De parte de SAS Madrid December 10, 2021 25 puntos de vista

No son inusuales las presentaciones de datos como los de la Figura 1 (que representa 50 ingresos de no vacunados y 40 de vacunados a la semana en las UCI de una regi贸n) acompa帽adas de titulares como 鈥渆l 44,4 % de los pacientes covid ingresados en UCI estaban vacunados鈥 (o su complementaria 鈥渆l 55,6 % de los pacientes ingresados en UCI no estaban vacunados鈥). Este tipo de afirmaciones levanta dudas cuando, a veces inadvertidamente, intentamos inferir causalmente sobre la efectividad de las vacunas.

Figura 1. Ingresos semanales en UCI por pacientes con covid-19. Cada cama de la figura representa 10 ingresos/semana. / Salvador Peir贸

Estas cifras de hospitalizaci贸n, sin ser falsos, distorsionan la realidad y afectan a la racionalidad de nuestro juicio sobre la efectividad de las vacunas frente a la covid. Debajo tienen dos grandes problemas: la informaci贸n que ofrecen est谩 mal 鈥渆nmarcada鈥 y la paradoja de Simpson.

El efecto marco (framework effect, framing effect) es un sesgo cognitivo que modifica nuestras preferencias, haci茅ndolas menos racionales, seg煤n la forma en que nos es presentada (鈥渆nmarcada鈥) la informaci贸n. El concepto fue introducido por los premios de Nobel de Econom铆a Kahneman y Tversky y puede ilustrarse con uno de sus m谩s conocidos experimentos.

Muy simplificadamente, a los participantes se les dio a elegir entre un hipot茅tico tratamiento para 600 pacientes con una grave enfermedad que salvar铆a a 200 de ellos, frente a otro hipot茅tico tratamiento con el que fallecer铆an 400. Aunque ambas alternativas son id茅nticas (en ambas 200 personas sobreviven y 400 fallecen), la mayor铆a de los participantes prefirieron el tratamiento que salvaba vidas, el 鈥渆nmarcado鈥 positivamente.

En el ejemplo hipot茅tico de la Figura 1, el enmarcado es negativo simplemente porque no considera que la poblaci贸n de procedencia de estos ingresos (el n煤mero de pacientes vacunados y no vacunados en la regi贸n) es muy diferente.

Siguiendo con el ejemplo, nuestras UCI tienen 90 ingresos por covid semanales, 40 en vacunados (40*100/90 = 44,4 % de los ingresos est谩n vacunados) y 50 en no vacunados (50*100/90 = 55,6 % de los ingresos no est谩n vacunados). A帽adamos ahora que la poblaci贸n de la regi贸n a la que sirven estas UCI es de 5,5 millones de personas mayores de 12 a帽os.

La tasa total de ingresados en UCI ser铆a de (90*100.000/5.500.000 =) 1,6 ingresados por 100.000 personas mayores de 12 a帽os y semana. Pero esta cifra conjunta de vacunados y no vacunados, que a veces se reporta en las estad铆sticas oficiales, no ofrece mucha informaci贸n sobre el riesgo de ingreso en UCI de los vacunados y los no vacunados.

A帽adamos m谩s datos. Pongamos que el 91 % de la poblaci贸n >12 a帽os (5.5*0,91=5 millones) est谩 vacunada, mientras que el 9 % restante (500.000) no lo est谩. Con estados datos ya podemos ofrecer una informaci贸n mejor enmarcada (Figura 2): Los 500.000 no vacunados han generado 50 ingresos/semana en UCI, con una tasa de (50*100.000/500.000) 10 ingresos por 100.000 no vacunados a la semana. Los 5 millones de vacunados han generado 40 ingresos, con una tasa de (40*100.000/5.000.000) de 0,8 ingresos en UCI por 100.000 vacunados.

Figura 2. Ingresos/semana en UCI por pacientes con covid-19 en poblaci贸n vacunada y no vacunada. Cada cama representa 10 ingresos; cada figura humana representa 25.000 habitantes. / Salvador Peir贸

Estas tasas poblacionales y separadas por grupos ya informan a vacunados y a no vacunados de su diferencia en riesgo de ingresar en la UCI cada semana: 12,5 veces m谩s (un 1.150 % m谩s en t茅rminos relativos) y ofrecen una informaci贸n mejor 鈥渆nmarcada鈥 para la toma de decisiones que traslada confusamente la idea de que estos riesgos se repart铆an mitad y mitad. Estos datos, tasas poblacionales y riesgos relativos (y no la proporci贸n de personas ingresadas), son los que importan para informar las preferencias racionales sobre la vacunaci贸n.

Recordemos que, al extremo, si el 100 % de los habitantes de la regi贸n estuvieran vacunados, todos los ingresos en UCI proceder铆an de esta poblaci贸n. La gran diferencia estar铆a que los 500.000 previamente no vacunados habr铆an producido solo 4 ingresos/semana (0,8/100.000; 12,5 veces menos que los 50 del ejemplo) y en la UCI solo habr铆an ingresado esa semana un total de 44 personas en lugar de 90 (Figura 3).

Figura 3. Ingresos/semana en UCI por pacientes con covid-19 si toda la poblaci贸n estuviera vacunada. Cada cama representa 10 ingresos; cada figura humana representa 25.000 habitantes. / Salvador Peir贸

Edad, gravedad, tasa de vacunaci贸n y paradoja de Simpson

El 鈥渆fecto marco鈥 no es el 煤nico problema que tiene la actual presentaci贸n de tasas cuando se quiere hacer interpretaciones causales desde la incidencia de casos graves (hospitalizaciones, ingresos en UCI, fallecimientos) y la vacunaci贸n. Existe, adem谩s, una importante confusi贸n (confounding) creada por la mayor incidencia de covid grave en personas de edad avanzada (respecto a las m谩s j贸venes) y el hecho de que estas personas se hayan vacunado en mayor proporci贸n que los m谩s j贸venes.

En 1951, Edward H. Simpson describi贸 la paradoja estad铆stica que nos ayudar谩 a entender lo que sucede en algunos casos en que, aparentemente, los hospitales o las UCI tienen m谩s pacientes vacunados que no vacunados.

La paradoja de Simpson es un fen贸meno que sucede cuando en la poblaci贸n general existe una tendencia (en el ejemplo de la Figura 4: a m谩s vacunaci贸n mayor tasa de ingresos en UCI) que desaparece o se revierte cuando se estratifica el an谩lisis estad铆stico por grupos.

En el ejemplo de la figura, al estratificar por edad se invierte la tendencia y a mayor vacunaci贸n menor tasa de ingresos por covid dentro de cada grupo de edad. En otras palabras: los vacunados tienen una mayor incidencia de casos graves no por ser vacunados, sino por su mayor edad; pero dentro de cada grupo de edad los vacunados tienen menor incidencia de casos graves que los no vacunados.

Figura 4. Paradoja de Simpson: a m谩s vacunados m谩s ingresos en poblaci贸n total, pero menos cuando se estratifica por edad. Cada cama representa 10 ingresos; cada figura humana representa 25.000 habitantes. / Salvador Peir贸

Lo que la paradoja de Simpson ense帽a a la hora de informar las preferencias sobre vacunaci贸n es que, si no se estratifica por edad, los casos graves en vacunados estar谩n sobrerrepresentados porque hay una mayor proporci贸n de personas mayores vacunadas y, a su vez, las personas mayores tienen un riesgo aumentado de desarrollar covid grave.

La informaci贸n sobre la covid-19 en la actualidad

Aunque todos los indicadores que usamos en torno a la covid tienen su indicaci贸n, en todo el periodo prevacunal hemos estado usando principalmente 2 tipos: la incidencia acumulada de casos nuevos en 14 d铆as (porque informaba de las tendencias y se asociaba a un importante n煤mero de hospitalizaciones) y los indicadores de capacidad hospitalaria o de UCI (porque informaban de nuestra capacidad de atender pacientes y prepararnos ante situaciones de saturaci贸n).

Tras la vacunaci贸n masiva de m谩s del 80 % de la poblaci贸n, ambos indicadores han modificado (que no perdido) su inter茅s a favor de otros. De un lado, el dato de incidencia acumulada a 14 d铆as se ha disociado de lo que realmente importa: los datos de covid grave. Gracias a las vacunas, y sobre todo a la vacunaci贸n de las personas de m谩s riesgo (mayores de 60 a帽os y algunos grupos), la transmisi贸n ya no produce tanta hospitalizaci贸n, UCI y fallecimientos como en las primeras oleadas. De otro lado, y por esa reducci贸n de la incidencia de casos graves, no esperamos la saturaci贸n de hospitales o UCI.

Enfrentamos un periodo en el que las medidas m谩s relevantes pasan a ser la incidencia acumulada de casos en personas mayores (porque es donde se generan los casos graves, aun en menor proporci贸n que antes de la vacunaci贸n) y la incidencia de nuevas hospitalizaciones en vacunados (que pese a ser menos del 10 % de los mayores de 12 a帽os generan la mitad de los ingresos) y en no vacunados. No es que los otros indicadores no tengan utilidad, pero para transmitir una imagen adecuadamente 鈥渆nmarcada鈥 de la situaci贸n y para decidir sobre potenciales medidas no farmacol贸gicas estos ser铆an los m谩s importantes.

En este sentido, la mejor forma de representar la informaci贸n relevante en torno a la covid en la actualidad es, probablemente, del tipo de la empleada por los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, separando las tasas de nuevas hospitalizaciones en vacunados y no vacunados, y estratific谩ndolas por edades (Figura 5).

Posiblemente, las tasas de transmisi贸n agregadas y el porcentaje de camas ocupadas fueron indicadores muy importantes para guiar las actuaciones de salud p煤blica en las etapas previas a la vacunaci贸n masiva. Tambi茅n, posiblemente, los tiempos han cambiado y es ya tiempo de cambiar los indicadores.

Figura 5. Tasas semanales de ingresos hospitalarios en vacunados y no vacunados en Estados Unidos. Cada cama representa 10 ingresos; cada figura humana representa 25.000 habitantes. / Salvador Peir贸

Autor: Salvador Peir贸.

Salvador Peir贸 es epidemi贸logo e investigador en el 脕rea de Investigaci贸n en Servicios de Salud y Farmacoepidemiolog铆a de la Fundaci贸n para el fomento de la investigaci贸n sanitaria y biom茅dica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), Val猫ncia.