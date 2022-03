La digitalizaci贸n-robotizaci贸n avanzada de la sociedad, en el marco del nuevo orden mundial en v铆as de consolidaci贸n, es una realidad m谩s que evidente a pesar de que muchos ciudadanos no lo crean as铆, e incluso consideren que se trata de una simple teor铆a de la conspiraci贸n o algo por el estilo. La sociedad digital-cibern茅tica lleg贸 para quedarse a menos que centenares de millones de personas reaccionen contundentemente en el orbe entero, y la liquiden junto con el nuevo orden mundial corporocr谩tico-totalitario. Una sociedad que, de concretarse definitivamente, ser铆a a todas luces la m谩s desigual, excluyente, vigilante, controladora y opresora de la historia, en la que las 茅lites a cargo intentar铆an llegar al extremo de 鈥渇usionar鈥 al hombre con computadoras y otras m谩quinas o dispositivos (incluido el implante de microchips o nanochips), con el fin de 鈥渓eer鈥 su pensamiento, someterlo a su antojo y por tanto dominarlo a plenitud.

A estas alturas la econom铆a ya es digital en casi su totalidad, y en breve las criptomonedas desplazar谩n por completo al dinero tradicional. Y pronto la sociedad en buena medida ser谩 totalmente influenciada por la digitalizaci贸n-robotizaci贸n en todos los aspectos de la vida p煤blica y privada, de acuerdo a lo que se aprecia en los siguientes textos, originados por fuentes que no son precisamente 鈥榗onspiranoicas鈥:

鈥淟A NACION

Bill Gates anticip贸 c贸mo ser谩 2022 y lanz贸 un alarmante presagio sobre la pandemia

jue, 30 de diciembre de 2021 3:14 a. m.

Bill Gates habla de las tendencias que se vienen para 2022

El empresario inform谩tico Bill Gates asegur贸 que en los pr贸ximos a帽os las reuniones de trabajo no ser谩n como en la actualidad y hab铆a cambios importantes a trav茅s de la irrupci贸n de la tecnolog铆a 3D para las llamadas que hoy se realizan a trav茅s de una pantalla o un tel茅fono.

En el contexto de pandemia, el fundador de Microsoft consign贸, en una reciente publicaci贸n en su blog gatesnotes.com, que 鈥榣a digitalizaci贸n lleg贸 para quedarse鈥. El fil谩ntropo destac贸 que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, el uso de la tecnolog铆a se ha expandido.

En ese sentido, Gates resalt贸 el lanzamiento de Meta, la apuesta del due帽o de Facebook, Mark Zuckerberg, por apuntalar sus empresas bajo el concepto de metaverso, al que se conocen como la siguiente generaci贸n de internet. Para Gates, se trata de 鈥榰n desarrollo muy 煤til鈥.

Visto en la pantalla de un dispositivo en Sausalito, California, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anuncia el nuevo nombre de la compa帽铆a, Meta, durante un evento virtual el jueves 28 de octubre de 2021. (Foto AP/Eric Risberg, Archivo)

鈥楨n los pr贸ximos dos o tres a帽os la mayor铆a de las reuniones virtuales pasar谩n de las im谩genes r铆gidas en las computadoras a un espacio en 3D con avatares digitales鈥, describi贸.

Y profundiz贸: 鈥楲a idea es que eventualmente usar谩s tu avatar en una reuni贸n con personas en un espacio virtual, el cual replicar谩 las sensaciones de estar en una sala de juntas con ellos鈥.

En este sentido, el empresario inform谩tico consider贸 que en 2022 la tecnolog铆a tendr谩 otra vez 鈥榰n papel fundamental鈥 como lo tuvo desde que emergi贸 el coronavirus. Habr谩, dijo, un impacto directo en el estilo de vida, y puso como ejemplo el desarrollo de la telemedicina.

鈥楲a telesalud no es nueva, pero su popularidad durante la pandemia s铆 lo fue. En los 煤ltimos dos a帽os hemos visto m谩s personas optar por citas virtuales en lugar de atenci贸n en persona鈥, afirm贸.

Para Gates, el campo de avance es muy grande. 鈥楨stamos solo en el principio de c贸mo el software ser谩 capaz de innovar. Mientras m谩s usemos las herramientas digitales, m谩s retroalimentaci贸n tendremos para usarlas mejor鈥, remarc贸鈥 https://espanol.yahoo.com/vida-estilo/predicciones-bill-gates-anticip%C3%B3-2022-064724112.html

鈥淧or Jes煤s D铆az

24/03/2021

Seg煤n Sakhrat Khizroev, Elon Musk est谩 equivocado. Es imposible que podamos acceder al cerebro con electrodos, conectarlo a m谩quinas de forma eficiente y menos a煤n desentra帽ar sus secretos. El cerebro, dice Khizroev, es demasiado complejo. Y parece que DARPA 鈥 el brazo de investigaci贸n avanzada del Pent谩gono 鈥 est谩 de acuerdo con 茅l (鈥).

Khizroev es un ingeniero e investigador que lidera un equipo de neurocient铆ficos, f铆sicos, qu铆micos, bi贸logos e ingenieros de materiales en busca del santo grial de la ciencia m茅dica moderna: desentra帽ar los secretos del cerebro humano y poder comunicarse de forma directa usando una m谩quina. Para ello planean inyectar unos 80.000 millones de nanopart铆culas para leer y controlar el cerebro, aunque Khrizroev tambi茅n dice que pueden ser ingeridas con un vaso de agua. Estas nanopart铆culas 鈥 que afirma son totalmente seguras para la salud y pueden extraerse f谩cilmente 鈥 se unir铆an a todas y cada una de las neuronas que hay en el cerebro para comunicarse inal谩mbricamente con una m谩quina. Si todo va como ellos piensan, el equipo de Khizroev afirma que el proyecto estar谩 terminado en algo m谩s de tres a帽os. Estas part铆culas son 2000 veces m谩s finas que un cabello humano. Se llaman MENP (nanopart铆culas magneto-el茅ctricas en sus siglas en ingl茅s) y son capaces de recibir y emitir campos magn茅ticos a la vez que interact煤an el茅ctricamente con c茅lulas humanas. Aunque suenan a ciencia ficci贸n, Khizroev lleva usando los MENPs en la investigaci贸n de enfermedades desde 2010 (鈥).

El ingeniero de origen ruso afirma que los MENP son la 煤nica manera de poder 鈥榟ablar鈥 con el cerebro y analizar su funcionamiento de forma exacta. 鈥極tros esfuerzos usan instrumentos externos como los microelectrodos para intentar solucionar los misterios del cerebro pero, por su complejidad y dificultad, estos m茅todos est谩n limitados鈥, asegura. Para poder ver el funcionamiento de todo el cerebro en tiempo real e interactuar con cada neurona de forma individual necesitas un mecanismo que se conecte a cada una de esas neuronas sin ning煤n tipo de cables.

El proyecto BrainSTORMS

Las investigaciones del equipo de Khizroev han sido lo suficientemente exitosas como para llamar la atenci贸n de la agencia de investigaci贸n avanzada de proyectos del Pent谩gono. DARPA est谩 financiando ahora su proyecto BrainSTORMS, un sistema para la comunicaci贸n entre el cerebro humano y los ordenadores usando MENPs. De tener 茅xito, podr谩n usar este sistema para interactuar con m谩quinas mentalmente, como si fueran extensiones de nuestro cuerpo. Y viceversa. DARPA no s贸lo quiere que este mecanismo pueda servir a personas con enfermedades o discapacidades 鈥 para controlar cosas como brazos o piernas robot 鈥 sino tambi茅n para que soldados y pilotos puedan controlar m谩quinas como aviones de combate de manera m谩s eficiente que con las manos.

Esto es algo que parece m谩s el argumento de una pel铆cula de ciencia ficci贸n como Firefox, aquella pel铆cula en la que Clint Eastwood ten铆a que robar un avi贸n sovi茅tico que volaba controlado por la mente. Pero el proyecto es real. Ahora mismo se encuentra en su segunda fase de ejecuci贸n y, seg煤n aseguran, esperan completarlo en 2024.

鈥楿na revoluci贸n鈥

El equipo de Khizroev planea inyectar 80.000 millones de MENPs en el torrente sangu铆neo de una persona, usando campos magn茅ticos para dirigirlos al cerebro. All铆, afirman que cada MENP se emparejer谩 con una neurona. Una vez en posici贸n, el MENP podr谩 鈥渉ablar鈥 con ella emitiendo una se帽al el茅ctrica para comunicar informaci贸n y recibiendo los impulsos el茅ctricos que vienen de la neurona. La comunicaci贸n con el exterior, seg煤n Khizroev, se realizar谩 utilizando la otra caracter铆stica fundamental del MENP: estas nanoparticulas pueden emitir y recibir se帽ales magn茅ticas. Usando un casco con transductores magn茅ticos, el equipo de Khizroev asegura que un ordenador ser谩 capaz de monitorizar la actividad de cada uno de los 80.000 millones de MENPs en tiempo real y a su vez poder transmitirles informaci贸n.

Si tienen 茅xito, BrainSTORMS espera no s贸lo poder establecer una comunicaci贸n bidireccional. Tambi茅n creen que podr谩n mapear el funcionamiento del cerebro, lo que nos dar谩 la clave para avanzar en el campo de la computaci贸n neurom贸rfica. Es decir, computadoras que funcionen de forma tan eficiente y r谩pida como el cerebro humano. 鈥楶odremos por fin comprender c贸mo funciona la arquitectura de computaci贸n del cerebro,鈥 afirma el cient铆fico. Y a la vez, este conocimiento permitir谩 hacer cosas que s贸lo se pueden imaginar con las m谩s avanzadas supercomputadoras. Khirzoev afirma que esto es s贸lo una parte de lo que creen que podr谩n hacer con los MENPs (鈥)

La obsesi贸n del Pent谩gono con el cerebro

DARPA no s贸lo ha puesto una fracci贸n de sus billones de d贸lares de presupuesto detr谩s del proyecto BrainSTORMS. 脡ste s贸lo es una parte de su Brain Initiative, un megaproyecto del gobierno norteamericano para desentra帽ar los secretos del cerebro que comez贸 en 2013 por mandato de Barack Obama. Su objetivo es mapear el cerebro humano y poder explotar todo su potencial en diferentes 谩mbitos, desde la industria m茅dica a la militar. Un vistazo a su lista de proyectos del Brain Initiative produce una rara mezcla de pavor, esperanza y excitaci贸n. De hecho, la mayor铆a suenan a argumentos de pel铆cula de superh茅roes de la Marvel y no a proyectos de investigaci贸n cient铆fica reales. Aparte de BrainSTORMs, ah铆 est谩 ElectRX, un proyecto que busca usar dispositivos para la neuromodulaci贸n de las funciones de los diferentes 贸rganos humanos. Su objetivo es hacer que los mecanismos de cura del organismo sean m谩s efectivos. Es decir, una especie de autocuraci贸n al estilo de los poderes de Lobezno. Otro, el sistema HAPTIX, busca dar el poder del tacto a personas que no tengan extremidades y usen pr贸tesis mec谩nicas, en plan Luke Skywalker en Star Wars. Aqu铆 el plan es poner implantes modulares para transmitir los impulsos el茅ctricos que el cerebro interpretar铆a como sensaci贸n de tacto. Pero lo que da a煤n m谩s miedo es el proyecto RAM, que es un juego de palabras entre la memoria de los ordenadores y las siglas Restauraci贸n Activa de Memoria. Seg煤n DARPA, este programa 鈥榖usca desarrollar y probar un interfaz neuronal para la formaci贸n de nuevas memorias y el acceso a memorias ya existentes en aquellos individuos que hayan perdido estas capacidades como resultado de lesiones cerebrales鈥.

Esto, como el proyecto BrainSTORMS y el resto, suena fant谩stico hasta que te das cuenta de que podr铆a ser parte del argumento de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En esa pel铆cula, una compa帽铆a ofrec铆a la posibilidad de borrar memorias dolorosas para poder ser felices. O Total Recall, en la que implantan recuerdos de eventos que nunca han pasado. La segunda parte de ese programa 鈥 llamada RAM Replay 鈥 busca que los individuos puedan acceder a memorias perdidas con total precisi贸n. Perfecto para recordar cualquier momento como en The Entire Story of You, el episodio de Black Mirror en el que la gente podr铆a hacer un 鈥榬eplay鈥 de cualquier momento de su vida鈥 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-03-24/pentagono-darpa-cerebro-control-nanoparticulas_3004028/

Se evidencia, por ejemplo, que la pandemia por COVID-19 ha acelerado la digitalizaci贸n-robotizaci贸n de la sociedad, y que desde hace largo rato hay planes oficiales para controlar de forma virtual al cerebro humano, proceso justificado por su aparente uso a futuro con fines positivos. Por tanto, la concreci贸n de la sociedad digital-cibern茅tica en el marco del nuevo orden mundial, para nada es una teor铆a de la conspiraci贸n; es muy real y sus consecuencias ser铆an cada vez m谩s impactantes para la humanidad.