April 12, 2023

De entre todos los argumentos que apuntan hacia una irracionalidad por parte de la idea de 鈥淒ios鈥, tal como lo conciben las religiones monote铆stas, me quedar铆a con el que posiblemente sea, para m铆, el m谩s dif铆cil y complejo por los elementos psicol贸gicos que participan en 茅l, constituyendo un intrincado proceso relacional entre el poder y la sumisi贸n; entre el derecho a someter y el derecho a la autonom铆a.

Independientemente de c贸mo defina el diccionario el concepto 鈥渄ignidad鈥, me permito presentar mi propia definici贸n en base a la cual voy a exponer mi argumentaci贸n. Entiendo por dignidad aquel respeto reverencial que merece todo ser sintiente por el hecho de haber sido dotado de un sistema o mecanismo neurol贸gico que le sirve para detectar ciertos peligros que puedan poner en peligro su integridad f铆sica a trav茅s del dolor. Dicho mecanismo se basa en la conciencia, en el 鈥渄arse cuenta鈥 o en el percibir las diferentes variaciones, tanto de dolor f铆sico como de las aflicciones psicol贸gicas, como producto de las frustraciones devenidas a lo largo de la vida del individuo consciente. Todo ello constituye una enorme posibilidad de experimentar el sufrimiento en sus cotas m谩s elevadas, tal como sabemos a ciencia cierta, no s贸lo por experiencia propia, sino por la ajena. Y ese hecho, esto es, el saber que ciertos seres vivos pueden llegar a sufrir indeciblemente, nos induce a los humanos 鈥揷omo seres con empat铆a- a procurar evitar en la medida de lo posible el que dichos seres lleguen a experimentar sufrimiento sea de la naturaleza que sea. Y es ah铆 donde surge ese respeto que constituye la base de toda dignidad desembocando en el derecho fundamental que tiene todo ser viviente a que se le respete su integridad f铆sica, sus deseos, sus intereses y, en definitiva, su bienestar.

No obstante, el hecho de que exista un ser con capacidad de experimentar dolor con la sola finalidad de constituir un sistema de protecci贸n que le sirve s贸lo parcialmente -ya que no impide evadir todas las situaciones peligrosas que el individuo desear铆a- merece un an谩lisis concienzudo que determine la responsabilidad de quien invent贸 tal mecanismo. Est谩 claro que nada puede tener una finalidad por s铆 misma, sino que desde el momento en que se fabrica, se construye o se crea algo, la utilidad de dicha creaci贸n siempre estar谩 en funci贸n de los deseos o intereses del creador y nunca de lo creado en virtud del hecho incuestionable de que las necesidades surgen a partir de la existencia y no antes. Cabe deducir, entonces, que si Dios cre贸 al hombre y al resto de animales sintientes, no s贸lo dicha creaci贸n obedec铆a a sus intereses 鈥搚 no a los de los animales- sino que, adem谩s, para satisfacer tales intereses Dios no tuvo el m谩s m铆nimo escr煤pulo a la hora de dotar a sus criaturas de ese s谩dico y maquiav茅lico sistema.

驴Qu茅 tipo de omnipotencia es la de ese ser 鈥搎ue, supuestamente, es bondadoso y que desea lo mejor para sus criaturas- que no puede construir un mecanismo de defensa que no est茅 basado en el dolor? Hoy en d铆a vivimos en un mundo tecnol贸gico que nos permite a los humanos detectar multitud de aver铆as, peligros y situaciones indeseadas a trav茅s de diversos mecanismos no basados en el dolor. 驴Seremos m谩s poderosos que Dios o, mejor, deberemos sospechar de su supuesta bondad? Si el ser humano ha podido construir sistemas de alarma inocuos e inofensivos, est谩 claro que un ser todopoderoso pod铆a hacerlo. De hecho, as铆 lo hizo con las plantas. 驴Por qu茅, entonces, nos cre贸 con ese mecanismo inconcebible para una mente humana?

En las relaciones de poder entre los humanos se establece una jerarqu铆a de individuos que lo ostentan, pudiendo llegar a alcanzar una autoridad ilimitada. El origen de esa desproporci贸n entre la autoridad y el sometido hay que buscarla en los albores de la civilizaci贸n humana como producto heredado de la evoluci贸n. En la gran mayor铆a de especies de animales superiores se vislumbra un l铆der que, en virtud de su sexo, fuerza f铆sica o inteligencia, toma el poder para beneficiarse de los privilegios que se derivan de esa toma de poder, adem谩s de obedecer a una necesidad, tal cual es el orden y la disciplina de la manada. El ser humano, como un animal m谩s, evolucion贸 a partir de unos primates que debieron, ya, establecer ese tipo de jerarqu铆a, y de esas relaciones surgi贸 el liderazgo del jefe tribal que adoptar铆a diferentes matices seg煤n la cultura de cada tribu o civilizaci贸n. El individuo, despojado de gran parte de su dignidad, entend铆a el sometimiento a su l铆der como algo natural y necesario, adem谩s de atribuirle intr铆nsecamente un mayor rango o estatus social que le permit铆a abusar de su poder por el hecho de ser l铆der. En esas condiciones primitivas no pod铆a darse una revoluci贸n social basada en los derechos humanos tal como los entendemos hoy, sino que cualquier reivindicaci贸n por parte de la plebe que se encaminara a disminuir el poder establecido hubiera supuesto una ofensa al orgullo de la autoridad de turno desembocando en unas m谩s que posibles represalias que ning煤n sometido deseaba. Esa condici贸n de autoridad incontestable adquiri贸, con el tiempo, una consolidaci贸n de la misma que se transmitir铆a de generaci贸n en generaci贸n y s贸lo, muy de vez en cuando, se ver铆a perturbada por alguna que otra revoluci贸n como producto del hartazgo social.

Y es ah铆, una vez arraigada la idea de l铆der o jefe, donde nace uno de los antropomorfismos m谩s apabullantes de los practicados por el hombre en el transcurso de la elaboraci贸n de la idea de 鈥渄ios鈥. Y no pod铆a ser de otra forma, ya que quienes imaginaban c贸mo pudieran ser los dioses no podr铆an sino atribuirles propiedades humanas como 煤nicas referencias conocidas. Simplemente se 鈥渃opiaba鈥 de lo ya conocido en el 谩mbito humano. A partir de ese punto la imaginaci贸n humana no se dio tregua y no escatim贸 a la hora de confeccionar esa idea o 鈥減araidea鈥 de 鈥淒ios鈥 otorg谩ndole todo el poder que el hombre quisiera para s铆. Y ya puestos, se despoj贸 de su dignidad entreg谩ndola a su propio invento. As铆 naci贸 la sumisi贸n a un poder inmaterial, metaf铆sico, a quien el hombre le permit铆a cualquier atropello que nunca se considerar铆a como injusto desde el momento en que el propio ser humano se vaci贸 de su dignidad aceptando todas y cada unas de las decisiones divinas con resignaci贸n. Ni siquiera el creyente moderno se plantea el poner l铆mites a su dios. No le incomoda el que la omnipotencia de su dios no pueda evitar las cat谩strofes naturales que ocasionan a帽o tras a帽o infinidad de muertes y de sufrimiento. Dios es inalcanzable. Sus designios son inescrutables. A Dios se le permite todo por el mero hecho de ser Dios.

No obstante, si prescindimos de las m煤ltiples 鈥渃orazas鈥 de las que se pertrechan tanto los creyentes de a pie como de los te贸logos que blindan a Dios contra la raz贸n, debemos afirmar con toda rotundidad que no hay justificaci贸n posible a la infinita autoridad divina ni, mucho menos, a sus decisiones que afectan negativamente al ser humano.

Desde el mismo momento en que el hombre moderno 鈥揳 trav茅s de la democracia- le quita poder a la autoridad -que surge de la misma masa de ciudadanos- y le despoja del estatus que anta帽o le concedi贸 -y todo ello en virtud de una mayor apreciaci贸n de las injusticias que se comet铆an- deber铆a modificar ese antropomorfismo quit谩ndole el derecho a Dios a hacer lo que le venga en gana. Quiz谩s, as铆, podr铆amos entrever a un dios 鈥渕谩s humano鈥, m谩s humilde y, en definitiva, m谩s racional. Pero ello no es posible. El creyente y el te贸logo no permitir铆an nunca un cambio de actitud ya que ello, en s铆 mismo, constituir铆a una aceptaci贸n impl铆cita de la invenci贸n de Dios. Dios tiene que ser lo que se dijo en principio que era, ya que Dios es inmutable. Las consabidas consignas 鈥淟a mente de Dios es inalcanzable鈥 o 鈥淟os caminos del Se帽or son inescrutables鈥 deber谩n mantener su vigencia al precio de mantener la deshonestidad intelectual que se necesita para mantener un concepto tan contradictorio e irracional como para que desde el materialismo filos贸fico se considere a 鈥渄ios鈥 como una 鈥減seudoidea鈥, y con toda la raz贸n del mundo.

En las relaciones humanas modernas en las que se necesita una autoridad, 茅sta surge por una necesidad de orden, de disciplina o para cumplir un prop贸sito com煤n. La autoridad s贸lo es necesaria en funci贸n de los fines que se marca la propia sociedad, y dicha autoridad, en las democracias modernas, no despoja al hombre de su dignidad, sino que la respeta al tiempo que se iguala con la propia de la persona que ostenta el poder. El l铆der y el ciudadano entran en una igualdad social respecto tanto del respeto mutuo como de todos los derechos inherentes a cualquier ser humano independientemente de su raza, cultura, religi贸n o sexo. No hay autoridad posible que justifique el abuso de poder que se da en la relaci贸n Dios-hombre. La sumisi贸n a la que se somete el ser humano respecto de las autoridades divinas es una actitud vergonzosa e indigna que pisotea sus derechos m谩s elementales. Dios podr谩 ser todo lo 鈥渕谩s鈥 que se quiera respecto de sus criaturas, pero se olvida que la dignidad humana no tiene l铆mites, por lo que nunca Dios podr铆a pasar por encima del hombre a no ser que se admita su abuso de autoridad y prepotencia. Fuera de las necesidades inherentes al ser humano 鈥揷omo ser imperfecto involuntariamente- nada justifica la sumisi贸n a un ser todopoderoso. El ser humano, con su capacidad de raciocinio, no necesita de inventos divinos para conducirse por la vida. Decir lo contrario constituir铆a un insulto a la inteligencia humana, la cual ha demostrado de sobra ser m谩s capaz a la hora de resolver sus problemas que todo el poder de los dioses.

Una vez aclarado el concepto de dignidad, cabe dirimir si Dios podr铆a ser un ente con dignidad. Si nos atenemos a la definici贸n dada, Dios no puede ser contrariado y perjudicado al no tener un sistema f铆sico que le hiciera experimentar dolor o frustraci贸n. S铆, ya s茅 que desde la m谩gica teolog铆a se me dir谩 que Dios tiene deseos, voluntad e intereses. Entonces, uno se pregunta, 驴y por qu茅 deber铆an prevalecer los intereses divinos a los humanos? Una vez m谩s se permitir谩 鈥渢odo鈥 a Dios y se contestar谩: 鈥減orque es Dios鈥. Una respuesta que requiere de una petici贸n de principio que exige un 鈥溌縫or qu茅, Dios, puede exigir cualquier cosa al ser humano? Y es ah铆 cuando la teolog铆a busca desesperadamente entre sus libros una posible respuesta鈥ero no la encuentra ni la encontrar谩 sino a riesgo de utilizar sus consabidas artima帽as y sofismas metaf铆sicos creados 鈥渁d hoc鈥. No hay respuesta posible. Nada justifica la sumisi贸n, ni la obediencia, ni la alabanza, ni los honores a ese invento y quimera surgida en la incipiente civilizaci贸n humana. S贸lo desde un antropomorfismo ingenuo se puede concebir a un ser inmaterial con caracter铆sticas psicol贸gicas que desembocan en las necesidades t铆picas de las relaciones de poder existentes entre los humanos. Un antropomorfismo que se vio desbordado al conceder a un ente divino las mismas necesidades humanas de poder, ambici贸n, orgullo, respeto y arrogancia en cantidades ilimitadas.

Pero hay m谩s. Si realmente existiera un ser perfecto, omnipotente, omnisciente (y toda la retah铆la de atribuciones antropom贸rficas que se le da y, por supuesto, todas ellas positivas) habr铆a que preguntarse si el hecho de crear a un ser infinitamente inferior a su creador -y con todas las necesidades que dimanan de su imperfecci贸n- no es, en s铆 mismo, un ataque a la dignidad de la creatura, quien deseando tener todo lo que tiene Dios, no s贸lo no puede obtenerlo, sino que es amenazado con infiernos si no obedece sus dictados irracionales. Si el ser humano hubiera podido escoger entre ser Dios o ser hombre, no cabe duda sobre cu谩l habr铆a sido su elecci贸n. La incomparable situaci贸n de ventaja en la que se halla un ser perfecto, feliz, sin sistema nervioso, que lo sabe todo, que lo puede todo y un largo etc茅tera, comparada con la insignificancia, la impotencia, la ignorancia, la materialidad y, en definitiva, la continua b煤squeda de satisfacci贸n de sus necesidades 鈥搎ue Dios no tiene- hacen que el hombre se pregunte 鈥溌u茅 narices he hecho, yo, para merecer eso! Pero, si el hombre no hizo nada para merecer su condici贸n material y humana repleta de sufrimiento, m谩s indigno es el hecho de que exista un ser como Dios que no permite que otros seres participen de sus maravillas y de su supuesta felicidad y, lejos de ello, crea a unos diminutos seres infelices pas谩ndoles por el morro todo su esplendor divino en un acto de sadismo como quien se pavonea de sus riquezas ante el pobre mendigo que extiende su mano para recoger las migajas de los pudientes.

No cabe duda de que esa indigna situaci贸n humana no puede proceder de la voluntad de un ser a quien se le otorga una benevolencia infinita y un amor hacia sus criaturas inconmensurable. Tales desprop贸sitos surgen de la irrefrenable atribuci贸n de caracter铆sticas

Bernat Ribot Mulet