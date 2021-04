–

April 12, 2021

Els treballadors de CGT a TEPSA, empresa d’emmagatzematge de granels l铆quids, volem DENUNCIAR davant l鈥檕pini贸 publica l鈥檃larmant situaci贸 que estem observant a la terminal de I’empresa ubicada al Moll de L鈥橢nergia del Port de Barcelona.

En l鈥櫭簂tim any la Direcci贸 de Terminals Portu脿ries SL a Barcelona, de la m脿 de la nova incorporaci贸 a la Direcci贸 del Sr. Ignasi Mar铆 Gimeno, ha iniciat una campanya de pressi贸 , sancions i acomiadaments que esta portant a una situaci贸 l铆mit a la plantilla i que esta generant un greu risc per a tots en mat猫ria de seguretat, ates que en la nostra activitat quotidiana treballem dia i nit amb immenses quantitats de productes qu铆mics, petrol铆fers i mataries perilloses. Els treballadors de TEPSA observem amb preocupaci贸 com la Direcci贸, en nom d’una major taxa de beneficis:

Substitueix el personal qualificat i amb llarga experi猫ncia per personal subcontractat, precaritzat i gaireb茅 sense formaci贸 ni experi猫ncia.

Persegueix i acomiada els treballadors que amb la seva activitat sindical han treballat durant anys per condicions m茅s segures i preventives, implementant nombroses millores.

Sobrecarrega de treball a la cada vegada mes redu茂da plantilla, incrementant el risc d’accidents.

Davant I’actitud de tancament i irresponsabilitat que L鈥橢mpresa mostradavant la nostra preocupaci贸, els treballadors no podem seguir de bra莽os creuats mentre els incidents i el risc d’accidents s’acumulen. No estem disposats a que amb el nostre silenci es faciliti la repetici贸 d’un desastre com el de IQOXE a Tarragona. Farem el necessari per defensar uns llocs de treball en condicions, la nostra salut i la de tots els treballadors portuaris i ciutadans que es podrien veure afectats per les conseq眉猫ncies de la pol铆tica irresponsable de l鈥檃ctual Direcci贸. Mostra del nostre comprom铆s es la vaga de 40 dies que vam portar a terme al setembre de l鈥檃ny 2014 per causes similars.

EXIGIM:

– La readmissi贸 immediata dels companys acomiadats per la seva activitat de prevenci贸 en mat猫ria de seguretat i salut laboral.

– La fi de la repressi贸 sindical, coaccions i amenaces; el reconeixement dels nostres drets laborals i sindicals.

– La fi de la precaritzaci贸, externalitzaci贸 i sobrecarrega de la plantilla.

Per tot aix貌, vam iniciar un seguit d’accions sindicals, i CONVOQUEM a el conjunt de treballadors i treballadores portu脿ries i a el conjunt de la ciutadania a ASSISTIR a la CONCENTRACIO que realitzarem el proper dia 16 de Abril a les 10:00 bores a les portes de L鈥橝utoritat Portu脿ria de Barcelona.

World Trade Center. (Moll Oest) Metro L3 Drassanes.

Barcelona 12 de Abril de 2021