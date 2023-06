–

Pese a las recomendaciones internacionales y a las diferentes leyes del ordenamiento jur铆dico que instan al desarrollo de la educaci贸n sexual, observamos un bloqueo institucional y pol铆tico para su aplicaci贸n pr谩ctica en los centros educativos del Estado espa帽ol. Aun siendo reconocida como elemento clave en la promoci贸n de relaciones positivas, conscientes e igualitarias, la educaci贸n sexual se encuentra en una suerte de laberinto sempiterno hace m谩s de treinta a帽os. Desde la Red por una Educaci贸n Sexual y Comunitaria, tratamos de ofrecer algunas claves para encontrar una salida que nos conduzca a una educaci贸n sexual integral garantizada desde la escuela p煤blica.

驴Una asignatura espec铆fica o contenidos transversales?

El eterno debate entre incorporar una asignatura espec铆fica o impulsar la educaci贸n sexual a trav茅s de los curr铆culos escolares se sald贸 en los a帽os noventa (en el marco de la conocida LOGSE), con la apuesta por una transversalizaci贸n que, a d铆a de hoy, sigue sin ser suficiente para su incorporaci贸n plena. Siguiendo esta l铆nea, en 2020, la 煤ltima reforma educativa 鈥揕OMLOE鈥 ha introducido t铆midamente contenidos relacionados con la educaci贸n sexual en los nuevos curr铆culos educativos.

Ya en la LOE (aprobada en 2006) 鈥揹entro de los objetivos generales de cada etapa educativa obligatoria鈥, se hablaba de la necesidad de trabajar en el aula los derechos sexuales y reproductivos, las capacidades afectivas o la igualdad de g茅nero. En aquel momento, los contenidos de la educaci贸n sexual se organizaron en torno a la asignatura obligatoria de Educaci贸n para la Ciudadan铆a, que gener贸 un movimiento reaccionario que llam贸 a la 鈥渙bjeci贸n de conciencia鈥 contra la asignatura, por parte de colectivos ultraconservadores, aludiendo a la 鈥渓ibertad educativa de los padres a elegir sobre la educaci贸n de sus hijos鈥. Finalmente, esta asignatura desapareci贸 en 2013 con la aprobaci贸n de la LOMCE ya que, en palabras del ministro Wert, se buscaba un sistema educativo libre 鈥渄e cuestiones controvertidas鈥.

La apuesta actual de la LOMLOE por transversalizaci贸n, sin una formaci贸n inicial y continua de los equipos docentes, tampoco cumplir谩 sus objetivos

Esta asignatura no lleg贸 a cumplir sus objetivos debido, entre otras cosas, a la escasa formaci贸n espec铆fica que se ofreci贸 al profesorado encargado de impartir la materia. A nadie se les escapa que la apuesta actual de la LOMLOE por transversalizaci贸n, sin una formaci贸n inicial y continua de los equipos docentes, tampoco cumplir谩 sus objetivos.

La extrema derecha, esas extra帽as criaturas

En el momento presente, con la coeducaci贸n y la educaci贸n sexual enunciadas en los curr铆culos de la LOMLOE, afortunadamente dejan de tener sentido estrategias como la del veto parental 鈥搃mpulsado por Vox鈥. La sexualidad, la igualdad y la diversidad parecen asentarse como contenidos de la escuela p煤blica, dejando por fin de ser objeto de discusi贸n y debate. O al menos, eso deseamos, una referencia clara y expl铆cita en las pol铆ticas educativas, para no tener que volver a encontrarnos en el laberinto con esas extra帽as criaturas que, conectadas con la derecha global y el fascismo, no cesan de verter discursos tergiversados en los medios de comunicaci贸n y de emprender requerimientos judiciales que ponen en jaque la d茅bil educaci贸n sexual que se imparte en los centros educativos.

Algunos ejemplos recientes de la estrategia de acoso y derribo de la extrema derecha son la denuncia de Abogados Cristianos a un instituto de M谩laga y la Junta de Andaluc铆a con acusaciones como la de 鈥減romover el aborto鈥 y 鈥渢raficar con 贸rganos de abortados鈥 en talleres de educaci贸n sexual. Otro caso es el de la solicitud de medidas cautelar铆simas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a, para obligar a la Generalitat a cancelar el programa educativo CoEduca鈥橳, que seg煤n esta misma asociaci贸n, 鈥渆nse帽a a masturbarse a ni帽os de tres a帽os鈥. En ambos casos, los tribunales han desestimado las causas. Sin embargo, el impacto medi谩tico de los requerimientos, en los ejemplos citados y en muchos otros, busca desprestigiar y desacreditar a la educaci贸n sexual con el claro objetivo de rascar votos despertando el miedo y el odio. Siendo ese el objetivo, sospechamos que nos volveremos a cruzar con esas criaturas antes de encontrar la salida del laberinto.

El impacto medi谩tico de los requerimientos busca desprestigiar y desacreditar a la educaci贸n sexual con el claro objetivo de rascar votos despertando el miedo y el odio

Transversalizaci贸n s铆, pero con contenido formalizado, expl铆cito y evaluado

El proceso de composici贸n del curr铆culo de las asignaturas se ha realizado con un estrecho margen de tiempo para las comunidades aut贸nomas. Esto ha conllevado una referencia nominal de la educaci贸n sexual, sin profundidad en el desarrollo de sus contenidos, ni mimo a la hora de adaptar sus contenidos a los diferentes cursos escolares.

En la mayor铆a de los curr铆culos de las administraciones auton贸micas, la educaci贸n sexual se ha incorporado como parte de la educaci贸n para la salud y dentro de materias como Medio Natural o Biolog铆a y Geolog铆a. De forma general, podemos afirmar que la educaci贸n sexual no se ha incluido en el resto de las asignaturas (a excepci贸n de la asignatura Valores C铆vicos y 脡ticos). Esto resume el gran problema de la transversalidad como estrategia pedag贸gica: si se plantea la inclusi贸n de un contenido de forma general, sin especificar claramente cu谩les son los espacios formales en los que debe desarrollarse y las estrategias de revisi贸n de su implantaci贸n, la abstracci贸n se convierte en rasgo dominante. Si no es formalizado, expl铆cito y evaluado quedar谩 relegado a un segundo plano. Pese a los avances, todo apunta a que otra vez nos encontramos dando vueltas en el laberinto.

Llegadas a este punto, no nos vendr铆a mal un mapa. En este sentido, ser铆a conveniente un plan riguroso que instale y sistematice los contenidos de la educaci贸n sexual adaptados a cada etapa educativa y los vincule a todas las asignaturas de una forma realista, concreta, creativa. Sin un plan que establezca en qu茅 forma se llevar谩 a cabo el trabajo espec铆fico de sus contenidos, es previsible que la educaci贸n sexual quede otra vez diluida, de manera que solo aquellos centros con un inter茅s propio sean los que efectivamente la pongan en marcha. Esto presenta un grave problema para la equidad educativa: el acceso a contenidos avalados y rigurosos sobre educaci贸n sexual depender谩 del centro de escolarizaci贸n.

Conviene un plan riguroso que instale y sistematice los contenidos de la educaci贸n sexual adaptados a cada etapa educativa

Educaci贸n sexual s铆, pero feminista y comunitaria

Estos son solo algunos de los callejones del laberinto y es que no se trata 煤nicamente de que la educaci贸n sexual se incluya de forma transversal en las asignaturas, tambi茅n es importante el paradigma desde el que se configura.

La promoci贸n de salud sexual carga con un pasado muy influenciado por el enfoque biom茅dico. Consecuencia de esa influencia, muchas intervenciones en educaci贸n sexual suelen seguir un esquema cl谩sico: aparatos reproductores, respuesta sexual, infecciones de transmisi贸n sexual y m茅todos anticonceptivos. Pese a tener un claro sesgo heterocentrado y binario, se presentan desde un supuesto orden natural de las cosas, reduciendo la sexualidad a un mero proceso biol贸gico y mec谩nico. Estas intervenciones desatienden elementos fundamentales como el placer y la comunicaci贸n y obvian que las personas se encuentran en posiciones sociales diferentes a la hora de negociar pr谩cticas m谩s seguras. M谩s all谩 de la profilaxis, es el miedo (a los embarazos no planificados y a las infecciones), la principal estrategia que se ofrece de forma velada para el cuidado de su salud sexual. En este tipo de intervenciones 驴qui茅n por su socializaci贸n de g茅nero se llevar谩 el miedo a casa?, 驴qu茅 sexualidades se quedan fuera?, 驴se abordar谩n aspectos como la afectividad, el concepto de una misma, las emociones y los modelos culturales y estereotipados de las relaciones y de la belleza?

La promoci贸n de salud sexual carga con un pasado muy influenciado por el enfoque biom茅dico

Frente al enfoque biom茅dico, que homogeneiza los cuerpos y simplifica las sexualidades, apostamos por otros modelos ya trabajados por referentes como Raquel Hurtado, responsable del 脕rea de Intervenci贸n Social de la Federaci贸n de Planificaci贸n Familiar Estatal, que plantean que 鈥渓a educaci贸n sexual facilita herramientas para tomar decisiones aut贸nomas que permitan no s贸lo prevenir riesgos sino tambi茅n disfrutar de una vivencia de la sexualidad m谩s satisfactoria. Para ello, se basa en procesos m谩s reflexivos, cr铆ticos y menos normativos que los utilizados en la educaci贸n para la salud鈥. Sin embargo, el Ministerio de Educaci贸n ha optado por un enfoque m谩s limitado, desarrollando con el Ministerio de Sanidad los contenidos curriculares de la educaci贸n sexual. Siendo as铆, no es casualidad que la sexualidad haya quedado confinada en la asignatura de biolog铆a.

Para ayudar a la educaci贸n sexual a salir de su laberinto, ser铆a deseable una br煤jula que oriente el proceso de acompa帽amiento educativo hacia aprendizajes significativos y transformadores. Quiz谩s as铆, podr铆amos dejar de hacer 鈥渓a marcha atr谩s鈥, y es que, si las personas j贸venes o adultas, no usan cond贸n, no es por falta de informaci贸n, todas lo sabemos. Es por motivos mucho m谩s complejos, que requieren de un acompa帽amiento educativo m谩s amplio y profundo que la prescripci贸n del preservativo. Sabemos, tambi茅n, que el bienestar en la sexualidad va mucho m谩s all谩 de los m茅todos de protecci贸n, de las pr谩cticas sexuales y de la genitalidad y sabemos, adem谩s, que todas las personas tenemos derecho a la informaci贸n y a la educaci贸n sexual, no solo las heterosexuales.

Pero si nos centr谩semos exclusivamente en los riesgos, en la Red por una Educaci贸n Sexual Feminista y Comunitaria, estamos convencidas de que el principal factor de riesgo para la salud de las personas es el patriarcado y los virus m谩s peligrosos son las infecciones de transmisi贸n social como el clasismo, el machismo, el racismo, la LGTBIfobia, la serofobia, el capacitismo, la gordofobia, etc.

Estamos convencidas de que el principal factor de riesgo para la salud de las personas es el patriarcado

Si hablamos de sexualidades, de educaci贸n sexual, de salud sexual, tenemos que hablar de desigualdades sociales ya que, ni los procesos de salud, ni la sexualidad, ni eso que llaman el ejercicio de los derechos sexuales, se desarrollan nunca independientemente de los contextos sociales. En muchas ocasiones, la primera causa que dificulta el bienestar de una persona en relaci贸n con su sexualidad est谩 directamente relacionada con la desigualdad social. Por ejemplo, la exclusi贸n del 谩mbito sexual y afectivo de las personas con diversidad funcional proviene del capacitismo, el primer problema de la comunidad gitana de mujeres cislesbianas es el derivado de la discriminaci贸n cultural y 茅tnica, as铆 como, para las personas socializadas como mujeres las desigualdades de g茅nero han dificultado y mucho nuestras sexualidades.

Si la mayor parte de los problemas que afectan a las personas son colectivos, deben tener respuestas colectivas. Necesitamos entonces, una br煤jula que marque una direcci贸n comunitaria y transformadora; una educaci贸n sexual que atienda a las desigualdades estructurales y ayude a generar entornos sociales m谩s justos, en los que las personas podamos disfrutar de sexualidades m谩s seguras, m谩s igualitarias y m谩s placenteras.

Una educaci贸n sexual transformadora para salir del laberinto

Finalmente, para atravesar el bloqueo institucional y pol铆tico, a煤n nos faltar铆a saldar el gran obst谩culo de la formaci贸n del profesorado. En 煤ltima instancia, es en los equipos docentes en quienes recae la responsabilidad de desarrollar la educaci贸n sexual. Sin embargo, en su formaci贸n inicial no se incluye la educaci贸n sexual. La consecuencia inmediata es que muchos claustros sufren graves carencias para desarrollarla, ya que en sus titulaciones de acceso a la funci贸n docente, no le han proporcionado unos m铆nimos al respecto.

A煤n nos faltar铆a saldar el gran obst谩culo de la formaci贸n del profesorado

Si la coeducaci贸n y la educaci贸n sexual son pilares fundamentales de la LOMLOE, 驴no deber铆an todas las administraciones del territorio estar ofreciendo cursos de educaci贸n sexual masivos para el profesorado? 驴Podr铆a a largo plazo, convertirse la formaci贸n de profesionales en una palanca de cambio para desarrollar la educaci贸n sexual? En este caso d贸nde habr铆a que situar el foco a corto o medio plazo es claro. En primer lugar, habr铆a que incluir la educaci贸n sexual en los planes docentes de los Grados en Maestra/o (Infantil y Primaria) y en el M谩ster de Formaci贸n del Profesorado de Secundaria. Despu茅s, articular proyectos auton贸micos de formaci贸n continua del profesorado en activo, orientado a la capacitaci贸n b谩sica en la materia.

Somos conscientes de que no podemos quedarnos 煤nicamente en las cuestiones t茅cnicas y obviar que la formaci贸n del profesorado solo podr铆a ser palanca de cambio con un aumento sustancial de la inversi贸n en educaci贸n y una mejora de las condiciones laborales. Sin ello, es pr谩cticamente imposible encontrar la salida del laberinto.

Hablamos del inter茅s superior del menor, de garantizar derechos y de construir un futuro m谩s igualitario e inclusivo. 驴Y si dejamos de recorrer los mismos caminos de siempre y nos centramos en c贸mo construir, paso a paso, a largo plazo, una escuela p煤blica en la que se imparta educaci贸n sexual? Como con otras cuestiones importantes, a la educaci贸n sexual s贸lo la sacar谩 de su laberinto sempiterno la reivindicaci贸n social. Es por eso por lo que, m谩s de una treintena de entidades nos hemos organizado en una Red estatal, lanzando el manifiesto 鈥Por una educaci贸n sexual para todes鈥 con el que esperamos generar un debate de opini贸n p煤blica, que sit煤e la educaci贸n sexual como una necesidad social de primer orden y como una herramienta de transformaci贸n social. Y es que la educaci贸n sexual es una herramienta muy potente de transformaci贸n social. Por muchos motivos, pero entre otros, porque sabemos que la sexualidad, va m谩s all谩 de nuestras vivencias individuales de placer y de intimidad, es un elemento de organizaci贸n social que jerarquiza cuerpos y los deseos. La educaci贸n sexual nos permite subvertir esas din谩micas de poder y caminar hacia la justicia er贸tica, es decir, como nos propone val flores, hacia la construcci贸n de entornos sociales en los que la violencia, el estigma o la discriminaci贸n no tengan cabida y sean el placer, el consentimiento, la satisfacci贸n y el deleite los principios rectores de la sexualidad.

Soraya Calvo Gonz谩lez y Clara Mart铆nez Hern谩ndez. Red por una educaci贸n sexual feminista y comunitaria