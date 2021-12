–

La Comunidad de Madrid ha presentado el borrador del nuevo decreto que tiene por objetivo la planificaci贸n de los establecimientos de apuestas en la regi贸n. Con la intenci贸n de responder a la preocupaci贸n de proteger a 鈥渓os menores y aquellos colectivos de la poblaci贸n m谩s vulnerable a la pr谩ctica de estas actividades鈥. Pero desde el punto de vista de la Coordinadora contra las casas de apuestas de Madrid, 鈥渆l nuevo borrador del decreto nos parece un retroceso鈥, explica Cristina Barrial, integrante de la coordinadora, que se帽ala que no ten铆an 鈥渃onfianza en que la CAM fuese a atajar el problema con la gravedad y seriedad que merece, pero nos encontramos ante un borrador que viene a empeorar las condiciones anteriores en las que se encontraba nuestra Comunidad鈥.

Este nuevo Decreto llega tan solo dos a帽os despu茅s de que se votara y aprobara otro en 2019. Algo que seg煤n se帽ala Emilio Delgado, diputado en la Asamblea de Madrid por M谩s Madrid y portavoz de pol铆ticas sociales del partido, es 鈥渦n desprop贸sito que muestra que el anterior decreto no solucionaba nada y por eso se ven obligados a sacar un nuevo decreto para regular lo mismo que hace solo dos a帽os鈥. El anterior decreto, seg煤n afirma el diputado, 鈥渞ecog铆a nuestras peticiones pero las descafeinaba, como la distancia entre colegios, que adem谩s les daba hasta diez a帽os a estas empresas para cumplir con la norma鈥. Pero adem谩s, se帽ala, 鈥渆ste tampoco va a servir de nada鈥, en referencia a qu茅 locales se ver谩n afectados por las nuevas medidas.

Frente a los diez a帽os de gracia que daba a los locales la anterior normativa para cumplir las distancias m铆nimas con centros educativos o con otros locales de apuestas, la actual solo deja exenta a 鈥渓os salones de juego con autorizaci贸n vigente a la entrada en vigor de este decreto鈥. Es decir, solo los nuevos locales tendr谩n que cumplir con las normas de distancias m铆nimas que se lanzan en esta nueva propuesta. Lo cual, seg煤n la propia normativa, ser谩n muy pocos.

Las nuevas limitaciones para 2022 de distancias m铆nimas entre locales de apuestas y con colegios solo afectar谩 como m谩ximo al 1% de las casas de apuestas que existen en 2021

Limitaci贸n de nuevas aperturas

Seg煤n el nuevo texto, 鈥渆l crecimiento anual para la concesi贸n de nuevas autorizaciones de apertura y funcionamiento de salones de juego y locales espec铆ficos de apuestas en la Comunidad de Madrid, no exceder谩 del uno por ciento del n煤mero de autorizaciones vigentes a 31 de diciembre del a帽o anterior鈥. Es decir, las nuevas limitaciones para 2022 de distancias m铆nimas entre locales de apuestas y con colegios solo afectar谩 como m谩ximo al 1% de las casas de apuestas que existen en 2021.

Adem谩s, se delimitan las 鈥渮onas de alta concentraci贸n鈥 donde no se podr谩n abrir nuevos locales de apuestas. Bajo esta denominaci贸n se engloban los distritos municipales de la ciudad de Madrid que a comienzos de 2021 tuvieran un n煤mero de establecimientos con autorizaci贸n en vigor para la comercializaci贸n de apuestas a una ratio superior a 1,17 por cada diez mil habitantes. Los distritos con un ratio mayor son Arganzuela, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Chamber铆, Latina, Puente Vallecas, Salamanca, Tetu谩n, Usera y Villaverde.

En cuanto a los municipios, tienen la consideraci贸n de zona de alta concentraci贸n aquellos municipios con poblaci贸n superior a cien mil habitantes que contasen a comienzos de 2021 con m谩s de diez casas de apuestas. Los municipios que superan dicho n煤mero son Alcal谩 de Henares, Alcobendas, Alcorc贸n, Fuenlabrada, Getafe, Legan茅s, M贸stoles, Parla y Torrej贸n de Ardoz.

No se tocan las casas de apuestas que ya existen

Unas medidas que limitan la expansi贸n de estos negocios, pero no regula y controla la gran concentraci贸n ya existente de estos locales en algunos barrios de Madrid. Seg煤n Barrial, esta medida 鈥渟irve de poco鈥 ya que 鈥渆n la Coordinadora no est谩bamos tan preocupados por las nuevas aperturas, sino por el cierre de las que ya est谩n abiertas鈥.

Solo cuatro distritos, Carabanchel, Puente de Vallecas, Tetu谩n y Usera, concentran 160 de las 410 casas de apuestas que hay en toda la ciudad, seg煤n los datos de la Comunidad de Madrid. Estos distritos son los que tienen una media de ingresos m谩s bajos de toda la ciudad. Carabanchel tiene una renta media de 10.800 euros anuales, Usera de unos 9.400, Puente de Vallecas es de 9.600 euros y Tetu谩n, algo m谩s elevado, se encuentra sobre los 15.000 euros anuales. 鈥淟a concentraci贸n de casas de apuestas en barrios de clase trabajadora es un patr贸n en Madrid, y que estas zonas de especial vulnerabilidad no pueden seguir siendo el destino preferente de estas empresas鈥, afirma Barrial, que a帽ade que, aunque se limiten las nuevas aperturas, 鈥渓a situaci贸n en estos barrios ya es insostenible鈥.

Distancias con colegios

Otra de las medidas que m谩s cr铆ticas ha levantado es la escasa distancia m铆nima que deben tener los locales de apuestas con los centros de educaci贸n no universitarios. Seg煤n el borrador, no se podr谩n abrir este tipo de negocios a menos de 100 metros de la puerta de un centro de educaci贸n. Seg煤n explica Delgado a El Salto, en 2019 鈥渟e negoci贸 que fueran 500 metros, por lo que esta nueva propuesta de 100 metros de distancia con los colegios es absolutamente rid铆cula鈥.

Para Barrial, la escasa distancia marcada, 鈥渆s una falta de respeto hacia las asociaciones de vecinos, las AMPAS y todos los colectivos que llevan muchos meses se帽alando que parte de la culpa de ser el pa铆s con m谩s j贸venes lud贸patas de Europa la tienen las casas de apuestas que se colocan tan cerca de centro educativos鈥. La activista se帽ala que, por ejemplo, la ley del juego valenciana fija la distancia m铆nima en 850 metros y a煤n as铆 opina que deber铆a aumentarse. 鈥淟os chavales que van al instituto y tienen una casa de apuestas a esa distancia van a seguir consider谩ndola un local atractivo donde pasar el rato del recreo, porque tambi茅n sabemos que muchas veces no hay control de acceso鈥.

Para los locales que ya est谩n abiertos a menos de 100 metros de un centro educativo antes de que entre en vigor el Decreto, la medida de distancia m铆nima no se aplicar谩

Ese control de acceso que se帽ala, muchas veces inexistente, y la no aplicaci贸n de la norma a los locales y licencias ya concedidas en la actualidad condenan al Decreto a tener un efecto casi nulo en la protecci贸n de los menores. Para los locales que ya est谩n abiertos a menos de 100 metros de un centro educativo antes de que entre en vigor el Decreto, la medida de distancia m铆nima no se aplicar谩. En su lugar, el texto las bautiza como 鈥渮onas de especial protecci贸n鈥. Seg煤n el borrador publicado, 鈥渓os salones de juego y locales espec铆ficos de apuestas situados en estas zonas deber谩n contar, en cada una de las puertas de acceso de que disponga el establecimiento, con la presencia f铆sica obligatoria y permanente de una persona encargada exclusivamente de realizar las funciones del servicio de control de admisi贸n鈥, pero podr谩n seguir funcionando aunque se encuentren puerta con puerta con un instituto. 鈥淓sto ya lo dijo Engracia Hidalgo [Consejera de Econom铆a, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid de 2015 a 2019] en 2019 y no se ha puesto en marcha nunca, cuando en otras comunidades aut贸nomas llevan una d茅cada con estos controles鈥, lamenta Delgado.

Distancias entre locales

Otra de las medidas estrella del borrador fija una distancia m铆nima entre este tipo de locales de 300 metros. Pero, nuevamente, en esta medida quedan exentas los salones de apuestas que tengan ya una licencia vigente antes de la aprobaci贸n del decreto, adem谩s de quedar exentas las renovaciones de las licencias de dichos locales.

La distancia m铆nima de 300 metros entre locales solo se aplicar谩 a lo nuevos locales, los cuales solo representar谩n un m谩ximo del 1% de los que ya existen en la actualidad

De este modo, al igual que con la distancia con colegios, la distancia m铆nima de 300 metros entre locales solo se aplicar谩 a lo nuevos locales, los cuales solo representar谩n un m谩ximo del 1% de los que ya existen en la actualidad.

Fin de la bebida barata

Una de las medidas que hab铆a sido propuesta por M谩s Pa铆s en 2019 y ha sido finalmente recogida en el borrador de este nuevo decreto es la prohibici贸n de lanzar reclamos u ofertas de bebida barata o gratis. Seg煤n reza el texto, 鈥渘o estar谩 permitido ofrecer consumiciones gratuitas o a un precio sensiblemente inferior al de mercado鈥.

El mismo art铆culo del borrador proh铆be 鈥渙fertar juego gratuito o a un precio inferior al establecido, mediante la entrega de cualquier medio para la participaci贸n en los juegos y apuestas, ni la entrega de bonos de fidelizaci贸n鈥, en l铆nea con la regulaci贸n estatal de las apuestas online.

