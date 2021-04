–

De parte de SAS Madrid April 25, 2021 99 puntos de vista

La inmunizaci贸n de las personas m谩s ancianas y, en menor medida, la variante brit谩nica, que afecta m谩s a j贸venes, son las dos explicaciones que los expertos dan para esta ca铆da.

El paciente de covid en Espa帽a es cada vez m谩s joven. Seg煤n datos del Ministerio de Sanidad, la edad media de los positivos desde la tercera ola ha bajado de 42 a 40 a帽os; el de los pacientes de las UCI, de 63 a 60. Aunque puede haber varios factores involucrados en este cambio, esta ca铆da coincide con el avance de la inmunizaci贸n de los mayores y los expertos apuntan a que las vacunas est谩n ya not谩ndose en el curso de la epidemia.

A diferencia de otros pa铆ses del entorno europeo, en Espa帽a no se puede escrutar los datos por edades de los pacientes que van ingresando en cada momento o qu茅 edades tienen quienes fallecen por covid. Sanidad solo publica el n煤mero bruto, algo que va recopilando con m谩s detalle el Instituto de Salud Carlos III, pero que no sirve para el an谩lisis de la situaci贸n presente, ya que tardan en consolidarse. No se conoce, por tanto, cu谩les son las franjas de edad que est谩n ahora m谩s presentes en los hospitales o en las morgues por culpa del coronavirus. Pero s铆 esta bajada en la media de edad en los diagn贸sticos y en los cr铆ticos; y las impresiones de quienes les atienden cada d铆a en los hospitales, que van en el mismo sentido: los pacientes mayores son cada vez m谩s escasos, lo que hace que la media de edad baje.

Casi la mitad de las personas de entre 70 y 79 a帽os ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid

As铆 lo apunta Germ谩n Peces-Barba neum贸logo de la Fundaci贸n Jim茅nez D铆az de Madrid y portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Neumolog铆a: “Por encima de 80 a帽os [una poblaci贸n que est谩 concluyendo la inmunizaci贸n] ya nos encontramos con muy pocos casos. Sigue habiendo de 60 y 70, pero porcentualmente est谩 creciendo la franja de entre 30 y 60 a帽os”. Su unidad sigue una tendencia similar a la que dibujan los datos de Sanidad. Si la media de edad “siempre ha estado en torno a los 65 a帽os”, seg煤n sus palabras, ahora ha bajado a 60. Aunque una diferencia de tres a cinco a帽os pueda no parecer un gran vuelco en la tendencia, Peces-Barba asegura es consecuencia de una gran ca铆da entre los pacientes de m谩s mayores.

Alejandro Rodr铆guez, de la Sociedad Espa帽ola de Medicina Intensiva, Cr铆tica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) coincide en esta misma impresi贸n. Algo que ha constatado es que entre los pacientes m谩s j贸venes cada vez est谩 m谩s presente la obesidad como comorbilidad. Si en la primera ola era un rasgo que presentaba alrededor de un 20% de los pacientes de UCI, en la segunda y tercera este porcentaje casi se ha duplicado. “En general es algo que afecta m谩s a personas m谩s j贸venes”, se帽ala.

Sin datos precisos sobre la edad de los positivos, los ingresos hospitalarios y las muertes, los epidemi贸logos consultados coinciden en que es pronto para atribuir todo este fen贸meno a la vacunaci贸n, aunque no dudan de que tiene un papel, tanto en la reducci贸n de la edad media, como en el aplanamiento de la curva de contagios que se observa desde hace una semana, con una subida cada vez m谩s suave. Este viernes la incidencia acumulada alcanzaba los 235 casos por 100.000 habitantes y ya hab铆an sido vacunados con al menos una dosis m谩s de 10 millones de personas, casi una cuarta parte de la poblaci贸n. 脫scar Zurriaga, de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a, cree que las vacunas est谩n “pesando mucho” en esta reducci贸n de la edad de los casos y los ingresados en UCI: “Van desapareciendo los mayores de estas unidades porque est谩n protegidos y aunque los pacientes m谩s j贸venes sean los mismos, inevitablemente la media va cayendo”.

Algunos expertos sospechan que una explicaci贸n complementaria puede relacionarse con la variante brit谩nica, m谩s contagiosa, aunque no se sabe a ciencia cierta si m谩s agresiva, ya que los estudios que hay al respecto son contradictorios. Antoni Trilla, jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiolog铆a del Hospital Cl铆nic de Barcelona, se帽ala que es posible que esta variante, que circula m谩s entre personas de menor edad, sea m谩s “explosiva” y pueda acelerar el agravamiento de la enfermedad.

Trilla es cauto a la hora de hacer predicciones sobre c贸mo se puede comportar la curva en el futuro. “Lo que parec铆a que era la formaci贸n de una cuarta ola puede quedarse en una meseta; aunque no podemos afirmarlo con rotundidad, es probable que la situaci贸n se mantenga estabilizada, porque adem谩s el ritmo de vacunaci贸n va subiendo conforme avanza la primavera”, se帽ala. Zurriaga cree que habr谩 una bajada muy progresiva, que se ir谩 intercalando con mesetas: “No ser谩 como en junio, cuando llegamos a un n煤mero muy bajo de casos tras un confinamiento total y una desescalada que impon铆a medidas mucho m谩s duras que las actuales”.

Seg煤n c谩lculos de este peri贸dico con las previsiones de dosis que espera el Gobierno, a finales de mayo ya pueden haber recibido la inmunizaci贸n completa todas las personas mayores de 60 a帽os en Espa帽a. Esto supondr谩 muy probablemente un punto de inflexi贸n en una epidemia en la que m谩s del 95% de las v铆ctimas mortales superan esa edad.

UCI todav铆a saturadas

Pero mientras ese momento llega, la situaci贸n de las unidades de cuidados intensivos sigue lejos de la normalidad. La ocupaci贸n media de pacientes de covid sub铆a este viernes a cerca del 23%, con una gran variaci贸n entre comunidades aut贸nomas: va desde el 3,5% de Murcia al 44,3% de Madrid. Y este dato no se calcula en funci贸n de las camas estructurales, sino de la capacidad total en caso de emergencia. Esto, sumado a los pacientes no covid da como resultado de que en la Comunidad de Madrid est茅n trabajando pr谩cticamente al 100% de su capacidad habitual.

Algunos epidemi贸logos, como Anna Llupi谩, cree que se est谩 yendo “muy a ciegas”. Llupi谩 no encuentra explicaci贸n a por qu茅 con los mismos casos sigue habiendo una alta ocupaci贸n de UCI. De nuevo, mira a la variante brit谩nica, pero no son m谩s que sospechas, ya que no hay certezas de hasta qu茅 punto puede influir en esto. Esta experta cree que es un error fiar toda la recuperaci贸n a las vacunas y cree que la enfermedad se seguir谩 transmitiendo si no se siguen aplicando otras medidas.

El intensivista Alejandro Rodr铆guez concluye: “Esperemos que vaya bajando poco a poco la ocupaci贸n conforme vayan avanzando los pinchazos. Parece que esta ola no ser谩 tan fuerte como la tercera, pero todav铆a tenemos muchos pacientes de entonces, incluso de la segunda”.

Enlace relacionado ElPa铆s.com 24/04/2021.