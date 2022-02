–

February 9, 2022

La reuni贸n del comit茅 ejecutivo extraordinario de CEOE ha terminado con un no a la subida del Salario M铆nimo Interprofesional (SMI) “por unanimidad” tras la propuesta presentada por la propia ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, en la reuni贸n mantenida este lunes con los agentes sociales. Con este rechazo, la subida del SMI se aprobar谩 de forma bipartita, como estaba previsto, entre Gobierno y sindicatos.

La patronal considera que el aumento hasta los 1.000 euros es una subida “indiscriminada” y ya rechaz贸 sumarse al acuerdo en la subida anterior. Asimismo, en las 煤ltimas semanas ha ido dejando claro su posici贸n. CEOE considera que 鈥渘o es el momento鈥 de subir el salario m铆nimo, coincidiendo con las primeras se帽ales de recuperaci贸n tras la pandemia y alerta de los efectos que podr铆a tener en la creaci贸n de empleo.

No obstante, la patronal acept贸 acudir a la reuni贸n convocada por Trabajo, escuch贸 su propuesta y este martes lo ha presentado a su comit茅 ejecutivo, con un resultado negativo. Tambi茅n los 贸rganos de gobierno de Cepyme han rechazado “por unanimidad” la subida del SMI.

“Las empresas van retrasadas en la recuperaci贸n”

Las patronales aseguran en un comunicado que contin煤a un “contexto econ贸mico de incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperar谩n los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable ca铆da acumulada de la productividad”. As铆, aseguran que las empresas “van retrasadas en la recuperaci贸n de la normalidad”.

“Una nueva subida del SMI contribuir谩 a aumentar los costes laborales y la presi贸n sobre los m谩rgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo econ贸mico en el futuro y a una menor creaci贸n de empleo”, alertan conjuntamente CEOE y Cepyme, que ponen en relieve que las empresas han asumido ya una subida del SMI del 30% desde 2019.

Con este aumento, seg煤n los empresarios, el coste total por empleado para las empresas es “muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasar铆a los 1.500 euros en t茅rminos generales”. “La propuesta del Gobierno es inasumible para sectores especialmente vulnerables como el agr铆cola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hosteler铆a, etc.), que llevan a帽os soportando sobrecostes de todo tipo”, resumen en un comunicado.

Por su parte, los 贸rganos ejecutivos de UGT y CCOO han ratificado la propuesta del Gobierno para subir el salario m铆nimo para este 2022, con car谩cter retroactivo desde el pasado 1 de enero, hasta los 1.000 euros. Trabajo present贸 una primera propuesta hasta los 996 euros, que despu茅s redondearon hasta los 1.000 euros.

1.000 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero

De hecho, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe 脕lvarez y Unai Sordo, han recalcado este martes en un acto conjunto en Valladolid que no se sumar谩n a la subida si no alcanza los 1.000 euros. 鈥淣o hay posibilidad de llegar a ninguna negociaci贸n que no conlleve los 1.000 euros”, ha asegurado 脕lvarez, justificando que es un 鈥渃ompromiso previamente adquirido鈥, en concreto en septiembre.

“Es un acuerdo que aportar谩 una enorme intensidad en contrataci贸n, va a conllevar la estabilizaci贸n y la ca铆da de la tasa de temporalidad en los pr贸ximos trimestres y a帽os, equilibra la negociaci贸n colectiva y ofrece alternativas a despidos a trav茅s de los ERTE, que han conseguido salvar m谩s de 3,5 millones de puestos de trabajo”, ha celebrado Sordo.

Esta es la propuesta que han ratificado los 贸rganos internos de los sindicatos ya que coincide con la petici贸n repetida en las 煤ltimas semanas. Las reuniones se celebraron el propio lunes, despu茅s de la reuni贸n, y los sindicatos se encontrar谩n este mi茅rcoles de nuevo con el Ministerio de Trabajo, tambi茅n con la ministra responsable, para cerrar el acuerdo.

Como ha recalcado la ministra de Trabajo en la rueda de prensa tras la reuni贸n, el Gobierno no est谩 obligado a negociar la subida del salario m铆nimo con los agentes sociales, sino que solo tendr铆a que realizar un proceso de consulta. No obstante, el objetivo de la ministra pasa por alcanzar el m谩ximo acuerdo por la importancia del di谩logo social.

Hasta la aprobaci贸n, el SMI se encuentra en los 965 euros, por lo que el aumento supone 35 euros m谩s hasta los 1.000 euros al mes en 14 pagas. Adem谩s, el Gobierno ha reiterado su compromiso para, a trav茅s de su 鈥減rogresiva revisi贸n鈥, en 2022 y 2023, se alcance el 60% del salario medio antes del final de la legislatura, cumpliendo tambi茅n con los objetivos de la Carta Social Europea y el acuerdo del Gobierno de coalici贸n.

