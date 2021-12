–

La presentaci贸 de La Distri de CGT del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia, la Fundaci贸 Ferrer i Gu脿rdia i el record de la col路lectivitzaci贸 anarcosindicalista com a alternativa futura al model capitalista tanquen les XXIII Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia celebrades aquesta setmana en l鈥橭ctubre Centre de Cultura Contempor脿nia..

El divendres 17 de desembre ha concl貌s la XXIII edici贸 de les Jornades Llibert脿ries de CGT Val猫ncia amb la presentaci贸 dels projectes de La Distri de CGT PViM, la Fundaci贸 Ferrer i Gu脿rdia i la presentaci贸 del llibre 鈥淟a col路lectivitzaci贸 anarcosindicalista en la Guerra Civil Espanyola鈥 d鈥櫭ngel Mora Castillo, premi d鈥檌nvestigaci贸 Joan Francesc Mira, llicenciat en Hist貌ria, graduat en Hist貌ria de l鈥檃rt i antropologia social i cultural.

Juan Miguel Font, militant de CGT PViM, ha sigut l鈥檈ncarregat de presentar La Distri 鈥渦n espai de venda de llibres iniciat durant el confinament de 2020, amb possibilitat de venda en l铆nia o de venda f铆sica en la seu de CGT en l鈥檃vinguda del Cid 154 de Val猫ncia, posat en marxa al novembre del mateix any鈥. CGT PViM pret茅n amb aquest 鈥渆spai de trobada amb les lluites obreres i l鈥檃narcosindicalisme鈥, tal com el defineix Juan Miguel Font, 鈥渞ecuperar el sindicat com a espai per a la difusi贸 de cultura, facilitar i condensar la cerca de literatura sobre el moviment anarcosindicalista, acostar a m茅s persones al moviment obrer i difondre la idea鈥. El militant de CGT ha remarcat que 鈥淟a Distri no 茅s un projecte que pretenga entrar en compet猫ncia amb cap espai editorial, ni de distribuci贸 de llibres, sin贸 tot el contrari, pret茅n participar i es fa col路laborant amb altres llibreries i distribu茂dores que van n脿ixer amb la mateixa intenci贸鈥. Font tamb茅 ha explicat que el projecte va dirigit a la gent jove 鈥減erqu猫 s鈥檃costen i coneguen CGT, el model d鈥檕rganitzaci贸 i prenguen consci猫ncia de la necessitat d鈥檃juntar-se per a enfrontar les agressions de la patronal i del capital鈥. Juan Miguel Font ha insistit que 鈥渘o 茅s un projecte pensat per a guanyar diners, s鈥檌ntenta crear una xarxa per a col路laborar amb altres projectes, una xarxa per a col路laborar amb altres organitzacions, 茅s un projecte militant gestionat per la milit脿ncia del sindicat鈥. Font ha volgut destacar el paper de les Jornades Llibert脿ries que porta organitzant 23 anys CGT a Val猫ncia, l鈥檃portat per totes les persones que han participat al llarg de les edicions com 鈥淐arlos Taibo, Heleno Sa帽a, Ken Loach, Noam Chomsky i tantes altres鈥, malgrat el silenciament dels mitjans de masses 鈥渦n s铆mptoma inequ铆voc que s鈥檈stan fent les coses b茅 i que CGT 茅s una alternativa鈥.

La Fundaci贸 Ferrer i Gu脿rdia 茅s una fundaci贸 v铆nculada a CGT PViM que 鈥渇a uns anys que est脿 en estand-by鈥 ha indicat Juan Ram贸n Ferrandis, secretari general de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista al Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia. 鈥淓n aquesta etapa la Fundaci贸 Ferrer i Gu脿rdia va ser gestionada pel secretariat permanent de CGT PViM, encara que s鈥檌ntentar脿 canviar els estatuts perqu猫 participe la milit脿ncia triada en un ple de l鈥檕rganitzaci贸鈥 ha explicat Ferrandis. Els objectius de la Fundaci贸 s贸n 鈥渇omentar el coneixement i la difusi贸 de la cultura, sobretot si t茅 vessants anarcosindicalistes i llibert脿ries, que siga autosuficient, encara que fins que siga possible CGT PViM li pot donar l鈥檌mpuls econ貌mic necessari鈥 ha indicat el secretari general qui tamb茅 ha explicat que 鈥渆ntre les seues funcions es trobarien fomentar l鈥檈studi i la investigaci贸 de ci猫ncies econ貌miques i socials, donant-li import脿ncia a la difusi贸, vinculant-la a la secret脿ria de comunicaci贸 i formaci贸鈥. Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista afirma Juan Ram贸n Ferrandis 鈥渆s pot aportar documentaci贸 que no ha sigut catalogada i ha de ser custodiada, per aix貌 pot ser bo vincular-la a la Biblioteca llibert脿ria Ferrer i Gu脿rdia鈥. El secretari general de CGT al Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia opina que 鈥渟鈥檋a d鈥檕brir debat dins de la milit脿ncia de l鈥檕rganitzaci贸 i la societat i que el paper de la Fundaci贸 ha de ser que aquest quede plasmat鈥.

Per a concloure les XXIII Jornades Llibert脿ries de CGT Val猫ncia es va triar la presentaci贸 del llibre 鈥淟a col路lectivitzaci贸 anarcosindicalista en la Guerra Civil Espanyola鈥 d鈥櫭ngel Mora Castillo, premi d鈥檌nvestigaci贸 Joan Francesc Mira, llicenciat en Hist貌ria, graduat en Hist貌ria de l鈥檃rt i antropologia social i cultural. 脌ngel Mora ha realitzat un ampli rep脿s del proc茅s de col路lectivitzaci贸 que ha ratllat com 鈥渆l menys recordat en l鈥檕blidadissa mem貌ria hist貌rica espanyola, malgrat la seua singular import脿ncia鈥. 脌ngel Mora aborda en aquest llibre des d鈥檜n enfocament etnohist貌ric, la col路lectivitzaci贸 anarcosindicalista durant la Guerra Civil Espanyola 鈥渓a punta de llan莽a de la revoluci贸 social esdevinguda a Espanya, malgrat els obstacles externs i interns als quals es va enfrontar鈥. 脌ngel Mora ha ressaltat diverses vegades al llarg de la seua intervenci贸 el silenci al qual ha sigut sotm茅s el proc茅s col路lectivitzador pels historiadors espanyols. L鈥檈studi pel qual 脕ngel Mora va rebre el premi d鈥檌nvestigaci贸 Joan Francesc Mira, se centra en les col路lectivitats d鈥橝lcoi 鈥渓a ciutat dels anarquistes, del pa铆s m茅s anarquista del moment鈥. L鈥檋istoriador i antrop貌leg ha explicat l鈥檈lecci贸 de la capital de l鈥橝lcoi脿 per al seu estudi per 鈥渆l seu singular passat obrer, bressol de la industrialitzaci贸 valenciana, per ser on es produeix la primera insurrecci贸 luddita, on t茅 lloc la revoluci贸 del petroli i la primera vaga general en l鈥檈stat espanyol, a m茅s de ser la seu de la primera internacional a Espanya鈥. Gaston Leval, ha explicat 脕ngel Mora 鈥渧a qualificar la col路lectivitzaci贸 alcoiana com un model per a totes les altres鈥. 鈥淯na col路lectivitzaci贸 que va ser extensa i profunda, extensa perqu猫 va durar tota la Guerra Civil Espanyola amb pr脿cticament tots els serveis i ind煤stries col路lectivitzades i profunda perqu猫 es va avan莽ar un pas m茅s cap a la futura societat llibert脿ria mitjan莽ant la socialitzaci贸, agrupant totes les fabriques per sectors econ貌mics鈥 segons 脌ngel Mora qui ha concl貌s la seua intervenci贸 opinant que 鈥渓a hist貌ria 茅s 煤til no sols per a no cometre els mateixos errors, tamb茅 per a rescatar models que van ser valuosos i condicionar-los per a emprar-los en el present鈥.

La presentaci贸n de La Distri de CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia, la Fundaci贸n Ferrer i Gu脿rdia y el recuerdo de la colectivizaci贸n anarcosindicalista como alternativa futura al modelo capitalista cierran las XXIII Jornadas libertarias de CGT Val猫ncia celebradas esta semana en el Octubre Centre de Cultura Contempor脿nia.

El viernes 17 de diciembre ha concluido la XXIII edici贸n de las Jornadas Libertarias de CGT Val猫ncia con la presentaci贸n de los proyectos de La Distri de CGT PVyM, la Fundaci贸n Ferrer i Gu脿rdia y la presentaci贸n del libro 鈥淟a colectivizaci贸n anarcosindicalista en la Guerra Civil espa帽ola鈥 de 脕ngel Mora Castillo, premio de investigaci贸n Joan Francesc Mira, licenciado en Historia, graduado en Historia del arte y antropologia social y cultural.

Juan Miguel Font, militante de CGT PVyM, ha sido el encargado de presentar La Distri 鈥渦n espacio de venta de libros iniciado durante el confinamiento de 2020, con posibilidad de venta online o de venta f铆sica en la sede de CGT en la avenida del Cid 154 de Val猫ncia, puesto en marcha en noviembre del mismo a帽o鈥. CGT PVyM pretende con este 鈥渆spacio de encuentro con las luchas obreras y el anarcosindicalismo鈥, tal y como lo define Juan Miguel Font, 鈥渞ecuperar el sindicato como espacio para la difusi贸n de cultura, facilitar y condensar la b煤squeda de literatura sobre el movimiento anarcosindicalista, acercar a m谩s personas al movimiento obrero y difundir la idea鈥. El militante de CGT ha remarcado que 鈥淟a Distri no es un proyecto que pretenda entrar en competencia con ning煤n espacio editorial, ni de distribuci贸n de libros, sino todo lo contrario, pretende participar y se hace colaborando con otras librer铆as y distribuidoras que nacieron con la misma intenci贸n鈥. Font tambi茅n ha explicado que el proyecto va dirigido a la gente joven 鈥減ara que se acerquen y conozcan CGT, el modelo de organizaci贸n y tomen conciencia de la necesidad de juntarse para enfrentar las agresiones de la patronal y del capital鈥. Juan Miguel Font ha insistido en que 鈥渘o es un proyecto pensado para ganar dinero, se intenta crear una red para colaborar con otros proyectos, una red para colaborar con otras organizaciones, es un proyecto militante gestionado por la militancia del sindicato鈥. Font ha querido destacar el papel de las Jornadas Libertarias que lleva organizando 23 a帽os CGT en Val猫ncia, lo aportado por todas las personas que han participado a lo largo de las ediciones como 鈥淐arlos Taibo, Heleno Sa帽a, Ken Loach, Noam Chomsky y tantas otras鈥, a pesar del silenciamiento de los medios de masas 鈥渦n s铆ntoma inequ铆voco de que se est谩n haciendo las cosas bien y que CGT es una alternativa鈥.

La Fundaci贸n Ferrer i Gu脿rdia es una fundaci贸n v铆nculada a CGT PVyM que 鈥渓leva unos a帽os en stand-by鈥 ha indicado Juan Ram贸n Ferrandis, secretario general de la organizaci贸n anarcosindicalista en el Pa铆s Valenciano y Murcia. 鈥淓n esta etapa la Fundaci贸n Ferrer i Gu脿rdia va estar gestionada por el secretariado permanente de CGT PVyM, aunque se va a intentar cambiar los estatutos para que participe la militancia elegida en un pleno de la organizaci贸n鈥 ha explicado Ferrandis. Los objetivos de la Fundaci贸n son 鈥渇omentar el conocimiento y la difusi贸n de la cultura, sobre todo si tiene vertientes anarcosindicalistas y libertarias, que sea autosuficiente, aunque hasta que sea posible CGT PVyM le puede dar el impulso econ贸mico necesario鈥 ha indicado el secretario general quien tambi茅n ha explicado que 鈥渆ntre sus funciones se encontrar铆an fomentar el estudio y la investigaci贸n de ciencias econ贸micas y sociales, d谩ndole importancia a la difusi贸n, vincul谩ndola a la secretaria de comunicaci贸n y formaci贸n鈥. Desde la organizaci贸n anarcosindicalista afirma Juan Ram贸n Ferrandis 鈥渟e puede aportar documentaci贸n que no ha sido catalogada y debe ser custodiada, por eso puede ser bueno vincularla a la Biblioteca libertaria Ferrer i Gu脿rdia鈥. El secretario general de CGT en el Pa铆s Valenciano y Murcia opina que 鈥渟e debe abrir debate dentro de la militancia de la organizaci贸n y la sociedad y que el papel de la Fundaci贸n debe ser que 茅ste quede plasmado鈥.

Para concluir las XXIII Jornadas Libertarias de CGT Val猫ncia se escogi贸 la presentaci贸n del libro 鈥淟a colectivizaci贸n anarcosindicalista en la Guerra Civil espa帽ola鈥 de 脕ngel Mora Castillo, premio de investigaci贸n Joan Francesc Mira, licenciado en Historia, graduado en Historia del arte y antropolog铆a social y cultural. 脕ngel Mora ha realizado un amplio repaso del proceso de colectivizaci贸n que ha tachado como 鈥渓o menos recordado en la olvidadiza memoria hist贸rica espa帽ola, a pesar de su singular importancia鈥. 脕ngel Mora aborda en este libro desde un enfoque etnohist贸rico, la colectivizaci贸n anarcosindicalista durante la Guerra Civil espa帽ola 鈥渓a punta de lanza de la revoluci贸n social acaecida en Espa帽a, a pesar de los obst谩culos externos e internos a los que se enfrent贸鈥. 脕ngel Mora ha resaltado varias veces a lo largo de su intervenci贸n el silencio al que ha sido sometido el proceso colectivizador por los historiadores espa帽oles. El estudio por el que 脕ngel Mora recibi贸 el premio de investigaci贸n Joan Francesc Mira, se centra en las colectividades de Alcoi 鈥渓a ciudad de los anarquistas, del pa铆s m谩s anarquista del momento鈥. El historiador y antrop贸logo ha explicado la elecci贸n de la capital del Alcoyano para su estudio por 鈥渟u singular pasado obrero, cuna de la industrializaci贸n valenciana, por ser donde se produce la primera insurrecci贸n ludita, donde tiene lugar la revoluci贸n del petr贸leo y la primera huelga general en el estado espa帽ol, adem谩s de ser la sede de la primera internacional en Espa帽a鈥. Gaston Leval, ha explicado 脕ngel Mora 鈥渃alific贸 la colectivizaci贸n alcoyana como un modelo para todas las dem谩s鈥. 鈥淯na colectivizaci贸n que fue extensa y profunda, extensa porque dur贸 toda la guerra civil espa帽ola con pr谩cticamente todos los servicios e industrias colectivizadas y profunda porque se avanz贸 un paso m谩s hacia la futura sociedad libertaria mediante la socializaci贸n, agrupando todas las fabricas por sectores econ贸micos鈥 seg煤n 脕ngel Mora quien ha concluido su intervenci贸n opinando que 鈥渓a historia es 煤til no solo para no cometer los mismos errores, tambi茅n para rescatar modelos que fueron valiosos y acondicionarlos para emplearlos en el presente鈥.