De parte de ANRed September 30, 2021 9 puntos de vista

El reporte presentado por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (ReNaTEP) muestra una radiograf铆a sobre la situaci贸n de una amplia franja de la poblaci贸n que se encuentra desocupada, con changas o trabajos que no le permiten cubrir las necesidades b谩sicas, en un marco donde la pobreza escal贸 al 42% y la inflaci贸n al 9,6%. Por Nicol谩s Salas, para ANRed.

鈥淥ga Guaz煤鈥 (casa grande en guaran铆) es un comedor comunitario que funciona en la calle 609 y 118 en la localidad de Villa Elvira en La Plata. Cinco trabajadoras por turno cocinan para 60 familias de manera diaria, alrededor de 350 personas. Cada una de las trabajadoras cobra un Potenciar Trabajo que no supera los 14 mil pesos mensuales y asisten a cientos de vecinos que, al igual que ellas, dependen de changas o trabajos precarios para subsistir.

La pobreza escal贸 al 42% y la inflaci贸n al 9,6%. Detr谩s de las estad铆sticas y los n煤meros se encuentran personas de carne y hueso que, como en Oga Guaz煤, intentan llegar a fin de mes o al menos llevar un plato de comida a la mesa.

El reporte de agosto del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (ReNaTEP) muestra una radiograf铆a de los oficios, g茅nero y tipo de organizaci贸n que asumen unas 2.830.520 de personas que se inscribieron entre julio del 2020 y el 11 de agosto del 2021.

M谩s de 2.830.520 trabajadores y trabajadoras de la econom铆a popular se inscribieron en ReNaTEP. Conoc茅 m谩s acerca de esta pol铆tica que les permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitaci贸n. https://t.co/3631wEdjhR #ReconstruccionArgentina pic.twitter.com/NWHF6wSMVn 鈥 Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n (@MDSNacion) September 1, 2021

No todas las personas relevadas cobran un programa de empleo que acompa帽e la actividad que realizan. El 鈥淧otenciar Trabajo鈥, programa de empleo orientado a reforzar salarialmente a los sectores m谩s afectados por la crisis, no llega a cubrir ni la mitad de las personas inscriptas en el registro, ya que en la actualidad abarcar a 1.038.813 de personas. A comienzos de la pandemia, se daba al interior del gobierno una discusi贸n en torno a elevar el n煤mero de dichos planes a dos millones, buscando llegar a cifras similares a las de 2002, cuando Duhalde lanz贸 el plan 鈥淛efes y Jefas鈥 como l铆nea de contenci贸n social a una crisis abierta. Dicha perspectiva fue perdiendo peso y termin贸 de descartarse con el arribo de Zabaleta al Ministerio de Desarrollo, quien p煤blicamente asegur贸 que no se cargar铆an m谩s planes y que las energ铆as de la pol铆tica p煤blica estar铆an concentradas en el plan empalme.

Volviendo al ReNaTEP. El 57,4% son mujeres, es decir unas 1.624.006, mientras que el 42,6% son varones (1.206.514). El n煤mero es significativo si se lo compara con el sector asalariado privado donde las mujeres representan tan s贸lo el 32,9%[1]. Cabe destacar que el registro, al igual que en la gran mayor铆a de los relevamientos (privados o p煤blicos), no contempla la situaci贸n de las identidades 鈥渄isidentes鈥 (trans, travas, no binaries, lesbianas, entre otras).

Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la franja etaria. Aqu铆 aparece la llamada 鈥渏uventud precarizada鈥 que encuentra enormes dificultades para conseguir empleo formal, vive en la desocupaci贸n, de changas o tiene trabajos poco remunerados. El 64,2% de quienes se anotaron en el registro tienen entre 18 y 35 a帽os, es decir 1.813.880 de personas.

El peso significativo del conurbano bonaerense en la densidad demogr谩fica y la pobreza del pa铆s posee su correlato directo en el segmento del informe donde se describe el territorio donde viven las familias. El grueso de los inscriptos reside en la provincia de Buenos Aires, alcanzando el 35,6% del total nacional. Le siguen Tucum谩n (6,2%), Santiago del Estero (6,1%), Salta (6,1%) y Chaco (5,8%). 鈥淓l 40,2% restante de las inscripciones presenta una alta dispersi贸n a lo largo del pa铆s y ninguna provincia alcanza el 5%鈥, asegura el informe del organismo nacional.

驴De qu茅 trabajan? El relevamiento segmenta los oficios en varias categor铆as [2] que engloban distintas actividades. La m谩s preponderante que se refleja con precisi贸n es la concerniente a trabajador/a de comedores y merenderos comunitarios que contiene a 444.440 personas, de las cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% varones. 鈥淪ervicios de limpieza鈥 es otra de las actividades relevantes con 177.887 (el 88% son mujeres y 12% varones) y el tercero del podio es 鈥渁gricultor/a鈥 con 111.618(repartido en 46,9% mujeres y 53,1% varones) [3].

El tipo de actividades descriptas no es fruto de la casualidad si se tiene en cuenta el peso significativo que tienen las organizaciones sociales en la estructuraci贸n del RENATEP. En principio, porque la CTEP fue la impulsora del proyecto que finalmente se concret贸 en 2006 a partir de la aprobaci贸n de la Ley de Emergencia Social. En segunda instancia, porque all铆 se vuelcan las construcciones que la mayor铆a de las organizaciones sociales vienen realizando desde dos d茅cadas atr谩s, mucho tiempo antes que a dichos trabajos se los encuadrara con el nombre de 鈥渆conom铆a popular鈥. A su vez, el relevamiento contiene al espectro de actividades que los movimientos fueron incorporando en los 煤ltimos a帽os, como son el trabajo ambulante, feriante, de producci贸n rural a mediana escala, entre otras actividades.

Por otra parte, el informe permite desglosar qu茅 parte pertenece de esta poblaci贸n pertenece a fuerza organizada en movimientos sociales y cu谩l solo responde a actividades individuales de subsistencia. 鈥淓n relaci贸n a la organizaci贸n del trabajo, tal y como se indic贸 en el Informe General del ReNaTEP presentado en mayo de este a帽o, se observa que la mayor parte de los/as trabajadores/as lleva adelante sus actividades de manera individual (59,5%) mientras el 40,5% restante se organiza de manera colectiva鈥, aseguran el informe en uno de sus fragmentos.

En ese sentido, dentro de la organizaci贸n colectiva se incluye 鈥淥rganizaci贸n comunitaria o social鈥, 铆tem utilizado por los movimientos sociales al momento de inscribir a sus cooperativistas. De all铆, puede deducirse que del volumen total de lo que ser铆a la econom铆a popular, unas 611.082 (23%) son personas organizadas y se mueven en torno a un programa de acci贸n que puede oscilar entre el amplio mundo ideol贸gico piquetero que va desde la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP) hasta la Unidad Piquetera (Polo Obrero, FOL, FPDS-CP, Barrios de Pie-LdS, MST, entre otros). Tampoco puede descartarse tareas que se llevan a cabo a partir de las iglesias e instituciones religiosas que intervienen en el seno de los barrios populares, villas o asentamientos.

La fuerza organizada no puede reducirse solo al 铆tem 鈥渙rganizaci贸n comunitaria o social鈥, ya que las estad铆sticas tambi茅n contemplan un 7,9% concerniente a las cooperativas de trabajo y un 1,1% a la agricultura familiar, sectores donde organizaciones del sector articulan y desarrollan tareas sindicales y sociales.

Sigue abierta la discusi贸n dentro del gobierno, y afuera tambi茅n, de c贸mo abordar la situaci贸n de millones de familias que viven en la precariedad laboral y hacen milagros para cubrir sus necesidades b谩sicas. Varias opciones se manejaron desde la coalici贸n de gobierno que van desde la propuesta de llegar a dos millones de planes, la creaci贸n de una renta universal por familia desocupada y la aplicaci贸n de un IFE espec铆fico y por 煤nica vez para el sector. Cualquiera de las iniciativas que se elijan, u otras que surjan en el transcurso de estos meses, estar谩 atada a una discusi贸n mayor que pone en tensi贸n al frente 鈥淭odos鈥 y agrava la crisis desatada tras la derrota en las 煤ltimas PASO; incrementar el gasto p煤blico o mantener controlado el d茅ficit primario tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en 鈥淥ga Guaz煤鈥 y en miles de comedores comunitarios del pa铆s, las trabajadoras de la econom铆a popular o precarizada le ponen el pecho a una crisis que no pareciera ser de corto aliento.

Ver informe completo:

Notas:

[1] El informe compara las estad铆sticas a partir de la informaci贸n extra铆da del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

[2] 鈥淪ervicios personales y otros oficios鈥, un 32,8% (839.301 personas) 鈥 鈥淪ervicios sociocomunitarios鈥 un 28,8% del total (737.114) 鈥 鈥淐omercio popular y trabajos en espacios p煤blicos鈥, un 12,1% (310.642 personas) 鈥 鈥淐onstrucci贸n e infraestructura social y mejoramiento ambiental鈥, un 9,2% (234.955 personas) 鈥 鈥淎gricultura familiar y campesina鈥, un 8,3% (213.367 personas) 鈥 鈥淩ecuperaci贸n, reciclado y servicios ambientales鈥, un 3,9% (99.135 personas) 鈥 鈥淚ndustria manufacturera鈥, un 3,8% (97.190 personas) 鈥 鈥淭ransporte y almacenamiento鈥, un 1,2% (30.759 personas).

[3] El segmento m谩s elegido de todo el registro se da en 鈥淪ervicios Personales y otros oficios鈥 con el 铆tem 鈥渙tros鈥 (409.567), el cual no permite traducir qu茅 tipo de actividad espec铆fica se realiza.