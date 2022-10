–

October 28, 2022

El caso de Nora Codina y de Esteban Jos茅 Sumich estuvieron presentes en la novena y d茅cima audiencia de ABO V, el juicio por cr铆menes de lesa humanidad del circuito conformado por los Centros Clandestinos de Detenci贸n, Tortura y Exterminio 鈥淐lub Atl茅tico鈥, 鈥淏anco鈥 y 鈥淥limpo鈥.

Redacci贸n: Alejandro Volkind (Radio Presente) / Camila Cataneo (La Retaguardia). Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero (La Retaguardia). Fotos: Transmisi贸n conjunta de Radio Presente y La Retaguardia

Nora Codina fue secuestrada de su casa el 8 de septiembre de 1977. En ese entonces ten铆a 25 a帽os y estaba casada con Eduardo Alfredo Goldar quien era m茅dico genetista y simpatizaba con el Ej茅rcito Revolucionario del Pueblo (ERP). 鈥溍塴 no militaba mucho, yo nunca milit茅鈥, afirm贸.

La sobreviviente cont贸 que entraron a su casa a las tres de la ma帽ana: 鈥淢e hacharon la puerta, literalmente鈥. En ese momento, la vecina llam贸 a la mam谩 de Nora, que se comunic贸 con su hijo 鈥攅l hermano de Nora鈥, que viv铆a en el mismo edificio y logr贸 quedarse con Nicol谩s.

A Nora la llevaron a El Atl茅tico. 鈥淢e hicieron bajar por una escalera caracol. Me dieron un n煤mero. Estuve vendada y atada de pies y manos鈥, record贸. La metieron en la 鈥淟eonera鈥, donde hab铆a much铆sima gente detenida. 鈥淢e torturaron y me golpearon much铆simo los o铆dos hasta romperme el t铆mpano. Me preguntaron a qu茅 me dedicaba y les contest茅 que me dedicaba a la danza cl谩sica y contempor谩nea. Para escuchar menos hice una coreograf铆a en mi cabeza鈥, dijo.

Horas despu茅s escuch贸 llegar a Eduardo, su marido, cuyos apodos eran 鈥淏arba鈥 y 鈥淥reste鈥. Nora cont贸 que 鈥溍﹍ trabajaba en el Hospital de Moreno y los s谩bados trabajaba en una salita que curaba a los ni帽os de la villa. Eduardo ten铆a una imprenta en casa, nunca us贸 un arma鈥.

Continu贸 con su declaraci贸n: 鈥淎 茅l lo torturaron much铆simo. Nunca nos dejaron estar juntos. Un d铆a me llevaron donde estaban torturando a Eduardo, me sacaron la venda y me dijeron miralo. Yo no abr铆 los ojos鈥.

En El Atl茅tico estuvo unos 10 o 12 d铆as. 鈥淟legu茅 a pesar 35 kilos. Estuve encadenada y vendada siempre鈥, afirm贸. A fines de septiembre, la liberaron. 鈥淢e dejaron a unas 25 cuadras de San Crist贸bal y me fui caminando鈥, relat贸. Luego expres贸: 鈥淎 m铆 me siguieron dos a帽os despu茅s de que me liberaron. Me enter茅 por los informes a los que pude acceder (鈥) Fue una experiencia muy dura, pero tuve un instinto de conservaci贸n natural. E hice una coreograf铆a. Creo que el arte me salv贸. Y luego me pude reconstruir, con toda la humildad del mundo鈥.

Esa noche

En 1977, Pablo y Nora viv铆an en el mismo edificio, en distintos departamentos y ten铆an un v铆nculo cotidiano. El d铆a de la desaparici贸n de Nora hab铆an cenado juntos. Estaban Pablo; su esposa; su hija de ocho meses, junto a Nora y Nicol谩s; y el hijo de Nora y Eduardo, quien por entonces ten铆a dos a帽os.

En la madrugada, la vecina de Nora llam贸 a Pablo y le avis贸 que en el departamento de su hermana hab铆a ruidos raros. 鈥淏ajo por las escaleras, me encuentro con el grupo de tareas, me tiran al piso, me apuntan, me pisan la cabeza y me preguntan d贸nde est谩 Eduardo鈥, relat贸 Pablo en la d茅cima audiencia. 鈥淓scucho que se llevan a Nora, que sale caminando. Me tienen un rato ah铆. Me hacen pasar al departamento, donde hab铆an destruido la puerta y los sof谩s y sillones estaban cortados con cuchillo. Ah铆 me encuentro con mi sobrino, que estaba sentadito en la mesa del comedor鈥, agreg贸.

Pablo cont贸 que quien aparentemente dirig铆a el operativo era una persona rubia, delgada y alta. 鈥淢e pregunta donde estaba Eduardo. Les dije que no sab铆a y que la criatura que ten铆an ah铆 era mi sobrino y que yo me lo iba a llevar. Me dicen que s铆鈥, cont贸. A 茅l no lo detuvieron. 鈥淵o no estaba en el listado鈥, dijo.

鈥溌緼 donde llevaron a mi hermana?鈥, pregunt贸. 鈥淟e vamos a hacer algunas preguntas y luego va a recuperar la libertad鈥, relat贸 el momento donde se llevaron a Nora.

En el edificio dejaron una consigna por varios d铆as, seg煤n record贸 Pablo: 鈥淧ese a que nos hab铆amos mudado por unos d铆as a la casa de mis padres, yo pasaba por la puerta del edificio y vi que hab铆an dejado una consigna. Era una persona gorda, de pelo largo, con barba, no muy alta, que estuvo de civil varios d铆as en la puerta del edificio鈥.

Durante el secuestro de Nora y Pablo. sus padres presentaron los correspondientes habeas corpus. 鈥淪alieron todos negativos. Yo estaba cursando 煤ltimas materias de Derecho y ten铆a un compa帽ero cuyo padre era un marino retirado, le cuento y 茅l, por gestiones de su padre, me consigue una entrevista con un secretario de (Jorge Rafael) Videla a quien yo voy a ver a la Casa Rosada, Villarreal creo que era el nombre. 鈥樎縋or qui茅n me viene a preguntar?鈥. Por Nora Codina y por Eduardo Goldar Parodi. 麓Espere que voy a averiguar 虂, me dice. Se retira, y cuando vuelve nos dice: 鈥楴ora Codina va a recuperar la libertad en pocos d铆as. Del otro, no me pregunte鈥. Y as铆 fue. A los 4 o 5 d铆as, mi hermana recupera la libertad del domicilio de mis padres, o sea que sab铆an d贸nde la estaban dejando鈥. relat贸.

Al momento de liberarla los represores le dijeron a Nora: 鈥淒isculpanos, errar es humano flaquita鈥. Pablo asegur贸: 鈥淐on esto puedo confirmar que no hubo excesos, estaba todo planificado鈥.

El recuerdo del hijo

Luego de dos semanas se realiz贸 la d茅cima audiencia del juicio. All铆 declar贸 Nicol谩s Goldar Parodi Codina, hijo de Nora y Eduardo.

Pablo ten铆a 8 meses cuando secuestraron a su mam谩 y a su pap谩. A帽os despu茅s pudo comenzar a reconstruir su historia: 鈥淵o me qued茅 con mi t铆o, vivimos en la casa de mis abuelos鈥. A los meses liberaron a Nora y Nicolas record贸 que le impact贸 mucho verla rapada鈥.

A lo largo del tiempo, Nicol谩s comenz贸 a conocer la historia de su padre. 鈥淓duardo era m茅dico, en ese momento trabajaba en el hospital de San Isidro. Era simpatizante del PRT-ERP. Hac铆a acciones que ten铆an que ver con su actividad en las villas. Estaba convencido del cambio de paradigma鈥, dijo.

Luego habl贸 de lo que logr贸 saber del d铆a del secuestro de Eduardo: 鈥淓l 9 septiembre de 1977 estaba en un congreso con el presidente de la Fundaci贸n de Gen茅tica Humana. Esa noche regresaban de Misiones en un auto. Eran tres personas y por lo que se sabe mi viejo no se resisti贸 cuando lo secuestraron鈥.

Nicol谩s coment贸 que en septiembre de 1977 estaban cayendo muchos trabajadores de la salud que ten铆an vinculaci贸n con el grupo de militancia de su padre. 鈥淭odas esas personas fueron secuestradas y llevadas al Atl茅tico鈥, dijo.

Continu贸 con su relato: 鈥淪abemos que los dos estuvieron en el Atl茅tico. Ella recordaba una avenida y una distancia corta entre Serrano (la calle donde viv铆an) y el centro clandestino. En el 2003 o 2004, recibimos un llamado del Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense que nos entreg贸 un informe de inteligencia de aparatos represivos. En ese informe hablaba de mis papas鈥.

Hace unos a帽os, Nora y Nicolas pudieron ir al Sitio de Memoria el Atl茅tico. 鈥淢i mam谩 empez贸 a reconstruir cuando fue al sitio. Su recuerdo coincide con la mec谩nica que ten铆an en ese centro clandestino鈥, cont贸.

Al finalizar su testimonio afirm贸 que su t铆o y la novia, Malena Gallardo, desaparecieron cuando estaban haciendo una pintada. Tambi茅n record贸 tres nombres de m茅dicos cercanos a su pap谩 que desaparecieron en esa 茅poca: 鈥淰allejos, Savignone y Gonil鈥

Respecto a las consecuencias que quedaron en su familia, Nicolas expres贸: 鈥淪i mi t铆o no bajaba 鈥攈aciendo referencia al d铆a del secuestro de Nora鈥 yo podr铆a ser un nieto apropiado, o no se. (鈥) Mucho tiempo viv铆 con miedo鈥. Por 煤ltimo, dijo: 鈥淨ueremos justicia, condenas firmes y construir memoria鈥.

La historia de Esteban

Luego declar贸 Esteban Jos茅 Sumich, quien fue privado ilegalmente de su libertad el 23 de julio de 1978. Lo fueron a buscar en la madrugada cuando estaba en el departamento donde viv铆a. Luego fue llevado al Centro Clandestino 鈥淓l Banco鈥 y posteriormente al 鈥淥limpo鈥 hasta el d铆a 9 de noviembre de 1978, fecha en que fue liberado.

Esteban comenz贸 relatando el d铆a de su secuestro: 鈥淵o trabajaba en la Municipalidad. Por entonces militares entraron a casa mientras estaba trabajando. Abro la puerta y un arma me apunta. Me vendan los ojos y me atan las manos. Revisan mi casa, encuentran una carta de una amiga que viv铆a en Cordoba, en Salsipuedes. 鈥櫬縔 esta carta?鈥, me pregunta alguien que despu茅s me entero que se llama Cortez鈥.

Esa noche lo llevan a 鈥淓l Banco鈥: 鈥淟o que m谩s recuerdo es el piso, que se parec铆a a un tablero de ajedrez. Y me ponen P 65. Ah铆 me dijeron 鈥榮u vida va a estar en nuestras manos, le pedimos colaboraci贸n porque si no la va a pasar muy mal鈥欌.

Luego cont贸 c贸mo fue la primera vez que lo interrogaron: 鈥淒铆game su historia pol铆tica. Qui茅n era Eduardo Casta帽o, que estaba en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Cuando escucharon esa palabra me llenaron de golpes. Era tal el horror que sent铆a. Me tiraron en un calabozo que ten铆a el colch贸n totalmente mojado鈥.

Sigui贸 con su relato: 鈥淢e llamaron una ma帽ana y escuch茅 el ruido de la carretera. Hac铆a much铆simo fr铆o. Escuchaba el ruido de los camiones. Esta es la Richieri, pens茅 sin dudarlo. Cortez me dice 鈥樎縬u茅 pasa con Tito?鈥. Al 煤nico que conoc铆 es a Daniel Pancrasi. Al final de mi primer d铆a secuestrado aparece Humberto Loria, 鈥楾ito鈥. Alcanc茅 a escuchar el interrogatorio que estaba haciendo el Turco. Loria le dice 鈥榮铆, yo hac铆a labores comunitarios con Pocho Rearte鈥, y ah铆 lo empiezan a golpear鈥.

鈥淵o estaba engrillado en los pies y en las manos. Se empiezan a abrir las puertas y cuando llegan a la m铆a dicen 鈥榓 este no que est谩 incomunicado鈥欌, record贸 el sobreviviente. 鈥淓l pap谩 y la mam谩 de Tito estaban en un tubo y Tito en otro (鈥) Los padres de Humberto Loria contrajeron hepatitis, Tito era asm谩tico, y cuando ca铆a en crisis asm谩ticas me daban permiso para ayudarlo. A Tito finalmente lo liberan. Y se suicida unos a帽os m谩s tarde. No aguant贸鈥, cont贸.

El paso de un centro clandestino a otro

鈥淓l 22 de agosto nos mudaron. Nos metieron en el cami贸n. Nos metieron en un calabozo鈥, asegur贸 Esteban. 鈥淪alvador Mole, Toto, era mi compa帽ero de calabozo. Era de Mataderos, los padres ten铆an una panader铆a llamada La Delicias. 脡l trabajaba en una f谩brica, estaba en un grupo que era 鈥楶oder Obrero鈥, o algo obrero, no recuerdo (鈥) Ese d铆a vio a Calcul铆n. Y coincid铆a la fecha con Trelew, y esa noche dejaron en libertad, justo el d铆a de su cumplea帽os, a una chica que ten铆a 9 a帽os de novicia. Y Calcul铆n le dice, ac谩 te traemos una torta y un dulce鈥, record贸.

鈥淒espu茅s conoc铆 a Francisco, a Mariano, que nos serv铆an la comida. A las chicas que se encargaban de la limpieza, eran pr谩cticamente esclavas. C贸mo atend铆an ellas era una cosa digna de admiraci贸n (鈥) En el calabozo de enfrente ten铆a una chica embarazada, se llamaba Cuca. Una muy buena persona, muy educada. Hab铆a varias chicas embarazadas, Pata y Chala, que 茅l era de Mar del plata y ella estaba embarazada. Tambi茅n estaba Anteojito. Recuerdo a la chilena, una se帽ora chiquita. La ten铆an como un trofeo. Fue tan maltratada. Era una dirigente de la izquierda revolucionaria鈥, sigui贸 contando. Esteban se quebr贸. 鈥淭engo que seguir, debo continuar鈥, dijo.

鈥淓staba 鈥楥hino鈥 Villanueva, ten铆a rango militar, e iba a hablar con el Turco Juli谩n, quien le pregunt贸: 鈥樎縌u茅 opin谩s de la hija de (Armando) Lambruschini?鈥檡 el Chino le dijo que era un hecho pol铆tico importante鈥.

Esteban cont贸 que logr贸 confirmar quien era una persona que estaba con 茅l en cautiverio cuando empez贸 a trabajar en aerol铆neas. 鈥淓ra un ingeniero, que ten铆a el ojo desviado, que se encargaba de reparar los transmisores de los Montoneros, y tambi茅n lo hac铆an reparar en el centro clandestino. Dos a帽os despu茅s, cuando estaba trabajando en Aerol铆neas Argentinas, estamos cargando un transceptor, en los 70 los guerrilleros hab铆an robado ese transceptor鈥.

Sigui贸 su relato: 鈥淓n ese tiempo pido hablar con Cortez, y no me atiende. Pido hablar con el Turco Juli谩n. Me llevan y le digo: mire, 驴hay alguna forma de mandarle una cartita a mi viejo?. 鈥楺uedate tranquilo pelotudo, esto es pol铆tica鈥, me dijo el Turco y luego dice: 鈥楥ortez est谩 borrado, es un asno. No es como nosotros, los polic铆as麓鈥 鈥.

Aparece Cortez

Esteban cont贸 que entr贸 un se帽or, con aspecto mesopot谩mico. Le pregunt贸 c贸mo estaba la comida. 鈥淵o soy nuevo, tengo una concesi贸n鈥, le dijo. El sobreviviente lo describi贸 como un tipo muy alto, de tez negra, que se encargaba de hacer los trabajos pesados, trasladar a la gente que estaba en los tubos.

鈥淭ambi茅n conoc铆 a uno que le dec铆an La Morsa, que era un tipo muy cruel, y otro El Nene, que era muy alto. Y estaba otro guardiac谩rcel, que a trav茅s de otra compa帽era llamada Claudia, que trabajaba en caramelos Mu Mu, no recuerdo bien el apellido pero creo que era Quiroga鈥, agreg贸.

Lo liberan

鈥淓n ese momento, alg煤n movimiento interno hubo. Se fue Calcul铆n y apareci贸 Paco, quien me dice: 鈥楬oy es 8 de noviembre, acordate que hoy es el d铆a que volviste a nacer porque hoy te dejamos en libertad鈥. Me deja un papel con n煤meros: 鈥楥ualquier cosa que veas, nos llamas. Cualquier cagada que hagas, te vamos a cepillar鈥欌, cont贸 acerca del momento antes de que lo liberen.

Continu贸: 鈥淟a madrugada siguiente 茅ramos varias personas. Aparece el Turco Juli谩n, dici茅ndole uno por uno su historia. 脡ramos seis muchachos, nos dejaron en libertad en un Ford Falcon. Yo estaba en el asiento de atr谩s, en el piso, con dos muchachos m谩s. Nos bajan, pensamos que nos iban a fusilar. Uno de los detenidos le dice: 鈥榊o voy a terminar de estudiar derecho y voy a hacer justicia para poder dar con el paradero del se帽or Oscar Smith, sindicalista de Luz y Fuerza鈥. Finalmente se van. Vamos caminando hasta una avenida. Nos detiene la polic铆a. Nos llevan a la comisar铆a, y nos vuelven a torturar. Finalmente nos liberan鈥.

Reconocimiento

Al finalizar su testimonio reconoci贸 a detenidos que estuvieron secuestrados en el Olimpo: 鈥淕uaricho; Eduardo Raul Cataneo, Chester, era rengo; Cuca, muy buena persona, estaba embarazada; la Chilena; un se帽or que estaba con la se帽ora. A 茅l le dieron tanta m谩quina que se lo llevaron. Calcul铆n le dijo. La se帽ora, la gallega le dec铆an. Un ni帽o, pero si le tapo los ojos, es un compa帽ero del Olimpo, el serv铆a la comida. Toto, el gran Toto, gran tipo. Me le铆a los libros que no pod铆a leer. Serenata. Mariano, serv铆a la comida, muy educado, estudi贸 en escuela cat贸lica, hac铆a canto gregoriano. El Chino Villanueva, el ten铆a un grado militar dentro de Montoneros. Anteojito, la utilizaban para el lavado, tarea administrativa. No descansaban estas mujeres. En el Olimpo yo recuerdo noches en las que se escuchaba m煤sica muy fuerte, lo que recuerdo es que hab铆a una se帽ora, le dec铆an la alemana, la estuvieron torturando con la presencia de su hija. Quiroga se llevaba un par de veces a Claudia, la chica que trabajaba en caramelos Mu Mu鈥.

Desde 1996 Esteban vive en Panam谩. En 2018 volvi贸 al Olimpo, hoy convertido en Espacio de Memoria, con su esposa y su hija mayor. 鈥淎h铆 me encuentro con Elsa Lopardo, les pude mostrar el lugar donde estuve, donde est谩bamos con Toto鈥, cont贸 en su testimonio. Y concluy贸: 鈥淣o entiendo la dimensi贸n de esta atrocidad鈥.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/10/la-dimension-de-esta-atrocidad.html