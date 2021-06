–

De parte de Lecturas Anarquicas June 1, 2021 81 puntos de vista

鈥淯stedes no solo han alterado a sus primos alados y a sus hermanos de cuatro patas; tambi茅n lo han hecho con ustedes mismos. Han cambiado a los legisladores del congreso, a los oficinistas, a los del pron贸stico del tiempo. Han transformado a sus mujeres en amas de casa, criaturas verdaderamente temerosas. Una vez me invitaron a casa de una de ellas; 芦No fume, tenga cuidado con las cenizas que manchar谩 las cortinas. Mire la pecera del pez dorado. No recargue la cabeza contra el papel tapiz, su cabello debe estar grasoso. No derrame licor en la mesa, su acabado es fino. Limpie sus zapatos antes de entrar, la duela ha sido barnizada. No, no, no, usted est谩 loco禄Ustedes viven en las c谩rceles que han construido a su medida, las llaman hogares, oficinas y f谩bricas.鈥 John (Fire) Lame Deer and Richard Erdoes, Lame Deer Seeker of Visions. New York: Simon and Schuster, 1994 [1972], 121.

A lo largo de la historia de la civilizaci贸n occidental la relaci贸n de los seres humanos con otros animales nunca ha sido especialmente 鈥渃ivilizada鈥. La convivencia que alguna vez fue f谩cil, cuando la humanidad se volvi贸 m谩s organizada y tecnol贸gicamente desarrollada, r谩pidamente se convirti贸 en una relaci贸n de dominaci贸n y explotaci贸n. En los 煤ltimos a帽os, activistas de los derechos de los animales han atra铆do la atenci贸n internacional con el trato y las condiciones de vida de los animales en granjas industriales, zool贸gicos, circos y laboratorios, un debate serio pero al que aun le falta abarcar la vida de los animales que existen en un ambiente similar pero mucho m谩s cerca de casa 鈥 la vida de los animales dom茅sticos, las mascotas que tenemos en nuestros propios hogares-. Llevamos a cabo un examen de la vida de nuestras mascotas que revela que ellos tambi茅n son explotados en su relaci贸n cotidiana con los seres humanos; pero eso no es todo, tambi茅n revela algo sobre nosotros mismos.

Seguramente hay muchos felices y bien adaptados animales dom茅sticos que logran llevar una vida que, a su entender, es placentera y satisfactoria. De la misma manera, la historia nos demuestra que los seres humanos en las peores condiciones, incluso durante per铆odos de sufrimiento y abominaci贸n como el Holocausto a menudo han logrado disfrutar de la vida, enamorarse y hacer amistades, para encontrarle significado a su vida diaria y a su existencia; el ser humano puede existir resistiendo, y al igual que todos los animales se adapta de la mejor manera posible para sobrevivir y prosperar en cualquier situaci贸n. Por lo tanto, el hecho de que muchos animales (humanos o no-humanos) sean felices en nuestras casas no es raz贸n suficiente para dejar de lado una consideraci贸n de lo que significa la vida domesticada.

Veamos el contenido habitual de la vida de los animales dom茅sticos en la actualidad. Comienza su vida, para la mayor铆a de ellos, si nos remitimos a t茅rminos humanos, en un 鈥渉ogar roto鈥. Cachorros de perros y gatos son habitualmente sustra铆dos de la compa帽铆a de sus madres y hermanos a una edad muy temprana para ser sometidos a un ambiente ajeno, sea esto una tienda de animales atestada y ca贸tica o la casa de su nuevo propietario. Muchos de ellos son maltratados y abusados (no es nada raro ver perros, gatos o loros con fobia a los hombres como consecuencia de haber sido maltratados por estos 煤ltimos en su juventud) incluso quedan hu茅rfanos. La mayor铆a de las veces cuando los animales domesticados se reproducen es considerado como algo molesto e imprevisto por sus propietarios humanos, y los hijos no deseados son tratados en consecuencia. Considere lo dif铆cil que es para los j贸venes, hombres y mujeres que crecen en 鈥渉ogares rotos鈥 o en una agencia de adopci贸n / reformatorio, ser felices y tener confianza en s铆 mismos y ver谩 claramente lo dif铆cil que debe ser crecer para los animales dom茅sticos hoy en d铆a.

Pero una infancia dif铆cil es solo el comienzo de una vida dif铆cil y antinatural para estos gatos, loros o roedores. Pues no s贸lo son los entornos (es decir, jaulas, peque帽as cajas de cristal, departamentos de 2 o 3 ambientes, casas con control clim谩tico, y 鈥 en el mejor de los casos 鈥 alg煤n patio trasero con el c茅sped y los arbustos recortados) los cuales difieren dr谩sticamente de aquellos para los que la naturaleza los prepar贸, tambi茅n el papel que cumplen en la vida de los seres humanos es algo antinatural ya que no poseen el control de su propio destino. La mayor铆a de los seres humanos que tienen una mascota mantienen una relaci贸n de posesi贸n respecto a los animales como si fueran, de alguna forma, juguetes en vez de seres vivos que sienten. Eso puede parecer una acusaci贸n injusta, pero examine la relaci贸n que tienen generalmente estos seres humanos con sus animales, y los fundamentos sobre los cuales los retienen, sugiriendo tener todo el derecho a ello ya que los cuidan, asean y alimentan. Bien, ciertamente, estos due帽os intentan prever las necesidades de los animales y, a menudo, les dan afecto, pero el papel fundamental que desempe帽an estos animales en los hogares y en la vida de esta gente es nada m谩s y nada menos que el del entretenimiento. Y, en algunas ocasiones, sustituto de la familia y amigos tambi茅n. Es decir, los animales son retenidos por los seres humanos con la expectativa que traer谩n una cierta clase de diversi贸n, y quiz谩s el amor, en las vidas de sus due帽os. Su papel no es ser animales, es decir; buscar ratones, volar al sur en el invierno, perseguir alces, afilar sus garras donde ellos crean adecuado, marcar territorio con la orina o reproducirse naturalmente. Mas bien, se espera que sean bufones o cortesanos modernos en el hogar occidental.

Las ramificaciones de esta relaci贸n entre los animales y los seres humanos son muchas, pero podemos ver que este acuerdo no beneficia justamente a los animales si tenemos en cuenta los 鈥渁justes鈥 que habitualmente hacen los seres humanos a sus mascotas para que estas puedan cumplir sus funciones de manera m谩s eficaz. Los gatos son el ejemplo m谩s evidente: sus propietarios los castran y desparasitan rutinariamente para que cumplan sin problemas su funci贸n de juguetes bien amaestrados. Tener y usar garras es una parte b谩sica y hermosa de ser un gato; un gato sin sus garras es como un humano sin dedos: Puede acostumbrarse a la situaci贸n, e incluso saber como disfrutar de la vida a pesar de la alteraci贸n, pero desde ese momento algo faltar谩 en su vida para siempre.

Del mismo modo, hay quienes dicen que la esterilizaci贸n es humanitaria y hace la vida m谩s sencilla para estos animales, a estos preguntaremos 驴simplificar铆an parte de su aparato reproductor con tal gusto como lo hacen por sus mascotas siendo esto tan beneficioso y tan 鈥渉umanitario鈥? La esterilizaci贸n afecta algo m谩s que la vida sexual de los animales; cambia su equilibrio hormonal, modifica la personalidad. Un gato esterilizado a menudo engordar谩, se volver谩 m谩s lento, y desanimado. Esterilizar a los gatos o a los perros es una manera c贸moda y f谩cil de tener una mascota, puesto que ya no se reproducir谩, ni se le caer谩 tanto el pelo, ni se ver谩 escu谩lido y feo, claro, todo esto a costo del goce animal. Para usted una gata en celo frustrada puede no parecen estar disfrutando mucho de la vida, pero si le quita el 煤nico deseo que tiene 驴cu谩l ser谩 el significado de su vida? acabando con sus inclinaciones naturales extra铆das quir煤rgicamente o frustrado por un ambiente muy diferente para el cual la naturaleza lo dise帽贸, el gato esterilizado se volver谩 aburrido, desanimado, y grasoso, con lo cual comer el alimento que su amo le proporciona ser谩 su 煤nico estimulo y placer.

La mayor铆a de nosotros puede recordar seguramente sin ning煤n esfuerzo haber visto alg煤n animal obeso, pat茅tico y desequilibrado por obra de su amo. Estos animales son las v铆ctimas de la relaci贸n de explotaci贸n que existe hoy entre los seres humanos y los animales dom茅sticos. Contenidos como simples juguetes, comiendo el alimento estandarizado que sale sin ning煤n esfuerzo de una caja, viviendo en casas y barrios hacinados que nada se comparan con el entorno natural. Ahora no te sorprendas si los notas d茅biles y sin energ铆as, es que est谩n muy lejos de ser animales apasionados y salvajes. Y aun con posibilidades de ser sanos y autosuficientes siguen siendo obligados a la humillante dependencia de los hombres y mujeres que no quieren, ni permiten, ni pueden darle la oportunidad de satisfacer sus vidas.

Esto no quiere decir que cualquier alternativa a la domesticaci贸n sea verdaderamente viable. El 鈥渕undo exterior鈥 no es el lugar adecuado para que se ejecuten en el medio silvestre o se reproduzcan; los habitats naturales, para aquellos animales que pod铆an adaptarse de nuevo a ellos, han sido alterados m谩s all谩 de todo reconocimiento por la contaminaci贸n y otras fuerzas. El nuevo entorno mundial emergente con sus excavaciones en los campos de asfalto, los bosques de acero, y los acantilados de hormig贸n, es solo hospitalario para las palomas y las cucarachas. En comparaci贸n con la vida en el 鈥渕undo exterior鈥, la vida domestica es el menor de los males para los gatos y dem谩s.

Y esto es lo m谩s tr谩gico de esta situaci贸n: no hay salida del mundo tecnol贸gico ultra-organizado que hemos creado; ninguna salida para los animales o los seres humanos. Es que no hay mucha diferencia entre la domesticaci贸n de los animales y la del hombre. Nosotros, con esas jaulas modernas, cajas de zapatos y peceras a las que llamamos departamentos, no estamos exentos del problema. Compramos tambi茅n alimento estandardizado (como las cajas de McDonalds), alimento muy diferente al que nuestros antepasados com铆an. Tampoco podemos encontrar salida para nuestros impulsos espont谩neos, 鈥渟alvajes鈥, estamos castrados y desparacitados mientras seguimos viviendo en ciudades encogidas y suburbios hacinados bajo obst谩culos legales y restricciones culturales. Nosotros tampoco podemos vagar lejos de nuestras perreras, porque estamos de 8 a 12 hs en nuestros puestos de trabajo para poder pagar las cuentas o porque las fronteras pol铆ticas no lo permiten. 驴Y si vag谩ramos lejos, qu茅 encontrar铆amos? 驴Bosques, selvas, llanos salvajes, barrancas majestuosas? No, Estos van r谩pidamente desapareciendo a medida que trabajan d铆a y noche para envolver nuestro mundo en una piel de hormig贸n, para asegurarse de que toda la hierba se riegue por aspersi贸n y que todos los pantanos sean drenados y que los llanos se conviertan en espacio de oficinas. Y todo lo que no se transforme en grandes jaulas o casas-peceras para que nosotros vivamos, seguramente lo inutilizaremos con la contaminaci贸n, mientras no reconsideremos y reorientemos nuestras acciones a gran escala.

Tal vez podamos aprender sobre nosotros mismos con el ejemplo de las mascotas. Puede ser que hagamos bien en aprender de ellos que la felicidad verdadera no consiste simplemente en prever el alimento, la salud f铆sica, y la seguridad. La soluci贸n al problema de la pobreza emocional de la vida de los animales dom茅sticos, y para los seres humanos, evidentemente no es simple. Tenemos que empezar por volver a evaluar lo que la vida debe ser para los seres humanos y para los animales por igual, y lo que nuestra sociedad debe ser en general, para que nuestras vidas puedan ser significativas y satisfactorias. No hay tiempo que perder, ya hemos criado perros que no saben c贸mo sobrevivir sin cadenas, pronto puede que no haya ninguna vuelta atr谩s para nosotros.

Crimethinc