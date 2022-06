–

El Gobierno andaluz destin贸 a la educaci贸n concertada (privada financiada con fondos p煤blicos, mayoritariamente cat贸lica) en el a帽o 2020, seg煤n los 煤ltimos datos oficiales disponibles, 879 millones de euros. Es la cifra, con diferencia, m谩s alta de la serie hist贸rica y supone que en solo dos a帽os, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno destin贸 a conciertos 50 millones de euros m谩s que lo que gast贸 el 煤ltimo gabinete socialista, que dej贸 la cifra en 829 millones, despu茅s de varios a帽os de subidas, algunas tambi茅n muy pronunciadas, y bajadas.

Las empresas educativas y los centros cat贸licos reciben en Espa帽a (no solo en Andaluc铆a) ingentes fondos p煤blicos: en 2020, seg煤n los datos oficiales, fueron 6.977 millones en todo el pa铆s. El margen de crecimiento para este negocio es amplio en Andaluc铆a porque cuando lleg贸 Juanma Moreno, la comunidad era, de todas, la cuarta que menos fondos (en torno al 10%) destinaba en t茅rminos relativos, respecto al total del gasto educativo. Solo Canarias, Extremadura y Castilla La Mancha desviaban menos dinero p煤blico hacia manos privadas en el 谩mbito educativo.

El PP, adem谩s de los cambios legislativos defiende en su programa el concepto de “libertad de elecci贸n” de centro, lo que traducido, suele implicar m谩s dinero para conciertos. Tambi茅n recoge un compromiso firmado con sus socios esta legislatura, pero la Consejer铆a de Educaci贸n que ha dirigido el recordado y fallecido recientemente Javier Imbroda, no puso en marcha: ampliar los conciertos al bachillerato.

El discurso de la libertad de elecci贸n camufla una realidad que esconde en numerosos casos desigualdades de corte econ贸mico. Un informe de la OCDE sobre la equidad y calidad de los sistemas educativos recoge la siguiente reflexi贸n: “Proporcionar plena libertad de eleccio虂n de escuela a los padres puede resultar en segregacio虂n segu虂n competencias acade虂micas y entornos socioecono虂micos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Los programas de eleccio虂n pueden disen虄arse y gestionarse para equilibrar la libertad de eleccio虂n y limitar los efectos negativos sobre la equidad. Entre las distintas opciones existentes, los esquemas de eleccio虂n controlada permiten combinar libertad de eleccio虂n paterna con una distribucio虂n ma虂s diversa de estudiantes”.

“La mal llamada libertad de elecci贸n no es m谩s que la libertad de segregaci贸n y uno de los motores de las desigualdades educativas”, considera el sindicato Ustea.

Un transatl谩ntico

El sistema educativo andaluz es un transatl谩ntico. Aporta el 19,4% de los alumnos de todo el pa铆s. Y el presupuesto total supera los 8.000 millones de euros. La gesti贸n de Moreno y del recordado consejero Javier Imbroda (Ciudadanos), ya fallecido, deja por un lado acuerdos sindicales relevantes con tres de los sindicatos educativos durante la pandemia, una reciente subida de sueldo, de claros tintes electoralistas, y, por otro, modificaciones legislativas muy discutidas por la Comunidad educativa y una huelga que tuvo cierto impacto, cuando el Gobierno, de manera unilateral, modific贸 la legislaci贸n para favorecer la educaci贸n concertada y cat贸lica, por tanto, el negocio privado.

“La pol铆tica educativa de este Gobierno se puede resumir en dos conceptos: privatizaci贸n rampante y subcontrataci贸n ya no de servicios complementarios sino esenciales”, asegura a P煤blico Carmen Yuste, del sindicato Ustea. “En Andaluc铆a hay un extra帽o fen贸meno: el descenso en la natalidad no afecta a los concertados. Se eliminan las unidades en los colegios p煤blicos: el gran argumento, el descenso de la natalidad, se utiliza como una excusa”, sostiene Yuste.

“Mientras en la red p煤blica se han cerrado 1.181 unidades escolares, la red concertada ha ganado 40. Adem谩s, las unidades autorizadas en centros p煤blicos se revisan cada a帽o, mientras que las unidades concertadas se “blindan” cada cuatro”, a帽ade Yuste. “Una de las grandes incoherencias de este Gobierno Andaluz ha sido la constante y demoledora supresi贸n de unidades escolares. Sin olvidar la realidad que supone la bajada de la natalidad en Andaluc铆a es incomprensible dejar pasar la oportunidad de configurar un mapa de necesidades reales que instaure, esta vez s铆, un cambio de modelo con unas ratios que permitan la atenci贸n espec铆fica del alumnado en cada etapa y de nuevo, esta vez tambi茅n, apostar realmente por la excelencia educativa”, abunda Marina Vega, secretaria general de la Federaci贸n de Ense帽anza CCOO Andaluc铆a.

“Hemos pedido una moratoria para que se espere a suprimir una unidad durante unos a帽os para ver la evoluci贸n y si la t贸nica es continuar sin alumnos porque a veces hay una variaci贸n, pues entonces que se cierre, pero no antes”, afirma Sandra Fern谩ndez, secretaria general de la Federaci贸n de Servicios P煤blicos de UGT.

“El balance del sistema educativo andaluz en esta legislatura que termina no puede obtener otro calificativo que de nefasto”, sostiene la sindicalista. “El acuerdo 鈥揳firma Vega, de CCOO鈥 in extremis de subida salarial para los docentes con claros tintes de propaganda electoral (ni ser谩 efectivo en esta legislatura ni tendr谩 car谩cter retroactivo, adem谩s de que ignora al resto de la comunidad educativa) o la publicitada pero vacua “apuesta” por la excelencia educativa no pueden enmascarar una clara estrategia de inequ铆vocas pol铆ticas privatizadoras de la educaci贸n p煤blica, de incremento de las desigualdades en el acceso y en la formaci贸n y, por tanto, de desmantelamiento del ascensor social que la educaci贸n supone en los estados democr谩ticos”.

El planteamiento que hacen en la Consejer铆a de Educaci贸n es muy diferente. el Gobierno recuerda que en esta legislatura se ha superado una inversi贸n del 5% del PIB, una reclamaci贸n hist贸rica, y que su trabajo ha querido “profundizar en el principio de alcanzar la excelencia educativa sin dejar a ning煤n alumno atr谩s”. “La modernizaci贸n del sistema educativo mediante la digitalizaci贸n de las aulas y de la mejora de la red de infraestructura docente p煤blica y el respaldo a la labor docente, han constituido los principales ejes sobre los que se ha desarrollado la gesti贸n de la Consejer铆a de Educaci贸n y Deporte a lo largo de la presente legislatura”, aseguran a P煤blico.

Educaci贸n sostiene que “esta es la legislatura en la que el Gobierno andaluz ha firmado m谩s acuerdos con las organizaciones sindicales, acuerdos hist贸ricos tras reivindicaciones de d茅cadas” y destacan que estos pactos han llegado “tras una legislatura previa [la 煤ltima del PSOE] en la que sindicatos y Gobierno andaluz no firmaron ning煤n acuerdo”.

La Junta destaca, en este sentido, el “acuerdo hist贸rico para la equiparaci贸n salarial de los profesores andaluces con la media nacional. Supone una inversi贸n de m谩s de 300 millones de euros, con incrementos de salarios al a帽o que superan los 2.000 euros para los maestros y los 2.300 para los profesores. Se benefician m谩s de 130.000 profesionales, porque el acuerdo tambi茅n beneficia con los docentes de la red concertada”.

Para Fern谩ndez, de UGT, “en estos a帽os, gracias a la presi贸n sindical, se han conseguido algunas mejoras importantes como el aumento retributivo para todos los docentes andaluces, negociaci贸n en la que UGT ha tenido un papel fundamental, al igual que en el incremento de plantillas de profesorado por refuerzos COVID. Por otro lado, a煤n quedan muchas deficiencias como bajar la ratio y la burocracia en los centros, mantener estos refuerzos COVID en las plantillas, conseguir mejoras de jubilaci贸n para los interinos…”

“El inicial planteamiento de personal de refuerzo covid 鈥揳firma Vega, de CCOO鈥 demostraba que el sistema y la financiaci贸n de este pod铆a perfectamente soportar unas ratios m谩s bajas, una atenci贸n m谩s personalizada y el inicio de la transici贸n hacia un modelo que realmente no dejara a ning煤n alumno atr谩s. Pero poco tard贸 la Consejer铆a en reducir exponencialmente el personal de apoyo para el curso 21-22 con el consiguiente caos que supuso para el sistema la denominada variante omicr贸n. Ese fue el motivo por el que CCOO se desmarc贸 del acuerdo de refuerzos covid y que, desgraciadamente, nos dio la raz贸n”.

La Junta destaca tambi茅n la aprobaci贸n de la Ley de Autoridad del profesorado y la oferta p煤blica: un total de 14.178 plazas de empleo p煤blico docente desde el comienzo de la legislatura. “Estos datos respaldan la apuesta del Gobierno andaluz por la creaci贸n de empleo p煤blico y la estabilizaci贸n de la plantilla p煤blica docente”, seg煤n Educaci贸n.

La formaci贸n profesional

Para los sindicatos, “la privatizaci贸n de la Formaci贸n Profesional es otro de los grandes hitos de esta legislatura. Es quiz谩 en este 谩mbito donde menos esconden su ideolog铆a. Parece evidente que unos de los grandes retos educativos dentro de un entorno con un mercado laboral tan cambiante es la articulaci贸n de un sistema p煤blico de Formaci贸n Profesional gratuito y de calidad que adem谩s suponga la creaci贸n de puestos de trabajo para docentes p煤blicos. En este caso la propuesta de la Consejer铆a es cederla a las empresas privadas o incluso abrir la puerta a que las universidades puedan ofertar curso de F.P. desde Fundaciones o entidades privadas propias. 驴La propuesta? La mercantilizaci贸n y la privatizaci贸n de la Educaci贸n”, afirma Vega, de CCOO.

Para Yuste, de Ustea, “en Andaluc铆a hay un d茅ficit grav铆simo de plazas de FP p煤blicas. En vez de crear plazas p煤blicas, lo que se ha potenciado es el establecimiento de centros privados de FP. Por antonomasia, son los centros Medac, que han multiplicado los centros y su capital por 200 hasta que acabaron vendiendo a un fondo de inversi贸n norteamericano. La red p煤blica es deficitaria y se obliga a los j贸venes a irse a la FP privada, que enriquece a un sector econ贸mico, vinculado directamente a la persona del anterior consejero de Educaci贸n”.

