El mito: la guerra en Lejano Oriente solo termin贸 en verano de 1945 cuando el presidente de EEUU y sus asesores consideraron que para obligar a los fan谩ticos japoneses a rendirse incondicionalmente no ten铆an otra opci贸n que destruir con bombas at贸micas no una, sino dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Esta decisi贸n salv贸 las vidas de una inmensa cantidad estadounidenses y japoneses que habr铆an muerto si hubiera continuado la guerra y requerido la invasi贸n de Jap贸n.

La realidad: Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas para impedir que los sovi茅ticos contribuyeran a la victoria contra Jap贸n, lo que habr铆a obligado a Washington a permitir a Mosc煤 participar en la ocupaci贸n y reconstrucci贸n de posguerra del pa铆s. Tambi茅n se pretend铆a intimidar a los dirigentessovi茅ticos para arrancarles concesiones respecto a los acuerdos de posguerra en Alemania y Europa del Este. Por 煤ltimo, lo que hizo que Jap贸n se rindiera no fue la destrucci贸n de Hiroshima y Nagasaki, sino la entrada de la Uni贸n Sovi茅tica en la guerra contra Jap贸n.

La guerra en Europa termin贸 con la capitulaci贸n de Alemania a principios de mayo de 1945. Los vencedores, los Tres Grandes [1] se enfrentaban ahora al complejo y delicado problema de la reorganizaci贸n de la Europa de posguerra. EEUU hab铆a entrado bastante tarde en la guerra, en diciembre de 1941, y solo con el desembarco de Normand铆a en junio de 1944, esto es, menos de un a帽o antes del fin de las hostilidades en Europa, hab铆a empezado a contribuir de forma significativa a la victoria sobre Alemania. Con todo, cuando acab贸 la guerra contra Alemania, el T铆o Sam ocup贸 un lugar en la mesa de los vencedores dispuesto a defender sus intereses (y ansioso por hacerlo) y a cumplir lo que se podr铆a denominar los objetivos de guerra estadounidenses (es un mito que los supuestamente muy aislacionistas estadounidenses solo quisiera retirarse de Europa: los dirigentes pol铆ticos, militares y econ贸micos del pa铆s ten铆an razones urgentes para mantener una presencia en el viejo continente). Las otras grandes potencias victoriosas, Gran Breta帽a y la Uni贸n Sovi茅tica, tambi茅n quer铆an defender sus intereses. Estaba claro ser铆a imposible que una de las tres 芦lo tuviera todo禄, que habr铆a que llegar a un acuerdo mutuo. Desde el punto de vista estadounidense, las aspiraciones brit谩nicas no supon铆an demasiado problema, pero las sovi茅ticas eran motivo de preocupaci贸n. As铆 pues, 驴cu谩les eran los objetivos de guerra de la Uni贸n Sovi茅tica?

Al ser el pa铆s que, con diferencia, m谩s hab铆a contribuido a la victoria com煤n sobre la Alemania nazi y hab铆a sufrido enormes p茅rdidas al hacerlo, la Uni贸n Sovi茅tica ten铆a dos objetivos principales. Primero, que Alemania pagara indemnizaciones cuantiosas en compensaci贸n por la enorme destrucci贸n que hab铆a provocado la agresi贸n nazi, una exigencia similar a las exigencias francesas y belgas de pago de indemnizaciones por parte del Reich tras la Primera Guerra Mundial. Segundo, seguridad ante futuras amenazas potenciales provenientes de Alemania. Esta preocupaci贸n por la seguridad tambi茅n se refer铆a a Europa del Este, especialmente a Polonia, un trampol铆n potencial de una agresi贸n alemana contra la USSR. Mosc煤 quer铆a asegurarse de que en Alemania, Polonia y otros pa铆ses de la Europa del Este no volv铆an a llegar al poder reg铆menes hostiles a la Uni贸n Sovi茅tica. Los sovi茅ticos tambi茅n esperaban que los aliados occidentales certificaran que la Uni贸n Sovi茅tica hab铆a recuperado los territorios perdidos por la Rusia revolucionaria durante la Revoluci贸n y la guerra civil, como 芦Polonia Oriental禄, y que reconocieran la transformaci贸n de los tres Estados b谩lticos, que hab铆an pasado de ser pa铆ses independientes a ser rep煤blicas aut贸nomas dentro de la Uni贸n Sovi茅tica.

Por 煤ltimo, ahora que hab铆a terminado la pesadilla de la guerra, los sovi茅ticos esperaban poder reanudar la tarea de construir una sociedad socialista. Es bien sabido que el principal l铆der sovi茅tico, Stalin, cre铆a firmemente en la idea de que era posible e incluso necesario crear el 芦socialismo en un solo pa铆s禄, de ah铆 la hostilidad entre 茅l y Trotsky, un ap贸stol de la revoluci贸n mundial. Menos sabido es el hecho de que cuando termin贸 la guerra Stalin no planeaba instalar gobiernos comunistas en Alemania ni en ninguno de los pa铆ses de la Europa del Este liberados por el Ej茅rcito Rojo y que incluso disuadi贸 de intentar llegar al poder a los partidos comunistas de Francia, Italia y otros pa铆ses de Europa liberados por los estadounidenses y sus aliados. Stalin ya hab铆a dejado de promover oficialmente la revoluci贸n mundial en 1943, cuando disolvi贸 el Komintern [la Internacional Comunista], la organizaci贸n comunista internacional que Lenin hab铆a creado con ese fin en 1919. Esta pol铆tica molestaba a muchas personas comunistas de fuera de la Uni贸n Sovi茅tica, pero agradaba a los aliados occidentales de Mosc煤, especialmente a EEUU y Gran Breta帽a.

Stalin ansiaba tener buenas relaciones con ellos porque necesitaba su buena voluntad y su cooperaci贸n para lograr los objetivos que hemos mencionado antes destinados a proporcionar a la Uni贸n Sovi茅tica indemnizaciones, seguridad y la oportunidad de reanudar la tarea de construir una sociedad socialista. Sus socios estadounidense y brit谩nico nunca hab铆an indicado a Stalin que consideraban poco razonables esas expectativas, al contrario, en Teher谩n, Yalta y otros lugares se hab铆a reconocido en repetidas ocasiones, expl铆cita o impl铆citamente, la legitimidad de estos objetivos de guerra sovi茅ticos.

Los estadounidenses y sus socios brit谩nicos, canadienses y de otros lugares hab铆an liberado la mayor parte de Europa Occidental para finales de 1944 y se hab铆an asegurado de que en Italia, Francia y otros lugares se establec铆an reg铆menes que congeniaban con ellos, aunque no siempre con la poblaci贸n en general. Por lo general esto significaba que se marginaba completamente a los comunistas locales y, en caso de que fuera imposible, como en Francia, se les negaba la cuota de poder acorde con el importante papel que hab铆an desempe帽ado en la Resistencia o con el considerable apoyo popular que ten铆an. Y aunque los acuerdos entre aliados hab铆an estipulado que los 芦Tres Grandes禄 iban a colaborar estrechamente en la administraci贸n y reconstrucci贸n de los pa铆ses liberados, los estadounidenses y los brit谩nicos impidieron a sus aliados sovi茅ticos participar en los asuntos de Italia, por ejemplo, el primer pa铆s que fue liberado, ya en 1943. En este pa铆s los estadounidenses y los brit谩nicos marginaron a los comunistas, muy populares debido al papel que hab铆an desempe帽ado en la Resistencia, a favor de antiguos fascistas como Badoglio y no permitieron participar a los sovi茅ticos. Este modus operandi iba a establecer un precedente fat铆dico. Stalin no tuvo m谩s opci贸n que aceptar ese acuerdo, pero, como ha observado el historiador estadounidense Gabriel Kolko, 芦los rusos aceptaron la “formula” sin mucho entusiasmo, aunque tomaron nota cuidadosamente del acuerdo para futuras referencias y como precedente禄 [2] (los sovi茅ticos ten铆an sin lugar a dudas derecho a tener voz en los asuntos de Italia, porque las tropas italianas hab铆an participado en la Operaci贸n Barbarroja).

En Europa Occidental los liberadores estadounidenses y brit谩nicos hab铆an actuado en 1943-1944 ad libitum, ignorando no s贸lo los deseos de gran parte de la poblaci贸n local sino tambi茅n los intereses de su aliado sovi茅tico, y Stalin hab铆a aceptado ese acuerdo. En 1945, en cambio, se dio la vuelta a la tortilla: los sovi茅ticos ten铆an clara ventaja en una Europa del Este liberada por el Ej茅rcito Rojo. Aun as铆, los aliados occidentales pod铆an esperar tener la posibilidad de participar tambi茅n de alg煤n modo en la reorganizaci贸n de esta parte de Europa, donde todav铆a todo era posible. Como es obvio, los sovi茅ticos hab铆an favorecido a los comunistas locales, pero todav铆a no hab铆an creado ning煤n hecho consumado. Y los aliados occidentales sab铆an muy bien que Stalin anhelaba su buena voluntad y su cooperaci贸n, y, por consiguiente, estar铆a dispuesto a hacer concesiones. Los dirigentes pol铆ticos y militares en Washington y Londres tambi茅n esperaban que Stalin fuera indulgente porque, de no serlo, ten铆a motivos para temer las consecuencias. El dirigente sovi茅tico era muy consciente de que ya era un logro enorme para su pa铆s haber salido victorioso de una lucha a vida o muerte con el gigante nazi. Pero tambi茅n sab铆a que muchos dirigentes estadounidenses y brit谩nicos, ejemplificados por Patton y Churchill, odiaban a la Uni贸n Sovi茅tica e incluso estaban considerando emprender la guerra contra ella en cuanto fuera derrotado el enemigo com煤n alem谩n, preferiblemente en una marcha sobre Mosc煤 junto con lo que quedara de la hueste nazi; ese plan, llamado Operaci贸n Impensable, hab铆a sido urdido por Churchill. Stalin ten铆a motivos para tratar de evitar semejante posibilidad.

Las aspiraciones de los sovi茅ticos respecto a las indemnizaciones y la seguridad, descritas anteriormente, eran razonables y los dirigentes estadounidenses y brit谩nicos hab铆an reconocido expl铆cita o impl铆citamente su legitimidad durante una reuni贸n de los Tres Grandes en Yalta en febrero de 1945. Pero a Washington y Londres no les hac铆a ninguna gracia la posibilidad de que la Uni贸n Sovi茅tica recibiera aquello a lo que ten铆a derecho despu茅s de haber hecho unos esfuerzos y sacrificios tan extraordinarios por la causa com煤n antinazi. Los estadounidenses en particular ten铆an sus propias ideas respecto tanto a la Alemania de posguerra como a Europa Oriental y Occidental. Por ejemplo, las indemnizaciones permitir铆an a los sovi茅ticos reanudar, posiblemente con 茅xito, el proyecto de una sociedad comunista, un sistema contrario al sistema capitalista internacional del que EEUU se hab铆a convertido en el gran campe贸n.

Fundamentalmente, el T铆o Sam quer铆a en Polonia y en otros lugares de Europa del Este gobiernos, democr谩ticos o no, que siguieran una pol铆tica econ贸mica liberal que supusiera una 芦puerta abierta禄 para los productos y el capital de inversi贸n estadounidenses. Roosevelt hab铆a mostrado cierta empat铆a respecto a los sovi茅ticos, pero tras su muerte el 12 de abril de 1945 su sucesor, Harry Truman, ten铆a poca o ninguna simpat铆a o comprensi贸n del punto de vista sovi茅tico. Truman y sus asesores se resist铆an a la idea de que la Uni贸n Sovi茅tica recibiera importantes indemnizaciones de Alemania porque probablemente eso impedir铆a que Alemania fuera un mercado potencialmente lucrativo para los productos y capital de inversi贸n estadounidenses. Y tambi茅n les parec铆a abominable que con toda seguridad los sovi茅ticos utilizaran ese capital alem谩n para construir un sistema socialista, una forma indeseable de competencia para el capitalismo.

Las aspiraciones sovi茅ticas eran razonables y los dirigentes sovi茅ticos, incluido Stalin (del que se suele afirmar err贸neamente que tomaba todas las decisiones 茅l solo) estaban dispuestos sin lugar a dudas a hacer importantes concesiones. Se pod铆a discutir con ellos, pero ese di谩logo tambi茅n requer铆a paciencia y entender el unto de vista sovi茅tico, y se deb铆a llevar a cabo sabiendo que la Uni贸n Sovi茅tica no estaba dispuesta a dejar la mesa de negociaci贸n con las manos vac铆as. Truman, sin embargo, no ten铆a el menor deseo de entablar ese di谩logo (se iba a ver que Stalin estaba interesado en el di谩logo y que pod铆a ser muy razonable en la manera que tuvo de abordar los acuerdos de posguerra referentes a Finlandia y Austria: el Ej茅rcito Rojo se iba a retirar a su debido tiempo de ambos pa铆ses sin dejar atr谩s ning煤n r茅gimen comunista).

Truman y sus asesores esperaban poder obligar a los sovi茅ticos a renunciar a las indemnizaciones alemanas y a retirarse no solo de la parte oriental del territorio alem谩n, sino tambi茅n de Polonia y del resto de Europa del Este, de modo que los estadounidenses y sus socios brit谩nicos pudieran operar all铆 como ya hab铆an hecho en Europa Occidental. Truman incluso esperaba que se pudiera hacer que los sovi茅ticos pusieran fin a su experimento comunista, que segu铆a siendo una fuente de inspiraci贸n para los 芦rojos禄, y otros radicales y revolucionarios en todo el mundo, incluso en el propio EEUU.

A principios de la primavera de 1945 Churchill hab铆a promovido la idea de que las tropas estadounidenses y brit谩nicas marcharan hacia Mosc煤 junto con lo que quedaba de las fuerzas nazis. Pero hubo que abandonar el plan, llamado Operaci贸n Impensable, sobre todo debido al mismo tipo de oposici贸n tenaz de soldados y civiles que hab铆a llevado a abortar la intervenci贸n armada en la guerra civil rusa. Truman debi贸 de sentirse decepcionado, lo mismo que Patton, que hab铆a esperado desempe帽ar un papel importante en la 芦Operaci贸n Barbarroja Bis禄. Pero el 25 de abril de 1945, solo unos d铆as despu茅s de la capitulaci贸n de Alemania, el presidente estadounidense recibi贸 una noticia fascinante: se le inform贸 acerca del altamente secreto Proyecto Manhattan o S-1, el nombre en c贸digo para la construcci贸n de la bomba at贸mica. Esta nueva y poderosa arma en la que los estadounidenses hab铆an estado trabajando durante a帽os estaba casi lista y si las pruebas ten铆an 茅xito, pronto se iba a poder utilizar. Truman y sus asesores cayeron as铆 bajo el hechizo de lo que el reconocido historiador estadounidense William Appleman Williams ha denominado una 芦revelaci贸n de omnipotencia禄. Se convencieron a s铆 mismos de que la nueva arma les iba a permitir imponer su voluntad a la Uni贸n Sovi茅tica. La bomba at贸mica era 芦un martillo禄, como dijo el propio Truman, que 茅l iba a blandir sobre las cabezas de 芦esos chicos del Kremlin禄 [3].

Gracias a la bomba ahora ser铆a posible obligar a Mosc煤 a retirar al Ej茅rcito Rojo de Alemania y impedir que Stalin participara en los asuntos de posguerra. Ahora tambi茅n parec铆a factible instalar reg铆menes prooccidentales e incluso anticomunistas en Polonia y otros lugares de Europa del Este, e impedir que Stalin ejerciera influencia alguna en ellos. Incluso se hizo concebible que la propia Uni贸n Sovi茅tica pudiera abrirse tanto al capital de inversi贸n estadounidense como a la influencia pol铆tica y econ贸mica de EEUU, y que este hereje comunista pudiera volver as铆 al seno de la iglesia capitalista universal. 芦Existen pruebas禄, escribe el historiador alem谩n Jost D眉lffer, de que Truman cre铆a que el monopolio de la bomba nuclear ser铆a 芦una llave maestra para implementar las ideas de EEUU de un nuevo orden mundial禄 [4]. En efecto, con el arma nuclear en su poder el presidente estadounidense consideraba que no tendr铆a que tratar tratar como iguales a 芦los chicos del Kremlin禄, que carec铆an de esa superarma. 芦Los dirigentes estadounidenses se sintieron moralmente superiores y vituperaron a Rusia禄, escribe Gabriel Kolko, 芦y se negaron a negociar con seriedad simplemente porque EEUU sent铆a que dado que pose铆a fuerzas econ贸micas y militares en 煤ltima instancia pod铆a definir el orden mundial禄 [5].

La posesi贸n de una nueva y poderosa arma tambi茅n abr铆a todo tipo de posibilidades respecto a la guerra que se estaba librando en Lejano Oriente y a los acuerdos de posguerra a los que se iba a llegar respecto a esa parte del mundo, de gran importancia para los dirigentes de EEUU. Sin embargo, solo se pod铆a jugar esa poderosa carta una vez que se hubiera probado con 茅xito la bomba y estuviera lista para ser utilizada. Truman ten铆a que esperar a que llegara el momento oportuno, de modo que hizo caso omiso del consejo de Churchill de discutir con Stalin acerca del destino de Alemania y de la Europa del Este lo antes posible, 芦antes de que se desvanezcan los ej茅rcitos de la democracia禄, es decir, antes de que las tropas estadounidenses salieran de Europa. Finalmente Truman accedi贸 a celebrar una cumbre de los Tres Grandes en Berl铆n, pero no antes del verano, cuando se supon铆a que la bomba iba a estar preparada.

La reuni贸n de los Tres Grandes tuvo lugar, no en el bombardeado Berl铆n, sino en la cercana ciudad de Potsdam, del 17 de julio al 2 de agosto de 1945. Fue ah铆 donde Truman recibi贸 la muy esperada noticia de que el 16 de julio la bomba at贸mica se hab铆a probado con 茅xito en Nuevo M茅xico. El presidente estadounidense se sent铆a ahora lo suficientemente fuerte como para actuar. Ya no se molest贸 en presentar propuestas a Stalin, sino que plante贸 todo tipo de exigencias innegociables al tiempo que rechazaba de plano todas las propuestas de la parte sovi茅tica, por ejemplo, las relativas a los pagos de las indemnizaciones alemanas. Pero Stalin no capitul贸, ni siquiera cuando Truman trat贸 de intimidarlo susurr谩ndole al o铆do que EEUU hab铆a adquirido una nueva arma que era incre铆blemente poderosa. El dirigente sovi茅tico, a quien sin lugar a dudas sus esp铆as ya hab铆an informado del Proyecto Manhattan, escuch贸 en un silencio sepulcral. Truman lleg贸 a la conclusi贸n de que solo una demostraci贸n real de la bomba at贸mica podr铆a persuadir a los sovi茅ticos de ceder. En Postdam, por consiguiente, no se pudo llegar a ning煤n acuerdo general sobre temas trascendentes [6].

Mientras tanto, los japoneses segu铆an luchando en Lejano Oriente, aunque su situaci贸n era totalmente desesperada. De hecho, estaban dispuestos a rendirse, pero no incondicionalmente como exig铆an los estadounidenses. Seg煤n la mentalidad japonesa, una capitulaci贸n incondicional comportaba la m谩xima humillaci贸n, esto es, que el emperador Hirohito pod铆a ser obligado a dejar el cargo y posiblemente ser铆a acusado de cr铆menes de guerra. Los dirigentes estadounidenses lo sab铆an y, como escribe el historiador Gar Alperovitz, algunos de ellos, por ejemplo, el Secretario de la Armada James Forrestal, cre铆an 芦que una declaraci贸n que garantizara a los japoneses que la rendici贸n incondicional no significaba el destronamiento del emperador probablemente pondr铆a fin a la guerra禄 [7].

La exigencia de rendici贸n incondicional en realidad estaba lejos de ser sacrosanta: en el cuartel general de Eisenhower en Reims se hab铆a aceptado el 7 de mayo una condici贸n alemana, es decir, su petici贸n de que el alto el fuego solo se implementara tras un plazo de no menos de 45 horas, lo suficientemente largo como para permitir a gran parte de sus tropas escabullirse del frente oriental para no acabar cautivos de los sovi茅ticos, sino de los estadounidenses o brit谩nicos; incluso en esta tard铆a fase muchas de estas unidades iba a seguir preparadas (en uniforme, armadas y bajo el mando de sus propios oficiales) para un posible uso contra el Ej茅rcito Rojo, como Churchill iba a admitir despu茅s de la guerra [8]. Por consiguiente, era bastante posible lograr la capitulaci贸n de Jap贸n a pesar de la demanda de inmunidad para Hirohito. Adem谩s, la condici贸n de Tokio estaba lejos de ser esencial: una vez que se acab贸 imponiendo a los japoneses una rendici贸n incondicional, los estadounidense nunca se molestaron en presentar cargos contra Hirohito y fue gracias a Washington que este pudo seguir siendo emperador todav铆a durante muchas d茅cadas.

驴Por qu茅 cre铆an los japoneses que todav铆a pod铆an permitirse el lujo de a帽adir una condici贸n a su oferta rendici贸n? La raz贸n era que en China permanec铆a intacta la principal fuerza de su ej茅rcito. Cre铆an que podr铆an utilizar este ej茅rcito para defender al propio Jap贸n y hacer pagar as铆 un alto precio a los estadounidenses por su sin duda inevitable victoria final. Sin embargo, este plan solo iba a funcionar si la Uni贸n Sovi茅tica no se implicaba en la guerra en Lejano Oriente e inmovilizaba as铆 a las fuerzas japonesas en el interior de China. En otras palabras, la neutralidad sovi茅tica permiti贸 a Jap贸n una leve esperanza, no en la victoria, por supuesto, sino en que Washington aceptara la condici贸n referente a su emperador. Hasta cierto punto la guerra con Jap贸n se alarg贸 porque la URSS todav铆a no se hab铆a involucrado en ella. Pero Stalin ya hab铆a prometido en 1943 declarar la guerra a Jap贸n tres meses despu茅s de la capitulaci贸n de Alemania y el 17 de julio de 1945 hab铆a reiterado su promesa en Potsdam. Por consiguiente, Washington contaba con un ataque sovi茅tico a Jap贸n a principios de agosto, de modo que los estadounidenses sab铆an de sobra que la situaci贸n de los japoneses era desesperada. 芦Fini japos cuando eso ocurra禄, escribi贸 Truman en su diario refiri茅ndose a la esperada intervenci贸n sovi茅tica en la guerra de Lejano Oriente [9].

Adem谩s, la Armada estadounidense asegur贸 a Washington que pod铆a impedir que los japoneses trasladaran su ej茅rcito desde China para defender su patria de una invasi贸n estadounidense. Por 煤ltimo, era discutible que fuera necesaria una invasi贸n estadounidense de Jap贸n puesto que la poderosa Armada estadounidense tambi茅n pod铆a simplemente bloquear esta naci贸n isla y obligarle a elegir entre capitular o morir de hambre.

De modo que Truman contaba con una serie de opciones atractivas para terminar la guerra contra Jap贸n sin tener que hacer m谩s sacrificios: pod铆a aceptar la trivial condici贸n japonesa (la inmunidad para su emperador), tambi茅n pod铆a esperar hasta que el Ej茅rcito Rojo atacara a los japoneses en China y obligara as铆 a Tokio a aceptar una rendici贸n incondicional despu茅s de todo y pod铆a haber impuesto un bloqueo naval que tarde o temprano habr铆a obligado a Tokio a pedir la paz. Pero Truman y sus asesores no eligieron ninguna de estas opciones, sino que decidieron noquear a Jap贸n con la bomba at贸mica.

Esta aciaga decisi贸n, que iba a costar la vida de cientos de miles de personas, la mayor铆a civiles, ofrec铆a a los estadounidenses considerables ventajas. En primer lugar, la bomba todav铆a pod铆a obligara a Tokio a rendirse antes de que los sovi茅ticos entraran en la guerra en Asia y en ese caso no ser铆a necesario permitir a Mosc煤 opinar sobre de las futuras decisiones referentes al Jap贸n de posguerra, a los territorios ocupados por Jap贸n (como Corea y Manchuria) ni a Lejano Oriente y la zona del Pac铆fico en general. EEUU tendr铆a una hegemon铆a total sobre esa parte del mundo, lo que era el verdadero, aunque no confeso, objetivo de guerra de Washington en el conflicto con Jap贸n. Por ese motivo se rechaz贸 tambi茅n la opci贸n del bloqueo, porque en ese caso los japoneses solo habr铆an capitulado muchos meses despu茅s de que la Uni贸n Sovi茅tica entrara en guerra.

Una intervenci贸n sovi茅tica en la guerra en Lejano Oriente amenazaba con proporcionar a los sovi茅ticos la misma ventaja que les hab铆a proporcionado a los estadounidenses su relativamente tard铆a intervenci贸n en la guerra en Europa, es decir, un lugar en la mesa de los vencedores que iban a imponer su voluntad al derrotado enemigo, a decidir sobre las fronteras, a determinar las estructuras socioecon贸micas y pol铆ticas de posguerra y, por lo tanto, a lograr enormes ben茅ficos y prestigio. Washington no quer铆a en absoluto que la Uni贸n Sovi茅tica disfrutara de este tipo de beneficios. Los estadounidenses hab铆an eliminado a su gran rival imperialista en esa parte del mundo y no les hac铆a ninguna gracia la idea de tener que cargar con un nuevo rival potencial, un rival, adem谩s, cuya odiada ideolog铆a comunista ya se estaba volviendo peligrosamente influyente en muchos pa铆ses asi谩ticos, China incluida. Al utilizar la bomba at贸mica los dirigentes estadounidenses esperaban acabar r谩pidamente con los japoneses y empezar a reorganizar Lejano Oriente sin un potencialmente molesto socio sovi茅tico.

La bomba at贸mica parec铆a ofrecer a los dirigentes estadounidenses una importante ventaja adicional. La experiencia de Truman en Postdam le hab铆a convencido de que solo una demostraci贸n real de su nueva arma har铆a flexible a Stalin. Utilizar la bomba para destruir totalmente una ciudad japonesa parec铆a ser la estratagema perfecta para intimidar a los sovi茅ticos y obligarles a hacer importantes concesiones respecto a los acuerdos de posguerra en Alemania, Polonia y otros lugares de Europa Central y del Este. Se afirma que el Secretario de Estado de Truman, James F. Byrnes, dijo despu茅s que se hab铆a utilizado la bomba porque era probable que esa demostraci贸n de poder hiciera que los sovi茅ticos fueran m谩s acomodadizos en Europa.

Para causar la impresi贸n aterradora que buscaban provocar a los sovi茅ticos (y al resto del mundo), la bomba ten铆a que ser lanzada, obviamente, sobre una gran ciudad. Probablemente fue esa la raz贸n de que Truman rechazara la propuesta que le hicieron algunos cient铆ficos del Proyecto Manhattan de demostrar el poder de la bomba arroj谩ndola en alguna isla deshabitada del Pac铆fico, porque no habr铆a causado suficiente muerte y destrucci贸n. Tambi茅n habr铆a sido extremadamente embarazoso si el arma no hubiera obrado su magia mort铆fera, pero si fracasaba un bombardeo at贸mico sin previo aviso de una ciudad japonesa, nadie lo sabr铆a y nadie se sentir铆a avergonzado. Hab铆a que elegir una gran ciudad japonesa, pero la capital, Tokio, no serv铆a porque ya estaba arrasada por los anteriores bombardeos convencionales, de modo que un da帽o adicional probablemente no iba a resultar lo suficientemente impresionante. De hecho, muy pocas ciudades cumpl铆an los requisitos de ser un objetivo 芦virgen禄. 驴Por qu茅? A principios de agosto de 1945 solo diez ciudades de m谩s de 100.000 habitantes segu铆an relativamente indemnes de los bombardeos y bastantes de ellas estaban fuera del alcance de los bombarderos (como no exist铆an defensas a茅reas japonesas, los bombarderos ya hab铆an empezado a arrasar ciudades de menos de 30.000 habitantes). Pero Hirosima y Nagasaki tuvieron la mala suerte de cumplir los requisitos [10].

La bomba at贸mica estuvo lista justo a tiempo de ser utilizada antes de que la URSS tuviera la oportunidad de involucrarse en Lejano Oriente. Hiroshima fue arrasada el 6 de agosto de 1945, pero los dirigentes japoneses no reaccionaron inmediatamente con una capitulaci贸n incondicional. La raz贸n era que el da帽o fue grande, pero no mayor que el causado por los anteriores bombardeos sobre Tokio, donde un ataque de miles de bombarderos los d铆as 9 y 10 de marzo de 1945 hab铆a causado m谩s destrucci贸n y matado a m谩s personas que en el objetivo 芦virgen禄 de Hiroshima. Esto arruin贸 el delicado escenario de Truman, al menos en parte. Tokio no se hab铆a rendido todav铆a cuando el 8 de agosto de 1945 (exactamente tres meses despu茅s de la capitulaci贸n de Alemania en Berl铆n) la URSS declar贸 la guerra a Jap贸n y al d铆a siguiente el Ej茅rcito Rojo atac贸 a las tropas japonesas estacionadas en China. Ahora Truman y sus asesores quer铆an acabar la guerra lo antes posible para limitar el 芦da帽o禄 (desde su punto de vista) hecho por la intervenci贸n sovi茅tica.

El 10 de agosto de 1945, solo un d铆a despu茅s de que la Uni贸n Sovi茅tica entrara en la guerra en Lejano Oriente, se lanz贸 una segunda bomba, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. Un excapell谩n del ej茅rcito estadounidense afirm贸 despu茅s acerca de este bombardeo, en el que murieron muchas personas japonesas cat贸licas: 芦Esa es una de las razones por las que creo que lanzaron la segunda bomba. Para meter prisa. Para hacer que se rindieran antes de que llegaran los rusos禄 [11] (este capell谩n puede o no haber sabido que entre los 75.000 seres humanos que fueron 芦incinerados, carbonizados y evaporados instant谩neamente禄 en Nagasaki hab铆a tanto muchas personas cat贸licas japonesas como una cantidad desconocida de prisioneros de un campo de prisioneros de guerra aliados, de cuya presencia se hab铆a sido informado en vano al comando a茅reo [12]).

Jap贸n capitul贸 no debido a las bombas at贸micas sino debido a la entrada en guerra de los sovi茅ticos. Despu茅s de que la mayor铆a de las grandes ciudades del pa铆s hubieran sido arrasadas, la destrucci贸n de Hiroshima y Nagasaki, por muy horrible que fuera, no cambiaba demasiado las cosas desde un punto de vista estrat茅gico. La declaraci贸n de guerra sovi茅tica, en cambio, supuso un golpe fatal porque eliminaba la 煤ltima esperanza de Tokio de poner algunas condiciones menores a la inevitable capitulaci贸n. Adem谩s, incluso despu茅s de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki los dirigentes japoneses sab铆an que iba a costar muchos meses antes de que las tropas estadounidenses pudieran desembarcar en Jap贸n, pero el Ejercito Rojo ya estaba avanzando tan r谩pido que se calculaba que en diez d铆as entrar铆a en territorio japon茅s. En otras palabras, debido a la intervenci贸n rusa Tokio se qued贸 sin tiempo y sin opciones que no fueran la rendici贸n incondicional. Jap贸n capitul贸 debido a la declaraci贸n de guerra de la Uni贸n Sovi茅tica, no debido a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Incluso sin las bombas at贸micas, la entrada de los sovi茅ticos en la guerra habr铆a provocado la rendici贸n de Jap贸n [13]. Pero los dirigentes japoneses se tomaron su tiempo. Su capitulaci贸n formal se produjo el 14 de agosto de 1945.

Para gran disgusto de Truman y sus asesores, el Ej茅rcito Rojo pudo hacer considerables progresos durante esos 煤ltimos d铆as de guerra. Los sovi茅ticos incluso empezaron a expulsar a los japoneses de su colonia coreana y lo hicieron en colaboraci贸n con el movimiento coreano de liberaci贸n de Corea dirigido por Kim Il-sung, que result贸 ser inmensamente popular y, por lo tanto, pudo llegar al poder tras la liberaci贸n de todo el pa铆s del horrible yugo colonial japon茅s. Pero la posibilidad de una Corea socialista e independiente no encajaba en los planes estadounidenses para el Lejano Oriente de posguerra, por lo que Washington envi贸 r谩pidamente tropas a ocupar el sur de la pen铆nsula y los sovi茅ticos accedieron a una divisi贸n del pa铆s que se supon铆a iba a ser solo temporal, pero que ha durado hasta nuestros d铆as [14].

Parec铆a que, despu茅s de todo, los estadounidenses iban a tener que cargar con un socio sovi茅tico en Lejano Oriente, pero Truman se asegur贸 de que no fuera as铆. Actu贸 como si la anterior cooperaci贸n de las tres grandes potencias en Europa no hubiera sentado un precedente cuando el 15 de agosto de 1945 rechaz贸 la petici贸n de Stalin de una zona de ocupaci贸n sovi茅tica en el derrotado Pa铆s del Sol Naciente. Y cuando el 2 de septiembre de 1945 el general MacArthur acept贸 oficialmente la rendici贸n japonesa en el acorazado estadounidense Missouri anclado en la bah铆a de Tokio, a los representantes de la Uni贸n Sovi茅tica y de otros aliados en Extremo Oriente, incluidos Gran Breta帽a y los Pa铆ses Bajos, solo se les permiti贸 estar presentes como insignificantes figurantes. No se dividi贸 Jap贸n en zonas de ocupaci贸n, como se hab铆a hecho con Alemania. El derrotado rival de EEUU iba a ser ocupado en su totalidad 煤nicamente por los estadounidenses y como virrey de Estados Indios en Tokio el general MacArthur se iba a asegurar de que que ninguna otra potencia tuviera voz en los asuntos de posguerra de Jap贸n, sin tener en cuenta las contribuciones que hab铆an hecho a la victoria com煤n.

Los conquistadores estadounidenses recrearon el Pa铆s del Sol Naciente seg煤n sus ideas y seg煤n su conveniencia. En septiembre de 1951 un EEUU satisfecho firmar铆a un tratado de paz con Jap贸n, pero la URSS, cuyos intereses nunca se hab铆an tenido en cuenta, no cofirm贸 este tratado. Los sovi茅ticos se retiraron de las partes de China y Corea que hab铆an liberado, pero se negaron a evacuar territorios japoneses como Sajal铆n y las Kuriles, que hab铆an sido ocupados por el Ej茅rcito Rojo durante los 煤ltimos d铆as de la guerra. Posteriormente ser铆an criticados despiadadamente por ello en EEUU, como si la actitud del propio gobierno estadounidense no tuviera nada que ver con este asunto.

Los dirigentes estadounidenses cre铆an que despu茅s de que Jap贸n violara China y humillara a potencias coloniales tradicionales como Gran Breta帽a, Francia y los Pa铆ses Bajos, y despu茅s de la propia victoria estadounidense sobre Jap贸n, solo habr铆a que eliminar a la URSS de Lejano Oriente (una mera formalidad, al parecer) para cumplir su sue帽o de hegemon铆a absoluta en esa parte del mundo. Su decepci贸n y disgusto fueron a煤n mayores cuando China se 芦perdi贸禄 a manos de los comunistas de Mao despu茅s de la guerra. Para empeorar las cosas la mitad norte de Corea, una antigua colonia japonesa que EEUU hab铆a esperado reducir a la condici贸n de vasallo junto con el propio Jap贸n, opt贸 por una idiosincr谩sica v铆a al socialismo y en Vietnam tambi茅n result贸 que un movimiento popular de independencia bajo el liderazgo de Ho Chi Minh ten铆a unos planes que demostraron ser incompatibles con las grandes ambiciones asi谩ticas de EEUU. No es de extra帽ar, por lo tanto, que se llegara a la guerra en Corea y Vietnam [derrotado en ambas], y casi a un conflicto armado con la 芦China Roja禄.

No era necesario utilizar la bomba at贸mica para obligar a Jap贸n a doblegarse. Como reconocer铆a categ贸ricamente un minucioso estudio estadounidense sobre la guerra en el aire, US Strategic Bombing Survey, 芦sin duda Jap贸n se habr铆a rendido antes del 31 de diciembre de 1945 aunque no se hubiera arrojado las bombas at贸micas, aunque Rusia no hubiera entrado en guerra y aunque no se hubiera planeado o contemplado una invasi贸n禄 [15]. Varios dirigentes militares estadounidenses lo han reconocido p煤blicamente, incluidos Henry 芦Hap禄 Arnold, Chester Nimitz, William 芦Bull禄 Halsey, Curtis LeMay y un futuro presidente, Dwight Eisenhower. Truman, sin embargo, quer铆a utilizar las bombas por varios motivos y no solo para lograr que los japoneses se rindieran. Esperaba que arrojar la bomba mantendr铆a a los sovi茅ticos fuera de Lejano Oriente y aterrorizar铆a a los dirigentes de ese pa铆s, de modo que Washington pudiera imponer en el Kremlin su voluntad respecto a los asuntos europeos. Y as铆 se pulveriz贸 Hisohima y Nagasaky.

Muchos historiadores estadounidenses son muy conscientes de ello. Sean Dennis Cashman escribe: 芦Con el paso del tiempo muchos historiadores han llegado a la conclusi贸n de que la bomba se utiliz贸 en gran parte por razones pol铆ticas […]. Vannevar Bush [director de la Oficina de Investigaci贸n Cient铆fica y Desarrollo de EEUU] afirm贸 que la bomba 芦tambi茅n se entreg贸 a tiempo, para que no hubiera necesidad de hacer ninguna concesi贸n a Rusia al final de la guerra禄. El Secretario de Estado bajo el presidente Truman James F. Byrnes nunca neg贸 unas declaraciones que se le atribuyeron en las que afirmaba que se hab铆a utilizado la bomba para demostrar la Uni贸n Sovi茅tica el poder de EEUU con el fin de hacer que los sovi茅ticos fueran m谩s manejables en Europa [16].

El propio Truman, sin embargo, declar贸 hip贸critamente en aquel momento que el objetivo de los dos bombardeos nucleares hab铆a sido 芦traer a los chicos a casa禄, es decir, acabar r谩pidamente la guerra sin m谩s p茅rdida de vidas humanas en el lado estadounidense. Los medios de comunicaci贸n estadounidenses difundieron de forma acr铆tica esta explicaci贸n y as铆 naci贸 un mito que tanto ellos como la corriente dominante de historiadores estadounidense y del mundo occidental en general (y, por supuesto, Hollywood) han difundido con entusiasmo.

El mito de que dos ciudades japonesas fueron bombardeadas con armas nucleares para obligar a Tokio a rendirse, y acortar as铆 la guerra y salvar vidas se elabor贸 EEUU, pero iba a ser secundado con entusiasmo por Jap贸n, cuyos dirigentes de posguerra, vasallos de EEUU, lo encontraron extremadamente 煤til por varias razones, como ha se帽alado War Wilson en su excelente art铆culo sobre la bomba at贸mica. En primer lugar, al emperador y a sus ministros, que en muchos sentidos eran responsables de una guerra que hab铆a causado tanto sufrimiento al pueblo japon茅s, les pareci贸 extremadamente conveniente culpar de su derrota 芦a un incre铆ble avance cient铆fico que nadie pod铆a haber previsto禄, como afirma Wilson. La cegadora luz de las explosiones at贸micas impidi贸, por as铆 decirlo, ver sus 芦equivocaciones y errores de c谩lculo禄. Se hab铆a mentido al pueblo japon茅s acerca de lo mal que estaba realmente la situaci贸n y de c贸mo se hab铆a prolongado su sufrimiento 煤nicamente para salvar al emperador, pero la bomba proporcion贸 la excusa perfecta para haber perdido la guerra. No hubo necesidad de repartir culpas ni tampoco de crear un tribunal de investigaci贸n. Los dirigentes japoneses pudieron afirmar que hab铆an hecho cuanto hab铆an podido, de modo que en general la bomba sirvi贸 para alejar la culpa de los dirigentes japoneses.

En segundo lugar, la bomba hizo que Jap贸n se ganara la simpat铆a internacional. Lo mismo que Alemania, Jap贸n hab铆a emprendido una guerra de agresi贸n y hab铆a cometido todo tipo de cr铆menes de guerra. Ambos pa铆ses buscaron la forma de mejorar su imagen tratando de cambiar la condici贸n de responsable por la de v铆ctima. En ese contexto la Alemania (occidental) de posguerra invent贸 el mito sobre el Ej茅rcito Rojo que se describ铆a como una segunda horda de mongoles racialmente inferiores que tom贸 Berl铆n al asalto, viol贸 a rubias Fr盲uleins y saque贸 pacificas ciudades camino de Berl铆n. De forma similar Hiroshima y Nagasaki permitieron a Jap贸n hacerse pasar por 芦una naci贸n castigada, que hab铆a sido injustamente bombardeada con un instrumento de guerra cruel y horrible禄.

En tercer lugar, a los gobernantes supremos estadounidenses del Jap贸n de posguerra sin duda les complac铆a hacerse eco de la idea estadounidense de que la bomba hab铆a puesto fin a la guerra. Estos gobernantes protegieron a la clase alta de Jap贸n frente a las demandas de cambio social radical provenientes de elementos radicales, incluidos los comunistas, cuyo evangelio 芦ten铆a eco entre las personas pobres de Jap贸n y amenazaba el gobierno plutocr谩tico禄 [17]. Pero durante un tiempo la 茅lite temi贸 que los estadounidenses abolieran la figura del emperador y llevaran a juicio por cr铆menes de guerra a muchos altos cargos del gobierno, banqueros e industriales, de modo que se consider贸 煤til complacer a los estadounidenses y, como ha se帽alado un historiador japon茅s, 芦si quer铆an creer que la bomba hab铆a ganado la guerra, 驴por qu茅 decepcionarlos?禄. El hecho de que Jap贸n aceptara el mito estadounidense de Hiroshima complaci贸 a los estadounidenses porque sirvi贸 para difundir en Jap贸n, en otros lugares de Asia y en todo el mundo la idea de que EEUU era todopoderoso desde el punto de vista militar aunque amante de la paz y que solo quer铆a utilizar su monopolio de la bomba at贸mica cuando fuera absolutamente necesario. Ward Wilson contin煤a y concluye el art铆culo de la siguiente manera: 芦Si, por otra parte, la entrada de los sovi茅ticos en la guerra fue lo que provoc贸 la rendici贸n de Jap贸n, entonces los sovi茅ticos podr铆an afirmar que pudieron hacer en cuatro d铆as lo que EEUU no hab铆a podido hacer en cuatro a帽os, y la impresi贸n del poder militar sovi茅tico y de la influencia diplom谩tica sovi茅tica se ver铆a reforzada. Y una vez que empezara la Guerra Fr铆a, afirmar que la entrada sovi茅tica hab铆a sido el factor decisivo habr铆a equivalido a proporcionar ayuda y consuelo al enemigo禄 [18].

Con los a帽os el mito de que el 芦bombardeo nuclear禄 de dos ciudades japonesas estaba justificado ha perdido gran parte de su atractivo a ambos lados del Pac铆fico. En 1945 un abrumador 85 % de los estadounidenses lo consideraba as铆, pero este porcentaje se redujo al 63 % en 1991 y al 29 % en 2015; en cuanto a la poblaci贸n japonesa, solo el 29 % lo aprobaba en 1991 y en 2015 apenas el 14 % [19]. Era obvio que el mito necesitaba un espaldarazo y se lo dio debidamente uno de los sucesores de Truman, el presidente Barack Obama.

Obama visit贸 Hiroshima en mayo de 2016. En un discurso p煤blico calific贸 fr铆amente la pulverizaci贸n de la ciudad por medio de la bomba at贸mica en 1945 de 芦muerte ca铆da del cielo禄, como si hubiera sido una granizada o alg煤n otro fen贸meno natural con el que su pa铆s no tuviera nada que ver y omiti贸 pronunciar una sola palabra de arrepentimiento, por no hablar de una disculpa, en nombre del T铆o Sam. En un entusiasta reportaje sobre esta actuaci贸n presidencial, el New York Times, uno de los principales peri贸dicos de EEUU, escribi贸 que 芦muchos historiadores creen que los bombardeos sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki, que juntos se cobraron la vida de m谩s de 200.000 personas, a fin de cuentas salvaron vidas, ya que una invasi贸n de las islas habr铆a provocado un derramamiento de sangre mucho mayor禄 [20]. No se mencion贸 en absoluto que hay muchos hechos que contradicen esta 芦creencia禄 ni que muchos historiadores creen justo lo contrario. As铆 es como se mantienen vivos los mitos, incluso los que se vienen abajo.

counterpunch.org. Traducido del ingl茅s para Rebeli贸n por Beatriz Morales Bastos