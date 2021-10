–

El portal online Libyajamahinya pregunt贸 a los co-presidentes de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK), Bes锚 Hozat y Cemil Bayik, sobre los principios b谩sicos del movimiento de liberaci贸n kurdo.

La primera parte de la entrevista trat贸 sobre el concepto de independencia en la modernidad capitalista, el modelo obsoleto del Estado-naci贸n y la comprensi贸n de la autonom铆a democr谩tica en un sistema confederal, que fue configurado por el l铆der kurdo Abdullah 脰calan.

En esta segunda parte, los co-presidentes de la KCK hablan sobre el modelo econ贸mico propuesto por el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n.

A continuaci贸n se publica una s铆ntesis de sus respuestas.

Superar el capitalismo no es s贸lo una tarea del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) y de todos los socialistas. La sociedad, la forma de existencia de la humanidad y la fuente de todos sus valores culturales, est谩 siendo destruida por el capitalismo. Hay un ataque a la existencia de la humanidad, a la humanidad en su conjunto. El capitalismo no puede existir, no puede sobrevivir sin consumir o destruir la sociedad y todos sus valores sociales. Al igual que las c茅lulas cancerosas del cuerpo humano atacan y destruyen las c茅lulas sanas, el capitalismo ataca y consume la sociedad.

Por esta raz贸n, R锚ber Apo (Abdullah 脰calan) ha definido el capitalismo como un fen贸meno canceroso. Dado que el capitalismo ataca y consume a la sociedad, R锚ber Apo tambi茅n ha considerado siempre que el t茅rmino 鈥渟ociedad capitalista鈥 es err贸neo. Habl贸 del hecho de que el capitalismo y la sociedad no pueden unirse.

La cuesti贸n de la superaci贸n del capitalismo, adem谩s, no debe verse s贸lo como un problema econ贸mico. Se trata m谩s bien de un problema social fundamental. El capitalismo es la causa de la profundizaci贸n de todos los problemas sociales. Tambi茅n es el 煤nico resultado concebible de este tipo de explotaci贸n y de su modernidad, que se mantiene viva consumiendo a la sociedad.

R锚ber Apo ha analizado el capitalismo en su conjunto. Sin duda, Marx y Engels han hecho una gran contribuci贸n al an谩lisis del capitalismo y han llegado a resultados importantes. R锚ber Apo ha rendido homenaje a los logros de estos l铆deres socialistas, y al mismo tiempo ha completado puntos que hab铆an quedado incompletos en el an谩lisis de Marx y Engels. De este modo, ha hecho una gran contribuci贸n al an谩lisis del capitalismo.

Hoy en d铆a, ya no es posible desarrollar un enfoque hol铆stico del capitalismo sin tener en cuenta el an谩lisis de R锚ber Apo. Ignorar su an谩lisis conducir铆a a graves deficiencias en la lucha contra el capitalismo y en su superaci贸n. En particular, el concepto de 鈥渕odernidad capitalista鈥 debe ser examinado muy cuidadosamente. De lo contrario, la alternativa a ella, la Modernidad Democr谩tica, no puede ser entendida adecuadamente. Todos estos son puntos importantes que hay que mencionar antes de elaborar la comprensi贸n econ贸mica alternativa de R锚ber Apo.

Consideramos que es un deber de todos los pueblos defenderse del capitalismo en todos los 谩mbitos de la vida. El ataque a la sociedad comenz贸 con los ataques a las mujeres. A partir de ah铆, surgieron los diversos sistemas de explotaci贸n, opresi贸n, poder y Estado. A la hegemon铆a sobre la mujer le sigui贸 la explotaci贸n de la sociedad, la aparici贸n de clases y los problemas sociales.

En el capitalismo han llegado actualmente a su punto culminante. Si queremos seguir existiendo como sociedad humana, es muy importante tomar posici贸n contra el capitalismo y actuar. El capitalismo est谩 poniendo cada vez m谩s a la humanidad en una posici贸n que ni siquiera los propios capitalistas pueden justificar o defender. Por eso, los grupos de reflexi贸n y los intelectuales al servicio del capitalismo se ocupan intensamente de la cuesti贸n de c贸mo el capitalismo puede ser aceptable para la humanidad.

R锚ber Apo ha analizado exhaustivamente el capitalismo y con ello ha dejado claro que se ha convertido en un inmenso lastre para la humanidad, y que debe ser superado a toda costa. Para ello, ha presentado de forma muy convincente una gran variedad de pruebas y argumentos. El capitalismo no puede ser abolido de la noche a la ma帽ana. Pero es importante empezar a hacerlo hoy mismo. Sin duda es necesario, en primer lugar, romper la hegemon铆a ideol贸gica creada por el capitalismo. Paralelamente, hay que poner en pr谩ctica un modelo econ贸mico alternativo, es decir, una forma de hacer negocios que no destruya la sociedad sino que, por el contrario, la fortalezca.

A las distintas sociedades e individuos de hoy se les ha inculcado algo parecido a la siguiente mentalidad econ贸mica: 鈥淯no es necesariamente el gran terrateniente, el gobernador, el jefe, el due帽o de una f谩brica o de una tienda, y el otro es, correspondientemente, un simple aldeano o un trabajador. Para vivir, todas las personas tienen que ganar un salario鈥. Hist贸ricamente, 茅sta es una de las peores formas de hegemon铆a ideol贸gica. Porque no significa otra cosa que la internalizaci贸n de la esclavitud, es decir, convertir la antigua forma de esclavitud en algo que se obedece voluntariamente.

En este sentido, la econom铆a es la actividad m谩s fundamental de la sociedad. Cuando los seres humanos se convirtieron en humanos, es decir, cuando empezaron a organizarse como sociedad, satisficieron su necesidad de alimento y refugio mediante la interacci贸n social. Es totalmente impensable satisfacer estas necesidades individualmente. Aparte de lo que los humanos encontraban y com铆an individualmente en la naturaleza, todo se consegu铆a mediante el trabajo social com煤n.

Por lo tanto, realizar las actividades sociales m谩s centrales hoy en d铆a como esclavo o trabajador, representa una de las distorsiones sociales m谩s fundamentales. Se trata de una situaci贸n verdaderamente anormal. El hecho de que esto se considere normal hoy en d铆a deja claro el tipo de distorsi贸n al que nos enfrentamos. Sin cambiar esto, no podremos convertirnos en personas de verdad. M谩s bien, es necesario que hagamos nuestro propio trabajo, es decir, que satisfagamos nuestras necesidades como trabajadores de la sociedad, sin que ni siquiera una sola persona viva una vida de esclavo o de trabajador. El progreso t茅cnico y la creciente profesionalizaci贸n en este campo s贸lo pueden entenderse como una divisi贸n social del trabajo.

Pero la divisi贸n social del trabajo no requiere necesariamente la existencia de privilegios y explotaci贸n. Lo fundamental es que todos puedan vivir y contribuir a una vida sana y feliz. Esta hegemon铆a ideol贸gica ha sido reforzada por la modernidad capitalista. Ha creado la grave idea err贸nea de que el individualismo es la caracter铆stica m谩s fundamental del ser humano y que el individuo puede existir sin la sociedad.

En relaci贸n con la concepci贸n econ贸mica de que ciertas personas deben ser siempre jefes y el resto trabajadores, el individualismo se ha convertido en una cultura. Por lo tanto, a nadie se le ocurre producir juntos y compartir los productos de manera justa reuniendo a la gente y construyendo una econom铆a social o una econom铆a comunal. Hoy en d铆a, no es una tarea f谩cil reunir a la gente y desarrollar procesos de producci贸n comunes sobre esta base. Porque la idea dominante es trabajar en alg煤n lugar como obrero o funcionario, y obtener el mejor salario posible.

Esto es, en definitiva, una actitud de aceptaci贸n de la esclavitud. El 煤nico objetivo es vivir un poco mejor que en la 茅poca de la esclavitud. Cuanto m谩s se consume, m谩s aumenta el beneficio de la modernidad capitalista. Por eso, hoy se intenta crear condiciones en las que, adem谩s de la clase media, los trabajadores tambi茅n tengan poder de consumo. Haciendo que los trabajadores reinviertan sus salarios en productos de consumo, se garantiza que el dinero acabe de nuevo en los bolsillos de los empresarios.

El PKK pretende construir una sociedad libre y democr谩tica que no est茅 sometida a la explotaci贸n. Si la democracia, como direcci贸n por el propio pueblo, es un valor sublime, tambi茅n hay que construir el correspondiente sistema econ贸mico del pueblo. En el campo de la econom铆a, la democracia corresponde a una forma econ贸mica en la que no hay patrones ni grandes terratenientes.

En las democracias que podemos encontrar hoy en d铆a en los pa铆ses capitalistas, el gobierno del pueblo no existe. Del mismo modo, la econom铆a no pertenece al pueblo, sino a las clases hegem贸nicas, ya que dominan el sistema en su conjunto. Pero si declaramos que la democracia, es decir, el poder del pueblo para gobernarse a s铆 mismo, es nuestro objetivo, entonces tambi茅n debemos construir la correspondiente econom铆a del pueblo.

Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser crear un sistema econ贸mico en el que no haya patronos y grandes terratenientes, por un lado, y trabajadores por otro. A medida que el monopolio se hace m谩s y m谩s fuerte en el capitalismo, la econom铆a pierde cada vez m谩s su conexi贸n con la sociedad. Al igual que la democracia en la vida social supone la superaci贸n de los sistemas autoritarios y homog茅neos, en el 谩mbito econ贸mico supera cualquier monopolio y la pol铆tica econ贸mica de las clases dominantes.

R锚ber Apo reclama, en primer lugar, la comunitarizaci贸n de la tierra, el agua y la energ铆a, es decir, de los pilares fundamentales de la econom铆a. Estos tres elementos econ贸micos nunca deben ser monopolizados por nadie. Debemos entender este enfoque comunal como el primer paso para la construcci贸n del sistema econ贸mico del pueblo. La econom铆a s贸lo puede democratizarse si el sistema sociopol铆tico existente es democr谩tico. Por lo tanto, el sistema sociopol铆tico democr谩tico-confederal, basado en la sociedad organizada y democr谩tica, es un requisito previo para construir una econom铆a comunal.

Es necesario que el pueblo est茅 convencido de la econom铆a democr谩tico-comunitaria y la ponga en pr谩ctica por s铆 mismo. En este contexto, es muy importante romper la hegemon铆a ideol贸gica de la modernidad capitalista en este 谩mbito. De lo contrario, el modelo econ贸mico que hemos descrito no podr谩 aplicarse. La econom铆a comunal se basa en un gran n煤mero de asociaciones econ贸micas diferentes, cada una de las cuales se organiza sobre una base comunal. Las distintas comunidades se organizan en este sistema en forma de comunas.

Estas pueden ser comunas de producci贸n m谩s peque帽as, pero tambi茅n grandes. Estas comunas se ocupan de satisfacer las necesidades sociales en los 谩mbitos de la agricultura, la industria y el comercio. Las cooperativas son otra forma de econom铆a comunitaria. Dentro de este marco, se puede establecer una gran variedad de cooperativas que se ocupan de la producci贸n, la distribuci贸n, el comercio, el transporte o 谩reas similares.

Por supuesto, todas estas son decisiones que deben ser discutidas con el pueblo en el contexto del sistema democr谩tico, que se basa en una sociedad organizada y democr谩tica. No debe haber ning煤n tipo de coacci贸n. Al mismo tiempo, el sistema democr谩tico-social, por supuesto, apoyar谩 activamente el establecimiento de este tipo de asociaci贸n econ贸mica.

Cuanto m谩s reconozca la gente los aspectos positivos de este sistema econ贸mico construido por ellos mismos, m谩s se expandir谩 la econom铆a comunal con el paso de los d铆as. Hist贸ricamente, siempre han existido formas de producci贸n basadas en el trabajo de individuos o familias. Asimismo, siempre han existido peque帽as explotaciones que no han sido dise帽adas para ser monop贸licas. Mientras este tipo de empresas no se conviertan en el componente principal del sistema econ贸mico, har谩n su contribuci贸n a la econom铆a comunal-democr谩tica, complet谩ndola y manteniendo su existencia.

Es fundamental que prevalezca la econom铆a comunal y que el sector econ贸mico basado en peque帽as empresas privadas, explotadas por particulares, no se convierta en el sector econ贸mico principal. En este marco, pueden coexistir tanto la propiedad privada como la comunitaria. No debe haber intentos de tomar posesi贸n por la fuerza de la econom铆a que se basa en el antiguo sistema social y pol铆tico. La modernidad capitalista interviene en todos los 谩mbitos, fusionando peque帽as empresas de producci贸n o haci茅ndolas redundantes para aumentar su propia influencia, y aumenta su influencia econ贸mica en todos los 谩mbitos, convirti茅ndola finalmente en la fuerza dominante.

Por lo tanto, la econom铆a comunal debe igualmente desarrollarse como un sistema hol铆stico y productivo, avanzar en la participaci贸n de la gente en 茅l, y asegurar as铆 su propio desarrollo continuo. En la econom铆a comunal, la productividad no se mide 煤nicamente en t茅rminos de valores econ贸micos-num茅ricos. M谩s bien, abarca una gran variedad de dimensiones, como los derechos sociales, la justicia, la eficacia, la psicolog铆a o la moral.

La ecolog铆a es un 谩mbito que tambi茅n debe tenerse en cuenta. Si se tienen en cuenta principalmente los valores econ贸mico-num茅ricos y se ignoran los valores morales o los aspectos psicol贸gicos, el resultado final ser谩 una situaci贸n como la que conocemos desde la 茅poca del colapso del socialismo real. Tomar la econom铆a como base del socialismo real, pero definir la cultura, la ideolog铆a, etc., como superestructura, fue uno de los errores centrales de los l铆deres socialistas. No abordaron suficientemente la importancia de los valores morales porque asumieron que no ten铆an influencia directa en la base econ贸mica.

Por lo tanto, el socialismo real no sirve de base para el modelo econ贸mico que imaginamos. Nuestro objetivo es un modelo econ贸mico hol铆stico basado en la democracia, la libertad y los valores morales y culturales. En pocas palabras: el capitalismo actual se ha convertido en una pesada carga para toda la humanidad. Incluso las fuerzas de la modernidad capitalista est谩n buscando nuevos modelos econ贸micos -que, por supuesto, no superan al propio capitalismo- para mantenerse con vida. En un momento as铆, las fuerzas que luchan por los pueblos, la libertad, la democracia y el socialismo entender谩n naturalmente la construcci贸n de un sistema econ贸mico social que supere el capitalismo como una de sus tareas m谩s importantes.

FUENTE: Libyajamahinya / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

