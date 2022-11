–

De parte de Tejiendo Historia November 15, 2022 282 puntos de vista

B├árbara Mateu Ferrer, a la derecha de la foto, en una imagen de a├▒os despu├ęs de la guerra. Fuente: Familia Mateu.

La Guerra Civil golpe├│ duramente a la inquera B├árbara Mateu Ferrer. Es uno de los dos casos conocidos de mallorquinas con familiares asesinados en los dos bandos. Primero los republicanos asesinaron a su marido y despu├ęs los sublevados ejecutaron a dos de sus hermanos. El otro caso es el de Jer├│nima Mas Verd, de Montuiri, que perdi├│ a su marido y dos hijos por un lado y a un hermano por el otro.

El primer asesinato que sufri├│ B├írbara fue el de su marido, Facundo Flores Horrach. Su delito fue ser alf├ęrez al mando de la guarnici├│n militar de Cabrera el 18 de julio de 1936. Facundo no ten├şa afiliaci├│n pol├ştica. Era simplemente un militar que retuvo a unos pilotos porque as├ş se lo ordenaron. Un submarino lo traslad├│ como prisionero a la Menorca republicana y all├ş una turba le golpe├│, le arranc├│ las estrellas, le rompi├│ las gafas y le rob├│ la gorra.

Los otros cuatro prisioneros que le acompa├▒aban fueron r├ípidamente asesinados. Facundo se salv├│ porque le necesitaban como oficial en la Batalla de Mallorca. Lleg├│ a subir a una de las barcas de la expedici├│n de Bayo pero fue reconocido y acusado de ÔÇťtraidorÔÇŁ. Lo volvieron a encerrar y la noche del 23 de agosto de 1936 fue asesinado a tiros y arrojado por el acantilado de sÔÇÖEsper├│.

Facundo siempre hab├şa tenido buena relaci├│n con sus cu├▒ados de izquierdas. Bernat Mateu era el m├ís activista. Fue detenido mientras tomaba caf├ę en el Centro Socialista y encerrado en la prisi├│n de Can Mir. B├írbara, al ser ya viuda de militar, intervino por ├ęl ante el coronel Tamarit pero no le sirvi├│ de nada. Aplicaron a Bernat la llamada ÔÇťley de fugasÔÇŁ. Todav├şa no ha aparecido su cuerpo.

Antoni Mateu era el hermano m├ís idealista. Estaba afiliado a Esquerra Republicana Balear y, seg├║n los historiadores Antoni y Jaume Armengol, se aproxim├│ al socialismo nacionalista. Fue alcalde de Inca en 1932 durante dos a├▒os. Cuanto estall├│ el golpe, los falangistas lo detuvieron en el Port de Pollen├ža y lo encerraron en Can Mir con sus hermanos Lloren├ž y Bernat. Solo ser├şa liberado Lloren├ž.

Antoni fue sometido a un Consejo de Guerra junto al alcalde de Palma, Emili Darder, el socialista Alexandre Jaume y el republicano Antoni Qu├ęs. Le acusaron de esconder en su casa documentos comunistas y conspirativos como el llamado Plan Lenin. Massot i Muntaner asegura que todas las pruebas eran falsas.

Fue fusilado al alba del 24 de febrero de 1937 en el Cementerio de Palma. Vest├şa su mejor traje y fumaba un puro habano. Se neg├│ a que le taparan los ojos y, entre el p├║blico de la macabra escena, pudo identificar a sus hermanos Lloren├ž y B├írbara. Pudieron darle el ├║ltimo adi├│s y enterrarlo en una fosa aparte. B├írbara se qued├│ tres objetos: un pa├▒uelo manchado de sangre, una caja de cerillas y un cigarro.

B├írbara no tuvo hijos y cedi├│ aquellos recuerdos a la nieta de Antoni, Maria Ant├▓nia Mateu. Ella recuerda a su t├şa abuela como ÔÇťuna persona muy seria, con car├ícter, debido a lo mal que lo pas├│ÔÇŁ. ÔÇťFue muy duro tener esta dualidad de muertos en ambos bandos. Antoni quer├şa mucho a Facundo y sinti├│ profundamente su muerteÔÇŁ. En 2001 el Ayuntamiento de Inca nombr├│ a Antoni hijo ilustre y le dedic├│ una plaza.