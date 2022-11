–

A fines de octubre super贸 los U$S 384 mil millones. Los compromisos en d贸lares se mantienen sin mayores cambios. Preocupa la concentraci贸n de vencimientos en 2023.

Por Marcelo Di Bari @mdibari

La deuda p煤blica de la Administraci贸n Central lleg贸 en octubre a un r茅cord hist贸rico de U$S 384.108 millones, seg煤n un informe publicado por el Ministerio de Econom铆a. Luego de las emisiones de t铆tulos y cancelaciones del 煤ltimo mes, el stock total creci贸 en U$S 1.859 millones, cifra que pudo ser a煤n mayor de no haber sido por diferencias en la valuaci贸n de tipos de cambio que redujeron el valor final.

De acuerdo a los datos oficiales, el 75% de la deuda bruta en situaci贸n de pago normal corresponde a t铆tulos y letras del Tesoro Nacional, el 19% a obligaciones con acreedores externos oficiales (como el FMI, el Club de Par铆s y otros organismos), el 5% corresponde a Adelantos Transitorios del Banco Central y el 1% restante a otros instrumentos. Adem谩s, el 67% (U$S 254.849 millones) est谩n nominados en moneda extranjera y el tercio restante en pesos.

Las estimaciones oficiales sugieren que el total de la deuda ronda el 80% del Producto Bruto Interno (PBI). La relaci贸n es importante porque marca las posibilidades de repago de los compromisos. Como las tenencias de t铆tulos de deuda por parte de organismos oficiales son elevadas, se cree que el neto en manos de acreedores privados ronda el 45% del PBI. La cifra es accesible si no fuera porque los vencimientos fuertes en d贸lares arrancan en 2025, cuando est谩 previsto el comienzo de la amortizaci贸n de los t铆tulos emitidos en la 煤ltima reestructuraci贸n, hace dos a帽os, y crecen fuertemente en los a帽os siguientes.

Por qu茅 creci贸 la deuda

El crecimiento de la deuda est谩 vinculado b谩sicamente con las emisiones de t铆tulos para cubrir el d茅ficit fiscal, que este a帽o se estima ser谩 de 2,5% del PBI, como tambi茅n para refinanciar los vencimientos de obligaciones ya contra铆das. De acuerdo a las planillas de la Secretar铆a de Finanzas, durante los 煤ltimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situaci贸n de pago normal se increment贸 por el equivalente a U$S 35.012 millones, de los cuales casi la totalidad (el equivalente a U$S 32.094 millones) fue en moneda local. Desde diciembre de 2019, la variaci贸n ya acumula unos U$S 61 mil millones.

La decisi贸n de volcarse en los 煤ltimos meses hacia el financiamiento en pesos en lugar de tomar deuda en d贸lares est谩 vinculada con el cierre de los mercados extranjeros (los bonos argentinos cayeron tanto que rinden hasta 25% promedio en d贸lares) y tambi茅n con la decisi贸n de evitar una mayor exposici贸n cambiaria ante posibles devaluaciones.

Claro que esto no ser谩 suficiente para evitar sofocones a la hora de refinanciar letras y t铆tulos del Tesoro en pesos. Seg煤n un an谩lisis de la consultora Ecolatina, 鈥渃on vistas a 2023, eventualmente la utilizaci贸n de instrumentos indexados, la colocaci贸n de instrumentos a corto plazo y los canjes de deuda se encontrar谩n frente a la incertidumbre generada por las elecciones y un posible cambio de mandato, lo que les demandar谩 a las autoridades ofrecer instrumentos m谩s atractivos para los inversores y establecer alg煤n tipo de anclaje para las expectativas鈥.

