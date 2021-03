–

De parte de SAS Madrid March 27, 2021

El Consejo General de Enfermer铆a, a trav茅s de su Instituto de Investigaci贸n Enfermera, ha publicado un nuevo informe de Recursos Humanos en Enfermer铆a, correspondiente al a帽o 2020, en el que destaca que las 鈥済randes diferencias entre comunidades aut贸nomas en el n煤mero de enfermeras es una inequidad territorial que afecta a la evoluci贸n de la pandemia鈥.

En dicho documento, se hace una radiograf铆a de la situaci贸n de la profesi贸n en Espa帽a en relaci贸n con la Enfermer铆a en el mundo, de los pa铆ses m谩s desarrollados, a nivel de la Uni贸n Europea (UE), pero tambi茅n con las diferencias entre regiones o con otras profesiones sanitarias. Por primera vez, se incluyen tambi茅n datos sobre los sectores p煤blico y privado, as铆 como el desempleo en la profesi贸n, los datos de enfermeros especialistas o el n煤mero de egresados en las distintas Facultades de Enfermer铆a.

Como explica el coordinador de este informe y vicesecretario general del Consejo General de Enfermer铆a, Jos茅 Luis Cobos, 鈥渉emos querido realizar un an谩lisis descriptivo y comparativo, a nivel nacional e internacional, de la situaci贸n actual de la profesi贸n enfermera en Espa帽a, as铆 como su evoluci贸n durante el periodo 2014-2020, de tal forma que su informaci贸n y las conclusiones a las que hemos llegado sirvan para el estudio de la estructura, composici贸n y evoluci贸n de la profesi贸n enfermera en Espa帽a鈥.

鈥淣o obstante, hemos de tener en cuenta y seguir profundizando en los an谩lisis cualitativos sobre los diferentes perfiles de la Enfermer铆a, as铆 como las necesidades de la poblaci贸n, para abordar las pol铆ticas de recursos humanos, que permitan una atenci贸n de calidad y seguridad en nuestro sistema sanitario鈥, a帽ade Jos茅 Luis Cobos.

Seg煤n datos del INE

Seg煤n los datos del Instituto Nacional de Estad铆stica (INE), de 2019, que recoge este informe, la ratio nacional es de 5,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Tal y como subraya el presidente del Consejo General de Enfermer铆a, Florentino P茅rez Raya, 鈥渟i observamos los datos desglosados por comunidades aut贸nomas, encontramos que existen grandes contrastes entre todas ellas, un dato que pone en evidencia el principio de equidad en el que supuestamente se basa el Sistema Nacional de Salud (SNS) y tiene una clara repercusi贸n en la pandemia de Covid-19鈥.

Como en a帽os anteriores, Navarra es la regi贸n que mayor n煤mero de enfermeras tiene, con 8,6 enfermeros no jubilados por 1.000 habitantes, siendo la 煤nica que supera la media de la UE. 鈥淓l contraste queda puesto de manifiesto cuando lo comparamos con el dato de Galicia (5,19 enfermeros no jubilados /1.000 habitantes), Andaluc铆a (5 enfermeros no jubilados /1.000 habitantes) y Regi贸n de Murcia (4,59 enfermeros no jubilados /1.000 habitantes), las regiones con las menores ratios鈥, recoge este estudio.

Por encima de la media nacional, a Navarra le siguen, con mucha diferencia, tres comunidades aut贸nomas: Pa铆s Vasco (7,69 enfermeras/os no jubiladas / 1.000 habitantes), Castilla y Le贸n (7,07 enfermeras/os no jubilados / 1.000 habitantes) y Extremadura (6,92 enfermeras/os no jubiladas / 1.000 habitantes). Asimismo, Melilla se sit煤a con 7,14 enfermeras/os no jubiladas / 1.000 habitantes.

Seg煤n los datos del Ministerio de Sanidad, de 2018, en Espa帽a hay un total de 256.333 enfermeras trabajando tanto en el sector p煤blico como en el privado, lo que supone una ratio de 5,5 por cada 1.000 habitantes. Con base en esta misma fuente, en el SNS, en el a帽o 2017, trabajaban 175.594 enfermeras en el 谩mbito p煤blico. En los centros de salud y en consultorios de Atenci贸n Primaria lo hac铆an 29.662 (0,6 por 1.000 habitantes) y en los hospitales del sistema sanitario, 141.132 (3 por cada 1.000 habitantes). En los servicios de urgencias y emergencias 112/061, trabajaban 2.964 enfermeras.

En el 谩mbito privado

En el 谩mbito privado, seg煤n un informe de la Fundaci贸n del Instituto para el Desarrollo e Integraci贸n de la Sanidad (IDIS), se estima que, el a帽o 2017, hab铆a 70.078 enfermeras trabajando en el sector privado: 29.942 en el 谩mbito hospitalario y 45.136 en el extrahospitalario. Respecto al sector internacional, analiza distintas fuentes (Organizaci贸n Mundial de la Salud -OMS-, Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos -OCDE-, Eurostat) para conocer la situaci贸n de la Enfermer铆a espa帽ola con respecto a otros pa铆ses.

As铆, Espa帽a se encuentra en la posici贸n n煤mero 61 del ranking mundial, seg煤n la OMS, con una ratio de 5,73 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que los m茅dicos se posicionan en el n煤mero 26, lo que supone que est谩 tres veces mejor posicionada en lo que se refiere a m茅dicos que a enfermeros. De hecho, Espa帽a es uno de los pa铆ses con menos enfermeras por cada m茅dico del mundo, situ谩ndose en la posici贸n n煤mero 142 de los 193 pa铆ses, cuyos datos se disponen a nivel mundial, con una ratio de 1,48 enfermeras por cada m茅dico.

Sobre la base de estos datos, el Consejo General de Enfermer铆a indica que, 鈥渆n t茅rminos globales, podr铆amos decir que en Espa帽a se necesitar铆an, actualmente, 110.000 enfermeras m谩s para alcanzar las medias de las ratios europeos鈥. Sin embargo, en este informe tambi茅n se detalla la estimaci贸n de necesidades de enfermeras para llegar a la ratio de la UE a medio y largo plazo. De tal forma que en 2023, esa cifra se situar铆a en las 108.000 enfermeras, llegando a las 127.000 en 2030, si se mantienen el crecimiento demogr谩fico, la formaci贸n y el empleo enfermero actual.

