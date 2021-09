–

En julio del a帽o pasado, el gobierno de Turqu铆a empez贸 a llenar la presa Ilisu, conocida por encontrarse pocos kil贸metros al sur de la antigua poblaci贸n de Hasankeyf. La inundaci贸n del valle ha generado casi 80.000 desplazados, muchos de ellos trasladados por el gobierno a una poblaci贸n construida para albergar a los antiguos residentes de la ciudad sumergida. Hasankeyf, situada en al sureste del Estado turco, un territorio de mayor铆a kurda, era uno de los asentamientos humanos m谩s longevos de Oriente Medio, con ruinas que datan de hasta 12.000 a帽os de antig眉edad: cuevas con indicios de haber sido habitadas desde el Neol铆tico, restos de fortificaciones romanas, ruinas de un puente medieval y otros muchos bienes ya perdidos. Adem谩s, el valle en el que se encontraban los yacimientos hab铆a sido declarado 谩rea de conservaci贸n natural en 1981. Una empresa neerlandesa contratada por Ankara transport贸 algunos edificios al nuevo asentamiento, pero la mayor铆a de los yacimientos est谩n ahora sumergidos por el r铆o Tigris. La p茅rdida es a煤n m谩s rese帽able si se tienen en cuenta los enormes da帽os que han sufrido los restos arqueol贸gicos en Mesopotamia a lo largo de los 煤ltimos 20 a帽os.

La presa fue proyectada en 1954 por la Junta Nacional del Agua de Turqu铆a, y el proyecto se empez贸 a llevar a cabo, entre pleitos, en 1996. En la d茅cada y media siguiente, dos grupos de inversores extranjeros acabaron por retirarse del proyecto por las protestas que, dentro y fuera de Turqu铆a, denunciaban que la construcci贸n de la presa destruir铆a yacimientos arqueol贸gicos de gran importancia para la poblaci贸n local y la humanidad en general. Tras conseguir formar un nuevo grupo de inversores, formado por bancos turcos relacionados con su partido, Recep Tayyip Erdogan relanz贸 el proyecto, enfrentando siempre una fuerte resistencia por parte de la poblaci贸n local. Tras el intento de golpe de Estado en 2016, las protestas fueron prohibidas y criminalizadas sistem谩ticamente. El desigual reparto de las compensaciones a los habitantes de la localidad dividi贸 a los vecinos que, desde Hasankeyf, trataban de detener la construcci贸n de la presa. La oposici贸n a la misma ha generado no solo un movimiento muy transversal dentro de Turqu铆a, que a煤na a activistas kurdos con ecologistas e intelectuales capitalinos, sino que ha suscitado tambi茅n un amplio debate en el 谩mbito del derecho internacional y la defensa del patrimonio cultural.

El gobierno de Erdogan ha argumentado en dos direcciones para justificar la construcci贸n de la presa: su potencial contribuci贸n a la generaci贸n de energ铆a el茅ctrica, que aumentar铆a la producci贸n del pa铆s considerablemente, y el desarrollo de la provincia de Batman y el 谩rea circundante. Faruk Doru es el antiguo representante del partido HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos) en Europa y actual delegado del movimiento kurdo en Espa帽a y Portugal. Cuando le preguntamos por la presa, se muestra muy cr铆tico. La embajada turca en Madrid, por su parte, ha rechazado responder a nuestras preguntas.

La sed de Mesopotamia

La regi贸n m谩s afectada es Siria, que adem谩s sufre este a帽o de unas lluvias excepcionalmente escasas -una reducci贸n de entorno a un 60% en las precipitaciones-, agravando as铆 una situaci贸n que ya era muy delicada. Un estudio de 2014 se帽alaba, de hecho, la reducci贸n de caudal del Tigris y del 脡ufrates a su llegada a Irak: el primero perd铆a un 0,3% del mismo al a帽o y el segundo un 1%.

Recientemente, el fr谩gil ecosistema sirio ha sufrido otro golpe m谩s. La guerra que libra Turqu铆a contra los movimientos de liberaci贸n kurdos, hegem贸nicos en la Administraci贸n Aut贸noma del Noreste de Siria (en adelante AANES, regi贸n aut贸noma de facto desde 2012) parece haber entrado en una nueva e imprevisible fase: desde la invasi贸n de determinadas 谩reas del territorio por Ankara y sus aliados islamistas en octubre de 2019, la estrategia de Erdogan parece haber virado al planteamiento de una guerra de en todos los niveles. Al bloqueo econ贸mico internacional que afecta al Estado sirio, y en consecuencia tambi茅n a la AANES, Turqu铆a suma ahora la interrupci贸n de la corriente del r铆o 脡ufrates -donde se encuentra, entre otras, la gran presa Atat眉rk-, y la obstrucci贸n de otros flujos de agua esenciales para la supervivencia de la poblaci贸n y del ecosistema local. Los cortes de agua afectan tambi茅n al territorio controlado por Damasco, que lamenta que Turqu铆a est茅 incumpliendo el tratado de 1987, que obliga a Ankara a asegurar un caudal de 500 metros c煤bicos al segundo, y a Irak, donde se encuentra la desembocadura del r铆o.

La ciudad fronteriza de Ser锚kaniy锚 -Ras al Ayn en 谩rabe- fue ocupada durante la mencionada ofensiva turca de 2019. A trav茅s de ella, entra en Siria el r铆o Jabur, que atraviesa numerosas poblaciones hasta llegar a la ciudad de Hasaka y, algunos centenares de kil贸metros m谩s al sur, desemboca en el 脡ufrates. El Jabur es esencial no s贸lo para dar de beber a los habitantes del noreste sirio y a su ganado, sino tambi茅n para regar los extensos campos de trigo de la regi贸n y alimentar a la presa de Tabka, que genera gran parte de la electricidad consumida en la AANES. Tanto Faruk Doru como H. Serhildan, que actualmente vive en la AANES, nos confirman que desde la ocupaci贸n de Ser锚kaniy锚 por Turqu铆a del r铆o Jabur s贸lo queda el lecho: ya no hay agua. Serhildan a帽ade, en este sentido, que esto implica que al no funcionar la presa de Tabka, tienen que obtener energ铆a con viejos generadores de di茅sel, y aun as铆 apenas tienen electricidad dos o tres horas al d铆a.

Esta situaci贸n se repite con otras corrientes de agua a lo largo de toda la AANES. Faruk Doru lamenta el silencio de las organizaciones internacionales sobre esta cuesti贸n: 鈥淟a ONU solo ha hecho una declaraci贸n, que no ha servido de nada, mientras se agrava la situaci贸n de una regi贸n ya devastada por la guerra contra el ISIS鈥. El bloqueo econ贸mico, adem谩s, complica la gesti贸n de los escasos recursos h铆dricos disponibles por la imposibilidad de adquirir bombas, pastillas purificadoras y otros elementos de filtraci贸n y potabilizaci贸n del agua. Todo esto complica a煤n m谩s la situaci贸n de una regi贸n, en la que habitan decenas de miles de desplazados por los conflictos que llevan diez a帽os sucedi茅ndose en Siria.

Agua y guerra

El uso del agua con fines pol铆ticos no es novedoso en las relaciones de Turqu铆a con sus vecinos. En 1999, Ankara amenaz贸 a Siria con cortar los flujos de agua que descienden desde su pa铆s si Damasco no expulsaba al l铆der guerrillero kurdo Abdullah 脰calan de su territorio.

La situaci贸n de Siria se sigue agravando a medida que avanzan los meses de verano. El asedio funcional a trav茅s del uso de presas al que est谩 sometida la AANES, tiene escasos precedentes hist贸ricos, y sus consecuencias pueden ser catastr贸ficas si la situaci贸n permanece inalterada. En la Administraci贸n Aut贸noma se teme que al desgaste producido por la interrupci贸n de los flujos de agua siga otra invasi贸n militar, como la de 2018 en Afrin, o la de 2019 entre Tel Abyad y Ser锚kaniy锚.

El cambio clim谩tico y la desertificaci贸n est谩n aumentando el valor estrat茅gico de muchas fuentes de agua en sitios donde es escasa, y por lo tanto est谩n creciendo tambi茅n las tensiones alrededor de ellas en todo el planeta. Ejemplos significativos son el plan de paz ofrecido por Donald Trump a la Autoridad Palestina para acabar la ocupaci贸n, que otorgaba las fuentes de agua m谩s importantes y toda la ribera del Jord谩n a Israel, o la enorme tensi贸n entre Etiop铆a y Sud谩n y Egipto, generada por la finalizaci贸n por Etiop铆a de la presa del Renacimiento sobre el r铆o Nilo.

