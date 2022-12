–

Las stories de Instagram nos van informando de lo que piensa la gente, el humor mediante los memes, la m煤sica que le gusta鈥 pero, sobre todo, lo que hace en su d铆a a d铆a o de manera extraordinaria. A partir de mi perfil, llevo un 2022 en el que cualquiera de las personas a las que sigo, independientemente de su edad, sexo, estatus, si le conozco o no, amigue o famose, tienen algo en com煤n: han asistido a una boda.

Pero, antes de nada, 驴qu茅 pasa con las bodas? Este fen贸meno, que vivi贸 una peque帽a decadencia dentro del Estado espa帽ol, bajo su n煤mero entre 2006 a 2014 de manera paulatina. Sin embargo, es bien sabido que las bodas no pasan de moda. Este ritual tan antiguo volvi贸 a subir hasta que en 2020 sufri贸 un bajonazo, de 166.530 el a帽o anterior, a 90.670. Como a todo el mundo le sonar谩 esa fecha, no hace falta recordar que ese a帽o se par贸 el mundo, pero tambi茅n la manera de relacionarnos, de reunirnos y un mill贸n de maneras de vivir nuestra cotidianidad; y, sin embargo, aunque en menor medida, las bodas siguieron. El 2021 cerr贸 con 147.823 casamientos, volviendo a las cifras similares a las de otros a帽os, como si no hubiera pasado nada. Las cifras de este a帽o, aunque queda por acabar, se帽alan que el primer trimestre de 2022 en Andaluc铆a se celebraron 4.930 nupcias.

Pero yo no vengo aqu铆 a juzgar a quien se casa, el por qu茅, si el matrimonio es una instituci贸n obsoleta, etc茅tera. Vengo a hablaros del motor del mundo, los dineros, pues es ineludible que el capitalismo ha reconocido la cosa y la ha asimilado hasta niveles insospechados.

Si es cierto que cada boda es un mundo y la manera de pagar en ella es diferente 鈥攃omo por ejemplo en el Saucejo, donde la tradici贸n, por lo visto hasta hace unos a帽os, era que les invitades pon铆an el dinero sobre una bandeja y se tiraban los billetes a la salida de la boda. Otro ejemplo particular que ha llegado a mis o铆dos es el de que en Herrera se invita a todo el pueblo a la boda, se ponen mesas largas y, seg煤n tu grado de cercan铆a a la pareja, te arreglas m谩s, te sientas m谩s cerca y das m谩s dinero. Pero para este art铆culo no me puedo parar en cada situaci贸n antropol贸gica, porque esto va de econom铆a y, como tal, hablaremos en l铆neas generales. Se calcula que una boda cuesta de media unos 20.808 鈧 en el Estado espa帽ol, la media por lo alto son 23.369 鈧 y por lo bajo son 14.907 鈧. Como buen pa铆s con una diversidad cultural y, por supuesto, econ贸mica, este gasto depende tambi茅n de la comunidad aut贸noma. Por ejemplo, es en Castilla-la Mancha donde m谩s dinero se gastan en bodas, con una media de 33.355 鈧, mientras que Andaluc铆a est谩 en la cola gastando una media de 17.797 鈧, solo superada por Canarias. Piensen que el sueldo m铆nimo interprofesional en nuestro pa铆s es de 1.000 鈧, aunque las precarias sabemos que a veces a una casa no entra ni eso. Aunque hagan falta dos para casarse seg煤n nuestra legislaci贸n, no todas las parejas corren con la suerte de tener un sueldo por cabeza, as铆 que situ茅monos: m铆nimo una persona tardar铆a m谩s de quince meses si invirtiera todo su sueldo en una boda baratita. Pero entonces, 驴c贸mo consigue el dinero esta generaci贸n que va empalmando crisis con crisis? Pues bien, para qu茅 queremos el ahorro personal si tenemos a los bancos. Me fascina que haya pr茅stamos de grandes bancos que son solo y exclusivamente para ese d铆a tan especial, y esos grandes altruistas que son las entidades bancarias en sus webs te recomiendan c贸mo hacer las cuentas, porque claro, m铆nimo si quieres a alguien y que todo el mundo lo sepa hay que demostrarlo gast谩ndose en un d铆a m谩s de 20.000 euros. Adem谩s, cuando vas mirando hacia donde van dirigidos los gastos (peluquer铆a, vestido, flores, etc), si le pones el apellido novio, novia, boda, el precio aumenta, pues est谩 claro que es el mercado amigo, que la gente va a querer que ese d铆a sea inolvidable.

Pues bien, no me ha parecido solo fascinante la cantidad de dinero que se gasta una pareja, y su querido banco, en una boda, sino que, aqu铆 viene lo mejor, la otra gente que tiene que demostrar que les quieren; les invitades. A estas alturas del a帽o, tengo m谩s de une amigue que ha asistido a tres bodas y la pr贸xima invitaci贸n le da pavor. No es que no quiera que la gente viva fuera del pecado, en la monogamia (o no) o simplemente pegarse una buena fiesta, es que parece que en el siglo XXI quienes pagan la dote son les invitades. Existe la tradici贸n en nuestro pa铆s, muy mal vista por otros lugares, de pagarse, m铆nimo, el cubierto. Este compromiso social que se disfraza de regalo ha llegado a mis o铆dos que puede ser incluso reclamado en forma de bizum meses despu茅s de la boda. En Espa帽a, solo este regalo suele ser de unos 108 鈧, dato que sube a entre 156 鈧 y 180 鈧 en la ciudad donde se redacta este peri贸dico. Pero pensemos bien, no solo es el regalo, tambi茅n est谩 el vestido o traje, los zapatos, la peluquer铆a, el maquillaje (pa quien lo quiera), etc. Ponle 150 euros m谩s, siendo optimista. En todo esto se te puede ir lo que has tardado en ganar una semana en tu trabajo de mierda, porque claro, hay que demostrar que t煤 tambi茅n quieres a les novies: la dote de la amistad o de les familiares lejanes se paga as铆.

No me malinterpret茅is y, querides amigues que le谩is esto, sigan invit谩ndome a sus bodas, de las que disfruto mucho emborrach谩ndome y perreando con la novia. Sin embargo, os ofrezco tambi茅n alternativas a ese impuesto est茅tico de la boda, bajando la dote de la amistad. No olvidemos que el capitalismo se puede desquebrajar con estrategias como el decrecimiento. No compres, reutiliza o que te presten todo lo material que lleves ese d铆a en el cuerpo. Tambi茅n puede regalarse algo m谩s alternativo, como ser la DJ de la boda, la fot贸grafa o poner tu fuerza de trabajo art铆stica en un regalo para esas personas que quieres tanto y que van a celebrar que se quieren. No hay manera de ponerle precio al amor y menos al de les amigues, as铆 que id siempre a por el acto m谩s subversivo que pod谩is, que ah铆 es donde est谩 el afecto.