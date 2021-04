–

De parte de Arrezafe April 2, 2021 67 puntos de vista

LA

HAINE – 02/04/2021

La

flagrante violación de los DDHH a la vida, a la libertad y a la no

discriminación por raza o etnia fue invisibilizada por el Consejo de

DDHH de la ONU

Más

de 41.500 personas murieron el año 2020 en EEUU, no precisamente por

causa del Covid-19, fallecieron víctimas de disparos. En plena

pandemia, se registraron 592 tiroteos masivos en el mencionado país

del norte, algo así como 1,6 enfrentamientos armados cada día. En

2019 fueron 415.

Las

ventas de armas de fuego batieron récord en 2020, 23 millones en

menos de un año, 64% más que las ventas registradas en 2019 cuando

se registraban más armas en manos de civiles estadounidenses que

habitantes: la relación era 120,5 armas por cada 100 habitantes. Más

de 8 millones que compraron armas en 2020 lo hicieron por primera vez

(Fundación Nacional de Deportes de Tiro).

Para

vergüenza de la humanidad, no fue solo George Floyd quien murió

asfixiado mientras un policía presionaba, con la rodilla, su cuello.

Según datos de Mapping Police Violence, 316 afrodescendientes

murieron a tiros por la policía de EEUU, lo que representa el 28% de

las 1.127 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad con armas

de fuego en 2020.

A

raíz de tal atrocidad, cientos de protestas contra el racismo se

dieron en el país norteamericano dejando un saldo de más de 10.000

manifestantes arrestados, entre ellos 117 periodistas. De acuerdo con

The Guardian, los policías golpearon y rociaron con gas pimienta a

los reporteros. En cambio, solo el 2% de los policías involucrados

en tiroteos fueron acusados de delito.

Esta

flagrante violación de los DDHH a la vida, a la libertad de

manifestar y de expresión, al debido proceso y a la no

discriminación por raza o etnia fue invisibilizada por el Consejo de

DDHH de la ONU, pero además ocurrió en medio de una de las peores

pandemias que aflige a la humanidad.



Mientras

cada hora morían 5 estadounidenses víctimas de armas de fuego, 64

fallecían de Covid-19 por la incompetencia de un gobierno que, a

pesar de hacerse llamar potencia mundial, de disponer de cuantiosos

recursos y sin estar bloqueado financieramente ignoró desde sus

inicios los riesgos del virus otorgando prioridad a la actividad

económica por encima de la vida de la población. EEUU encabeza la

lista mundial de contagios y muertes a causa del coronavirus, por lo

que los derechos a la salud y a la vida están seriamente vulnerados

en el país del norte.

William

Foege, el ex director del Centro de Enfermedades Contagiosas de ese

país calificó de masacre lo que el gobierno de EEUU ha

desencadenado por su incompetencia para contener el virus. Por su

parte, The Washington Post calificó las acciones del gobierno de

EEUU con respecto a la pandemia como «asesinatos autorizados por el

Estado» donde «los ancianos, los trabajadores de las fábricas y

los afroamericanos e hispanoamericanos» son deliberadamente

sacrificados.

Ni

siquiera el derecho a la educación ha sido garantizado. El acceso a

internet es fundamental para la prosecución educativa en pandemia.

No obstante, en el país con el supuesto mayor avance tecnológico

del mundo (después de China) 17 millones de niños viven en hogares

sin conexión a internet y más de 7 millones no tienen computadora

(según el censo de 2018).

La

desigualdad y por lo tanto la pobreza y el hambre en EEUU aumentaron

en 2020. Más de 50 millones de personas, es decir, el 17% de la

población sufrió de inseguridad alimentaria en 2020, es decir, no

tenía que comer, de ellos 1 de cada 4 niños (Feeding América).

Recordemos que, en 2019, según la Oficina de Censos, 40 millones de

estadounidenses vivían en condición de pobreza y más de medio

millón carecía de refugio permanente, cifras que aumentaron en

pandemia (Informes sobre la violación de DDHH en EEUU elaborados por

la Oficina de Información del Consejo de Estado de China).

Alrededor

de 20,5 millones de estadounidenses perdieron sus empleos durante la

pandemia y la tasa de desocupación llegó a 21,2%. Paradójicamente,

en menos de 12 meses, los 614 multimillonarios de ese país

aumentaron su riqueza en US$ 931.000 millones (Forbes) gracias a las

políticas del gobierno que estuvieron orientadas a la protección

del mercado bursátil. Los 50 estadounidenses más ricos tienen tanta

riqueza como los 165 millones de personas más pobres del país

(Bloomberg).

Ni

hablar de la violación de los DDHH por parte del gobierno de EEUU a

la población migrante. En 2020 murieron 21 personas bajo custodia de

inmigración. De los 266.000 niños migrantes detenidos y separados

de sus padres o familiares, más de 25.000 han sido detenidos durante

más de 100 días, 1.000 por más de 1 año y algunos han pasado más

de cinco años bajo custodia. Varios solicitantes de asilo fueron

amenazados y obligados a firmar sus propias órdenes de deportación,

aquellos que se negaron fueron ahogados, golpeados, rociados con gas

pimienta y esposados para tomar sus huellas dactilares (Oficina de

Información del Consejo de Estado de China).

No

conformes con violar los DDHH de su propia población, los gobiernos

de EEUU, mediante medidas coercitivas y con otras acciones

económicas, psicológicas y políticas enmarcadas en las guerras no

convencionales, también vulneran los de todos aquellos pueblos que

no se alinean a sus intereses al punto de incurrir en crímenes de

lesa humanidad. Tratan de justificar sus acciones con la supuesta

violación de DDHH en nuestros países, además del discurso del

Estado fallido, de la presencia de supuestos regímenes

dictatoriales, y más recientemente con la narrativa de terrorismo y

narcotráfico. Discurso que, por supuesto, difunden sin la más

mínima prueba.



A

pesar de lo múltiples llamados hechos por Naciones Unidas

solicitando el levantamiento de las denominadas “sanciones” durante la pandemia, el gobierno de EEUU intensificó el bloqueo

financiero y económico contra Cuba, Irán, Venezuela, por mencionar

algunos países.

No

sabemos qué nos sorprende más, si la vergonzosa, pública y notoria

doble moral de los gobiernos de EEUU en materia de DDHH o la

desfachatez al no acatar las decisiones que democráticamente se han

tomado en el seno de la ONU contra las medidas coercitivas. ¿Cuántos

años llevamos votando contra el bloqueo genocida al pueblo cubano?

Por lo menos desde 1992. ¿Nos hemos preguntado por qué EEUU no

obedece las decisiones tomadas por la evidente y abrumadora mayoría

de los países miembros de la ONU?

Esas

votaciones, aunque muy importantes en la medida en que muestran la

voluntad de la mayoría de los países que apuestan por la justicia,

la paz y la autodeterminación de los pueblos, se han convertido en

una especie de juicio moral que, por lo visto tiene sin cuidado al

país del norte.

Algo

no estamos haciendo bien, es necesario revisar la estrategia que los

países han adelantado contra las medidas coercitivas unilaterales.

Estas votaciones no han sido suficiente. A nuestro modo de ver lo que

los países deben debatir y votar en la Asamblea de la ONU es, no

solo manifestar si están a favor o en contra de las medidas

coercitivas unilaterales, sino avanzar en la creación de una nueva

arquitectura económica y política mundial para impedir que EEUU “sancione”, amenace, bloquee y someta a pueblos enteros para

imponer sus normas, su sistema económico y apoderarse de sus

riquezas. Al respecto, haremos propuestas en la próxima entrega.

Pasqualina

Curcio es Profesora Titular, Departamento de Ciencias Económicas y

Administrativas, Universidad Simón Bolívar-Venezuela.