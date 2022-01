–

De parte de La Haine January 22, 2022

La Diputaci贸 de Barcelona posa en perill la prestaci贸 a les LLars Mundet, el servei de Respir per a gent gran i persones discapacitades

El servei d’atenci贸 residencial temporal de les Llars Mundet per a persones grans i/o persones amb discapacitat intel路lectual amb un determinat grau de depend猫ncia, anomenat Respir, est脿 quedant en gran mesura desat猫s a causa de la mala planificaci贸 dels seus recursos humans per part de la Diputaci贸 de Barcelona.

Una part de la plantilla que presta serveis en el mateix ha vist aquesta setmana com es deixaven sense efecte els seus nomenaments, s’anul路lava la seva alta a la seguretat social i se’ls enviava cap a casa sense av铆s previ i sense cap explicaci贸, en alguns casos enmig de la seva jornada laboral. Aquest fet, que t茅 a veure amb l’entrada en vigor el proppassat 29 de desembre de la Llei 20/2001, popularment coneguda com a “Icetazo“, est脿 afectant als nomenaments de personal inter铆 de durada determinada del Respir i, en menor mesura, altres org脿nics de la Diputaci贸, principalment en categories laborals com auxiliars d’atenci贸 a la depend猫ncia i operaris de serveis.

La deficient gesti贸 dels recursos humans de la Diputaci贸 que ha portat a aquesta situaci贸, i en la qual incideix la demora en l’execuci贸 de les borses de treball de professionals per a prestar serveis al Respir, est脿 repercutint molt negativament en la prestaci贸 d’un servei assistencial que pren cura de col路lectius especialment vulnerables, con s贸n la gent gran i les persones discapacitades, a causa de la retallada de personal que la pr貌pia Diputaci贸 s’est脿 autoinfligint. D’aquesta manera, s’est脿 deixant desateses a persones amb un grau de depend猫ncia elevat i posant en risc la salut i el benestar de persones vulnerables.

Aquesta manca de planificaci贸 pot acabar derivant en l’externalitzaci贸, 茅s a dir, la privatitzaci贸, parcial o total dels serveis del Respir, atesa la incapacitat de la Diputaci贸 de cobrir convenientment els mateixos amb personal propi. Un fet aquest que ja vam avan莽ar des del nostre sindicat que podria ser una de les conseq眉猫ncies de l’entrada en vigor de l’Icetazo, at猫s que la modificaci贸 efectuada per aquesta llei en els articles 10 i 11 de l’Estatut B脿sic de l’Empleat P煤blic suposen, a parer nostre, una evident porta oberta a la privatitzaci贸 de serveis p煤blics. En aquest cas s’hi afegeix, tamb茅, la neglig猫ncia dels recursos humans de la Diputaci贸.

Des de la Secci贸 Sindical de la CGT exigim a la Diputaci贸 responsabilitats per aquests fets, derivats de molts anys de precaritzaci贸 de la seva plantilla de serveis assistencials. Exigim uns serveis p煤blics de qualitat, i aquests han d’anar de la m脿 d’unes condicions de treball dignes, especialment per a aquell personal que ho ha estat donant en tot, en condicions molt dif铆cils, des del minut zero de la pand猫mia.

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

21 de gener del 2022

