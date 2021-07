–

De parte de Pozol July 6, 2021 18 puntos de vista

La diversidad de luchas del Pa铆s Valenci脿 recibe al Escuadr贸n 421

Xarxa Solid脿ria Gira per la Vida Pa铆s Valenci脿

La ciudad de Valencia es el cuarto territorio del estado espa帽ol que pisa el Escuadr贸n 421 en su recorrido hacia Francia donde se encontrar谩 con la segunda Delegaci贸n A茅rea del EZLN, CNI y FPDT.

Conservada desde la 茅poca romana, La Plaza de la Virgen o Plaza de la Catedral de Valencia, recibi贸 a cientos de personas que se reunieron este lunes 5 de junio, junto a organizaciones de Alicante, Valencia y Castell贸n, para dar la bienvenida a la primera delegaci贸n mar铆tima del EZLN, quienes llegaron al lugar ya con un ambiente de fiesta por parte de la Postissa, grupo de danza valenciana, danza tradicional muy antigua de origen pagano que se celebran en honor al dios/diosa de la fertilidad.

Diversas voces de las luchas valencianas se hicieron escuchar en un programa que incluy贸 a colectivos/as feministas, luchas por la autogesti贸n, el antirracismo, la defensa de la tierra y el territorio, medios libres, as铆 como al CGT y organizaciones de solidaridad internacionalista, quienes se dirigieron a la Delegaci贸n Zapatista con saludos solidarios y c谩lidas palabras.

Estuvo presente la Asamblea Feminsta de Valencia, que naci贸 de la Huelga Feminista de 2018, y procura el encuentro, la reflexi贸n, los cuidados y el activismo desde el enefoque feminista. Como parte del eje de autogesti贸n se presentaron la Red por la Vida Di脿nia (Alicante) y

CSOA L鈥橦orta y La Verduler铆a, un espacio integrado por diferentes personas 鈥渜ue viven en un territorio determinado y que comparten intereses, valores, visi贸n del mundo y una identidad com煤n, reconociendo y respetando la diferencia鈥, que apuesta por la autonom铆a y la horizontalidad para gestionar apoyos, intercambio de iniciativas y curas, de cara a lo que el mercado y el sistema capitalista imponen.

Se hizo presente la red de colectivas antirracistas, quienes trabajan de manera autoorganizada por erradicar las injusticias y malos tratos hacia migrantes y refugiados/as de otros pa铆ses que llegan al continente europeo, tema que ha predominado en todos los eventos de la Traves铆a por la Vida, apenas en las cuatro regiones visitadas en el estado espa帽ol. Dos de las colectivas fueron Abriendo Fronteras y Regularizaci贸n Ya, que exigen la regularizaci贸n de sus documentos para que se les permita trabajar en condiciones dignas y dejen de ser personas discriminadas, perseguidas, criminalizadas, en riesgo de morir en condiciones infrahumanas al cruzar fronteras, y/o asesinadas por la pol铆cia o personas racistas. Igualmente dos compa帽eros hicieron un performance en su lengua para mostrar el orgullo de su cultura e identidad.

Sobre Territorialidad se presentaron asociaciones ecologistas y vecinales que se oponen y hacen resistencia frente a diferentes megaproyectos para corredores urbanos y comerciales. Algunos de estos son: Ecollaures (La Azada como Salida), Parke Alcosa, EntreBarris, Las Molas, Frenamos la contaminaci贸n del Grado, No a la ampliaci贸n del by-pass, que ocasionar谩 da帽os ecol贸gicos, desplazamiento por especulaci贸n, adem谩s de una alta inversi贸n que s贸lo favorece a las empresas constructoras, industrias automotrices y favorecen el uso del automovil, dando privilegios a quienes pueden pagar por ello.

Otras asociaciones fueron Fridays for Future (en la que principalmente participan j贸venes) se manifiestan en contra de la nueva ampliaci贸n del Puerto de Valencia, as铆 como Ciudad-Puerto??? quienes tienen una plataforma pol铆tica y jur铆dica frente a esta iniciativa, ya que limita los accesos a la playa para hacerla un puerto de comercializaci贸n transnacional.

Los Medios libres+CGT, Radio Malva, La Directa, CUERPO l鈥橦orta y la CGT, son algunas de los proyectos de difusi贸n que permiten transmitir todo aquello que los empresas de comunicaci贸n, coludidas con pol铆ticos oficiales y empresas transnacionales quieren ocultar, para seguir mal informando y manipulando la opini贸n p煤blica. Radio Malva en este caso, dice no depender 鈥渄e ninguna organizaci贸n ni instituci贸n p煤blica.

No es una asociaci贸n, ni colectivo legal, (para la ley ) pero si para la GENTE, tampoco es una radio legal seg煤n las Autoridades鈥.

Posteriormente cerraron algunas asociaciones que hacen actividades en solidaridad a diversas luchas internacionales. CEDSALA por ejemplo trabaja en solidaridad con organizaciones populares y comunidades de Am茅rica Latina que luchan y resisten contra las operaciones neoliberales. Otras asociaciones fueron AMANDLA, Intersindical Mujeres, Pau y Solidaridad, EntrePobles y Periferias.

Por 煤ltimo el Escuadr贸n dio las 煤ltimas palabras de agradecimiento y anim贸 a todos/as/oas por sus luchas y por ser una tierra que no se rinde, no se vende y no claudica.

Por Juana Machetes.