.148) Entre todas las reglas sociales interiorizadas por la persona desde su primera edad, el respeto a la autoridad ocupa un lugar central y preponderante. Sin embargo, este condicionamiento nunca es total y, al hacerse adulta, la persona adquiere una relativa autonom铆a personal, d谩ndose algunas reglas de conducta en funci贸n de ciertos criterios morales que ella misma ha elegido. Pero desde el momento en que est谩 incorporada en una organizaci贸n jerarquizada, su modo de comportamiento se encuentra profundamente modificado. Corre el riesgo entonces de perder lo esencial de sus adquisiciones personales: su vida intelectual, moral y espiritual puede sufrir una regresi贸n importante. El individuo se encuentra colocado en una situaci贸n de dependencia en relaci贸n a los otros miembros de la colectividad y, m谩s a煤n, en relaci贸n a quien la colectividad reconoce como su jefe. Seg煤n Freud, 鈥渕谩s bien que animal gregario, el hombre es un animal de tribu, es decir, un elemento constitutivo de una tribu guiada por un jefe鈥. (Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, Paris, Petite Biblioth猫que Payot, 1981, p.34.) Y precisa:鈥 El individuo renuncia a su ideal del yo en favor del ideal encarnado por el jefe鈥. (Ibid., p.158.) En la sumisi贸n del individuo a la autoridad hay, al mismo tiempo, una parte de obligaci贸n, que resulta de m煤ltiples presiones, y una parte de consentimiento; y es muy dif铆cil decir cual es la medida exacta de cada una de ellas. La inclinaci贸n del individuo a la sumisi贸n se encuentra fuertemente reforzada por las recompensas que ofrece la obediencia y los castigos que sancionan la desobediencia. La persona que ejerce la violencia por obediencia a la autoridad se contenta generalmente con 鈥渃umplir con su deber鈥. No quiere tener en cuenta el valor moral indiscutible de esta regla de conducta, tratando de ocultar la inmoralidad de lo que hace. El valor moral de la obediencia prevalece sobre la inmoralidad de la orden. El sujeto puede entonces convencerse de que hace bien en obedecer, incluso si lo que hace es malo. Mientras obedece est谩 preocupado, sobre todo, por ejecutar correctamente la orden recibida, de modo que satisfaga a la autoridad que conf铆a en 茅l. La preocupaci贸n t茅cnica tiende a borrar en el sujeto obediente toda preocupaci贸n 茅tica.

La obediencia instrumentaliza a quien se somete a las 贸rdenes de la autoridad. El sujeto obediente se apoya en la autoridad para decidir su conducta y la legitimidad de la misma. Para el individuo sumiso, la legitimidad de la orden dada se fundamenta en la legitimidad de la autoridad, y la legitimidad del acto ordenado se fundamenta en la legitimidad de la orden dada. El que obedece, puesto que act煤a con la cobertura de la autoridad, no se siente responsable de las consecuencias de sus actos. Atribuye la responsabilidad a la autoridad misma. As铆, la persona es capaz de renunciar a todo juicio sobre su propia conducta bajo el pretexto de obedecer 贸rdenes de sus superiores.

鈥淟as personas est谩n inclinadas a aceptar las valoraciones de la acci贸n proporcionadas por la autoridad leg铆tima. Dicho de otra manera: aunque el sujeto sea quien realice la acci贸n, le permite a la autoridad decidir su significaci贸n. Es esta abdicaci贸n ideol贸gica la que constituye el fundamento cognitivo esencial de la obediencia鈥. (Stanley Milgram. Soumission 脿 l鈥檃utorit茅, op.cit., p.181)

La persona encuentra en la sumisi贸n una cierta seguridad, a la que tendr铆a que renunciar si cogiera el camino escarpado de la desobediencia abierta. En primer lugar, la obediencia garantiza al individuo permanecer integrado en el grupo, en la comunidad, en la sociedad. Romper con el poder es excluirse a s铆 mismo de la colectividad, en la que se encuentran los medios para vivir en un relativo confort; negarse a obedecer es exponerse seguramente a sufrir todos los inconvenientes de la incomunicaci贸n y la exclusi贸n. Por tanto, y sobre todo, someti茅ndose al poder, el individuo tiene la sensaci贸n de estar protegido por la ley. Adem谩s de esto tiene, de alguna manera, la sensaci贸n de participar 茅l mismo en el poder al que se somete. Erich Fromm escribi贸:

鈥淢i obediencia me integra en el poder que yo admiro, ese que me da una impresi贸n de fuerza. No puedo equivocarme, puesto que el poder decide por mi; no puedo estar solo, porque 茅l vela por mi. (鈥) Para desobedecer hay que tener el valor de estar solo, de equivocarse鈥. (Erich From. De la d茅sob茅issance et autres essais, Paris, Robert Laffont, 1983, p.17)

Por eso, romper con el poder es volver a encontrarse uno mismo sin fuerzas, solo, d茅bil, abandonado, impotente, al menos hasta que ese poder sea suprimido, lo que puede llevar demasiado tiempo. Y nadie tiene la seguridad de sobrevivir al poder que desaf铆a y que pretende quebrar. Sin embargo, desde el punto de vista de la exigencia moral, no puede haber ninguna duda al respecto: cuando hay un conflicto entre la exigencia de la conciencia y la obligaci贸n de un mandato, la persona debe negarse a obedecer. Y es que no es la obediencia la virtud principal de los ciudadanos, sino la responsabilidad. Puede ser que la responsabilidad invite a la obediencia, pero tambi茅n puede ser, igualmente, que la responsabilidad exija desobedecer. La objeci贸n de conciencia es, pues, la 煤nica v铆a que permite a la persona preservar su autonom铆a, su responsabilidad, su libertad y su dignidad. Que las personas no siempre tienen, por supuesto, el valor ni la fuerza para asumir el riesgo de la desobediencia, cualquiera lo puede entender. Pero cualquiera, igualmente, debe reconocer que la debilidad no es nunca una justificaci贸n.

Obligaci贸n de desobedecer las leyes injustas. 驴C贸mo saber si es justa una causa?

Quien se somete a una ley injusta tiene una parte de responsabilidad en esa injusticia. Lo que permite la injusticia no es tanto la ley injusta, como la obediencia a la ley injusta. Por tanto, para denunciar y combatir la injusticia generada por la violaci贸n de un derecho, para luchar contra la injusticia de la ley, es necesario 鈥 habr铆a que鈥- desobedecer la ley. La desobediencia es disidencia, no delincuencia. Quien desobedece no es insolidario con la comunidad pol铆tica a la que pertenece: no se niega a ser solidario, se niega a ser c贸mplice. Es un honor para la democracia no tratar a los disidentes como delincuentes, no criminalizar la disidencia, sino reconocerla como expresi贸n de libertad de los ciudadanos que pretenden ejercer plenamente sus responsabilidades c铆vicas. Es una grandeza de la democracia reconocer el valor c铆vico de la disidencia.

No es la ley la que debe dictar lo que es justo, sino que es lo que es justo lo que debe dictar la ley. Adem谩s, cuando el ciudadano estima que hay un conflicto entre la ley y la justicia, debe elegir respetar la justicia y desobedecer la ley. Lo que debe orientar el comportamiento de la ciudadan铆a no es lo que sea legal, sino lo que sea leg铆timo. Aqu铆 se plantean varios interrogantes. 驴No es peligroso dejar a cada persona la libre interpretaci贸n sobre la legitimidad de las leyes? 驴Permitir que cualquiera tenga la libertad de actuar a su modo, no es establecer el desorden en toda la sociedad? 驴No va a bastar con que una ley moleste a una persona para que esta reivindique el derecho a desobedecerla? 驴Seg煤n qu茅 criterios, en definitiva, puede tenerse la certeza de que una ley es injusta? A todas estas cuestiones no se puede responder de otro modo que afirmando que las personas deben asumir la total responsabilidad de sus decisiones y de sus actos. En 煤ltimo t茅rmino, la persona no puede decidir actuar de otra forma que por medio de las luces y las exigencias de su propia raz贸n y consciencia. Corre, ciertamente, el riesgo de equivocarse, pero este riesgo ser铆a a煤n mucho mayor si eligiera conformarse con las decisiones tomadas por otros. Para tener raz贸n hay que aceptar el riesgo de equivocarse. Elegir incondicionalmente la obediencia es elegir la irresponsabilidad.

No obstante, esto no debe dispensar de preguntarse, por 煤ltimo, sobre los criterios que validan una campa帽a de acci贸n de desobediencia civil, que muestran que los valores planteados para justificarla est谩n verdaderamente de acuerdo con el bien com煤n, y que permiten, finalmente, decidir si es justa. En efecto, la probabilidad de que se equivoquen quienes desobedecen no es cero, y contra este riesgo no hay una prevenci贸n absoluta. No obstante, ya el debate suscitado por la acci贸n de desobediencia civil en el espacio p煤blico debe crear las condiciones de un primer discernimiento. Este debate, con contradicciones, necesariamente, es la ocasi贸n para las diferentes fuerzas vivas de la sociedad civil, especialmente para las 鈥渁utoridades morales鈥, para discutir la validez de los argumentos planteados por las diferentes partes en conflicto. Esta confrontaci贸n de ideas, a medida que avanza la campa帽a, debe permitir una clarificaci贸n del inter茅s social del conflicto. Si la causa planteada es injusta, es muy probable (221) que eso acabe manifest谩ndose claramente y que se bloquee la din谩mica de la campa帽a.

En relaci贸n con lo anterior, un segundo criterio de validez es el grado de movilizaci贸n ciudadana que manifieste su solidaridad con la causa. Si una fuerte minor铆a, incluso una mayor铆a, expresa abiertamente su apoyo a la campa帽a, la probabilidad de que la causa sea justa est谩 reforzada. En 煤ltimo t茅rmino, el hecho mismo de que quienes toman las decisiones reconozcan las reivindicaciones planteadas, a帽adir谩 una suerte de confirmaci贸n sobre lo razonable de la campa帽a. Sin embargo, el fracaso de esta no probar铆a, de ninguna manera, que la causa defendida no fuera justa.

Superar el miedo.

De todos modos, al colocarse deliberadamente fuera de la ley, se asumen riesgos que pueden ser considerables, riesgos que intentan disuadir de infringir abiertamente la ley por pretender hacer valer s贸lo los intereses particulares. Por ello es razonable pensar que una persona solo se va a implicar en conflictos de desobediencia si le merece la pena, es decir, solo si el tema es muy importante, solo si, en definitiva, 鈥渆s realmente muy injusto鈥. La acci贸n de desobediencia es una acci贸n dif铆cil porque es una acci贸n de ruptura. Experimentos como el de Milgram demuestran claramente que es mucho m谩s probable que una persona obedezca una ley injusta que que desobedezca una ley justa. Plantear desobediencia civil exige cierto valor. Hay una inseguridad personal inherente a esta decisi贸n. Conviene, pues, ser prudente y muy consciente de los riesgos que se afrontan: cada quien debe medir los riesgos que se toma, y tomar solo lo riesgos que pueda asumir.

De ah铆 la importancia de que estas acciones colectivas se articulen en torno a lo que llamar铆a una 鈥渃omunidad鈥. 鈥淗acer grupo鈥 es una de las dimensiones esenciales de una campa帽a de desobediencia civil. Se trata de constituir un grupo de resistencia, una comunidad de solidaridad, donde compartir no s贸lo convicciones y an谩lisis, sino tambi茅n, miedos y riesgos. Asumir el riesgo de la desobediencia implica superar dificultades tanto psicol贸gicas como sociol贸gicas muy fuertes, que s贸lo el sentimiento de pertenencia a un grupo puede permitir sobrellevar.

Sobre el concepto de Desobediencia Civil

La desobediencia civil no puede definirse como una simple negativa a obedecer la ley. La idea de desobediencia es muy ambigua, y presenta muchas incertidumbres en su propio concepto. Hay que definir, pues, con el mayor rigor, las condiciones que, para los ciudadanos y ciudadanas que pretenden asumir plenamente sus responsabilidades c铆vicas, hacen leg铆tima una acci贸n de desobediencia. Exigencia moral y m茅todo de acci贸n a la vez, la desobediencia civil debe ser definida, por tanto, desde un punto de vista conceptual y desde un punto de vista estrat茅gico.

En Sud谩frica, cuando comienza a organizar la lucha en favor de los derechos de sus conciudadanos emigrantes, Gandhi toma prestada del idioma ingl茅s la expresi贸n 鈥渞esistencia pasiva鈥 para designar el m茅todo de lucha que est谩 poniendo en marcha. 鈥淓ntre los ingleses, dice, cada vez que una peque帽a minor铆a desaprueba alguna ley nociva, en vez de rebelarse, adopta la actitud de resistencia pasiva, no someti茅ndose a la ley, y afrontando los castigos por su desobediencia鈥. (M.K. Gandhi 脿 l鈥檕euvre, Paris, Les 茅ditions Rieder, 1934, p. 172.) Durante el desarrollo de su lucha se dio cuenta, sin embargo, de que esa expresi贸n 鈥渄aba lugar a confusi贸n鈥 y 鈥渉ab铆a riesgo de provocar importantes malentendidos鈥 (Ibid., p谩gs. 169 y 171.) Posteriormente concret贸 m谩s su pensamiento: 鈥淟a resistencia pasiva era, a su modo de ver, el arma de los d茅biles, y como tal fue considerada. Pero, aunque evita la violencia, que no puede ser utilizada por los d茅biles, no la excluye si, a juicio de quien promueve la resistencia pasiva, las circunstancias lo exigieran. (Gandhi, R茅sistence non-violente, Paris, Buchet-Chaste, 8 1986, p.13.) Intent贸, entonces, forjar un nuevo t茅rmino para denominar su lucha y cre贸 la palabra saty芒graha, que significa 鈥渁dhesi贸n a la verdad鈥. Gandhi precisa:

鈥淓n el plano pol铆tico, la lucha en favor del pueblo consiste principalmente en oponerse al error que se muestra en las leyes injustas. Cuando se ha fracasado en el intento de hacer reconocer al legislador su equivocaci贸n, por medio de peticiones y m茅todos semejantes, el 煤nico recurso que queda, si no quieres resignarte al error, es obligarle a ceder ante ti por la fuerza f铆sica, o sufrir, t煤 mismo, provocando la sanci贸n prevista por la violaci贸n de la ley. Por eso es por lo que, para la opini贸n p煤blica, la saty芒graha parece corresponderse tanto con la desobediencia civil como con la resistencia civil. Una y otra son civiles, en el sentido de que no son penales, criminales.鈥 (Gandhi. Op. cit., p.6-7)

La palabra 鈥渃ivil鈥, nos dice el Dictionnaire historique de la langue fran莽aise, est谩 tomada del lat铆n civilis, que significa 鈥渞elativo a los ciudadanos, a sus derechos, a su existencia鈥. El primer significado de la desobediencia civil es, pues, el de una desobediencia 鈥渃iudadana鈥. La desobediencia civil es un acto 鈥渃铆vico鈥. Por eso algunos ha preferido traducir la expresi贸n inglesa civil disobedience como 鈥渄esobediencia c铆vica鈥 (Diversas traducciones del texto de Thoreau, Journal d鈥檜n homme libre, Walden) El mismo diccionario precisa que la palabra civilis se opone a militaris. Un segundo sentido de desobediencia civil podr铆a ser que no es 鈥渕ilitar鈥. Pero este significado es equ铆voco y, en definitiva, inadecuado. Ciertamente, la f贸rmula de la desobediencia civil no es 鈥渕ilitar鈥, pero los mismos militares pueden recurrir a ella neg谩ndose a someterse a 贸rdenes que juzguen contrarias a la deontolog铆a de su oficio, como por ejemplo las que les ordenen torturar a sus prisioneros. Por otra parte, y sobre todo, civilis se opone a penal, a criminal. En su origen la palabra 鈥渃rimen鈥 pertenece al lenguaje jur铆dico y califica un acto delictivo merecedor de una condena judicial. En franc茅s tom贸 enseguida el significado amplio de 鈥渇alta grave a la moral鈥. Se trata, pues, de una 鈥渁cci贸n culpable鈥. Se reencuentra aqu铆 la definici贸n que dio Gandhi: la desobediencia es civil en el sentido de que no es 鈥渃riminal鈥, es decir, que respeta los principios, las reglas y las exigencias de la moralidad y, por tanto, de la 鈥渃ivilidad鈥. La desobediencia civil es la manera civilizada de desobedecer. En definitiva, es civil en el sentido de que no es violenta.

La violencia, sin embargo, cuando es ejercida por los ciudadanos, siempre es una desobediencia, puesto que, por principio, la ley proh铆be toda violencia que no sea la de los agentes del Estado. Este se arroga el monopolio de la violencia legal, lo que en principio no implica necesariamente que sea leg铆tima. Pero la violencia es una desobediencia 鈥渃riminal鈥 desde el momento que infringe las reglas civiles. Para que la desobediencia pueda gozar de legitimidad democr谩tica, es esencial que permanezca 鈥渃ivil鈥, es decir, 鈥渘o-violenta鈥. La expresi贸n (229) 鈥渄esobediencia c铆vica鈥 plantea, as铆, el inconveniente decisivo de hacer pasar a segundo plano el car谩cter 鈥渃ivilizado鈥 que debe mantener toda acci贸n de desobediencia para seguir siendo鈥ivil. As铆 pues, la expresi贸n 鈥渄esobediencia civil鈥 afirma mejor, y muy claramente, que lo que da todo su sentido a la 鈥渃iudadan铆a鈥 es el 鈥渃ivismo鈥. La ciudadan铆a es un estado; el civismo es una virtud, una conducta. Es precisamente la virtud del ciudadano. Es significativo que algunos de entre quienes recomiendan la 鈥渄esobediencia c铆vica鈥 o la 鈥渄esobediencia ciudadana鈥 admitan que una y otra puedan llevar a acciones violentas. Es por eso por lo que me parece esencial mantener la expresi贸n 鈥渄esobediencia civil鈥, que es la misma que se encuentra tanto en las traducciones de los escritos de Gandhi y de Mart铆n Luther King, como en los de Hannah Arendt, John Rawls, J眉rgen Habermas y Ronald Dworkin.

Ley injusta y Causa justa.

Hoy, sin embargo, la palabra 鈥渃rimen鈥 ha tomado, en el uso com煤n, el sentido de 鈥渉omicidio鈥, 鈥渁sesinato鈥; designa una acto condenable e inexcusable. Con todo rigor, la violencia no podr铆a, pues, siempre ser calificada de 鈥渃riminal鈥. Frente a una clara situaci贸n de injusticia, frente a una opresi贸n o una agresi贸n, algunas personas pueden estimar que deben recurrir a la violencia sin que por ello su acci贸n sea 鈥渃riminal鈥. Ciertamente puede resultar mortal, pero, si est谩 al servicio de una causa justa no podr铆a ser calificada pura y simplemente de 鈥渃riminal鈥 en el sentido que esta palabra ha tomado actualmente. Conviene, pues, definir, no dos, sino tres formas de desobediencia: la 鈥渄esobediencia civil鈥 que viola una ley injusta y quiere ser no-violenta; la 鈥渄esobediencia violenta鈥 que tambi茅n viola una ley injusta, pero recurre a la violencia para defender una causa justa; y la 鈥渄esobediencia criminal鈥, que viola una ley justa y no duda en recurrir a la violencia para defender una causa injusta.

Como en toda acci贸n, el fin perseguido es lo primero, lo principal, prioritario frente a los medios utilizados. La desobediencia civil no es un fin en s铆 misma. As铆, todo acto de desobediencia debe ser juzgado, en primer lugar, no en funci贸n de los medios utilizados 鈥 violentos o no violentos (no escribo aqu铆 no-violentos con toda intenci贸n), sino en funci贸n de los fines buscados. Esto significa que la legitimidad de una desobediencia est谩 fundada en primer lugar en el car谩cter injusto de la ley que viola deliberadamente. La desobediencia s贸lo es civil si la ley que viola es injusta. Del mismo modo esto significa que una desobediencia que viola una ley justa no es civil ni es leg铆tima: es 鈥渃riminal鈥 en el primer sentido de esta palabra, incluso si no se expresa por medios violentos. Y pasa lo mismo con la obediencia: s贸lo es leg铆tima 鈥 no es 鈥渃ivil鈥- si la ley observada es justa. La obediencia a una ley injusta puede as铆 ser calificada de 鈥渙bediencia criminal鈥, incluso si no implica el recurso a medios violentos.

En su libro El enga帽o de la violencia, tambi茅n Hannah Arendt distingue entre la 鈥渄esobediencia civil鈥 y la 鈥渄esobediencia criminal鈥. Pero a pesar de que utiliza en varias ocasiones esta 煤ltima expresi贸n, no la define con precisi贸n. Como si eso se diera por sobreentendido, ella la asimila a toda acci贸n delictiva por la que el ciudadano viole el pacto constitucional que, en una democracia 鈥 ella se refiere de hecho a la democracia americana- fundamenta el estado de derecho garantizando la paz p煤blica.

鈥淗ay una diferencia esencial entre el criminal que intenta ocultar ante todos sus actos reprehensibles y el que hace acto de desobediencia civil desafiando a las autoridades y se declara 茅l mismo como portador de un derecho distinto鈥 (Hannah Arendt, Du mensonge 脿 la violence, Essais de politiqueo contemporaine, Paris, Calmann-L茅vy, 1972, p. 81)

Subraya que la delincuencia com煤n act煤a 煤nicamente en su propio inter茅s, mientras que quien realiza un acto de desobediencia civil busca oponerse a una injusticia sin querer beneficiarse personalmente de un privilegio. En respuesta a los juristas que consideran que toda desobediencia es de naturaleza delictiva, afirma:

鈥淟as pruebas que podr铆an demostrar que los actos de desobediencia civil (鈥) tienen tendencia a (鈥) llevar a la criminalidad, no s贸lo son insuficientes: faltan totalmente鈥 (Ibid. P. 80)

Gandhi ha justificado la desobediencia civil no s贸lo como un derecho sino tambi茅n como un deber de la persona libre y responsable.

鈥淪i el ser humano se diera cuenta simplemente de que obedecer leyes injustas es contrario a su naturaleza, ninguna tiran铆a podr铆a someterle. He ah铆 el verdadero camino de la autonom铆a. (鈥) La esclavitud de los humanos durar谩 tanto tiempo como dure la idea supersticiosa de que podr谩n ser obligados a someterse a leyes injustas鈥 (Gandhi. Su civilizaci贸n y nuestra liberaci贸n鈥 Op, cit., p.142.143.)

Gandhi lamenta que, en una parte esencial y muy a menudo decisiva, la educaci贸n repose sobre el deber de obediencia a la autoridad y condicione as铆, de tal modo a los ni帽os que acaben convirti茅ndose en ciudadanos sumisos e irresponsables. Acusa a los colegios 鈥渄onde se les ense帽a a los ni帽os a considerar la obediencia al Estado como superior a la obediencia a su conciencia, y donde son corrompidos por las falsas doctrinas sobre el patriotismo, sobre el deber de obediencia a los superiores, aunque estos sucumban f谩cilmente a los hechizos y privilegios corruptos del poder.鈥 (Citado por Jean Herbert, Ce que Gandhi a vraiement dit, Paris, Stock, 1969, p. 133-134.)

Seg煤n Gandhi, el ciudadano debe juzgar en conciencia sobre la moralidad de las leyes y negarse a obedecer las que considere injustas. Afirma:

鈥淟a desobediencia civil es el derecho imprescriptible de todo ciudadano. No podr铆a renunciar a 茅l sin dejar de ser persona. La desobediencia civil nunca da paso a la anarqu铆a, mientras que la desobediencia criminal s铆 puede llevar a ella. So pena de desaparecer, cada Estado trata de poner fin a la desobediencia criminal por la fuerza. Pero acabar con la desobediencia civil ser铆a querer encarcelar la conciencia鈥 (Gandhi Tous les hommes sont fr猫res, Vie et pens茅 es Du Mohatma Gandhi d鈥檃pr猫s ses oeuvres, Paris, Gallimard,1969, Coll. Id茅es, p.235-236)

Tener raz贸n frente a la injusticia.

La objeci贸n de conciencia se distingue de la desobediencia civil. La primera se fundamenta en la obligaci贸n moral que lleva a una persona a negarse a obedecer una ley o una orden que juzga contraria a las exigencias de su conciencia. El objetor de conciencia tiene la convicci贸n de que obedeci茅ndola se hace c贸mplice y, por tanto, culpable, de una injusticia espec铆fica que atenta contra la dignidad humana. En el caso de la segunda, la acci贸n se fundamenta tambi茅n sobre una convicci贸n moral, sobre una obligaci贸n de conciencia. Para denominar al autor de tal acci贸n se podr铆a utilizar leg铆timamente la expresi贸n 鈥渄esobediente de conciencia鈥 鈥ero lo que caracteriza la desobediencia civil es el ser una acci贸n colectiva, programada y organizada, que busca crear un equilibrio de fuerzas para ejercer sobre los poderes establecidos una presi贸n que les obligue a restablecer el derecho. Se trata de alcanzar un objetivo pol铆tico. Lo que prima en la desobediencia civil no es la motivaci贸n moral, sino el motivo pol铆tico. No basta con que la acci贸n de desobediencia civil est茅 justificada, sino que debe ser eficaz. Si la negativa a obedecer est谩 inspirada solamente por la conciencia, el individuo permanece en un cara a cara consigo mismo en la intimidad de su casa. Cuando la negativa a obedecer est谩 motivada por una raz贸n pol铆tica, el individuo es, entonces, confrontado con otros en la plaza p煤blica.

As铆, la desobediencia civil no solo expresa la protesta moral del individuo frente a una ley o decisi贸n injusta, sino la voluntad pol铆tica de una comunidad de ciudadanos que quieren ejercer su poder. (237) Aqu铆 no se trata, pues, solo, de protestar contra la injusticia; se trata de combatirla y de obtener justicia. La principal motivaci贸n de los objetores de conciencia es tener raz贸n contra la injusticia, mientras que el objetivo principal de los desobedientes de conciencia es tener raz贸n frente a la injusticia. El objetor de conciencia se encuentra en una posici贸n defensiva. Se defiende contra la agresi贸n moral que la ley ejerce contra 茅l. El desobediente, en cambio, 茅l mismo promueve la ofensiva en la lucha contra la injusticia generada por la ley. Por eso, la fuerza de un movimiento de desobediencia civil est谩 en funci贸n del n煤mero de desobedientes. En pol铆tica, la fuerza de una idea no depende de su veracidad sino del n煤mero de los que la comparten. Ciertamente su veracidad le da esa fuerza de persuasi贸n con la que convencer y movilizar a los ciudadanos, incluso hasta de la mayor铆a silenciosa; pero, lo m谩s a menudo, es la fuerza del n煤mero lo que es decisivo. As铆, para valorar definitivamente el buen fundamento y sentido de una acci贸n de desobediencia civil no basta con considerar su justificaci贸n moral, conviene tener en cuenta, tambi茅n, su pertinencia pol铆tica y su planteamiento estrat茅gico.

Es interesante preguntarse, aqu铆, c贸mo se posicionan, tanto los objetores como los desobedientes, en relaci贸n a los dos planteamientos 茅ticos definidos por M谩x Weber. El soci贸logo alem谩n plante贸 dos 茅ticas diferentes y opuestas: toda actividad humana 鈥減uede orientarse seg煤n la 茅tica de la responsabilidad o seg煤n la 茅tica de la convicci贸n, de la creencia 鈥. (Max Weber, le savant et le polique, Paris, Plon, Uni贸n G茅n茅rale d鈥櫭ヾitions, coll. 10/18, 1959, p.172) El que act煤a seg煤n 鈥渓a 茅tica de la responsabilidad鈥 se responsabiliza de las consecuencias de sus actos, mientras que el partidario de la 茅tica de la creencia s贸lo se sentir谩 鈥渞esponsable鈥 de la necesidad de mantenerse coherente con sus ideas, con su doctrina. De inmediato hay que decir que, quien desobedece una ley o una orden, claro que se preocupa de las consecuencias previsibles de su acci贸n. Precisamente es por eso, porque si obedeciera tendr铆a como consecuencia previsible hacerse personalmente c贸mplice de una injusticia, por lo que decide desobedecer. Pero no basta con decir esto. Hay que a帽adir a煤n que es preciso que quien desobedezca pueda responder de las consecuencias previsibles de su acci贸n de desobediencia. Puede ocurrir que un objetor, totalmente preocupado por satisfacer las exigencias morales de su conciencia, se despreocupe de las consecuencias pol铆ticas de su desobediencia. En tal caso, se situar铆a en la l贸gica de la 鈥溍﹖ica de la convicci贸n鈥. Pero si el objetor busca asumir las consecuencias pol铆ticas de su acci贸n, y no s贸lo limitarse a su negativa, e intenta encontrar alguna otra soluci贸n al problema planteado adem谩s de lo que la ley quer铆a imponerle, se sit煤a, en ese caso, en la l贸gica de la 鈥溍﹖ica de la responsabilidad鈥. Por otro lado, varios objetores pueden unirse en una acci贸n com煤n para alcanzar un objetivo pol铆tico. Y entonces se convierten en desobedientes.

Por la naturaleza misma de la acci贸n colectiva en la que participa, el desobediente se sit煤a de inmediato en la din谩mica de la 鈥溍﹖ica de la responsabilidad鈥. Ciertamente, como el objetor, est谩 motivado por convicciones a las que intenta ser fiel, pero su objetivo no es moral, es pol铆tico. Su objetivo 煤ltimo no es no participar en una injusticia, sino acabar con ella.

Habr铆a, en fin, un tercer modo de comportamiento que, como paradoja, se podr铆a calificar como 鈥溍﹖ica de irresponsabilidad鈥. Se trata de la actitud de quien obedece la ley sin sentirse responsable de las consecuencias de su obediencia. Piensa que es su deber obedecer la ley porque 鈥渆s la ley鈥, o tambi茅n, aunque es consciente de su injusticia, obedecerla porque no tiene valor para desobedecerla. En uno y otro caso, es una muestra de irresponsabilidad.

Tipos de Ley y Formas de Desobediencia Civil.

Es importante establecer una clara distinci贸n entre la desobediencia a la ley que obliga y la desobediencia a la ley que proh铆be. Ciertamente, la ley que obliga proh铆be desobedecerla, y la ley que proh铆be obliga a no desobedecerla. As铆, en toda ley, obligaci贸n y prohibici贸n se conjugan estrechamente. Pero lo hacen de manera diferente en uno y otro caso. Mientras que en la ley que obliga, el ciudadano est谩 obligado a hacer lo que la ley prescribe, en la ley que proh铆be, est谩 s贸lo obligado a no hacer eso que la ley le proh铆be. As铆, la naturaleza de la transgresi贸n de la ley es diferente en uno y otro caso. En el primero, desobedecer consiste en no hacer eso que la ley prescribe; en el segundo, consiste en hacer eso que la ley proh铆be.

La exigencia de la ley que obliga se presenta al ciudadano como un imperativo categ贸rico que se le impone sin dejarle ninguna escapatoria. Llega un momento en que debe elegir, con urgencia, casi siempre, entre la obediencia y la desobediencia. No se puede esperar y posponer la decisi贸n para m谩s tarde. No se puede aplazar. No se puede diferir la decisi贸n. La ley que proh铆be deja, generalmente, a las personas cierto tiempo para aceptar o rechazar su imposici贸n. Para obedecer la ley que proh铆be, basta con no hacer nada. Frecuentemente no har谩n nada incluso sin haber decidido no hacer nada. No har谩n nada por indiferencia, por imprudencia, por descuido, por desinter茅s. La obediencia a la ley que proh铆be es una obediencia pasiva. La gente no har谩 nada en tanto no vean una raz贸n mayor para desobedecer la ley y hacer lo que proh铆be, una raz贸n mayor que afecte a sus derechos, a sus intereses o a los de otros.

Cuando un ciudadano viola civilmente una ley que proh铆be, pueden darse dos situaciones. Se puede violar una ley injusta que proh铆be el ejercicio de un derecho leg铆timo, por ejemplo, una ley que proh铆ba a los ciudadanos frecuentar un lugar p煤blico, por el mero hecho de pertenecer a determinada minor铆a 茅tnica o religiosa. Pero tambi茅n se puede violar una ley justa, por ejemplo, una ley que proh铆ba la ocupaci贸n de una propiedad privada. Aunque no se rechace el fundamento de esa ley, se puede decidir ir m谩s all谩 de la prohibici贸n que enuncia, para defender un bien superior. As铆 los ciudadanos pueden ocupar leg铆timamente un inmueble vac铆o para que vivan en 茅l personas sin hogar.

Conviene considerar un tercer tipo de ley: la ley que permite. Es decir, la ley que ni obliga ni proh铆be. No es necesario que su permisividad est茅 explicitada en la ley. Basta con que no diga nada sobre cualquier cuesti贸n que ella no proh铆ba. Se habla entonces de 鈥渧ac铆o legal鈥. Pero, precisamente sobre esas cuestiones no contempladas, los ciudadanos pueden estimar que la ley deber铆a intervenir, para preservar derechos o salvaguardar intereses. En este caso, la desobediencia consiste en intervenir para impedir eso que se permite y para exigir una ley que lo proh铆ba.

Desde esta perspectiva conviene distinguir dos formas de desobediencia civil: una directa, y otra indirecta. La primera se opone directamente a una ley injusta, con el objetivo de suprimirla o, al menos, de modificarla. La segunda consiste en oponerse indirectamente a una decisi贸n pol铆tica injusta transgrediendo una ley de la que no se pide ni la abolici贸n ni el cambio. La desobediencia es, entonces, el medio t谩ctico elegido para visibilizar la injusticia de la decisi贸n tomada y para ejercer presi贸n sobre los que deciden, para que cambien de pol铆tica. Por ejemplo, la gente puede bloquear los trenes organizando una sentada en las v铆as, no para conseguir una modificaci贸n de la ley que proh铆be obstaculizar la circulaci贸n en la v铆a p煤blica, sino para reclamar un cambio en la decisi贸n pol铆tica sobre el asunto que se est茅 denunciando, y que puede que no tenga nada que ver con la cuesti贸n de los transportes. Si, justamente, hay imputados por esos delitos 鈥 y eso es verdaderamente lo que se desea -, se har谩 de los tribunales una tribuna para poner a la opini贸n p煤blica como testigo de la justicia de su causa. Las dos formas de desobediencia, directa e indirecta, pueden utilizarse en una misma campa帽a.

As铆, pues, puede definirse la desobediencia civil de la siguiente manera : una acci贸n pol铆tica de resistencia no-violenta, realizada por ciudadanos y ciudadanas que act煤an en nombre de su libertad y de su responsabilidad, y que consiste en infringir abiertamente, deliberadamente, colectivamente, de manera organizada y programada en su duraci贸n, una ley o normativa considerada injusta, y por tanto, inmoral e ileg铆tima, y que busca obtener justicia creando, por una parte, por medio de la movilizaci贸n de recursos de la opini贸n p煤blica en el seno de la sociedad civil; y por otra, por medio de la no-cooperaci贸n con los poderes establecidos, una nueva relaci贸n de fuerzas que obligue a las autoridades a (re)establecer el derecho, cambiando o anulando la ley, promulgado una nueva o cambiando de pol铆tica. En circunstancias excepcionales, frente a la marcada opresi贸n de un r茅gimen dictatorial, una campa帽a de desobediencia civil puede ponerse como objetivo la toma y el ejercicio del poder pol铆tico.

Traducci贸n propia de parte del libro L鈥橧MPERATIF DE D脡SOB脡ISSANCE, de Jean-Marie Muller. 2017. Publicado por primera vez en 2011 por 脡ditions Le passager clandestine, con el t铆tulo 鈥淓l imperativo de desobediencia, Fundamentos filos贸ficos y estrat茅gicos de la desobediencia civil禄. Se ha traducido parte de los cap铆tulos 鈥淟a desobediencia civil garante de la democracia鈥 y 鈥淪obre el concepto de desobediencia civil鈥, as铆 como p谩rrafos de la contraportada. Para Alternativas Noviolentas. JGR. Noviembre 2021.





