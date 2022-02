–

CURAR Y CUIDAR

VÍNCULOS TERAPÉUTICOS EN LA BAJA EDAD MEDIA

Corona de Aragón, invierno de 1374. Guillemona de Togores, dama de la corte de Leonor de Sicilia, tiene una enfermedad que empeora por momentos. No come, sufre de fiebres y apenas puede levantarse de la cama. Los médicos de la corte la visitan tres veces al día, pero sus tratamientos no consiguen que mejore y se empieza a temer por su vida. Sus amigas deciden intentar otra vía. Una dama llamada Sereneta se la lleva a su casa, convencida de que el ambiente de palacio no favorece la curación. Allí, Guillemona se repone gracias a los cuidados de su amiga.

Por las cartas que se conservan, sabemos que las amistades de Guillemona conocían el valor de los vínculos y la cercanía en el proceso de curación. Pero no eran las únicas: las sanadoras, las matronas y los médicos también los utilizaban. Frente al estereotipo de una medicina medieval basada en sangrías y supersticiones, Curar y cuidar presenta a sanadoras como Jacoba Félicié, que diagnosticaban mediante la orina y el pulso; a matronas como Bonanada, que viajaba para atender partos en diferentes reinos, y a médicos como Arnau de Vilanova, que reflexionaba sobre la confianza de los pacientes. Un recorrido fascinante por la Baja Edad Media que nos muestra que, por entonces, ya se conocía la importancia de curar cuidando.

Escrito por Fernando Salmón Muñiz y Montserrat Cabré Pairet

Fernando Salmón Muñiz, que es Catedrático de Historia de la Medicina en la facultad de medicina de la Universidad de Cantabria. En la actualidad, su trabajo de investigación se centra en la historia cultural de la medicina medieval, abordando una amplia temática que va desde el análisis de las alteraciones mentales hasta el estudio de la retórica narrativa del sistema médico humoral.

Montserrat Cabré Pairet es profesora de historia de la ciencia en la Universidad de Cantabria. En esta misma institución, dirige desde 2016 el Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social. Su investigación se centra en la historia de las mujeres y de la diferencia sexual, prestando especial atención a los saberes y a las prácticas en torno a la salud y al conocimiento de la naturaleza en la Europa premoderna.

