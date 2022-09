–

De parte de Indymedia Argentina September 30, 2022

El anuncio de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, sobre la capacitación docente los días sábados generó la respuesta gremial. Ante el fuerte rechazo docente y el anuncio del paro, la ministra no dudó en hablar en los medios tradicionales atacando a la docencia. Dijo que es una “movida política” y que no recibirán el “puntaje” quienes no realicen la capacitación.

Redacción: Bárbara Barros. Textuales: Nicolás Rosales. Edición: Fernando Tebele. Fotos: Bárbara Barros/La Retaguardia

En el marco del paro docente del jueves 22, se realizaron “semaforazos” y movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar el avasallamiento de los derechos de los y las docentes y el vaciamiento de la escuela pública por parte del Gobierno porteño. Además, por los problemas edilicios, las viandas y otros reclamos estudiantiles, hay más de 10 escuelas tomadas y otras realizando pernoctadas en los colegios.

Testimonio de Mariano Garrido delegado de Ademys de la escuela 7 del D.E 13:

“Fue una jornada de altísimo acatamiento, hay un nivel de mucho cansancio y bronca en las escuelas por todas las medidas de avallas amiento que se vienen tomando desde el Gobierno de la Ciudad, y en este caso el detonante, pero no así la única causa de este paro que fue muy contundente, fue esta medida que nos saca espacios de capacitación en servicio que tenemos como trabajadoras y trabajadores. Además de la pretensión del gobierno que trabajemos los días sábados en jornadas de reflexión o capacitación que antes teníamos dentro de nuestro horario de trabajo. Ahora, este no es el único punto, nosotros como movimiento docente venimos reclamando por distintas cuestiones: el salario que sigue estando muy por debajo de la inflación, por el vaciamiento de la obra social que está en quiebra literalmente, la falta de jardines de infantes y vacantes en general en el sistema educativo, el vaciamiento en educación especial, los problemas que hay en salud con la aplicación ‘MIA’ que dificulta la posibilidad de justificar días por enfermedad. Y por muchas otras cuestiones que hacen a la política de vaciamiento a la escuela pública y que usan como slogan la recuperación de días de clase y que cada día importa, sin embargo hay miles de pibes y pibas que no tienen vacante que para ellos evidentemente no les importa tanto”.

Testimonio de Tamara Amendola, docente de Historia:

“Estamos reclamando también para que esa capacitación sea real y que coincida con lo que necesitamos en la escuela. Además la tarea docente no se limita a la clase, muchas veces usamos los sábados o domingos para capacitarnos aparte, corregir, preparar clase o material que va a servir para la semana. También hay otras cuestiones que tienen que ver con los cambios que hubo en el estatuto, y que la mayoría de los docentes no estuvimos de acuerdo. Ellos dijeron que hicieron como un sondeo que cuales eran los cambios que considerábamos necesarios, y que en realidad eso vino a significar la reforma laboral del estatuto inconsulta y hecha por legisladores que son básicamente administradores de empresas. Otro tema también fundamental es el de la obra social, donde no están habiendo lugares de atención, hay recortes por todos lados, compañeros y compañeras que no pueden atender a sus familiares o a sus hijos por no tener el servicio de pediatría. Por otro lado, están las escuelas que se caen a pedazos y que te dicen que esta va a ser la escuela del futuro, y termina siendo un aula con una pantalla. Los pisos están levantados, hay aulas sin pintar, sin vidrios en las ventanas, con computadoras que no funcionan, sin conectividad o deficiente. Acuña, desde que está como ministra, cree que la escuela es como una empresa”.

Testimonio de otras docentes del D.E 13:

“Otro reclamo es el vaciamiento de la obra social ObsBa, donde nos quitan los prestadores y no tenemos atención médica o guardas pediátricas para nuestros hijos o hijas. Se suman las faltas de vacantes y las malas condiciones edilicias. Faltan jardines en inicial y en primaria. Los cambios inconsultos de la modalidad de jornada simple a completa, el hecho de creer que darles más horas no significa calidad educativa. Sufrimos maltrato laboral a raíz de la aplicación ‘MIA’, cuando nos dan un día para presentar el certificado para una suplencia que tenemos que gestionar nosotros mismos. Ellos se toman hasta 15 días para aprobar esto o no. Denunciamos persecución mediante mails a docentes y estudiantes por algunas decisiones particulares en Media, como tomar o no las escuelas en apoyo a nuestros reclamos. No está habiendo actos públicos por el Área Socioeducativa, del programa ‘Maestro + Maestro’, y de otros programas más que creemos son indispensables para la alfabetización de sectores vulnerables. Hace 4 meses que no hay actos públicos, y tampoco dan respuesta de porqué no. También suceden los de las multas por decreto tras renunciar a un cargo, que tienen que ver con las reformas que se hicieron en el estatuto docente, quedando abajo en los listados, perdiendo así el año laboral”.

