De parte de ANRed August 26, 2021 65 puntos de vista

Ayer se realizó la primera audiencia del juicio al ex concejal de Florencio Varela Daniel Zisuela por el delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años. Con el testimonio de Paula, una de las víctimas, tuvo inicio el juicio contra el ex concejal y su hermano, Martín Zisuela, quienes tuvieron como defensores particulares a “El turco” Daer, abogado del ex presidente Carlos Menem, y a Sebastián Daer, ex pareja de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Por Agencia de Noticias La Barriada.

“Es un entramado de políticos y abogados donde en el medio hay un conjunto de pibas víctimas de los peores abusos inimaginables”, denunció José Luis Calegari de la Red de Organizaciones Comunitarias Monseñor Enrique Angelelli. “Es un proceso brutal que tiene como protagonistas a parte de la dirigencia política y gremial de este distrito”, expresó.

Por otra parte, señaló que se trata de un juicio “histórico”, aunque opinó que “además de la condena judicial debe haber una condena social”. “Hablamos de personajes que nunca más pueden ser candidatos”, observó.

En este sentido, la testigo indicó los distintos lugares desde donde Zisuela coordinaba todo el entramado de prostitución, identificando los hoteles de alojamiento Susurros, Ruca Malen y Refugio, un departamento en la calle Berutti en el Cruce Varela, los consultorios del gremio gastronómico en la calle Yrigoyen, además de otra casa que se alquilaba para hacer fiestas.

Al respecto, Paula relató que en esta casa los habitués del lugar eran Hugo Pereyra, Juan “El lagarto” Olmedo, el ex asesor de la UOCRA y actual candidato de Hacemos en la lista de Mario Kanashiro. Además, sindicó como participantes a Darío Olmedo, Secretario General de ATE, y Cacho Escobar, uno de los barones de la droga del distrito.

“Zisuela es el hombre del poder que se dedicó a regentear la prostitución para que todos los demás poderos consumieran y destrozaran a estas pibas”, puntualizó Calegari.

Por otra parte, la testigo relató que también en el local Prynce del Cruce Varela se hacían almuerzos y cenas al que asistían el Secretario de Seguridad y Defensa Civil, Franco Risso, el Director de dicha área, Barraza, y Darío Olmedo, para “elegir” a las menores y llevarlas a hoteles de alojamiento, donde eran abusadas sexualmente tanto por hombres como también por mujeres.

“Paula fue testigo de que Zisuela le ofrecía chicas a Amancia Báez, quien también abusaba de las pibas”, declaró Calegari, y denunció que el ex concejal tiene un prostíbulo en Pinamar a cargo de la militante del Partido Justicialista Pamela Sosa, mientras que la candidata a concejal en la lista de Florencio Randazzo, Mirta Rojas, era la aportante de menores a Zisuela a cambio de una paga mensual.

“Es una pelea muy desigual, por eso acompañar a las pibas es un compromiso ético”, manifestó Calegari.