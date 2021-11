–

No es solo Australia la que implementa la dictadura y el apartheid. Holanda volvi贸 al confinamiento y el viernes unos 200 manifestantes opuestos a las restricciones sanitarias lanzaron piedras durante la conferencia de prensa del Primer Ministro en La Haya cuando estaba anunciando las nuevas medidas.

Los manifestantes se enfrentaron a los antidusturbios y polic铆as a caballo frente al Ministerio de Justicia y Seguridad, donde se celebraba la conferencia de prensa.

La protesta acab贸 en escaramuzas por las calles. La polic铆a dispers贸 a la multitud con un ca帽贸n de agua, estallaron disturbios y detuvieron a 15 manifestantes.

Pero la poblaci贸n no se ha dejado intimidar por la represi贸n y el domingo volvieron a salir a la calle, aunque esta vez eran ya miles de personas.

El Primer Ministro, Mark Rutte, anunci贸 la reintroducci贸n del confinamiento y una serie de nuevas restricciones sanitarias, a pesar de que el 82 por ciento de la poblaci贸n ya se ha vacunado con su doble dosis.

Las medidas entraron en vigor el s谩bado por la noche y se mantendr谩n durante al menos tres semanas. Los bares, restaurantes y comercios 鈥渆senciales鈥, como los supermercados, cerrar谩n a las 20:00 horas y los comercios 鈥渘o esenciales鈥 a las 18:00 horas.

El gobierno pide a la poblaci贸n que no acoja a m谩s de cuatro personas en sus casas y que teletrabajen, salvo que no sea posible. Se han cancelado los actos p煤blicos y los partidos de f煤tbol se jugar谩n a puerta cerrada, incluido el partido de clasificaci贸n para el Mundial de f煤tbol entre Holanda y Noruega de la pr贸xima semana. Sin embargo, las escuelas permanecer谩n abiertas y se permitir谩n las salidas fuera de casa.

El gobierno tambi茅n est谩 dispuesto a restringir el acceso a los restaurantes y locales de ocio despu茅s de un periodo de tres semanas s贸lo a los vacunados o curados de 鈥渃ovid鈥, y ya no a los que den negativo en las pruebas.

Las vacunas est谩n fracasando clamorosamente y no s贸lo por los muertos y los efectos adversos. Hab铆an prometido por activa y por pasiva que las restricciones acabar铆an con las inyecciones, y no est谩 ocurriendo nada de eso.

La famosa 鈥渆ficacia鈥 de la que hablaron los expertos tambi茅n ha demostrado ser falsa. En Holanda las dos dosis le parecen poco al gobierno, que ya ha anunciado una 鈥渃ampa帽a de refuerzo鈥 para diciembre. No hay dos sin tres.

No muy lejos de Holanda, Pap谩 Noel no podr谩 hacer felices a los ni帽os austriacos si sus padres no est谩n vacunados. La magia de la Navidad en Austria tiene un sabor a segregaci贸n que no pasar铆a desapercibido para Hitler.

La locura se ha apoderado de Austria y es incomprensible. Privar a los ni帽os de juguetes con el pretexto de que los regalos de Navidad no son 鈥渘ecesidades b谩sicas de la vida鈥 Siglos lav谩ndote el coco para que compres y ahora no te dejan si no est谩s vacunado

El lunes Austria aplic贸 el confinamiento para las personas no vacunadas. Las medidas entraron en vigor a medianoche. Las personas no vacunadas no pueden salir de sus casas o pisos, salvo por motivos urgentes como ir al m茅dico, al trabajo o al supermercado. Las personas no vacunadas pueden seguir comprando alimentos y bebidas en los supermercados, pero no pueden comprar regalos de Navidad, ya que no son 鈥渘ecesidades b谩sicas de la vida鈥. El incumplimiento de la norma puede acarrear graves sanciones.

Negarse a un control policial se castiga con una multa de 1.450 euros, y las empresas y trabajadores deben pagar una multa de hasta 3.600 euros si no aplican la norma 2G, que es el nombre que le dan en Austria a la expresi贸n alemana 鈥済eimpft en genesen鈥, que significa 鈥渧acunado o curado鈥.

Todas las personas no vacunadas de doce a帽os o m谩s est谩n afectadas. Esto representa actualmente unos dos millones de personas. Las restricciones de salida se limitan inicialmente a diez d铆as, pero podr铆an ampliarse. Para garantizar que se respeten las restricciones de salida, habr谩 m谩s polic铆as patrullando.

Con las duras medidas, el gobierno espera que la tasa de vacunaci贸n, que actualmente es del 65 por ciento, siga aumentando. 鈥淟os principales portadores son los no vacunados. El objetivo que nos une es claro: aumentar a煤n m谩s la cuota de vacunaci贸n鈥, dijo el domingo el canciller Alexander Schallenberg tras la rueda de prensa en la que se anunciaron las nuevas medidas de confinamiento.

En la histeria contra los no vacunados, El Parlamento let贸n ha votado a favor de un proyecto de ley que impide a los legisladores nacionales y a los cargos electos locales desempe帽ar su trabajo si no est谩n vacunados contra el coronavirus. Letonia se convierte as铆 en el primer pa铆s del mundo que aprueba una medida de este tipo. El proyecto de ley, que fue apoyado por 62 de los 100 diputados, impide a los legisladores votar y participar en el debate.

La prohibici贸n, que entra en vigor el lunes, afectar谩 al menos a nueve diputados.

El proyecto de ley tambi茅n afecta a los miembros de los ayuntamientos, que ser谩n suspendidos de sus funciones hasta que se vacunen o se recuperen del COVID-19. Los legisladores no cobrar谩n durante este periodo. Est谩 previsto que la prohibici贸n se mantenga hasta julio del a帽o que viene, pero se revisar谩 cada dos meses.

Letonia es el primer pa铆s del mundo que suspende a los legisladores que se niegan a vacunarse contra el coronavirus. Algunos juristas han cuestionado la constitucionalidad de la prohibici贸n, que puede ser impugnada ante los tribunales.

Dina Meistere, jefa de la oficina jur铆dica del Parlamento, dijo que la prohibici贸n no se ajusta a la Constituci贸n y no pasa la 鈥減rueba de proporcionalidad鈥, ya que los diputados sanos y aptos ser谩n suspendidos.

Letonia tiene una de las tasas de vacunaci贸n m谩s bajas de la Uni贸n Europea.

Sin embargo en Gibraltar, el lugar m谩s vacunado del mundo se han suspendido las fiestas de navidad con el 100% de la poblaci贸n vacunadas. 驴En qu茅 quedamos? 驴No eran seguras y eficaces las vacunas? Es posble que los 鈥渆xpertos鈥 encuentren una buena explicaci贸n para el caso Gibraltar, un enclave que no conoci贸 la pandemia, que vacun贸 casi al 100 por cien de la poblaci贸n y, a pesar de todo, suspende las fiestas y actos oficiales de Navidad.

Hab铆an prometido que las vacunas acabar铆an con las mascarillas, confinamientos y restricciones, pero lo 煤nico cierto es que en Gibraltar los 鈥渃asos鈥 han comenzado con las vacunas. Desde octubre han detectado un aumento constante de los contagios que antes no conocieron. Cinco personas est谩n hospitalizadas, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos, y 440 personas est谩n aisladas.

El viernes el gobierno suspendi贸 las fiestas y actos oficiales de Navidad e inst贸 a los ciudadanos a evitar las grandes reuniones, a llevar mascarillas y a mantener la distancia social.

Como hemos repetido tantas veces desde estas p谩ginas, las vacunas no han reducido la 鈥渋ncidencia acumulada鈥, sino todo lo contrario. El gobierno de Gibraltar lo atribuye a la elevada tasa de cribado entre sus residentes, que, seg煤n dice, le permite detectar muchos m谩s 鈥渃asos positivos鈥 que en otros lugares.

Tambi茅n es sabido: el n煤mero de casos depende del n煤mero de tests que realicen. Por eso al principio de la OMS recomend贸 multiplicar los tests; sin ellos no habr铆a pandemia ni cifras de ning煤n tipo.

Seg煤n el Departamento de Salud P煤blica de Gibraltar, desde el 2 de octubre se han producido informes positivos en adultos asociados a diversos eventos y brotes comunitarios separados relacionados con diversas reuniones religiosas. 鈥淓sta semana se ha producido un fuerte aumento de las transmisiones en el lugar de trabajo鈥.

Ante el fracaso de las vacunas, el gobierno gibraltare帽o sigue el gui贸n establecido y desarrolla un programa de inyecciones 鈥渄e refuerzo鈥 para personas mayores de 40 a帽os, trabajadores sanitarios y otros grupos sociales. Hasta ahora, se han inoculado 12.079 dosis 鈥渄e refuerzo鈥.

El gobierno tambi茅n recuerda a la poblaci贸n que las mascarillas siguen siendo uno de los m茅todos m谩s eficaces para reducir la transmisi贸n y que en Gibraltar deben llevarse en tiendas y supermercados, centros m茅dicos y sanitarios, transporte p煤blico, en los funerales en un lugar de culto cerrado o ligeramente abierto y en la terminal del aeropuerto.

Pero la ola de totalitarismo que se extiende por Europa no va a dejar sin navidad solamente a todos los gibraltare帽os y a los no vacunados de Austria, Holanda, etc. Tambi茅n por el norte europeo mientras el Gobierno alem谩n presiona a los no vacunados, oblig谩ndoles a pagar de su bolsillo los test necesarios para entrar en muchos espacios cerrados, las autoridades de la ciudad de Hamburgo han decidido dar otra vuelta de tuerca m谩s a la presi贸n y experimentar con un modelo m谩s duro: nada de test, la entrada a determinados espacios estar谩 solo permitida para vacunados y curados de Covid-19 con certificado de por medio.

Hamburgo est谩 introduciendo el denominado 芦modelo de opci贸n 2G禄 para organizadores de eventos y restauradores. El Senado de la ciudad hanse谩tica permite a estos empresarios prescindir de la limitaci贸n de aforo, a cambio de que se comprometan a restringir el acceso a personas no vacunadas y que no hayan pasado ya la enfermedad.

El 芦modelo 2G禄 estar谩 en vigor oficialmente desde el pr贸ximo s谩bado. Los organizadores de eventos tambi茅n pueden optar voluntariamente por el 鈥渕odelo 3G鈥, que permite la entrada a clientes con un test negativo realizado en las 煤ltimas 24 horas, pero manteniendo los l铆mites de aforo y dem谩s medidas preventivas.

La 芦opci贸n 2G禄 est谩 disponible para teatros, cines, clubs de m煤sica, operadores de ferias, restaurantes, hoteles, piscinas y gimnasios, entre otros. Los organizadores de eventos deportivos con visitantes, festivales folcl贸ricos o cursos educativos tambi茅n se encuentran entre los designados. Por el momento, sin embargo, deben seguir exigiendo el uso de mascarillas m茅dicas en interiores. El Senado anunci贸 controles estrictos. Si los operadores no controlan cuidadosamente en la entrada que se cumplan los requisitos establecidos, se enfrentan a multas elevadas.

Se aplicar谩n reglas especiales a ni帽os y j贸venes. En primer lugar, todas las personas menores de 18 a帽os pueden participar en 芦eventos 2G禄 incluso sin la protecci贸n total de la vacunaci贸n. Para los j贸venes de 12 a 18 a帽os, quienes, seg煤n la nueva recomendaci贸n oficial, tambi茅n deben vacunarse, este per铆odo de transici贸n expirar谩 en seis semanas. Quedan exentos los ni帽os menores de doce a帽os, para los que no se aprueba ninguna vacuna.

El alcalde de Hamburgo, el socialdem贸crata Peter Tschentscher, ha justificado la introducci贸n del modelo, que establece claras diferencias entre personas vacunadas y no vacunadas, alegando que 芦aquellos que ya han sido vacunados han cumplido un papel esencial en la lucha contra la pandemia禄 y 芦debido a que las restricciones para ellos est谩n en peligro por razones legales禄. Tambi茅n hay otros argumentos, como una mayor seguridad en la planificaci贸n de las empresas, a帽ade Tschentscher. La 芦opci贸n 2G禄 no se cuestionar谩, 芦incluso en el caso de nuevos retrocesos en la lucha contra la incidencia y un mayor aumento del n煤mero de infecciones禄.

Seg煤n datos del Instituto Robert Koch (RKI), actualmente hay 86.600 personas 鈥渋nfectadas鈥 con el virus SARS-CoV-2 en Alemania. Desde que empez贸 la pandemia y hasta la fecha se han registrado en total 3.889.173 personas infectadas con el coronavirus. Un total de 53.406.920 personas han sido ya vacunadas y la incidencia por cada 10.000 habitantes en 7 d铆as es actualmente de 61,3.

Afortunadamente aun hay espacio para la esperanza. El denominado tercer mundo pasa de lo lindo de la vacunaci贸n. Por qu茅 en Pap煤a Nueva Guinea tienen pavor a las vacunas?鈥, se el diario El Pa铆s . Solo un 1,7 por ciento de los habitantes de esta regi贸n suroeste del Pac铆fico han recibido la pauta completa. Algunos responsables de la campa帽a de vacunaci贸n han sido amenazados de muerte y atacados porque los consideran parte de una 鈥渃ampa帽a de terror鈥.

La oposici贸n frontal a las vacunas es algo caracter铆stico de las colonias del Tercer Mundo, que tienen una amplia experiencia con todo tipo de f谩rmacos que se han ensayado en sus cuerpos, con consecuencias dr谩m谩ticas que los imperialistas y sus c贸mplices se cuidan muy bien de silenciar.

Los 鈥減rogres鈥 se lamentan de que las vacunas no han llegado al Tercer Mundo. Han tenido buena suerte (hasta ahora). Pero a los pa铆ses a los que han llegado, no se quieren vacunar porque los que siempre han sido esclavos saben apreciar muy bien el verdadero significado la libertad. En Benin el antiguo Secretario General de la Confederaci贸n Sindical de Trabajadores, Paul Esse Iko, se ha opuesto a los planes del gobierno para vacunar obligatoriamente a la poblaci贸n.

El viernes los dirigentes sindicales de Guadalupe se reunieron para anunciar una huelga general indefinida a partir del lunes contra la vacunaci贸n obligatoria y los pasaportes sanitarios.

La oposici贸n generalizada a las vacunas amenaza con enviar a la calle a miles de trabajadores, a pesar de lo cual no aceptan vacunarse. Ma帽ana empezar谩n a llegar las cartas de despido.

En la rueda de prensa, Mait茅 Hubert M鈥橳oumo, secretario general de la UGTG, lo dej贸 muy claro: 鈥淒esde septiembre, el Estado franc茅s ha decidido reabrir las hostilidades [鈥 todos los m茅dicos, las enfermeras pueden recibir una carta para prohibirles trabajar. Esto significa que, a partir del lunes, el Estado franc茅s, que hablaba de guerra, acaba de declararnos la guerra. La situaci贸n es catastr贸fica, miles de trabajadores est谩n afectados y quieren despedirlos descaradamente, sin plazo de impugnaci贸n. No podemos aceptarlo, no es posible. El pueblo de Guadalupe est谩 en peligro y desde el momento en que se declara la guerra, estamos obligados a responder. A partir del lunes, la guerra est谩 declarada, nada funcionar谩, tenemos que organizarnos para que nada funcione: lunes, martes, mi茅rcoles, jueves鈥 todos los d铆as鈥.

鈥淣o tenemos elecci贸n, tenemos que estar juntos, todas las categor铆as socioprofesionales, todos los guadalupe帽os. A partir del lunes habr谩 dos bandos, el del Estado franc茅s que ha decidido mancillarnos y el de todos los que se oponen a lo que quieren poner en marcha. Y el otro bando que quiere proteger el pa铆s para vivir en libertad. El presidente franc茅s dijo que las vacunas son la libertad, por lo que la libertad est谩 condicionada a una vacuna, una vacuna que no est谩 controlada, una vacuna que genera efectos secundarios cada vez m谩s graves. 驴Esto es libertad? No es posible. As铆 que a partir del lunes, 隆se declara la guerra!鈥

En julio la intersindical de los trabajadores de Martinica ya inici贸 una huelga general contra la vacunaci贸n obligatoria, que se prolong贸 hasta el mes pasado con un claro triunfo de los trabajadores. El director del Hospital Universitario anul贸 la orden de exigir al personal del hospital el pasaporte sanitario para entrar a trabajar.

En Polinesia el vicepresidente del gobierno, Tearii Alpha, fue destituido la semana pasada porque no se quer铆a vacunar.

