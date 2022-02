–

LA DIALÉCTICA DE LO

IDEAL

Idealistas se consideran

todas aquellas concepciones filosóficas que toman lo ideal

como punto de partida para la explicación de la historia y el

conocimiento, con independencia de la forma particular en que sea

descifrado este concepto: como conciencia, voluntad, pensamiento,

psiquis en general, “alma”, “espíritu”, “sensación”, “principio creador” o “experiencia socialmente organizada”.

Precisamente por esto, el

campo antimaterialista en filosofía se denomina idealismo y

no, digamos, “intelectualismo”, “sicologismo”, “voluntarismo” o “concienticismo”: éstas son ya especificaciones peculiares del

idealismo en general, en cualquiera de sus formas particulares de

manifestación. Lo ideal se comprende aquí en toda su

dimensión, como el conjunto íntegro de todas sus interpretaciones

posibles, tanto las conocidas, como las que están aún por ver la

luz.

[…]

Iván es un hombre, pero

el hombre no es Iván. De forma análoga, no es admisible en modo

alguno definir la categoría general de idealidad a través de la

descripción de una de sus modalidades particulares, aunque sea la

más típica.

El pan es un alimento, no

cabe duda de ello. Pero incluso la lógica escolar prohíbe invertir

esta verdad. La frase “el alimento es el pan”, en calidad de

definición verdadera del “alimento”, no tiene validez alguna y

sólo puede parecer correcta a quien no haya probado otro alimento

que el pan.

