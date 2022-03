–

Yo me pregunto: ¿Qué es abolir el género? Y salen estas respuestas:

Abolir el género es borrar toda marca de género tanto del lenguaje como de la vida.

Abolir el género es no tratar a los chicos como chicos, ni a las chicas como a chicas porque eso perjudica a la integración de las personas.

Abolir el género significa no volver a hablar en masculino en toda la vida y dar sinónimos a las palabras en masculino.

Yo me pregunto: ¿cómo podemos conseguir eso?

Mi respuesta es franca: no estoy de acuerdo con lo que para mí significa abolir el género. En el primer caso, tendríamos que hablar con algo así:

“Loes muchachoes fuaron a casoa a comeoer unoe sanwichoue vegetaloe”. En el segundo caso, ¿dónde quedan días como el de la mujer?

Y en el tercero, que eso lo he probado, queda una especie de vacío ante la entrada de nuevas personas en el grupo que no se enteran de nada y que tienen otra educación.

No aspiro a que me comprenda nadie y yo podré tener más o menos conocimientos que otra gente pero… ¿por qué no nos vamos a “loe casoe” de “loes chicoes” a hacer “unoe fiestoe”?

No entiendo donde está la comunicación en eso y no lo voy a explicar.

Yo tengo claro que tengo orientación y me preguntan “qué por qué no apoyo la abolición del sexo”. Eso es muy fácil: porque yo considero a mi orientación como sexual y porque yo practico sexo como todo el mundo que es activo sexualmente en esta vida.

No sé… Se me quedan cortos esos argumentos. Por eso me gustaría que alguien pudiese decir claramente que pretende con la abolición del género; y, ya de paso, con la del sexo.

Yo no estoy de acuerdo con poner a personas que se sienten de otra manera a como han nacido en el punto de mira simplemente por defender que ellas se sienten distintas.

Y no estoy de acuerdo en poner a las disidencias… por cierto: de género; en el batallón de combate cuando ellas cuentan que ellas lo que quieren es abolir el binarismo de género.

Sí. Eso lo entiendo… Eso del binarismo de género me parece una barbaridad del patriarcado pero es que la abolición del género, con las flacas explicaciones que me han dado, también.

Yo no entiendo como una feminista que es partidaria de la abolición del género puede estar celebrando el día de la mujer. Así como no entiendo como puede llegar a ser feminista.

Si no recuerdo mal, el feminismo es la lucha por la igualdad del hombre con la mujer… ¡y ahí hay género!

Qué me saquen de mi error, por favor.

No me pienso pasar la vida creyendo que la abolición del género es quitar todas las marcas de género del lenguaje y tenerme que expresar así: Mai voe con loes chicoes a participaroe en unoe partidoe de fútboloe.

Por eso pido que, si se puede, se me explique de una vez que es eso de la abolición del género y ya de paso la del sexo, porque a ver que hago yo con mis genitales.

-Richie punk–