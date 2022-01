–

De parte de CGT El Picador January 21, 2022 41 puntos de vista

Quiz谩 alguna vez, el que m谩s y el que menos, lo haya pensado. 鈥淪i me esfuerzo, ven que rindo y adem谩s mi imagen goza de buena salud corporativa, dif铆cil va a ser que me echen a m铆 primero, que me elijan para tal sagrada ceremonia. Tirar谩n primero de fulanito que se le nota que anda quemado, despistado, desmotivado, y adem谩s se queja a menudo 煤ltimamente. Hasta se ha negado a trabajar horas extras nocturnas y en fin de semana. Est谩 jugando demasiado鈥. Y eso tal vez hasta lo sintamos como un alivio.

鈥溌縅ornada reducida? 驴Ce帽irme a mi horario? 驴Solicitar y exigir las vacaciones y descansos que realmente son justos y necesito por salud? Puf, vamos, ni plante谩rmelo si quiero mantener el tipo y el puesto, ascender, progresar y que no empiecen a suceder cosas raras ni devenir problemas, staff, marginaci贸n, evaluaciones, insinuaciones, presiones鈥︹. Y nos lo repetimos un d铆a tras otro hasta creerlo ciegamente. 鈥淧orque yo lo hago por 茅l o por ella (hijos, padres, pareja, futuro, estabilidad laboral, posici贸n social鈥) precisamente鈥, nos autojustificamos.

Pero 驴Seguro que 茅l o ella o aquello es lo que necesitan? 驴Te lo agradecer谩n a a帽os vista?

No importa, todo da igual, pues la diosa Meritocracia velar谩 por ti y responder谩 copiosamente a todas tus plegarias.

A ella le rindes buen culto, pero jam谩s te descuides, es sigilosa, posesiva, caprichosa, vengativa. No dejes de mirar nunca hacia atr谩s con el rabillo del ojo, desconf铆a hasta de tu sombra. 芦Cualquier compa帽ero simpatic贸n te la juega y se planta en un periquete por delante de ti, pasando a ser el nuevo elegido禄, te susurrar谩. Est谩 tras cualquier puerta o a la vuelta de la esquina, al acecho. En la cafeter铆a, o, en el ba帽o si pasas m谩s del tiempo imprescindible. Sientes su aliento encima de tu cogote. A trav茅s de tu correo electr贸nico, tu tel茅fono m贸vil, y hasta en tu sal贸n o tu dormitorio, en tu tiempo libre, y hasta en tus sue帽os. No la infravalores, siempre va a estar ah铆 con sus bellos cantos de Sirena, sus halagos y suculentas promesas de futuro, cada ma帽ana cuando suene el despertador, cuando salgas de casa programado como un robot para ejecutar impecablemente su c贸digo. Siempre estar谩 ah铆 tirando del carro del performance que har谩 que cada d铆a en espiral eleves la apuesta anterior. Siempre hambrienta de m谩s, sublime.

Si le agasajas y veneras con sacrificios, la diosa Meritocracia ser谩 tu aliada, tu garante, tu protectora. Tu benefactora. Pero si la fallas鈥 Aquel desdichado d铆a toda su ira se abalanzar谩 sobre ti, hinc谩ndote su diente venenoso que inyectar谩 la sustancia adecuada, en la dosis perfecta. Te despreciar谩, te marginar谩, te deglutir谩. La Meritocracia te vigila. Te somete. Te parasita. Te reconecta cada ma帽ana a su Red.