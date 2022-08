En los 煤ltimos d铆as estamos asistiendo a un desfile de declaraciones sorprendentes para la gran mayor铆a de la poblaci贸n.

Un d铆a, Macron se levanta y dice aquello del 鈥渇in de la abundancia鈥, otro d铆a el primer ministro de B茅lgica nos anuncia cinco o diez inviernos muy duros y el jefe de la polic铆a de un cant贸n suizo advierte sobre saqueos y disturbios graves, cuando este invierno lleguen los apagones a una de las naciones m谩s ricas del mundo.

Si, algo ha cambiado en el discurso de los dirigentes. La constataci贸n de la llegada del cenit de la civilizaci贸n es algo dif铆cil de digerir y hay que preparar al pueblo con un poco de antelaci贸n.

Hace unas semanas, el mismo Macron reportaba en una conversaci贸n que Arabia y EAU estaban al l铆mite de la producci贸n de petr贸leo. El shale oil salvador, ha frenado su crecimiento y Rusia no va a suministrar m谩s petr贸leo. Por lo tanto, la producci贸n de petr贸leo va a empezar su descenso y las implicaciones est谩n siendo valoradas ahora mismo.

Tambi茅n hemos asumido que la transici贸n energ茅tica es un 鈥渂luff鈥, que solo sirve para acompa帽ar el crecimiento energ茅tico, pero no puede sustituir a los combustibles f贸siles por sus caracter铆sticas propias. La densidad energ茅tica es mucho menor (del orden de 16 veces menor), por lo que una sustituci贸n al 100% exigir铆a unos recursos de elementos que exceden la cantidad de reservas sobre la Tierra.

Este es solo el primer problema.

Si, hemos llegado al cenit, pero eso solo es el comienzo.

El sistema occidental est谩 basado en el crecimiento perpetuo. Las deudas se pagan solo si seguimos creciendo, por lo que un decrecimiento supone la sentencia de muerte sobre un sistema fiduciario que ha disfrutado de los recursos de los pr贸ximos treinta a帽os, a cambio de un incremento de deuda fastuoso. Nos encontramos en esa desagradable tesitura de pagar una deuda impresionante, por unos recursos que ya hemos agotado.

En la 煤ltima fase del desarrollo, hemos empezado a experimentar la escasez de materias primas que supone un vuelco en el sistema. Si desde 2020, la cantidad de dinero se ha multiplicado para resolver una paralizaci贸n econ贸mica consecuencia de la pandemia, ahora con la llegada de la escasez y la abundancia de dinero, hemos entrado en la espiral inflacionista. Cuanto m谩s dinero circule y menos materias primas se produzcan, m谩s subir谩n los precios. Pura l贸gica.

En los inicios de esta crisis, ya hemos visto como muchos pa铆ses del tercer mundo han quedado fuera del circuito de los combustibles. Poco a poco, se ha trasladado a Occidente esta escasez y estamos en el momento de consumir los inventarios acumulados, para a continuaci贸n entrar en crisis. Ya no se puede extraer m谩s petr贸leo (*), el gas est谩 controlado por Rusia y estamos acudiendo al denostado carb贸n para mantener la producci贸n de energ铆a. Incluso hemos olvidado temporalmente el calentamiento global para suministrar las 煤ltimas reservas de f贸siles.

Como la cantidad de inventarios es claramente insuficiente, han empezado a dise帽ar ambiciosos programas de reducci贸n de consumo energ茅tico. En principio, un 15% en Europa, con la excusa de la guerra de Ucrania y las sanciones.

Este discurso se est谩 agotando, cuando desde la pol铆tica del centro de Europa hablan de diez inviernos duros.

Bienvenidos a la dura realidad.

Y ahora viene la crisis de verdad. Un sistema que solo puede funcionar con crecimiento perpetuo se desmorona. De repente, todos somos conscientes de que el planeta es finito y los recursos imprescindibles son escasos. Y los due帽os de las materias primas han empezado a poner sus condiciones. El cambio es abrumador y los pa铆ses sin recursos (Europa, Jap贸n, Corea del Sur) tenemos todas las de perder. Inicialmente viviremos restricciones, pero solo ser谩 el principio.

Ha llegado el momento tan temido por los pol铆ticos, del fin de la impresora. Las naciones que tienen los recursos se han empezado a negar a cambiarlos por papelitos y proponen una nueva moneda respaldada por cierto valor intr铆nseco, como pueden ser las materias primas y el oro-plata.

La parte occidental se niega a semejante cambio que hundir铆a a Occidente en la miseria, El estado del bienestar solo se mantiene si nos dejan utilizar la impresora para abonar los pagos. Si debe existir detr谩s un dinero real, el sistema colapsa.

La alternativa es la guerra. Primero econ贸mica (por eso las sanciones a Rusia). Si, como estamos viendo, las medidas no funcionan, no quedar谩 mas remedio que utilizar la fuerza. Puede ser una guerra cibern茅tica, una guerra bacteriol贸gica, o desgraciadamente una guerra militar de consecuencias indeseables. La 煤nica raz贸n que queda para aceptar d贸lares o euros por materias primas escasas y vitales es la presencia de una potencia militar y econ贸mica detr谩s. Pero esta vez, enfrente se encuentra otra potencia militar y econ贸mica (Rusia-China) y el conflicto presenta malas soluciones si se rechaza un acuerdo pac铆fico.

Lo que hay que entender es que Rusia y China no van de farol. No van a ceder a las sanciones. Y en Europa tampoco tenemos alternativa al colapso, porque estamos demasiado endeudados para eludir la impresora. Sin euros o d贸lares, el sistema implosiona, y llega el momento de administrar la miseria.

Solo estamos en los albores de una nueva fase de transici贸n al decrecimiento. Depende de como manejen la situaci贸n, la ca铆da ser谩 lenta, r谩pida o un hundimiento total.

Pero no hay milagros, ni conejos en la chistera. Y eso es lo que las declaraciones de los pol铆ticos, tratan de explicar, sin decirlo claramente. Quieren un mensaje subliminal que vaya calando en la opini贸n p煤blica.

Este tipo de mensajes es ampliamente criticado como malthusianismo o hace referencia a los 鈥渓铆mites del crecimiento鈥. Pero no es de recibo ignorar que en los 煤ltimos veinte a帽os hemos quemado el 50% de todo el petr贸leo extra铆do hasta ahora y a este ritmo, en los pr贸ximos veinte a帽os, nos quedaremos sin una gota de petr贸leo. Si la tasa de reposici贸n v铆a descubrimientos se queda en un 15% y cayendo, la velocidad de descenso de las reservas nos har谩 entrar en un colapso brutal en muy poco tiempo, empezando por los pa铆ses importadores. Ya no queda m谩s tiempo.

Los mensajes 鈥渕acronianos鈥 se repetir谩n en los pr贸ximos meses y el llamamiento a la reducci贸n del consumo energ茅tico ser谩 el pan de cada d铆a.

Todav铆a me parece incre铆ble que se ignore semejante problema, pero la opini贸n p煤blica sigue sin saber o creer, que comienza un nuevo mundo y que todas las teor铆as econ贸micas de crecimiento hay que cambiarlas, porque ya no sirven en este 鈥渘uevo mundo鈥. Uno de los credos m谩s populares es que la bolsa siempre sube a largo plazo. Va a ser muy duro cambiar a la frase menos popular, 鈥渓a bolsa siempre baja a largo plazo鈥, cuando comience el temido decrecimiento.

En la cultura popular siempre quedar谩 la fe inquebrantable en el 鈥渁lgo encontrar谩n鈥. La especie humana siempre ha sabido encontrar soluciones a todos los problemas y la tecnolog铆a es el nuevo 鈥淒ios鈥. Pero lo cierto es que nunca hab铆amos llegado a los l铆mites de los recursos. Pues bien ha llegado el momento de que aparezcan los magos, por que si no, hemos entrado en el 鈥渇in de la abundancia鈥 y el corolario l贸gico de este nuevo discurso, es que despu茅s de la abundancia, viene la escasez.

Saludos.

(*) El petr贸leo ha sido el combustible fundamental que ha permitido el crecimiento mundial desde 1950. Los detractores del peak oil siempre aluden a las predicciones fallidas en el pasado para justificar su reticencia a asumir su llegada.

En realidad es sencillo explicar por qu茅 hemos llegado al pico del petr贸leo.

Solo se puede extraer el petr贸leo que antes ha sido descubierto, es una obviedad. Por lo tanto siguiendo el gr谩fico de los descubrimientos es posible extrapolar el peak oil. Las curvas tienen que ser id茅nticas.

Si miramos el gr谩fico de los descubrimientos, toc贸 techo en la d茅cada de los 60.

En los 煤ltimos veinte a帽os, los descubrimientos han seguido la curva esperada en el gr谩fico (en rojo).

Por lo tanto es l贸gico pensar en el primer gr谩fico. Normalmente el pico de los descubrimientos es seguido cuarenta a帽os despu茅s por el pico de producci贸n. 驴Por qu茅 se ha retrasado?.

Porque en los descubrimientos no est谩 incorporada la parte de petr贸leo extrapesado de Canad谩 y el shale oil americano, petr贸leo que era conocido hace much铆simos a帽os, pero el precio y la tecnolog铆a no permit铆an su extracci贸n. Las reservas esperadas de ambos yacimientos han conseguido extender la meseta del petr贸leo convencional, que alcanz贸 su pico en 2005, hasta nuestros d铆as. Ahora el shale oil tambi茅n ha alcanzado su pico y no queda nada m谩s. Tambi茅n la masiva perforaci贸n horizontal en los campos supergigantes, ha retrasado el descenso en la producci贸n, a costa de agotar cada yacimiento.

Lo que viene a continuaci贸n es la ca铆da m谩s o menos sim茅trica del pico de los descubrimientos.

Este art铆culo es antiguo pero lo explica muy bien.

http://www.energyinsights.net/cgi-script/csarticles/articles/000042/004212.htm