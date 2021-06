–

La nueva factura impulsada por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera- que supondr谩 de aqu铆 en adelante un notable incremento en la factura de la luz; la regulaci贸n de los precios de los alquileres; la derogaci贸n de las Reformas laborales; el aumento de los desahucios o la Ley Mordaza, son ya parte de los incumplimientos del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar el actual Gobierno de coalici贸n. En el caso de la tarifa el茅ctrica con el benepl谩cito y visto bueno de Unidas Podemos. Hay que recordar que la alianza firmada entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno recog铆a que las tarifas el茅ctricas tendr铆an un precio m谩s bajo para los primeros kWh de energ铆a consumida. El coordinador de IU y ministro de Consumo, Alberto Garz贸n, as铆 como la ministra de Trabajo han acatado disciplinadamente esta subida y no hacen menci贸n alguna a la cada vez m谩s imperiosa necesidad de la nacionalizaci贸n de las el茅ctricas. Atr谩s queda aquel tuit del ministro Garz贸n el 24 de enero de 2017, cuando el coste del recibo medio de electricidad se hab铆a disparado en un 29% aquel mismo mes, respecto del a帽o anterior. Garz贸n abogaba entonces por 鈥渘acionalizar鈥 para que la oligarqu铆a no volviese a 鈥渕eternos mano鈥. Tambi茅n el 13 de marzo de 2019 con la vista puesta en las elecciones generales del 28 de abril de ese a帽o, Irene Montero declaraba: 鈥淚magina una reuni贸n de Pablo Iglesias con las el茅ctricas, y una de Pedro S谩nchez. 驴De cu谩l de las dos sale un acuerdo para bajar la factura de la luz? La gente tiene que ser consciente del poder que tiene para cambiar este pa铆s y de lo que realmente se vota el 28 de abril鈥. Es decir, Montero ven铆a a asegurar que con Unidas Podemos en el gobierno la bajada de la factura de la luz estaba garantizada.

Las Asociaciones de consumidores muestran su rechazo a la nueva factura

Las asociaciones de consumidores han sido de las primeras en denunciar la nueva factura de la luz ya que consideran que castiga a los hogares m谩s vulnerables. Seg煤n c谩lculos de la OCU pueden suponer subidas de hasta el 27% en la factura de la luz del mes de junio. Para FACUA, pedir que se desplace el consumo a la madrugada es 鈥渄enigrante鈥 para l@s consumidores m谩s vulnerables. 鈥淣o se puede hacer responsable al consumidor de que su factura es cara porque no ha planchado o puesto los electrodom茅sticos en los horarios m谩s econ贸micos, que precisamente coinciden con los momentos que deber铆an dedicarse al descanso鈥. Asimismo, critica que se traslade a las familias la responsabilidad de no tener instalaciones y electrodom茅sticos eficientes, mientras se libra a las el茅ctricas de realizar las inversiones necesarias para la mejora de las redes de distribuci贸n.

El negocio de la luz: los beneficios de las el茅ctricas y las puertas giratorias

La factura el茅ctrica encaden贸 en mayo su tercer ascenso consecutivo en el a帽o, lo que la ha convertido en la m谩s cara de todo el 2021. Y es que mientras las familias obreras siguen sufriendo en sus propias carnes la subida de la luz, las grandes compa帽铆as el茅ctricas contin煤an forr谩ndose. Iberdrola aument贸 un 4,2% sus beneficios el pasado ejercicio. Los beneficios de la energ茅tica, especializada en renovables, se sit煤an en 3.800 millones de euros, cien m谩s que en el ejercicio anterior. En el caso de Endesa, la el茅ctrica ha comunicado a la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores un beneficio de 2.132 millones de euros. Naturgy, la empresa suministradora que cort贸 el suministro el茅ctrico en la Ca帽ada Real en plena ola de fr铆o, logr贸 alcanzar un beneficio neto de 383 millones de euros en el primer trimestre del a帽o, casi el doble (92,5%) de los 199 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

Los suculentos beneficios de estas compa帽铆as van estrechamente ligadas al uso de las puertas giratorias que est谩 en el coraz贸n mismo del modelo el茅ctrico espa帽ol. Desde los inicios de la privatizaci贸n de este sector cientos de altos cargos p煤blicos acabaron en los consejos de administraci贸n de las empresas que controlan el negocio. De siete presidentes del gobierno desde la muerte de Franco, tres de ellos acabaron a sueldo de las el茅ctricas: Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe Gonz谩lez y Jos茅 Mar铆a Aznar. M谩s de 20 ministros, tanto del PSOE como del PP, y muchos secretarios de Estado. Adem谩s, los grandes responsables de la econom铆a espa帽ola terminaron tambi茅n trabajando para los intereses de las el茅ctricas: Boyer, Solbes, Guindos, Elena Salgado y Rodrigo Rato que no fue parte de la plantilla pero eso no le impidi贸 facturar a Endesa 25,8 millones de forma ilegal. Seg煤n datos de El Economista, la remuneraci贸n de un consejero externo independiente, una figura muy utilizada entre los pol铆ticos retirados, es de 240.000 euros anuales en Endesa, de 374.000 euros en Iberdrola, de 178.000 euros en Red El茅ctrica Espa帽ola y de 225.000 euros anuales en Naturgy. El propio Felipe Gonz谩lez lleg贸 a cobrar cerca de medio mill贸n de euros de Gas Natural (hoy Naturgy) en cuatro a帽os de trabajo antes de abandonar la compa帽铆a porque el trabajo le resultaba 鈥渁burrido鈥.

Un 鈥渢arifazo鈥 en toda regla que afectar谩 a l@s consumidores m谩s vulnerables

Desde que el pasado 1 de junio el Consejo de Ministros acordara iniciar la tramitaci贸n urgente de un anteproyecto de ley para reducir la sobrerretribuci贸n que perciben en el mercado mayorista las centrales no emisoras de CO2 anteriores a 2005, (los llamados 芦beneficios ca铆dos del cielo禄, que seg煤n el gobierno supondr铆a un recorte de unos 1.000 millones de euros en los beneficios que reciben las el茅ctricas), se ha puesto en marcha una campa帽a que trata tratar de convencernos de las bondades de dichas medidas. Lo que Garz贸n denomina un 鈥渆jercicio de pedagog铆a鈥. El eslogan del gobierno 鈥渁horrar te ser谩 f谩cil鈥 apenas resulta cre铆ble cuando es el propio ejecutivo el que ha confesado que el objetivo de la reforma no es reducir el precio de la electricidad de manera inmediata sino buscar un consumo m谩s eficiente y distribuido. En realidad, no se trata de pedagog铆a ni de un problema de comunicaci贸n. Lo que hay detr谩s de todo esto es un 鈥渢arifazo鈥 en toda regla que afectar谩 a l@s consumidores m谩s vulnerables y beneficiar谩 sobre todo a las grandes el茅ctricas. Un 鈥渢arifazo鈥 que viene de antes del 1 de junio y que ya en el mes de mayo la factura creci贸 un 45% con respecto al mismo mes de 2020.

La nueva factura y los tramos horarios (ligados al precio de la electricidad), tratan de situar la responsabilidad en las familias y no en el modelo energ茅tico y sus deficiencias. Unos periodos horarios que en absoluto tienen en cuenta la realidad social del pueblo trabajador. Se trata de la cl谩sica medida tomada en los grandes despachos sin tener en cuenta la realidad que se vive en algunos barrios (precariedad, paro, pobreza, etc鈥). En definitiva, que en vez de tocar los beneficios de las grandes el茅ctricas, que se han hecho de oro durante estos 煤ltimos a帽os, la poblaci贸n somos l@s que estamos obligad@s a hacer un esfuerzo y poner la lavadora a partir de las doce de la noche, dar la luz lo menos posible, cocinar a altas horas, etc鈥

La 煤nica soluci贸n: nacionalizaci贸n de las compa帽铆as el茅ctricas y energ茅ticas y ponerlas bajo el control de l@s trabajador@s

Asistimos de nuevo a una estafa y en esta ocasi贸n de manos del gobierno de coalici贸n m谩s 鈥減rogresista鈥 de la historia. Los que promet铆an que cuando llegaran al gobierno iban a poner firmes a las el茅ctricas nos hablan ahora de nuevos h谩bitos y nos hacen una serie de recomendaciones para 鈥渁horrar鈥 en el uso de la energ铆a, como si el problema fuera de despilfarro individual, y no de un sistema absolutamente liberalizado, que deja en manos de las empresas fijar los precios. Ya en enero de este a帽o en plena ola de fr铆o y con unas nevadas hist贸ricas en gran parte del Estado espa帽ol, las compa帽铆as no tuvieron el menor reparo en subir el recibo de la luz un 27%. Una subida que en plena pandemia ten铆a a cientos de miles de personas en sus casas afectad@s por ERTEs y sin cobrar o en el peor de los casos despedid@s.

Tras la privatizaci贸n y liberalizaci贸n del sector el茅ctrico 鈥搃niciada por el Gobierno de Felipe Gonz谩lez y culminada por el de Jos茅 Mar铆a Aznar鈥, cinco grandes empresas el茅ctricas 鈥Endesa, Iberdrola, Naturgy, la filial espa帽ola de EDP Energ铆a y Viesgo/Repsol鈥 poseen la inmensa mayor铆a de la capacidad instalada y de la energ铆a que se produce en el Estado espa帽ol y controlan todas las redes de distribuci贸n y la inmensa mayor铆a de la electricidad vendida a los consumidores. Las cinco 鈥搚 sobre todo las tres primeras: Endesa, Iberdrola y Naturgy鈥 dominan tanto los mercados el茅ctricos 鈥搈ayorista y minorista鈥 como todos los segmentos 鈥損roducci贸n, distribuci贸n y comercializaci贸n鈥 del sistema el茅ctrico, constituyendo as铆 un oligopolio que controla un negocio de dimensiones colosales que les reporta cuantiosos beneficios garantizados por el Estado y financiados por el usuario.

Por esta raz贸n, hay que exigirle al actual gobierno que cumplan de una vez por todas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos, que seg煤n ellos situar铆a al Estado espa帽ol como referente de la protecci贸n de los derechos sociales en Europa.

Ya no valen medias tintas ni excusas y hay que dejarse de tanta palabrer铆a. La 煤nica soluci贸n frente a la subida de la luz鈥 es la 隆Nacionalizaci贸n de las compa帽铆as el茅ctricas y energ茅ticas! y ponerlas bajo el control de l@s trabajador@s y el pueblo. De lo que se trata es de poner un bien b谩sico como es la electricidad al servicio de las necesidades sociales y no de los beneficios empresariales.