December 13, 2022

El ascensor social se ha averiado. En los 煤ltimos tiempos hemos escuchado esta frase una y mil veces, hasta convertirla en un t贸pico que ha venido a sustituir al anterior de la educaci贸n es un ascensor social. Se trata de lugares comunes que reflejan percepciones sociales, f贸rmulas que sintetizan y simplifican realidades complejas, pas谩ndolas por el filtro de las vivencias propias.

A finales de los 90, quienes entonces 茅ramos j贸venes y particip谩bamos del activismo social y pol铆tico, debat铆amos sobre una intuici贸n de futuro que ahora se hace cada vez m谩s real y evidente: 芦seremos la primera generaci贸n que viva peor que sus padres禄. El vaticinio se convirti贸 casi en un lema generacional que llegamos a plasmar en carteles y camisetas. Hoy es un t贸pico, otro m谩s, que podr谩 matizarse y refutarse con datos y estad铆sticas, pero era nuestra percepci贸n y es compartida por cada nueva generaci贸n porque, con el paso de los a帽os, las expectativas vitales son cada vez m谩s pesimistas.

Rond谩bamos los veinte a帽os y hab铆amos observado c贸mo las generaciones anteriores hab铆an ido mejorando sus condiciones de vida, gracias al acceso paulatino a niveles de educaci贸n superiores. Nuestras familias, bisabuelos y bisabuelas que, en muchos casos, hab铆an vivido del campo, lograron que sus hijos (sus hijas a煤n no) fuesen a la escuela, convirti茅ndose en obreros m谩s o menos cualificados y sus nietos y nietas, nuestros padres, hab铆an podido adquirir alg煤n tipo de formaci贸n profesional e incluso llegar a la Universidad. Durante d茅cadas, confiamos en la educaci贸n como herramienta de mejora de nuestras condiciones de vida.

Es cierto que esto no se produjo de la misma forma ni en todas las clases sociales, ni en todos los entornos geogr谩ficos, porque las condiciones de partida determinan en gran medida las posibilidades de desarrollo educativo. A煤n con la pr谩ctica totalidad de la poblaci贸n escolarizada en 1980, no todos los ni帽os y ni帽as terminaban la ense帽anza primaria, menos a煤n la secundaria, todav铆a menos la universidad y, dentro de esta, las carreras con m谩s prestigio y proyecci贸n social no han sido accesibles, en general, para los biznietos de jornaleros. De las biznietas y de las jornaleras ni hablamos. A pesar de todo, durante d茅cadas, confiamos en la educaci贸n como herramienta de mejora de nuestras condiciones de vida.

En los 煤ltimos a帽os, esa confianza se ha ido quebrando y las familias de hoy empiezan a tener la certeza de que estudiar ya no garantiza escapar de la pobreza y la precariedad y de que el acceso a la educaci贸n media y superior de sus hijos e hijas no va a ser f谩cil y, sobre todo, no va a ser barato. Hace poco, en una manifestaci贸n, una madre y activista del movimiento en defensa de la educaci贸n p煤blica me confesaba que ha abierto una cuenta de ahorro para cuando su hijo tenga que estudiar en la privada, 芦como los americanos de las pel铆culas禄. Y no estaba exagerando.

LAS RESTRICCIONES EN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS

En Andaluc铆a, como en el resto del Estado, se est谩 produciendo un crecimiento brutal de la ense帽anza privada, particularmente en los niveles superiores: Formaci贸n Profesional y Universidad.

El espectacular despegue de la FP es un fen贸meno conocido. La fuerte demanda de la FP deber铆a cubrirse con una oferta p煤blica y gratuita suficiente, pero no es as铆 y este d茅ficit no es fruto de la ineficacia o de la falta de planificaci贸n, sino todo lo contrario. Las administraciones p煤blicas en general, y el Gobierno andaluz en particular, llevan a cabo una pol铆tica consciente que mantiene anquilosada la oferta p煤blica, abonando as铆 el nicho de mercado del floreciente sector de la ense帽anza privada.

Cada a帽o m谩s j贸venes se quedan sin plaza. La nota de corte, sobradamente conocida por quienes quer铆an estudiar en la Universidad, empieza a ser tambi茅n una obsesi贸n para lxs muchachxs de secundaria que saben que sin una muy buena nota media en su expediente no podr谩n acceder al ciclo de formaci贸n profesional deseado. Y aqu铆 aparecen los centros privados que no tienen m谩s l铆mite de acceso que su precio: entre los 2.000 y los 6.000 euros o incluso m谩s. Estudiantes y familias que pueden permit铆rselo, muchas veces a costa de un grand铆simo esfuerzo, se ven en la tesitura de elegir entre renunciar a estudiar o matricularse en un centro privado de FP.

En la anterior legislatura, el n煤mero de estudiantes en ciclos de grado medio o superior de FP en Andaluc铆a ha pasado de 123.558 a 173.701, un crecimiento del 40,3%. Pero el crecimiento no ha sido igual en la educaci贸n p煤blica (36%) que en la ense帽anza privada (50%). Pero si hay un dato que llama la atenci贸n es el del r谩pido y acusado crecimiento de los ciclos superiores estrictamente privados que han pasado de 12.077 matr铆culas a 23.835, lo que supone un crecimiento del 98% o, lo que es lo mismo, se ha duplicado en tres cursos.

La formaci贸n profesional privada se ha convertido en un lucrativo negocio en el que est谩n invirtiendo empresas sin relaci贸n previa con la ense帽anza, particularmente fondos de capital de riesgo o fondos buitre. Que sean fondos de inversi贸n quienes controlen centros de estudio no parece la mejor garant铆a de calidad de la ense帽anza. Por poner solo algunos ejemplos: los centros de FP de CEAC fueron vendidos al fondo Investindustrial; la empresa CEAC al suizo Crescendo; y el fondo norteamericano KKR compr贸 MasterD y MEDAC para construir un gigante de la ense帽anza privada.

El acceso a los estudios universitarios es tambi茅n cada vez m谩s restringido y segregador. Quienes impartimos clase en un instituto vemos a nuestros alumnos y alumnas verdaderamente angustiados cuando llegan a bachillerato, porque para poder acceder a una plaza p煤blica en cualquier grado de las universidades andaluzas o del resto del Estado, deben alcanzar unas notas para muchos y muchas inalcanzables: 9,3, 10,8, 11, 12, 13鈥 S铆, porque las notas de corte ya no son sobre 10, sino sobre 14.

En 1980 exist铆an en Andaluc铆a cinco universidades p煤blicas: las de Sevilla y Granada y las de C贸rdoba, M谩laga y C谩diz, que datan de los a帽os 70. En 1993 se fundan las de Almer铆a, Huelva y Ja茅n, a las que se suma la Pablo de Olavide de Sevilla en 1997. Cada capital quer铆a tener una Universidad y un aeropuerto y lo primero lo consiguieron todas.

Hasta los a帽os 90, las matr铆culas universitarias ten铆an un coste casi simb贸lico y una de las grandes reivindicaciones del movimiento estudiantil era la lucha contra los numerus clausus que hac铆an subir la nota de corte en algunas carreras, pero que a煤n no se hab铆an implantado con car谩cter general en las universidades. Luego vinieron la LOU, fort铆simamente contestada por la comunidad universitaria y la aplicaci贸n del llamado 芦plan Bolonia禄 con el sistema de doble titulaci贸n: grados de tres a帽os y m谩steres considerablemente m谩s caros, de dos. Aqu铆 empieza el aumento del precio de las matr铆culas (subvencionadas en Andaluc铆a desde 1997, 隆a ver por cu谩nto tiempo!) y, sobre todo, el establecimiento de l铆mites cada vez m谩s restringidos al n煤mero de matr铆culas.

La primera universidad privada de Andaluc铆a se fund贸 en 2011, es la Universidad de Loyola que desde entonces recibe al alumnado-cliente que no ha logrado alcanzar la nota suficiente para entrar en una universidad p煤blica. Adem谩s de esta, desde entonces han surgido una serie de centros universitarios privados 鈥攑arad贸jicamente asociados a universidades p煤blicas para poder funcionar鈥 enfocados al mismo nicho de negocio: EUSA C谩mara de Comercio y CEU Cardenal Esp铆nola (Universidad de Sevilla), Centro Universitario San Isidoro (Universidad Pablo de Olavide), CAMMIA de Antequera (Universidad de M谩laga) y Centro Sagrado Coraz贸n (Universidad de C贸rdoba).

En estos momentos, la Junta de Andaluc铆a tramita las solicitudes de ocho nuevas universidades privadas; cuando estas universidades empiecen a funcionar, el n煤mero de centros privados superar谩 al de universidades p煤blicas.

Las restricciones de acceso a la educaci贸n p煤blica abonan el terreno para el florecimiento del negocio de la ense帽anza privada y el afianzamiento de un sistema segregador en el que quienes logren superar las barreras acad茅micas tendr谩n un hueco en el acceso a estudios que, sin garantizarlo, dan una oportunidad al mantenimiento o la mejora de las condiciones de vida. Algunas familias tendr谩n la posibilidad de pagar este acceso, otras har谩n sacrificios para afrontarlo, pero quienes no tengan siquiera esta opci贸n, ni con pr茅stamos o ahorrando 芦como los americanos禄, que dec铆a aquella madre, deber谩n desistir de su proyecto vital. As铆, si entre todxs no conseguimos revertir la deriva actual y evitar, al menos, que el ascensor no vaya solo hacia abajo, una parte importante de la juventud andaluza quedar谩 fuera del sistema educativo y abocada a trabajos no cualificados, mal pagados y precarios.