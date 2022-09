–

Tomamos aqu铆 la caracterizaci贸n debordiana como buena. No decimos, de ninguna manera, que Debord estuviera equivocado. Suponemos que estaba acertado y que, justamente por estar acertado en 1967, a帽o de publicaci贸n de La sociedad del espect谩culo, hoy, m谩s de cinco d茅cadas despu茅s, nos impide pensar el mundo de las im谩genes imaginales, su din谩mica, su actividad.

No hacemos entonces aqu铆 un cuestionamiento a Debord o al situacionismo. Lo que cuestionamos es el supuesto de nuestrxs contempor谩nexs de que vivimos hoy en una sociedad de espect谩culo. Este supuesto cunde por doquier en doctos y legos. Para les periodistas, por ejemplo, es muy c贸modo titular sus notas 鈥淟a sociedad del espect谩culo鈥. Cito como ejemplo y explicitaci贸n cabal de este supuesto a un docto (lo llamo docto porque ley贸 el libro de Debord y porque matiza a su afirmaci贸n):

鈥淎unque su mundo no sea el nuestro, aunque en la d茅cada del sesenta todav铆a exist铆a un proletariado industrial palpable y una presencia pol铆tica insoslayable del marxismo tradicional, Debord parece estar hablando de nosotros. Muchas de las afirmaciones que realiza en 1967 no solamente se ven confirmadas sino tambi茅n intensificadas en el mundo de las d茅cadas posteriores. El despliegue desmesurado de las industrias del entretenimiento, la omnipresencia de las pantallas en la vida cotidiana, el poder en apariencia absoluto de los medios de comunicaci贸n y la mera existencia del mundo virtual son realidades innegables que se interponen permanentemente en nuestra experiencia y que parecen desprendimientos de las ideas de Debord. Que 鈥淟a sociedad del espect谩culo鈥 parezca estar interpel谩ndonos permanentemente no es una prueba del poder prof茅tico de su autor sino una demostraci贸n irrefutable de que las estructuras de poder que operaban en su mundo siguen operando en el nuestro. Y de que 茅l entendi贸 perfectamente bien c贸mo se mueven.鈥[2]

Los matices est谩n muy bien para dar complejidad a la hip贸tesis 鈥渧ivimos hoy en la sociedad del espect谩culo鈥, pero no alcanzan para pensar la din谩mica contempor谩nea de las im谩genes y de los signos, que es el prop贸sito de este libro. Por lo dem谩s, Debord no habla de, ni insin煤a, 鈥渆l despliegue desmesurado de las industrias del entretenimiento, la omnipresencia de las pantallas en la vida cotidiana, el poder en apariencia absoluto de los medios de comunicaci贸n y la mera existencia del mundo virtual鈥; habla del espect谩culo. Veamos c贸mo conceb铆a el espect谩culo y veremos que no vivimos en una sociedad de espect谩culo. Iremos punto por punto, diferenciando en cada punto la representaci贸n (el espect谩culo) de la imaginalizaci贸n.

El espect谩culo se aparec铆a como una unidad. Lo imaginal no unifica, salvo de a momentos.

Lo primero que llama la atenci贸n al leer La sociedad del espect谩culo, o al ver la pel铆cula con el mismo t铆tulo que hizo Debord en el 鈥73, es que 茅l puede hablar del espect谩culo como de un fen贸meno 煤nico, en singular, y no en plural. El flujo de obviedad, en cambio, es un fen贸meno plural. Es cierto que Debord dice que el espect谩culo est谩 internamente dividido, como buen dial茅ctico que es, pero el flujo de obviedad no est谩 dividido, est谩 pluralizado; no est谩 organizado en dos polos, sino en muchos. No se puede pensar el flujo de obviedad dial茅cticamente, en unidad de contrarios, con dos polos unidos en su contradicci贸n. Y as铆 Debord en la pel铆cula muestra much铆simas im谩genes: mucha mujer desnuda, mucho western o pel铆cula de guerra, o sencillamente im谩genes de f谩bricas; hay tambi茅n un momento en que aparecen Mao, Kissinger y Nixon d谩ndose la mano, y as铆 alguna que otra imagen m谩s. Lo que asombra, visto desde hoy, es que 茅l pueda ver toda esa dispersi贸n de im谩genes como unitaria. As铆 que lo primero que tenemos que decir es que ha cambiado el modo de pensar la imagen y se ve en acto que en 1973 se pod铆a ver una dispersi贸n de im谩genes como unitaria; hoy una dispersi贸n de im谩genes se ve como una dispersi贸n. 鈥淗emos generado un universo heterog茅neo de opiniones,鈥 dec铆a hace poco un medi贸logo espa帽ol.[3]

En este cap铆tulo practico una indicaci贸n metodol贸gica del historiador Lewkowicz que dice que para ver el cambio que se da en la historia, en las 茅pocas, no podemos pretender conocer lo exterior al discurso y verlo cambiar, sino que podemos ver c贸mo cambian las l贸gicas discursivas o c贸mo cambian las concepciones, c贸mo cambia la forma de entender o construir el mundo, y ese cambio es lo que nos indica que algo en el mundo ha cambiado.

No existe ese tal fuera del mundo desde el cual podr铆amos describirlo. Nuestras categor铆as pertenecen a ese mismo mundo que cambia. No tienen el don trascendente de la observaci贸n. Habitan bajo la condici贸n inmanente de la implicaci贸n. La alteraci贸n que analizan a la vez las altera [鈥

Nuestras categor铆as proceden del mismo campo en el que trabajan. Est谩n sometidas tambi茅n a la historicidad del devenir. No disponemos de mejor herramienta para captar el devenir que el devenir mismo de las herramientas. El historiador que piensa el cambio lo est谩 pensando precisamente desde el cambio mismo. Pero adem谩s lo est谩 pensando mediante el cambio de las herramientas pertinentes para comprender ese cambio.[4]

Retomando, entonces, tenemos una primera gran caracter铆stica post-representacional de la din谩mica imaginal, y es que es m煤ltiple, es plural, que no puede pensarse como totalmente unida y tampoco como interiormente dividida, porque una divisi贸n habla de dos y no de pluralidad.

El flujo imaginal es plural, ni unitario ni dividido. No tiene bordes, y por eso no hace todo, no hace uno. Porque, 驴d贸nde podr铆amos delimitarlo?, 驴en las emisiones televisivas?, 驴en las emisiones intern茅ticas?, 驴en las interacciones con los celulares?, 驴en la internet de las cosas?, 驴en las instrucciones inform谩ticas a la maquinaria fabril?, 驴en las bases de datos de tomograf铆as computadas?, 驴en las de genomas humanos y animales?, 驴o en las instrucciones inform谩ticas de compra y venta financieras? Cualquier borde que imaginemos est谩 en continuo cambio cualitativo y cuantitativo. El espect谩culo hac铆a la sociedad, pero la semi贸sfera imaginal, no. La esfera semi贸tica imaginal es como la esfera de Pascal que refiere Borges en Ficciones: 鈥渦na esfera infinita, cuyo centro est谩 en todas partes y la circunferencia en ninguna.鈥

鈥淓l espect谩culo se muestra a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificaci贸n鈥 Este sector est谩 separado鈥 La unificaci贸n que lleva a cabo no es sino un lenguaje oficial de la separaci贸n generalizada鈥 (tesis 3).[5]

Pero adem谩s, el flujo imaginal no lleva a cabo ninguna unificaci贸n, pues promueve una gran dispersi贸n de im谩genes de todo tipo de elementos sociales (desde una mascota hasta un presidente, pasando por empresas, astituciones o yoes, adem谩s de coaliciones pol铆ticas o clubes de f煤tbol, y un heterog茅neo etc茅tera). Al mismo tiempo, en su faz massmedi谩tica, la poca profundidad del armado imaginal permite simplificaciones que ofrecen unificaciones parciales (鈥渓a grieta kirchnerismo antikirchnerismo鈥, 鈥渆l supercl谩sico鈥, 鈥渓a cuesti贸n de fondo鈥, etc., pero tambi茅n las simplificaciones que desmienten a las simplificaciones anteriores, como 鈥渓a interna del kirchnerismo鈥, 鈥渓a otra gran cuesti贸n que se plantea ac谩 es鈥, etc.). Esas unificaciones son desmentidas a su vez por la proliferaci贸n de im谩genes que desborda las pantallas de mi celular. O sea que lo imaginal no unifica, salvo de a momentos y parcialmente. Es decir, unifica precariamente, de forma tal que la subjetividad no tiene ante s铆 un mundo integrado, salvo por simplificaciones que duran lo que dura como actualidad un 鈥渢ema de actualidad鈥 (se trate de las elecciones en EEUU., la pandemia o el cumplea帽os de Messi).

Debord hablaba de producci贸n masiva, en serie. Hoy es producci贸n posindustrial.

Debord postulaba que el espect谩culo era el momento culminante de la producci贸n capitalista. 鈥淓l espect谩culo se帽ala el momento en que la mercanc铆a ha alcanzado la ocupaci贸n total de la vida social. La relaci贸n con la mercanc铆a no s贸lo es visible, sino que es lo 煤nico visible鈥 La producci贸n econ贸mica moderna extiende su dictadura extensiva e intensivamente鈥; tesis 41. Nosotrxs debemos postular que lo imaginal es el momento culminante de la circulaci贸n capitalista. Y tambi茅n, que lo que extiende su dictadura es la financierizaci贸n y que la imaginalizaci贸n es un modo semi贸tico financiero, en el que los signos se multiplican infinitamente m谩s r谩pido que sus referentes.

El objeto [mercanc铆a] al que se supone un poder singular s贸lo pudo ser propuesto a la devoci贸n de las masas porque hab铆a sido difundido en un n煤mero lo bastante grande de ejemplares para hacerlo consumible masivamente. (tesis 69)

Como se ve, estaba hablando de producci贸n masiva y de consumo masivo, ambos industriales. Hoy la gran producci贸n de im谩genes (unas 100 millones de fotos diariamente subidas a Instagram[6]) es realizada por una bandada, un enjambre, de prosumidores (1480 millones en la misma red social[7]), prosumidores que suben cada unx sus fotos. Es producci贸n pos-industrial: a cielo abierto y no en f谩bricas, a cielo abierto y no en estudios cinematogr谩ficos, cada unx por su propia iniciativa y no por orden de sus capataces, una millonada de productores de ejemplares 煤nicos y no unos pocos productores de grandes cantidades.

鈥淭odas esas im谩genes eran equivalentes, dec铆an en forma pareja la misma realidad intolerable: la de nuestra vida separada de nosotros mismos, transformada por la m谩quina espectacular en im谩genes muertas, frente a nosotros, contra nosotros.鈥[8] As铆, lo que Debord muestra como car谩cter unitario, unificado, de la din谩mica espectacular es su equivalencia, una equivalencia producida por la pertenencia del espect谩culo a la sociedad de la acumulaci贸n (fabril) de capital. La din谩mica imaginal tambi茅n muestra una din谩mica mercantil en las im谩genes pero no la pensamos como realidad separada que est谩 ante nosotros contra nosotros, sino como mercado de im谩genes en el que cada elemento social (sea persona, mascota, instituci贸n o proyecto empresario) consigue una forma 煤nica de existir (aparentemente desigual a todas las dem谩s, no-equivalente). La din谩mica imaginal logra combinar la equivalencia general mercantil (pues todas las im谩genes son digitales[9] y transmisibles por la red) y la unicidad de cada qui茅n. No es producci贸n serial sino producci贸n particular. Particularizaci贸n: aqu铆 llamamos as铆 a eso que produce unos (personas, empresas, perfiles en general) pertenecientes a la din谩mica imaginal, 煤nicos mas no singulares. De lo que se tratar谩 entonces frente a la din谩mica mercantil-imaginal es de singularizarse v铆a expresi贸n, pero una singularizaci贸n que no va, como en el caso del espect谩culo, contra la producci贸n en serie, sino m谩s all谩 de la customizaci贸n extrema que permiten las tecnolog铆as mercantiles contempor谩neas. Un perfil de Instagram, por ejemplo, permite personalizar o particularizar tu 鈥渋dentidad鈥 mucho m谩s que un documento nacional de identidad, pues es una colecci贸n de much铆simas fotos y no de una sola: te define mucho m谩s, te hace mucho m谩s 煤nico de lo que te hac铆a el DNI en tiempos estatal-nacionales (el dni de hoy es una imagen m谩s que circula escaneada por la red junto a todas las otras). Esta unicidad es una particularizaci贸n de cada yo, pero no una singularizaci贸n; es un caso particular de la general din谩mica imaginal, pero no una subjetivaci贸n. Y, como de subjetivaci贸n se trata, redondeemos diciendo que no es lo mismo subjetivarse a partir de una serie que a partir de una unicidad.

El espect谩culo era pasividad. La imaginalizaci贸n es proactividad.

Como dice Ranci猫re, 鈥渢oda imagen [en la sociedad del espect谩culo] muestra simplemente la vida invertida, devenida pasiva鈥.[10] Esto era v谩lido para tiempos del espect谩culo, para tiempos en que el espectador no era tambi茅n un emisor. En tiempos de la imagen imaginal, en que todos somos espectadores y emisores, la imagen muestra una vida proactiva, no devenida pasiva, sino febrilmente entregada a hacer existir lo que sin circular por la esfera de la imagen no existir铆a.

鈥淓l espect谩culo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice m谩s que 鈥榣o que aparece es bueno, lo que es bueno aparece鈥. La actitud que exige por principio es esta aceptaci贸n pasiva que ya ha obtenido de hecho por su forma de aparecer sin r茅plica, por su monopolio de la apariencia.鈥 (tesis 12).

Lo imaginal no exige aceptaci贸n pasiva sino aceptaci贸n proactiva; esta proactividad no convierte en bueno lo que aparece sino que lo hace existir. (Por supuesto que hay continuidad en la aceptaci贸n: estamos hablando de dos reg铆menes de dominaci贸n ambos, dos reg铆menes semi贸ticos capitalistas ambos. Si insisto en diferenciarlos es porque los escollos pr谩cticos, subjetivos, que generan ambas aceptaciones son distintos.)

Deteng谩monos un momento en este adjetivo que se est谩 usando tanto 煤ltimamente, 鈥減roactiva鈥/鈥漰roactivo鈥. El diccionario dice: 鈥淒el ingl茅s proactive, creado por oposici贸n a reactive 鈥榬eactivo鈥欌, y define: 鈥淨ue toma activamente el control y decide qu茅 hacer en cada momento, anticip谩ndose a los acontecimientos. [Ejemplo:] persona, empresa proactiva.鈥[11] El diccionario Collins de ingl茅s agrega una precisi贸n: 鈥渢endiente a iniciar el cambio en lugar de reaccionar a los eventos.鈥[12] Pero en realidad la persona y la empresa proactivas, esto es, todas las que participamos del flujo imaginal, al anticiparse, reaccionan a los est铆mulos ambientales (imaginales) que reciben (o a la anticipaci贸n de su ausencia, como cuando una empresa difunde una promoci贸n en redes sociales porque anticipa que de lo contrario recibir铆a baja demanda). De modo que la subjetividad proactiva se parece mucho a la hiperactiva, y se opone a la pasiva y a la reactiva-refleja, pero tambi茅n se opone a la activa, que no se anticipa sino que se singulariza, piensa, se expresa. La actitud proactiva que tanto se pregona en el mercantil mundo de hoy no solo es clave para el 茅xito mainstream: tambi茅n es clave para evitar una actitud activa, inventiva, de encuentro, trama y expresi贸n.

Es necesario ver que el hacer que llamamos imaginalizaci贸n, a diferencia del hacer espectacular, trabaja en un nivel m谩s 贸ntico y menos moral. M谩s 贸ntico: hace existir a los entes o elementos sociales. Menos moral: no convierte lo que aparece en bueno y en malo lo que no aparece, sino en existente todo ese flujo de apariciones sin restricciones. Que el espect谩culo era restricci贸n de las voces que pueden hablar se puede ver aqu铆: 鈥淓s la representaci贸n diplom谩tica de la sociedad jer谩rquica ante s铆 misma, donde toda otra palabra queda excluida鈥 (tesis 23).

Paremos un p谩rrafo en esta cuesti贸n del existir. Entramos en la din谩mica imaginal para existir (鈥渆ntramos鈥 es una forma de decir pues es dudoso que estemos en alg煤n momento fuera de ella), y no juzgamos negativamente que alguien quiera existir, que quiera ser alguien para les dem谩s. Decimos que as铆 es como la din谩mica imaginal produce sujetos y mantiene capturados los sujetos que produce: porque en ella cada qui茅n encuentra las miradas, los reconocimientos, que nos hacen existir. Justamente por eso nos captura: porque necesitamos constitutivamente existir. Justamente por eso, y porque no nos pide que dejemos de ser 煤nicos, que su capacidad de captura es tanto mayor que la del espect谩culo. Existir en la segunda fluidez es f谩cil (precario, pero f谩cil), a diferencia de la primera fluidez, cuando la s贸lida Mirada estatal-nacional hab铆a sido destituida y aun no hab铆a una red de miradas dispuestas a mirar nuestras im谩genes.

Dice Ranci猫re en una entrevista sobre el libro El espectador emancipado:

鈥淣o hay ninguna raz贸n para suponer al espectador de televisi贸n [o de teatro] como una v铆ctima invadida e inundada por las im谩genes que desfilan ante 茅l. Tampoco hay raz贸n para suponerle una lucidez particular. Es suficiente reconocer que quienes est谩n frente a una pantalla no son animales de laboratorio sometidos a descargas de est铆mulos. No cesan de juzgar -expl铆cita o impl铆citamente, con m谩s o menos resignaci贸n o de combatividad- las im谩genes y los comentarios que desfilan ante ellos.鈥[13]

Dos cosas para se帽alar. Por un lado, juzgar no es pensar; por otro, el espectador de hoy no es solo receptor; es tambi茅n emisor. El espectador-emisor no cesa de juzgar en el sentido de que no cesa de opinar, y la opini贸n es reactiva o proactiva. Y en este sentido no est谩 emancipado. Las opiniones contempor谩neas son tambi茅n imaginales, son im谩genes de argumentos o im谩genes de hip贸tesis o im谩genes de enunciados morales, son interacciones con otras im谩genes, y no son lo que propone Ranci猫re en su art铆culo 鈥淓l espectador emancipado鈥[14]: traducciones para les dem谩s de algo no-sabido con lo que acabamos de encontrarnos. 脡l postula que la emancipaci贸n intelectual es producida por una comunidad de narradores y traductores,[15] pero les opinadores 颅鈥搒ubjetividad imaginal鈥 no arman semejante com煤n. Son muy (pro)activos, pero su actividad consiste en lanzar im谩genes (visuales como emojis o verbales como comentarios), conectarse a im谩genes, pero no en extraer consecuencias de sus intercambios y hacer trama.[16] El espectador o espectadora no se emancipan cuando emiten. Cuando emiten juicios, opiniones, im谩genes que los conectan con otros juicios, opiniones, im谩genes entran en la din谩mica mainstream (y en el an谩lisis de big data). Elles se emancipan cuando expresan un real o un encuentro real, y cuando un encuentro real se expresa (ver los cap铆tulos sobre la expresi贸n). Pero volvamos a la cuesti贸n de la proactividad como dominaci贸n y no como emancipaci贸n.

鈥淟os seudoacontecimientos que se presentan en la dramatizaci贸n espectacular no han sido vividos por quienes han sido informados de ellos; y adem谩s se pierden en la inflaci贸n de su reemplazamiento precipitado a cada pulsaci贸n de la maquinaria espectacular鈥 [La] vivencia individual de la vida cotidiana separada queda sin lenguaje, sin concepto, sin acceso cr铆tico a su propio pasado que no est谩 consignado en ninguna parte. No se comunica鈥 (tesis 157).

En la din谩mica imaginal cada individuo informa y comunica sus vivencias como si se apropiara del tiempo personal. La vivencia no queda sin semiotizar. Por supuesto, que se comunique no significa que se piense. Es m谩s, la semiotizaci贸n imaginal neutraliza la posibilidad de pensar, en parte por su velocidad y sobre todo porque convierte lo com煤n, lo 鈥渆ntre鈥, en interacci贸n entre elementos claros y distintos (yoes, cosas, instituciones, empresas, etc.), en contacteo y no en trama, en clonaci贸n/cancelaci贸n y no en encuentro.[17]

La emisi贸n de la sociedad del espect谩culo era 鈥渟in r茅plica鈥. Hoy no hay espectador que no sea emisor y 鈥榬espondedor鈥.

Ya citamos la tesis 12 (en el par谩grafo anterior). All铆, en tanto instancia separada y modelo a la vez, el espect谩culo era el 鈥渕onopolio de la apariencia鈥. La imagen imaginal, en cambio, es monopolio del aparecer, pero no de la apariencia. Que la imagen imaginal no monopoliza la apariencia significa que no hay interdicci贸n instituida de ciertos contenidos para las im谩genes que cualquiera puede agregar al flujo de obviedad. Que la imagen imaginal monopoliza el aparecer significa que el control de las pr谩cticas llega por los procedimientos pr谩cticos de imaginalizaci贸n y no por los contenidos: esos procedimientos pr谩cticos son los que operan lo que se llama 鈥渇ormateo鈥: la imagen que emite una instituci贸n o un yo debe tener el formato .jpg o .png (o cualquier formato basado en ceros y unos, binario). La pintura hecha por una pintora no puede circular por la esfera imaginal como cuadro sino como archivo .jpg (o el formato binario que fuere). Sea un cuadro, una escultura, una instituci贸n o un yo, para aparecer debe descomponerse y recombinarse como ceros y unos. El monopolio imaginal del aparecer opera esa reducci贸n, pero tambi茅n otra m谩s: la cosa imaginalizada deber谩 conectar con otras cosas imaginalizadas (si no recibi贸 un 鈥渕e gusta鈥 o un 鈥渃omprar鈥 o un comentario o un meme, entonces no ocurri贸, no existe). Este aparecer, como se ve, es, a diferencia del aparecer 鈥渟in r茅plica鈥 propio del espect谩culo, un aparecer con respuestas. En este aparecer, en esta din谩mica imaginal, no hay un mon贸logo como hab铆a en la sociedad del espect谩culo; hay una multitud de voces emitiendo que no dicen nada cualitativamente nuevo o distinto (a menos que se encuentren, expresen el encuentro e inventen efectivamente otra voz, una voz singular). La din谩mica imaginal nos toma por los procedimientos y la temporalidad, que no pone el prosumidor, m谩s que por los contenidos, que s铆 pone el prosumidor, a diferencia del espectador.

La emisi贸n imaginal podr铆a s铆 considerarse espectacular en el sentido de que busca llamar la atenci贸n, pero en este sentido hay tantos espect谩culos como emisores. 鈥淭odos somos espect谩culo, incluso sin quererlo.鈥[18] No hay hoy un espect谩culo ni unificado, ni 煤nico, ni uno.

En cambio, la emisi贸n de la sociedad del espect谩culo era una, 鈥渕onopolio de la apariencia鈥. Hoy vivimos en una multiplicidad de la apariencia con monopolio de los procedimientos del aparecer (son procedimientos imaginales, y en realidad no hay uno solo, pero lo importante es que la dominaci贸n no pasa por el contenido sino por el procedimiento). En el espect谩culo, lo que nos dominaba era que est谩bamos sometidos a recibir una homogeneidad de contenidos. En la din谩mica imaginal, lo que nos domina es que estamos sometidos a establecer una homogeneidad de relaciones (relaciones precarias, o contactos) con les otres, con las cosas, con los signos en general.

El espect谩culo era una instancia separada. Lo imaginal no.

Lo imaginal no est谩 separado. Es inmanente a lo social. El espect谩culo ten铆a su ep铆tome en el cine: esa gran pantalla separada ubicada fuera de casa. En 1967 ni siquiera estaba el espect谩culo del videocassette, que disminuy贸 un tanto la distancia entre el espectador y la pantalla. De todas formas, ni el cine ni el videorreproductor produc铆an lo que produce lo imaginal: un espectador que es tambi茅n un emisor, un consumidor de im谩genes que es tambi茅n un productor (un 鈥減rosumidor鈥 es la palabra adecuada), y una imagen que no est谩 all谩 arriba, como en el cine, o all铆 adelante, como en la TV, sino al lado nuestro y entre nosotrxs, d谩ndole un signo (m谩s bien, muchos signos) a la relaci贸n que tenemos con cada par. 鈥淓n el espect谩culo una parte del mundo se representa[ba] ante el mundo y le [era] superior鈥 (tesis 29, subrayado m铆o). En la imagen imaginal un elemento del mundo se conecta con otros elementos del mundo y le es paritario (por ejemplo, TikTok me conecta con el jefe de gobierno de mi ciudad desayunando).

鈥淓l espect谩culo [era la] ocupaci贸n de la parte principal del tiempo vivido fuera de la producci贸n moderna鈥 (tesis 6). Lo imaginal, en cambio, est谩 dentro de la producci贸n contempor谩nea, sea como 鈥渋nfoproducci贸n鈥,[19] donde los signos producen signos o las m谩quinas son movidas por signos, sea como contacteo, donde los signos conectan personas.

Lo espectacular estaba en un tiempo separado, luego y no durante el trabajo. Esta idea se refuerza en la tesis 153: 鈥淟a imagen social del consumo del tiempo, por su parte, est谩 exclusivamente dominada por los momentos de ocio y de vacaciones, momentos representados a distancia y postulados como deseables como toda mercanc铆a espectacular鈥︹.

La tesis 12 (ya citada en par谩grafo 3), que dec铆a que el espect谩culo se presentaba como una enorme positividad indiscutible e inaccesible, es una buena frase para mostrar que el espect谩culo era una instancia separada. El libro de Debord no usa ni una vez la palabra 鈥渟uperestructura鈥, y en este sentido es una primera contribuci贸n a pensar lo semi贸tico inserto en el mismo campo de lo social. Por ejemplo, cuando en la tesis 15 dice 鈥淐omo adorno indispensable de los objetos hoy producidos, como exponente general de la racionalidad del sistema, y como sector econ贸mico avanzado que da forma directamente a una multitud creciente de im谩genes-objetos, el espect谩culo es la principal producci贸n de la sociedad actual.鈥 Pero esta contribuci贸n del libro no es consumaci贸n del fin de lo semi贸tico como instancia separada ni como inmanencia que se separa y se convierte en instancia-modelo. En tanto separado, en tanto 鈥減roducci贸n separada鈥 (tesis 25) el espect谩culo es instancia 鈥榮uperestructural鈥. En tanto modelo, el espect谩culo es unificado y unificador; es ideolog铆a (fen贸meno este que, como sabemos, los marxistas ubicaban en la superestructura). As铆, en la tesis 36 dec铆a que 鈥渆n el espect谩culo el mundo sensible se encuentra reemplazado por una selecci贸n de im谩genes que existe por encima de 茅l鈥 (subrayado m铆o).

En el siguiente pasaje volvemos a ver el espect谩culo como modelo:

鈥淸El espect谩culo] no es un suplemento al mundo real, su decoraci贸n a帽adida. Es el coraz贸n del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, informaci贸n o propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el espect谩culo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante. Es la afirmaci贸n omnipresente de la elecci贸n ya hecha鈥 (tesis 6).

La esfera de las im谩genes imaginales no es un modelo (y en tanto modelo, una esfera apartada del relacionamiento social) sino que est谩 en la inmanencia del relacionamiento social mismo. Las personas no solamente nos relacionamos con la mediaci贸n de las im谩genes (como en el espect谩culo debordiano: tesis 4) sino que nos relacionamos en tanto im谩genes. En la esfera imaginal contempor谩nea, las cosas, las personas, los grupos y las instituciones no podemos conectarnos si no somos im谩genes. En este sentido, la esfera imaginal, el flujo de obviedad, es el coraz贸n del realismo y no del 鈥渋rrealismo鈥 de 鈥渓a sociedad real鈥. No es, como en el espect谩culo, que las im谩genes sean dobles de las personas autonomizados de las mismas sino que, en la segunda fluidez, las personas son im谩genes. Debord puede decir que 鈥渢odo lo que era vivido directamente se aparta en una representaci贸n鈥 (tesis 1) y as铆 entonces entendemos que, en el espect谩culo, las personas que hab铆an sido vividas directamente se apartaban en una representaci贸n. Hoy, en la esfera imaginal, las personas (o el elemento social que sea) no se apartan en una representaci贸n sino que se aproximan en una imagen, pues est谩n constituidas imaginalmente. Seamos claros: puede que en su constituci贸n busquen remedar alg煤n modelo, pero adem谩s y antes de la aspiraci贸n que persiguen, son hechos, datos, de nuestras circunstancias.

El espect谩culo era una ideolog铆a. La imaginalizaci贸n no.

鈥淔orma y contenido del espect谩culo son de modo id茅ntico la justificaci贸n total de las condiciones y de los fines del sistema existente鈥 (tesis 6). 鈥淓l espect谩culo es la ideolog铆a por excelencia porque expone y manifiesta en su plenitud la esencia de todo sistema ideol贸gico: el empobrecimiento, el sometimiento y la negaci贸n de la vida real鈥 (tesis 215).

Lo imaginal no es justificaci贸n. No cumple funciones ideol贸gicas. Lo imaginal no determina los contenidos de la conciencia (mientras que 鈥渆l espect谩culo no [era] nada m谩s que el sentido de la pr谩ctica total de una formaci贸n socio-econ贸mica鈥; tesis 11). Si la imaginalizaci贸n neutraliza una singularizaci贸n posible no es tanto por 鈥榣o que te pone en la cabeza鈥 sino por el modo en que te relacion谩s con los signos (modo imaginal o precario) o, mejor dicho, por el modo en que relaciona a los signos entre s铆 (incluido vos o yo, que somos signos).

En el siguiente pasaje volvemos a ver el espect谩culo como ideolog铆a:

鈥淟a sociedad portadora del espect谩culo no domina solamente por su hegemon铆a econ贸mica las regiones subdesarrolladas. Las domina en tanto que sociedad del espect谩culo. Donde la base material todav铆a est谩 ausente, la sociedad moderna ya ha invadido espectacularmente la superficie social de cada continente.Define el programa de una clase dirigente y preside su constituci贸n. As铆 como presenta los seudobienes a codiciar ofrece a los revolucionarios locales los falsos modelos de la revoluci贸n鈥 (tesis 56).

El espect谩culo 鈥揷omo buena ideolog铆a鈥 dominaba imponiendo contenidos. El dispositivo imaginal no impone contenidos, sino formato: el formato de la burbuja donde cada une encuentra los contenidos que le placen, el formato del aislamiento, que es a la vez el de la interacci贸n.

Adem谩s, el espect谩culo, como buena ideolog铆a, ment铆a: 鈥淐ada nueva mentira de la publicidad [era] tambi茅n la confesi贸n de su mentira precedente鈥 (tesis 70). Lo imaginal, en cambio, no miente. Performa, hace existir, configura. Por eso es posible la pos-verdad. Por supuesto, las im谩genes de un plato de comida tienen un toque de 鈥渆fectos especiales鈥 o 鈥渇iltros鈥 que lo hacen m谩s apetecibles o los videos de una noticia tienen simplificaciones, tropos y clich茅s que los hacen m谩s f谩cilmente decodificables, pero eso no significa que mientan sino que son los requisitos del fluir de la obviedad: que los elementos semiotizados con im谩genes imaginales conecten m谩s f谩cilmente con otros elementos as铆 semiotizados. Si la conexi贸n da existencia, lo que facilita la conexi贸n no miente sino que da consistencia a esa existencia.

El obst谩culo del espect谩culo y el de la imaginalizaci贸n.

鈥淟a cr铆tica que alcanza la verdad del espect谩culo lo descubre como la negaci贸n visible de la vida鈥 (tesis 10).

鈥淓l espect谩culo es el reflejo fiel de la producci贸n de las cosas y la objetivaci贸n infiel de los productores鈥 (tesis 16).

鈥淪olo se permite aparecer a aquello que no existe鈥 (tesis 18).

鈥淐oncentrando en ella la imagen de un rol posible, la vedette, representaci贸n espectacular del hombre viviente, concentra entonces esta banalidad鈥 (tesis 60).

El espect谩culo te representaba all铆 arriba y te devolv铆a una imagen de vos enajenada de vos (porque en realidad no te ves a vos sino a un modelo de vos: Cary Grant, John Wayne, Marilyn Monroe, Sof铆a Loren, 鈥渓a vedette鈥, etc.). 鈥淟a exterioridad del espect谩culo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa鈥 (tesis 30). La imaginalizaci贸n, en cambio, te muestra en tu autoevidencia (la foto que te tom谩s o te toman es obviamente tuya). As铆, la imaginalizaci贸n no te representa; en cambio, te saca de la situaci贸n: 驴estoy charlando con Agust铆n, a quien tengo enfrente?, 驴o estoy charlando con Carolina, a quien le env铆o una selfie de Agust铆n y yo?, 驴o estoy charlando con el campamento donde est谩 mi hijo, que me manda una foto de 茅l ah铆? Un eslogan de Claro remataba, precisamente 鈥渢odos juntos, todo el tiempo, en todas partes鈥. 驴D贸nde estoy? Y, quiz谩s m谩s importante: 驴d贸nde me constituyo? Y, quiz谩s m谩s importante: 驴d贸nde nos constituimos? El di谩logo que nosotros hace, 驴cu谩les de nosotros lo estamos haciendo?

La representaci贸n espectacular concentraba las miradas y el sentido; la autoevidencia imaginal, en cambio, dispersa la existencia. Son obst谩culos diferentes. Pero sigamos:

鈥淟a alienaci贸n del espectador en beneficio del objeto contemplado (que es el resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa as铆: cuanto m谩s contempla menos vive; cuanto m谩s acepta reconocerse en las im谩genes dominantes de la necesidad menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espect谩culo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa. Por eso el espectador no encuentra su lugar en ninguna parte, porque el espect谩culo est谩 en todas鈥 (tesis 30).

Nosotros tenemos otro problema: que los gestos de la persona 鈥渁ctiva鈥 son im谩genes desde el vamos, y que no son del doble que la representa, sino del yo imaginal. El dispositivo imaginal es productor de elementos sociales, que as铆 nacen ya imaginalizados. Entre estos elementos est谩 el yo. Un yo llega a existir en tanto 鈥榮e deja鈥 semiotizar imaginalmente. Pero en esta semiotizaci贸n, en ese proceso que la semiotizaci贸n es, el yo no es pasivo (por eso pusimos 鈥渟e deja鈥 entre comillas): el yo (o la cosa o la instituci贸n o el grupo o la empresa o la mascota) emite im谩genes de s铆 que conecten con otras im谩genes de otros s铆es, para llegar a ser alguien entre lxs dem谩s. Los elementos son proactivos: ante la posibilidad de no existir o de dejar de existir, react煤an emitiendo o gusteando. Esta autoconstituci贸n imaginal de los unos que son los elementos sociales hace que el flujo imaginal no sea exterior como lo era el espect谩culo y que, al contrario, el flujo pase por la 鈥渋nterioridad鈥 de cada elemento social. Por eso el prosumidor encuentra su lugar en todas partes, y no puede habitar ninguna situaci贸n o ning煤n v铆nculo concreto (no puede si mantiene los automatismos imaginales; lograr谩 habitar una situaci贸n o v铆nculo cuando componga 鈥搚 se componga en鈥 un proceso de expresi贸n).

Tambi茅n hay que decir que el elemento social prosumidor no contempla. Vive 鈥搊 siente que vive, o constata que vive卢鈥 en tanto y en cuanto imaginaliza. Debord pod铆a decir del individuo de su tiempo que estaba 鈥渁bsolutamente separado de las fuerzas productivas鈥 (tesis 42). El individuo (o elemento social que fuere) de nuestros d铆as est谩 imbricado en las fuerzas productivas de im谩genes. Su aislamiento (no su separaci贸n) no es producto de estar separado de los medios de producci贸n sino de estar conectado con otrxs productores gracias a los medios de producci贸n imaginales.

El problema que nos plantea lo imaginal no es, como en tiempos de la sociedad del espect谩culo, lo que nos quita (por separaci贸n o alienaci贸n) sino lo que nos da (por producci贸n), ni es lo que nos manda (seg煤n modelos como los del espect谩culo) sino lo que nos permite ser (yoes en interacci贸n con otros yoes y muy raramente 鈥揺n desv铆os-subjetivaci贸n鈥 elementos de agenciamientos). Hoy el problema no es la desposesi贸n de los medios de producci贸n sino la desposesi贸n del criterio de existencia y de los procedimientos para satisfacerlo y hacerlo durar y tener certidumbre.

Pero insistamos: hoy la vida ocurre en la semi贸sfera, pues las im谩genes imaginales son constitutivas. Que ocurra fuera de los signos imaginales, que ocurra como semiosis expresiva, depende de un trabajo colectivo.

Como sea, lo imaginal es vida (o est谩 imbricado en la vida), y no es negaci贸n de la misma. Lo que podemos afirmar es que es negaci贸n de la potencia y su expresi贸n, pero la vida precaria que vivimos, la vida mainstream, se vive en y con las im谩genes imaginales, se vive imaginaliz谩ndola. Del prosumidor imaginal no se podr铆a escribir una par谩frasis de la tesis 30; no se podr铆a decir: 鈥淟a exterioridad de la din谩mica imaginal respecto del hombre proactivo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa.鈥 Nuestras vidas contempor谩neas no est谩n a salvo de la din谩mica imaginal gracias a ser exteriores a ella como la vida del espectador era exterior al espect谩culo.

El espect谩culo era separaci贸n y negaci贸n de la vida. En tanto la negaba se separaba de ella; en tanto se separaba de ella la negaba. Negaci贸n y separaci贸n conflu铆an para representarla, o alienarla (alienaci贸n que se formulaba as铆: 鈥渆n el espect谩culo el mundo sensible se encuentra reemplazado por una selecci贸n de im谩genes que existe por encima de 茅l y que al mismo tiempo se ha hecho reconocer como lo sensible por excelencia鈥; tesis 36, o as铆: 鈥渉echo social alucinatorio鈥; tesis 217).

En breve, el espect谩culo te representaba, te negaba y alienaba; la imaginalizaci贸n te constituye.

El espect谩culo era representaci贸n. La din谩mica imaginal, no.

Es la m谩s vieja especializaci贸n social, la especializaci贸n del poder, la que se halla en la raiz del espect谩culo. El espect谩culo es as铆 una actividad especializada que habla por todas las dem谩s. (tesis 23)

鈥淓l lado contemplativo del viejo materialismo que concibe el mundo como representaci贸n y no como actividad 鈥搚 que idealiza finalmente la materia鈥 se cumple en el espect谩culo鈥 (tesis 216, subrayado m铆o).

La emisi贸n imaginal, a diferencia de la espectacular, no requiere especializaci贸n (aunque haya especialistas que venden sus servicios, como por ejemplo los community managers o los asesores de imagen o los programadores, la especializaci贸n no es un requisito para la emisi贸n). As铆 es que la emisi贸n imaginal es una actividad que no habla por las otras actividades sociales sino que es una en la que hablan todas las actividades sociales. En este 鈥榟ablar鈥, en este imaginalizarse, se semiotizan, se conectan, se configuran y llegan a existir como tales actividades. Semiotizarse es existir, y para semiotizarme y existir necesito auto-imaginalizarme.

El espect谩culo, que habla por las otras actividades sociales, es representaci贸n. La imaginalizaci贸n, que es un hablar en el flujo de signos, es pos-representacional.

El espect谩culo era un centro y lo imaginal es una esfera sin l铆mites.

鈥淟o que liga a los espectadores no es sino un v铆nculo irreversible con el mismo centro que sostiene su separaci贸n.鈥 (tesis 29)

鈥淪eg煤n las necesidades del estadio particular de miseria que desmiente y mantiene, el espect谩culo鈥 no es m谩s que una imagen de unificaci贸n dichosa, rodeada de desolaci贸n y espanto, en el centro tranquilo de la desdicha鈥 (tesis 63).

鈥淓l tiempo del consumo de im谩genes es de modo impl铆cito el campo donde se ejercen plenamente los instrumentos del espect谩culo y el fin que estos presentan globalmente como lugar y como figura central de todos los consumos particulares鈥 (tesis 153).

Se ve que el espect谩culo, a diferencia del flujo de obviedad, era un centro para el mundo en el cual operaba. El flujo de obviedad es en cambio una semi贸sfera que nos inunda, una infinita esfera de signos 鈥渃uyo centro est谩 en todas partes y la circunferencia en ninguna鈥. Podemos estar pendientes de 茅l pero no funciona como eje vertebrador. Y lo que nos liga a les otres imaginalizadores no es la mediaci贸n de ese centro difuso sino la interacci贸n paritaria directa.

La misma foto de la tapa del libro La sociedad del espect谩culo muestra a muchos espectadores mirando una misma pantalla, pantalla que funciona como centro de esa sala de cine. En cambio, la foto elegida como tapa de la revista mexicana Acta educativa de setiembre de 2020, en un n煤mero tambi茅n titulado 鈥淟a sociedad del espect谩culo鈥, muestra a una sola espectadora mirando muchas pantallas.[20] Esa espectadora no tiene un centro al que mirar; solamente podemos decir que no puede no ver alguna pantalla, que est谩 forzada a verla, pero no sabemos cu谩l ver谩 y qu茅 ver谩 y podemos presumir que no se limita a ver im谩genes en pantallas sino que emite las propias. Pero limit茅monos a lo que dice esta foto de esa revista, esta fuente de 茅poca: no hay centro visual en la din谩mica imaginal, y el o la espectadora est谩 sola. No podr铆a haber muestra m谩s clara de la diferencia entre un funcionamiento semi贸tico y otro, entre el funcionamiento espectacular y el imaginal, respectivamente. A veces las condiciones hablan a trav茅s de las fuentes de 茅poca y a pesar de la continuidad que presuponen sus autores.

Pero no s贸lo el espect谩culo era central para les espectadores: adem谩s ten铆a internamente un centro: la 鈥渧edette鈥 (tesis 60, ya citada).

El espect谩culo generaba olas de entusiasmo por ciertas mercanc铆as. Lo imaginal, tambi茅n, pero ahora el yo tambi茅n es una mercanc铆a.

鈥淥las de entusiasmo por un determinado producto, apoyado y difundido por todos los medios de informaci贸n, se propagan as铆 con gran intensidad鈥 (tesis 67).

Lo que no hab铆a aun en 1967 es cada qui茅n funcionando como yo-marca, como producto que, apoyado y difundido por todos los medios de informaci贸n a su alcance, busca reconocimiento y entusiasmo.

El 煤nico uso que se expresa [en el espect谩culo] tambi茅n es el uso fundamental de la sumisi贸n (tesis 67).

El espect谩culo era valor de cambio casi puro, como lo es hoy lo imaginal. Un uso que no hab铆a en el espect谩culo es el uso 鈥渞econocimiento-de-s铆鈥. En la din谩mica imaginal cada yo-marca encuentra en su propio intercambio el uso del reconocimiento. Es fundamental percibir que nuestro apego a la din谩mica del intercambio imaginal tiene que ver con su usabilidad fundamental: a trav茅s del reconocimiento que all铆 encontramos, a trav茅s del narcisismo que all铆 nos riega, nos hace existir a cosas y personas.

Se trata de una producci贸n de yoes a cielo abierto. En los 鈥60, en cambio, el yo se produc铆a en dispositivos de encierro como la familia y la escuela.

La estrategia pol铆tica de la cr铆tica del espect谩culo era distinta a la de hoy.

El mismo momento hist贸rico en que el bolchevismo [鈥渄irecci贸n exterior del proletariado鈥漖 ha triunfado por s铆 mismo en Rusia y la social-democracia ha combatido victoriosamente por el viejo mundo marca el nacimiento acabado de un orden de cosas que es el centro de la dominaci贸n del espect谩culo moderno: la representaci贸n obrera se ha opuesto radicalmente a la clase (tesis 100).

Ac谩 encontramos el car谩cter estrat茅gico de la cr铆tica del espect谩culo: no se trata de estudiar o comprender c贸mo funciona la sociedad del espect谩culo porque se tengan fines de erudici贸n sino porque la clase que deb铆a devenir 鈥渓a clase de la conciencia hist贸rica鈥 (tesis 74) no lo hab铆a logrado en cien a帽os. El espect谩culo era el impedimento para ese devenir y la cr铆tica del mismo contribu铆a a despejarle el camino.

Hoy nuestro problema no es el mismo, pues la clase obrera se ha desdibujado como clase con las transformaciones del capitalismo de los 煤ltimos 50 a帽os y porque el proyecto de Marx (o, mejor dicho, el proyecto que Debord lee en Marx) de una clase que se hace con el poder transform谩ndose en la clase de la conciencia se ha mostrado una veleidad entre creyente y omnipotente. La dispersi贸n de los productores del capitalismo contempor谩neo no muestra un sector social compacto como el antiguo sector fabril en condiciones de convertirse en sujeto unificado (y 鈥渓a clase鈥 debe ser un sujeto moderno para poder ser la clase de la conciencia).

Bien. La dificultad central para Debord es que 鈥渓a representaci贸n obrera se ha opuesto radicalmente a la clase鈥 y esa dificultad u 鈥渙rden de cosas鈥 hace de 鈥渃entro de la dominaci贸n del espect谩culo moderno鈥. Es decir, el obst谩culo estrat茅gico en La sociedad del espect谩culo es la representaci贸n 鈥搚 la alienaci贸n que conlleva. Nuestro obst谩culo es otro, tanto en condiciones como en sujetos. Nuestro obst谩culo es que no est谩 claro cu谩l es la estrategia que debe encarar no se sabe qu茅 sujeto en las precarias condiciones contempor谩neas. A veces el sujeto es un movimiento antiminero; otras, un movimiento piquetero; otras, ninguno; otras, un movimiento de derechos humanos; otras, un movimiento feminista; otras, un movimiento art铆stico (y la enumeraci贸n puede seguir); otras, redes barriales que no son movimientos.[21] Cada uno de estos movimientos plantea, en su devenir, la estrategia adecuada al movimiento (vemos en otro cap铆tulo la estrategia del movimiento de derechos humanos argentino en su dimensi贸n semi贸tica). En todo caso, el sujeto del movimiento no viene cantado como ven铆a para Debord, y ello hace que el obst谩culo se determine en situaci贸n, en interioridad (ser谩 obst谩culo lo que obstaculice el despliegue del movimiento de que se trate). Antes de que un movimiento produzca la cohesi贸n y la composici贸n de su proceso, solamente hay dispersi贸n, precariedad, aislamiento.

Entonces s铆 podemos pensar que hay un obst谩culo general que nos disuade de hacer nosotrxs, nos disuade de emprender la actividad configurante del nosotrxs: el conjunto de condiciones dispersas que llamamos segunda fluidez. En su dimensi贸n semi贸tica, la segunda fluidez se presenta como obst谩culo general imaginal, y no como espect谩culo. El obst谩culo general imaginal no nos separa de lxs dem谩s por representaci贸n, como el espect谩culo, sino por conexi贸n. La imaginalizaci贸n es, en este sentido, la producci贸n de una dispersi贸n conectada. Y la expresi贸n, una producci贸n de un nosotrxs.

La cr铆tica del espect谩culo era unitaria. 鈥淟a organizaci贸n revolucionaria no puede ser m谩s que la cr铆tica unitaria de la sociedad, es decir, una cr铆tica que no pacta con ninguna forma de poder separado, en ning煤n lugar del mundo鈥 (tesis 120). La producci贸n de cohesi贸n de la expresi贸n, en cambio, es una cr铆tica situacional, y las diversas expresiones, como los diversos movimientos, no se unifican en un todo coherente, pues son una pluralidad. Como se帽ala siempre Miguel Benasayag, los diferentes planteos anticapitalistas no son com-posibles (no son ni componibles ni posibles a la vez).[22]

La cr铆tica del espect谩culo era una toma de conciencia, pues esa era la tarea hist贸rica del proletariado. Las cr铆ticas que hacen muchos de los movimientos de hoy no son tomas de conciencia sino 鈥渢omas de cuerpo鈥, tanto en el sentido de que el movimiento cobra cuerpo como en el sentido de que les protagonistas de cada movimiento se apropian de sus cuerpos (feminismos) o se incorporan a la naturaleza (ecologismos) o a la ciudad (movimientos de inquilinos o de urbanizaci贸n de villas).

Volvemos a encontrar el car谩cter estrat茅gico de la cr铆tica del espect谩culo en la tesis 120: 鈥淟a organizaci贸n revolucionaria [los consejos obreros] no puede reproducir en s铆 misma las condiciones de escisi贸n y de jerarqu铆a de la sociedad dominante. Debe luchar permanentemente contra su deformaci贸n en el espect谩culo reinante.鈥 Se ve que La sociedad del espect谩culo est谩 para alertar del riesgo que corre un sujeto, el proletariado, de verse alienado en el espect谩culo de todas las maneras analizadas antes (separaci贸n, alienaci贸n, moralizaci贸n). La cr铆tica del espect谩culo es el dispositivo necesario para evitar que el proletariado se aliene en una imagen espectacular 鈥渄eformante鈥 y evitar que deje de ser sujeto revolucionario para ser mera clase obrera alienada. No han faltado (y seguir谩n sin faltar) aquelles que quieran aplicar una u otra de las irresistibles sentencias de Debord a otras estrategias menos pol铆ticas, m谩s acad茅micas o period铆sticas, que suelen presentarse como trabajos sin estrategia (s贸lo declaran querer conocer o informar u opinar), sin asociaci贸n con un movimiento subjetivo. Pero como nuestro trabajo s铆 se declara culpable de tener una estrategia, dice que la cr铆tica del espect谩culo es ineficaz para los movimientos de subjetivaci贸n de la hora. Los movimientos subjetivos, en nuestras condiciones de segunda fluidez, no tienen por tarea tomar conciencia de una realidad dada desde el vamos sino producir el com煤n que su singular encuentro teje. El obst谩culo para realizar la tarea no es 鈥揷omo era para el proletariado鈥 una espectacular imagen deformante sino una dispersa imagen particularizante que limita los encuentros a interacci贸n y disuelve el com煤n. Por eso es tan importante en este libro el pensamiento de un procedimiento semi贸tico que vaya m谩s all谩 de esa particularizaci贸n y que exprese lo com煤n (un com煤n que se produce al encontrarse y al expresar el encuentro).

La estrategia de la elucidaci贸n de la imaginalizaci贸n es la de cada encuentro-movimiento.

El espect谩culo era 鈥渇alsa conciencia鈥 del tiempo. La imaginalizaci贸n es vivencia del tiempo.

鈥淓l espect谩culo, como organizaci贸n social presente de la par谩lisis de la historia y de la memoria, del abandono de la historia que se erige sobre la base del tiempo hist贸rico, es la falsa conciencia del tiempo鈥 (tesis 158).

La temporalidad del flujo de obviedad no es falsa conciencia del tiempo. Tampoco es verdadera conciencia del tiempo, porque la temporalidad del flujo de obviedad es vivencia, y no conciencia. Nuestra temporalidad es la vivencia de que el presente se nos escurre tanto como de que al presente lo perseguimos como si persigui茅ramos arrebatadamente una ventana de oportunidad que en cualquier momento puede cerr谩rsenos. Como en las inversiones financieras, el prosumidor debe hacer 鈥渟u鈥 juego en el momento preciso, con ese v茅rtigo entre dos abismos: el de perder la oportunidad y el del riesgo de haber invertido mal. Pero hay m谩s, pues el flujo imaginal nos hace vivenciar el tiempo a la vez como incertidumbre del futuro. No s茅 qu茅 im谩genes ser谩n presente la semana pr贸xima, o ma帽ana, o dentro de una hora. El presente que tan fren茅ticamente constru铆 emitiendo im谩genes (o, mejor dicho, emitiendo signos imaginales en general) se me puede derrumbar con las im谩genes por venir (una pandemia, un 鈥渧isto鈥 que me clavaron, un cajoneo de un proyecto de ley de alquileres m谩s favorable al inquilino, etc.).

Frenes铆, abismos del presente, incertidumbre del futuro: tal la vivencia de la temporalidad en la segunda fluidez. Si nos restringimos a la dimensi贸n que atiende este libro, diremos que tal es la vivencia de la temporalidad en la semiosis imaginal. Pero hay m谩s, pues tambi茅n est谩, en esta temporalidad que no es la que viv铆a Debord, el accidente, ese que, explica Virilio, es inhabitable. Los accidentes que ocurren en nuestros tiempos y derrumban el presente que habitamos, muestran sensiblemente que todo presente que construyamos es precario. El tiempo de hoy se vivencia como precariedad, y no sencillamente como velozmente escurridizo.

El espect谩culo estaba garantizado por el Estado-naci贸n. Lo imaginal es una din谩mica sin suelo simb贸lico-institucional.

鈥淓l estructuralismo es el pensamiento garantizado por el Estado, que piensa las condiciones presentes de la 鈥渃omunicaci贸n鈥 espectacular como un absoluto鈥 (tesis 202; subrayado en el original). Los lugares de emisor y de receptor en la comunicaci贸n que postulaba Jakobson eran ciertos en la comunicaci贸n espectacular. Ahora bien, esta agregaba una caracter铆stica: la irreversibilidad de los lugares de emisor y de receptor (caracter铆stica ausente, por lo dem谩s, de la comunicaci贸n imaginal). Esta estructuraci贸n fija de la comunicaci贸n espectacular solo puede ser garantizada por una metaestructura como la estatal-nacional (reinante cuando escrib铆a Debord). Ese suelo metaestructural es la condici贸n ausente en la fluidez, tanto la primera como la segunda.

El sistema de lugares estructurales de la comunicaci贸n espectacular estaba garantizado por el Estado-naci贸n. La din谩mica imaginal es una en que la comunicaci贸n no tiene suelo simb贸lico-institucional que permita garantizar estructuras.

Balance de una lectura.

I.

No hicimos una lectura comunicacional ni est茅tica ni de estudios visuales, ni filos贸fica ni epistemol贸gica. Hicimos una lectura historizadora. Quer铆amos ver si pod铆amos, leyendo un libro-emblema, situar la sociedad de espect谩culo y mostrar que es algo del pasado. Para la estrategia de este libro, es crucial mostrar que lo imaginal no hace sociedad, no hace uno, y que tampoco representa. Hoy no hay ni espect谩culo ni sociedad ni representaci贸n y por eso leemos la mejor cr铆tica de la sociedad de representaci贸n que conocemos, para ver claramente c贸mo nos creemos que funciona lo imaginal. Lo imaginal se nos aparece como lo espectacular, pero es otro conjunto de pr谩cticas. Este otro conjunto de pr谩cticas requiere ser pensado sin suponerle lo uno y la representaci贸n, que es lo que supone La sociedad del espect谩culo.

Insistamos: no estamos diciendo que Debord estaba equivocado. Estamos diciendo que estaba acertado y que, porque lo estaba en 1967 贸 1973, en tiempos de capitalismo industrial y tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n cinematogr谩ficas-televisivas-radiales, no lo est谩 en tiempos de capitalismo financiero y tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n convergentes reticulares.

Ahora bien, si la din谩mica imaginal no representa, 驴eso significa que es una din谩mica presentativa? Depende de c贸mo concibamos la presentaci贸n. Presenta elementos en tanto los constituye y los hace circular sin hacerlos pasar por una instancia 鈥榮upra鈥 y central que medie entre ellos. Pero no presenta elementos en el sentido badiouano de 鈥減resentaci贸n鈥. Badiou, en El ser y el acontecimiento, concibe una presentaci贸n que tiene por lo menos las siguientes caracter铆sticas: tiene bordes (pues puede siempre organizarse como un conjunto), tiene orden (pues es efecto de la 鈥渃uenta por uno鈥), tiene representaci贸n (pues el conjunto de lo presentado tiene subconjuntos, es decir, hay 鈥渃uenta de la cuenta鈥). Era ley, entonces, que donde hab铆a presentaci贸n hubiera representaci贸n. En este sentido, la din谩mica imaginal no es presentaci贸n, porque nada dice que la cuenta por uno que hace vaya a ser, a su vez, contada.

Esta condici贸n de la din谩mica imaginal redunda en la incertidumbre de la existencia que produce. Porque el signo que somos vos o yo puede conectar con algunos 鈥渕e gusta鈥 y ser retwiteado por otros perfiles, pero, 驴en qu茅 instancia queda sabido? Los gusteos y los retwiteos de vos o yo pueden funcionar como miradas, pero, 驴en qu茅 mirada trascendente quedan vistos? En ninguna. Por eso, porque no quedan vistos m谩s all谩 de unas ocasionales vistas, los elementos imaginales no quedan inscriptos en una trascendente Vista (como la que ten铆an un Padre o una Patria o un Dios). (Y el Big data no es una mirada trascendente, debemos apurarnos a aclarar). As铆, los elementos imaginales no quedan instituidos.

Entonces, si la din谩mica imaginal no presenta ni representa, y tampoco es un acontecimiento, 驴qu茅 hace? Imaginaliza. Se hace necesario el neologismo 鈥渋maginalizaci贸n鈥 para nombrar una particular forma hist贸rica de construir realidad, una forma de semiosis espec铆fica.

II.

La diferencia cualitativa entre la imaginalizaci贸n y la representaci贸n es que la representaci贸n siempre era hecha por Otro (el Estado, el Padre, el espect谩culo, la ciencia, el sujeto de conocimiento, etc.), mientras que la imaginalizaci贸n es auto-imaginalizaci贸n. Hemos insistido suficientemente en ello a lo largo de este cap铆tulo diferenciador o historizador. Una de las apuestas de este libro es que aun as铆 la imaginalizaci贸n es una semiosis heter贸noma: aunque la haga esa persona instituci贸n o grupo que ser谩 semiotizado, la imaginalizaci贸n evita o disuelve la autonom铆a. Vos o yo o les papis del cole o el emprendimiento de empanadas nos auto-imaginalizamos pues as铆 llegamos a ser, pero en ese llegar-a-ser perdemos la posibilidad de componernos y la de usar los signos para pensar (pensar aqu铆 ser铆a ese proceder semi贸tico que altera la forma en que la realidad y la subjetividad est谩n construidas o semiotizadas, se trate de ensayo, arte, ciencia u otra cosa, y que en este libro llamamos expresi贸n).

El hecho de que cada sujeto se constituya a trav茅s de su propia imaginalizaci贸n tiene una consecuencia profunda y duradera: la crisis de la representaci贸n no es pasajera. Un sujeto auto-imaginalizado no admitir谩 ser h茅tero-representado; puede conectar con los que por un atavismo llamamos representantes, pero conexi贸n no es representaci贸n, incluso si la conexi贸n se da a trav茅s de un voto. Ese 鈥渘o admitir谩鈥 no es una opini贸n contraria que publicar谩 sino una imposibilidad l贸gica de su constituci贸n.

Reunamos las caracter铆sticas de la imaginalizaci贸n que fuimos encontrando al contrastarla con el espect谩culo. Es una semi贸sfera sin bordes y sin centro, plural y no unitaria como era el espect谩culo. Es una producci贸n particular, 煤nica, y no serial, dispersa, y no centralizada como era el espect谩culo. Es una actividad reactiva (proactiva y no pasiva como era el espect谩culo). Es una esfera que est谩 en el mismo plano de inmanencia que lo semiotizado, y no una instancia separada como era el espect谩culo. Es una esfera en la que hay tantos centros como yoes, que se construyen como mercanc铆as publicitadas, y no por identificaci贸n con una 鈥渧edette鈥, como ocurr铆a en el espect谩culo. No impone contenidos como una ideolog铆a (caso del espect谩culo) sino que impone formatos de producci贸n y circulaci贸n de im谩genes. Constituye cosas y personas como im谩genes y no cubre con dobles espectaculares. Es un gran dispositivo heter贸nomo, pero no porque restringe los contenidos (aunque a veces los restrinja) sino porque monopoliza los procedimientos de obtenci贸n de existencia. La pol铆tica que la cuestiona se practica en la interioridad de cada encuentro o movimiento y no, como en tiempos de espect谩culo, en la toma de conciencia de la clase obrera.

III.

Es necesario operar una distinci贸n m谩s para caracterizar la imaginalizaci贸n. Dec铆amos que la imaginalizaci贸n no representa porque no hay una instancia trascendente que nos sepa. 驴Qu茅 tal si la instancia trascendente considerada ahora fuera la conciencia moderna? Ignacio Lewkowicz fue el primero en plantear que el pensamiento en fluidez se altera y postul贸 un 鈥減ensamiento sin conciencia鈥 (en el cap铆tulo final de Pensar sin Estado, un cap铆tulo muy poco frecuentado, quiz谩s por la radicalidad de su planteo), un pensamiento que no operaba por representaci贸n. Luego, debemos preguntar: si la din谩mica imaginal no es representacional, 驴entonces es el pensamiento sin conciencia de la primera fluidez?

Repongamos breve y parcialmente su argumento. La conciencia del sujeto moderno era una superficie de pensamiento y experiencia. Por ella flu铆an pensamientos, pero ella misma no flu铆a. Si pod铆a no fluir, era gracias a dos artificios del modo estatal-nacional de producci贸n de realidad (o semiosis s贸lida): por un lado, la instituci贸n de las cosas como objetos; por otro, la conciencia de la conciencia, o sencillamente autoconciencia. La instituci贸n de los objetos daba lugar al 鈥渟istema de lo s贸lido鈥, pues permit铆a a la conciencia posarse en ellos y as铆 no fluir;[23] la autoconciencia, por su parte, pensaba a la conciencia como sujeto soberano de los pensamientos (p. 238). Se ve: la representaci贸n era lo que fijaba la superficie de la experiencia moderna (con la representaci贸n de las cosas como objetos y con la representaci贸n de la conciencia como soberana); la representaci贸n era lo que se agot贸 al llegar la fluidez.

Al advenir la primera fluidez, ese 鈥渟istema de lo s贸lido鈥, esa forma de pensar los pensamientos y la experiencia, se derrumb贸. Si los pensamientos flu铆an por la conciencia pero la conciencia no flu铆a, eso significaba que el flujo ten铆a orillas desde donde decir 鈥渢odo fluye menos el yo鈥. Con la fluidez desemboc谩bamos en el oc茅ano sin orillas. Lewkowicz plantea entonces un problema de subjetivaci贸n: 驴cu谩l ser谩, en fluidez, la superficie de pensamiento y de experiencia si no es la conciencia? Imposible nombrarla a priori, dice, pero su ocurrencia ser谩 contingente. Puede ocurrir o no. 鈥淓l 贸rgano de la contingencia鈥 se articula cuando se articula鈥 (p. 245). Ese 鈥溍硆gano鈥 contingente, esa 鈥渟uperficie鈥, por no tener autoconciencia, ya no pod铆a llamarse 鈥渃onciencia鈥. 驴C贸mo se llamar谩? 鈥淪u nombre depende del modo en que esa superficie, en una operatoria contingente, se determina a s铆 misma.鈥 (p. 246).

Hasta aqu铆 el argumento de Ignacio Lewkowicz. Corr铆a la primera fluidez y no exist铆an aun las redes sociales como Facebook o Instagram, ni los Smartphones. No exist铆a aun el modo imaginal de construir el mundo. Podemos decir que la din谩mica imaginal es un gran dispositivo para que la superficie de pensamiento no se determine a s铆 misma. En la segunda fluidez hay una forma heter贸noma de producci贸n de realidad y de experiencia 鈥搇a imaginalizaci贸n.

Volviendo, el 鈥減ensamiento sin conciencia鈥 era el pensamiento sin representaci贸n o tambi茅n el pensamiento sin conciencia represent谩ndose la conciencia (diremos directamente 鈥減ensamiento sin autoconciencia鈥). Puro fluir de im谩genes, de figuras, de consideraciones y hasta de opiniones, sin que ninguna instancia fija o estable pudiera registrarlos pasando sin pasar ella tambi茅n. En el mismo pensamiento sin conciencia lewkowicziano, el mismo 鈥溍硆gano鈥 (o mejor, la misma desorganizaci贸n) que va viendo fluir las im谩genes, figuras, consideraciones y hasta opiniones fluye tambi茅n. En otras palabras, en ese 鈥減ensamiento sin conciencia鈥 no hab铆a una instancia que representara en la conciencia lo que se presentaba en esa superficie sin nombre. En otras palabras (si nos permitimos usar ese nombre perimido), quiz谩s hab铆a conciencia (en sentido lato), pero no hab铆a conciencia de la conciencia. O tambi茅n: quiz谩s hab铆a im谩genes, pero no hab铆a una imagen de las im谩genes.

Aqu铆, as铆 como hemos diferenciado primera y segunda fluideces, debemos diferenciar el primer pensamiento sin autoconciencia del segundo y actual. En el primero hab铆a lo que Ignacio en otros lugares llamaba insignificancia y perplejidad. En el segundo, en cambio, hay significados y sentidos 鈥損recarios, pero los hay. Pero lo que tienen en com煤n el primero y el segundo es que ninguno de los dos tiene representaci贸n, ese conjunto de operaciones que estabilizaban el artefacto conciencia y sus contenidos, pero el primer y segundo pensamientos sin autoconciencia son actividades no-representacionales distintas. El primero no pod铆a conectar las im谩genes que le llegaban; las im谩genes flu铆an en una superficie que tambi茅n flu铆a; no adquir铆an metaestabilidad sino que eran puramente inestables. En el segundo pensamiento sin autoconciencia, se adquiere la capacidad de conectar im谩genes con otras im谩genes sin la necesidad de la mediaci贸n de una entidad central representativa (como lo pudo ser el espect谩culo debordiano o la conciencia cartesiana). Como en el primer pensamiento sin autoconciencia, en el segundo todo fluye, pero por las redes.

Solidez Primera fluidez Segunda fluidez Conciencia autoconsciente Sin autoconciencia Sin autoconciencia Organizaci贸n interna con una referencia fija Desorganizaci贸n, puro fluir Equilibrios conectivos precarios Estabilidad Inestabilidad Metaestabilidad Instituci贸n de objetos y sujetos Destituci贸n Astituci贸n de objetos y sujetos

Podr铆amos decir que la superficie que en la primera fluidez ve铆a pasar im谩genes, figuras, consideraciones y hasta opiniones era una superficie-galp贸n, mientras que la superficie que lo hace en la segunda fluidez es una superficie-astituci贸n. Como en las astituciones, sus contenidos y sentidos no son ni estables ni inestables, sino metaestables (es decir, encuentran equilibrios fr谩giles) y practican el 鈥渓iberalismo conectivo鈥 (se conectan entre s铆 y con otros sin pasar por la mediaci贸n de un Tercero central). Como en las astituciones, hay un febril y permanente intento de restituir los equilibrios precarios que una y otra vez se desmoronan.

Pero hay m谩s. El primer pensamiento sin autoconciencia tra铆a el riesgo de 鈥渆nloquecer varias veces por d铆a鈥 (p. 244), y as铆 parec铆a que un pensamiento con otres, que una actividad configurante nuestra era la 煤nica salida de la pura dispersi贸n: 鈥淧ara que se constituya una experiencia, algo tiene que configurarse鈥 (p. 246). En cambio, en el segundo pensamiento sin autoconciencia, la probabilidad de enloquecer est谩 bastante morigerada. O est谩 bastante gestionada, porque (medicalizaci贸n psiqui谩trica aparte) hay sentidos 鈥損recarios, pero los hay. A falta de ligazones, buenas son conexiones. La posibilidad de conectar, en la imaginalizaci贸n, es permanente. No solo nos inundan las im谩genes, no solo nos sentimos compelidos a emitir im谩genes; tambi茅n nos inundan las conexiones y nos sentimos compelidos a conectar. Las conexiones no dan sostenimiento pero s铆 entretenimiento; el sostenimiento ven铆a desde el suelo, desde la metainstituci贸n donadora de sentido (el Estado-naci贸n), mientras que el entretimiento viene de eso y esos que est谩n en la red en el mismo plano que cada uno. Hay, as铆, configuraci贸n precaria de experiencia y actividad febril de restituci贸n/restauraci贸n de lo configurado. De tal modo, la posibilidad de pensar, la posibilidad de ir m谩s all谩 del mainstream fluido no aparece como 煤nica salida de la posibilidad de enloquecer o del sinsentido, pues lo imaginal est谩 desde el comienzo. De tal modo, la posibilidad de pensar, la posibilidad de ir m谩s all谩 del mainstream de la semi贸sfera fluida, tiene como condici贸n un encuentro con un real, y sobre todo una atenci贸n a lo que de ese real, de ese encuentro, no se puede imaginalizar y pide expresi贸n.

M谩rgenes de incidencia

La imaginalizaci贸n genera m谩rgenes cualitativamente distintos de incidencia, medios t茅cnicos y sociales de vinculaci贸n apropiables por parte de cada com煤n/encuentro. Esa apropiaci贸n es una de las v铆as posibles de expresi贸n. Como dec铆a en 鈥淟a expresi贸n no es anti-imaginal鈥, 鈥渓a expresi贸n no es lo opuesto de la imaginalizaci贸n, sino un m谩s-all谩 como los descriptos en Esto no es una instituci贸n, un dispositivo que toma la operatoria dominante (all铆, la astitucional, aqu铆 la imaginal) como plataforma de una contraoperaci贸n. La expresi贸n no es anti-imaginal sino un plus entre lo imaginal.鈥

* Adelanto del libro Esto no es una representaci贸n, de pr贸xima aparici贸n en Red Editorial.

[2] Dar铆o Semino, https://lalibrenotas.wordpress.com/2011/07/14/resena-de-la-sociedad-del-espectaculo/.

[3] Fran Rebollero, 20/02/19, en https://www.huffingtonpost.es/fran-rebollero/la-sociedad-del-espectaculo-o-como-definir-que-nos-pasa_a_23671866/.

[4] 鈥淧oder, 茅tica, transferencia: otro juego posible.鈥, en https://lobosuelto.com/poder-etica-transferencia-otro-juego-posible-ignacio-lewkowicz/. Subrayado en el original.

[5] A menos que se indique, en este cap铆tulo las citas pertenecen a La sociedad del espect谩culo de Guy Debord, traducci贸n de Maldeojo para el Archivo Situacionista Hispano, 1998, sindominio.net/ash/espect.htm.

[6]https://www.internetlivestats.com/, consultado el 19/5/22.

[7]En enero de 2022. https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/.

[8] J. Ranci猫re, p. 87 de El espectador emancipado; Buenos Aires, Manantial, 2010.

[9] Si no es digital, como podr铆a ser el caso de un afiche callejero, proviene de un archivo digital, y en todo caso puede y suele a su vez ser fotografiado y transmitido por internet.

[10] 脥d., p. 88.

[11]https://dle.rae.es/proactivo.

[12]https://www.wordreference.com/definition/proactive.

[13] 鈥淟a emancipaci贸n pasa por una mirada del espectador que no sea la programada鈥. Entrevista de Amador Fern谩ndez-Savater a Jacques Ranci猫re, en https://blogs.publico.es/fueradelugar/140/el-espectador-emancipado.

[14] En El espectador emancipado, cit.

[15] 脥d., p. 28.

[16] Ver la noci贸n de trama consecuente en Hupert e Ingrassia, 鈥溌緾ontactos sin v铆nculo? Un bosquejo de la vincularidad fluida鈥, en www.pablohupert.com.ar y en Esto no es un v铆nculo (de pr贸xima aparici贸n en Red Editorial).

[17] Ver 鈥溌緾ontactos sin v铆nculo?鈥︹

[18] R. L. Taltavull, 鈥La sociedad del espect谩culo鈥, La Capital, 28/5/2014.

[19] El neologismo es de Bifo. Ver su Generaci贸n post-alfa, Buenos Aires, Tinta Lim贸n, 2007.

[20] https://revista.universidadabierta.edu.mx/2020/09/21/la-sociedad-del-espectaculo-guy-debord/.

[21] Agradezco este se帽alamiento a Gast贸n Sena.

[22] Por ejemplo, en Che Guevara. La gratuidad del riesgo, Buenos Aires, Quadrata, 2012.

[23] Ignacio Lewkowicz, Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez, Buenos Aires, Paidos, 2004, p. 239.

