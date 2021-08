La Élite Global Sorprendida ‘In Fraganti’ cometiendo Crímenes Genocidas contra la Humanidad

por Joachim Hagopian

26 Julio 2021

del Sitio Web PhiBetaIota

traducción de Alonso González de Nájera

12 Agosto 2021

del Sitio Web Editorial-Streicher

Versión original en ingles

Hace tres semanas en el sitio PhiBetaIota fue publicado el siguiente informado análisis de Joachim Hagopian, ex-oficial del ejército estadounidense, magíster en psicología clínica, escritor y periodista, que presentamos en castellano para los lectores.

Ustedes se pueden enterar de oscuros manejos en altas esferas, sobre todo de unos cuantos personajes, calificados ellos y sus acciones llanamente de criminales, relacionados con la persistente farsa del Coronavirus-2019.

Este pretexto planificado con años de anticipación junto con las totalitarias medidas que paso a paso se han ido imponiendo sin una masiva resistencia, fruto de la persistente desinformación oficial y aislamiento de las voces de alerta y disidentes, para desembocar en la pesadillesca ‘dictadura totalitaria’ del Gobierno Único Mundial.

La Impostura del COVID-19

La Élite Global Sorprendida ‘In Fraganti’ cometiendo Crímenes Genocidas contra la Humanidad

Hace unos seis años escribí un artículo titulado “The Globalists’ New World Order: Soft and Hard Kill Methods. An Unknown and Uncertain Future”. 1

Aparte de una completa y artificial guerra nuclear o desastres naturales catastróficos como,

erupciones volcánicas enormes

grandes meteoritos que chocan con la Tierra

otro Planeta X transeúnte, 2

…el último método de matanza rápida de los globalistas, prometido durante años por el propio embajador de la perdición y la oscuridad, Bill Gates, 3 se está desplegando ahora a muy rápida velocidad.

Durante muchos años Bill Gates ha estado casí igualando al gobierno estadounidense como el financista más grande de la corrupta y escandalosa Organización Mundial de la Salud (OMS), un jugador principal en la debacle del Coronavirus.

Cuando en Mayo de 2020 el Presidente Trump sabiamente anunció que él estaba “terminando” la relación del gobierno con la OMS, a la cual con mucho había contribuido con más dinero anualmente que cualquier otra nación en el mundo, eso incitó a Bill Gates a comprometer otros 250 millones a la OMS para igualar su inversión en compañías de Covid-19, 4 encima de 5.500 millones de dólares que él ya negoció para comprar influencia y poder sobre las principales autoridades de salud del planeta. 5

La Fundación Bill & Melinda Gates está armada con un apoyador elenco de villanos en este drama que se despliega en la escena mundial. 6

El Imperio anglo-estadounidense-sionista es el frente y el centro en esta diabólica operación criminal, comenzando con,

la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, de Estados Unidos)

el DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs, del Reino Unido),

…y financiado además por el Wellcome Trust, la institución británica privada más grande que financia “investigación biomédica innovadora”. 7

En 1936 el fundador de esta última, Henry Wellcome, también comenzó la compañía farmacéutica que se convirtió en GlaxoSmithKline (GSK). Esencialmente, el Wellcome Trust es el “brazo filantrópico” de GSK.

El síndrome de puerta giratoria entre sectores públicos y privados que caracteriza al gigantesco complejo industrial-militar también impregna a la industria farmacéutica.

El pequeño carrusel desde las corporaciones de la Gran Industria Farmacéutica (Big Pharma), la totalmente comprada Food and Drug Administration (FDA), las fundaciones de investigación privada sin fines de lucro, hasta los lobbistas que son la banda de ladrones de la Big Pharma, gira alegremente, avariciosamente beneficiándose de ganancias excesivas por su fabricada fraudemia, literalmente a costa de la Humanidad.

Aparte del crítico papel del gobierno estadounidense en el fiasco del Coronavirus mediante su paraguas del departamento de Health and Human Services que alberga al Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas (NIAID) del doctor Anthony Fauci, junto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA, la Unión Europea y China cada cual también ha puesto en juego sus intereses creados.

Y finalmente, para redondear este elenco de criminales ladrones, están las dinastías de los Rothschild y la familia Real británica y sus sombríos vínculos con el Pirbright Institute. 8

Con el “gran despertar” de los habitantes de la Tierra que comienzan a comprender que sus gobiernos nacionales de oposición controlada y sus amos titiriteros no son nuestros amigos, un segmento creciente de la población mundial está actualmente luchando con la muy real percepción de que la élite dirigente como jefes supremos planetarios se ha vuelto demente.

Promotores de mucho tiempo de ambos lados en todas las guerras, esas mismas figuras son los pedófilos controladores de la red mundial de tráfico sexual de niños que constituye hoy una verdadera pandemia.

Por consiguiente, una criminal clase dirigente directamente responsable del azote de la pedofilia está sintiendo una rabia hirviente por causa de las masas globales, y por lo tanto ha desplegado su plan de la Agenda 2030 unos años antes que lo que primeramente se pretendió.

Pero al hacer eso con la patraña del Coronavirus, ellos han sobreactuado reactivamente su papel, y la gente en todo el mundo está comenzando ahora a ver el mal de ellos por lo que es.

Primero, la introducción de los globalistas de su virus que implica una tasa de mortalidad a la par con la gripe estacional común, del 0,002%.

Pero ahora el público se está dando cuenta de que no es del virus del que tenemos que preocuparnos sino de su mandato de una “vacuna” que es un tiro de muerte.

La orden urgente en cuanto al despliegue de la “vacuna” estaba esperando ya tras el escenario con patentes en abundancia, como las farmacéuticas de la conspiración genocida Moderna y Pfizer, que están proporcionando el oculto sistema de entrega de bio-armas con sus pinchazos de la muerte. 9

Con el inocuo virus fantasma rápidamente seguido de las vacunas, la psicopática camarilla preparó al asustado público para que fuera el blanco de su golpe asesino de dos fases.

Gates y Fauci y los cómplices medios de comunicación difundieron un falso pánico que globalmente puso el fundamento para la ahora exigida y forzada agenda de vacunación que es el arma de destrucción masiva de la élite, la bio-arma de despoblación.

Cuando a principios de 2020,

la Organización Mundial de la Salud en colusión con la Gran Industria Farmacéutica, el estadounidense Instituto Nacional de Salud, el director del NIAID desde 1984 el doctor Fauci, 10



el CDC en complicidad con varias universidades, manejaron sus falsos modelos algorítmicos que predecían 2,2 millones de muertes sólo en Estados Unidos, 11

…ellos fueron capaces de “vender” al mundo su virus fantasma, nunca realmente aislado en ningún laboratorio en ninguna parte o confirmado que exista siquiera por cualquier aplicación empírica del método científico, y por intermedio de esos mentirosos productores de espectáculos, como el más grande sostenedor financiero de la OMS, Bill Gates, y Anthony Fauci, los globalistas vilmente soltaron la táctica de un pornográfico temor biológico convertido en arma para inducir con malevolencia el pánico global necesario para que sus “vacunas” asesinas estuvieran listas al rescate.

Hacia 2018 cuando Bill Gates se preparaba para liberar su virus co-creado con el principal co-conspirador Anthony Fauci, él advirtió al mundo que su próximo virus asesino podría matar a 33 millones de personas en seis meses. 12

Cuando el Coronavirus estaba estallando primero en Wuhán, China, en Octubre de 2019, Bill y sus amigotes del Foro Económico Mundial (WEF) estaban marchando en orden en el Evento 201, juego de guerra, ensayo general y práctica final, justo cuando la presunta epidemia global comenzó. 13

El momento en que algo sucede lo es todo.

Pero entonces unos meses más tarde la fórmula de su plan y evidencia incriminatoria, la Operation Lockstep, fue descubierta, 14 el informe de instrucciones de la Fundación Rockefeller de una década antes, de 2010. 15

Directamente de acuerdo a esas indicaciones, los testaferros del Coronavirus Bill Gates y el doctor Anthony Fauci instigaron el pandemónium por todo el mundo, engañosamente dando una falsa alarma después de sus repetidas advertencias de que esto estaba viniendo.

En 2017 Fauci prometió la llegada de un “brote sorpresa” irrumpiendo durante el primer término de Trump en el poder. 16

De esa manera, ellos crearon su falsa y largamente planeada epidemia de Covid-19, después de que ambos habían invertido millones de dólares asegurando patentes de vacunas para su “virus asesino”. 17

Sus fechorías constituyen delitos de crimen organizado según la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), 18 engendrando un virus con una tasa de supervivencia entre los menores de 70 años de edad de entre el 99,5% y el 99,997% de acuerdo al CDC, 19 a fin de tratar de imponer por la fuerza su exigida agenda masiva de vacunación global, pre-patentada, sin ningún consentimiento médico individual por parte de los millones quienes la reciben, todo hecho por primera vez sin la aprobación estándar de la FDA, no habiendo sido nunca probadas antes las “vacunas” de Covid-19 en humanos. 20

Además, el protocolo estándar de realizar procesos clínicos preliminares en animales fue soslayado en la loca prisa por lanzarlas al mercado de conejillos de indias humanos. 21

Sin aprobación de la FDA, con la complicidad criminal de dicha manipulada agencia que concede un “uso de emergencia experimental”, en una inoculación globalmente distribuída y la carencia de transparencia en cuanto a los ingredientes componentes de lo que hay en esas inyecciones, todo despierta prudentes sospechas en y por sí mismo.

Así, desde finales de 2020 los globalistas están implementando su agenda de la “Mayor Velocidad” (Warp Speed), esencialmente inyectando a millones de conejillos de indias humanos por todo el mundo con una pócima potencialmente letal.

Además, afirmaciones hechas por La Quinta Columna, un equipo de investigadores españoles, trabajando con el científico de la Universidad de Almería doctor José Luis Sevillano, han postulado que la vacuna Pfizer contiene altas cantidades de una sustancia tóxica conocida como Óxido de Grafeno. 22

Mediante un comunicado de prensa a finales de Junio, ese grupo supuestamente ha confirmado que las nanopartículas de óxido de grafeno son fuertemente magnetizadas en el organismo vivo, lo que bien puede explicar el fenómeno de objetos metálicos que por lo visto desafían la gravedad pegándose a los cuerpos de gente vacunada.

Como un conocido potente conductor eléctrico, el grafeno junto con las puntas proteicas también encontradas en las “vacunas” de mRNA se cree que son activados por la radiación de radiofrecuencia de 5G para crear un complejo parecido a un virus dentro de las células humanas. 23

Ese movilizado estado parecido al “SARS-CoV-2”, sin la presencia del elusivo e inexistente virus del Covid-19, se sostiene que funciona entonces como el patógeno, desencadenando una respuesta autoinmune inadecuada que comienza a atacar células por otra parte sanas en múltiples órganos vitales del cuerpo.

La muerte producto de las vacunas se manifiesta como una disfunción autoinmune en toda una gama de fallas de órganos, en el cerebro, el corazón, los pulmones y la corriente sanguínea.

Junto con la creación de este no-novel y relativamente inocuo virus SARS-CoV-2, la camarilla conspirativa también se aseguró de haber desarrollado sus patentadas “vacunas” para entregar su arma bio-terrorista de despoblación.

Mientras la gente estaba en casa en obligados encierros, la instalación de la tecnología 5G se estaba llevando a cabo por todo el mundo, incluso durante el brote en Wuhán. 24

Claramente no fue ninguna casualidad que la “pandemia” de virus se desplegara en el exacto mismo tiempo que el despliegue de la tecnología 5G. 25

Hay, además, otra anomalía no casual: 190 gobiernos del mundo de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron todos a hacer cumplir tales draconianas y mortales medidas pandémicas, involuntariamente impuestas a las masas globales.

De las otras 3 naciones cuyos desafiantes líderes rechazaron comprar esta falsa pandemia,

los Presidentes de Tanzania, Burundi y Haití fueron todos suicidados/asesinados. 26

Mientras tanto, durante la mayor parte de 2020 y 2021 la población global de 7.900 millones de personas ha sido cruelmente forzada al aislamiento y el confinamiento en un inhumano arresto y encierro domiciliario prácticamente de manera permanente.

Además, en muchos lugares la gente ha sido obligada a seguir llevando puestas mascarillas, probadas totalmente ineficaces en la prevención del Covid-19, a respirar el CO2 exhalado, disminuyendo el consumo de oxígeno, arriesgando contraer infección biológica y neumonía, todo peligrosamente amenazando la vida y la salud pública, y ahora ha sido encontrado que muchas de esas mascarillas contienen la misma nano-toxina grafeno que se detectó en las vacunas. 27

Además, estamos siendo dañados adicionalmente por las pruebas de PCR que son inútilmente no válidas, que usan esponjas de algodón peligrosamente cubiertas de más venenoso grafeno, que es un conocido cancerígeno listado por la FDA, entrando nasalmente en contacto directo con el tejido de la membrana cerebral.

Por diseño, 28 esta mala aplicación global de los tests de PCR producen falsos positivos en los millones que han sido mal diagnosticados, forzados a cuarentenas ampliadas, perjudiciales hospitalizaciones, y ventiladores innecesarios y contraindicados que han causado miles de muertes de pacientes por la negligencia de la mafia médica. 29

Todas estas intervenciones invasivas, excesivas y tiránicamente mortales resultaron en enormes aumentos en suicidios, sobredosis de drogas, depresión, violencia doméstica, abuso de niños y descomposición en la sociedad civil por todo el mundo, 30 obscenamente matando a muchas más personas que el fraudulento virus, a pesar de los demostradamente falsificados e inflados números altos atribuidos al Covid-19, producidos diariamente por los criminalmente cómplices medios dominantes de comunicación. 31

Todavía otra consecuencia intencionada es el pre-planeado colapso económico global, con tasas sin precedentes de cierres de pequeños y medianos negocios y tasas de desempleo no vistas.

Además, las así llamadas “vacunas” que no satisfacen siquiera los criterios legales o médicos para ser denominadas vacunas, también han resultado ser totalmente ineficaces en la prevención del Covid-19, la enfermedad parecida a una gripe.

Las mortales inyecciones notoriamente dejan a sus víctimas con deficiencias autoinmunes severas y una multitud de otros problemas médicos amenazantes de la vida que calificados y valerosos expertos están advirtiendo correctamente al público que causarán daños debilitantes y muerte en las próximas semanas, meses o años, por las proteínas de punta que causan coágulos sanguíneos, ataques cerebrales, inflamación cardíaca (sobre todo en hombres jóvenes), paro cardíaco, abortos espontáneos (el 82% de las mujeres embarazadas), 32 e infertilidad. 33

Estas advertencias y predicciones nacen a partir de los fríos y duros hechos.

Ya hay un alarmante número de víctimas mortales rápidamente creciente de 18.928 personas, según la cuenta de la base de datos de Julio de 2021 de la Unión Europea (de la European Medicines Agency), con un 1,8 millón de personas adicionales perjudicadas, con la mitad de esos casos considerados serios. 34

Mientras tanto, en Estados Unidos 11.000 personas fueron reportadas muertas tras las vacunas por el propio VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), 35 dependiente del US Health and Human Services, así como casi medio millón de efectos secundarios adversos reportados, y casi 50.000 dañados serios potencialmente permanentes, todos acumulados entre el 14 de Diciembre de 2020 [cuando comenzaron las “vacunaciones”] y el 9 de Julio de 2021. 36

Incluso antes de los escandalosos anuncios de 30.000 muertes tras las “vacunas” oficialmente reportadas en Europa y Estados Unidos, un creciente ejército de médicos honestos y denunciadores ha estado dando la alarma en todas partes, afrontando la persecución profesional mientras son silenciados por la censura por los medios predominantes de comunicación y cada plataforma de medios sociales, que son cómplices del asesinato de masas.

Valientes médicos y virólogos han advertido que millones más se convertirán en bajas en el porvenir inmediato.

Esta matanza humana al por mayor no es sólo asesinato de masas a sangre fría que viola el Código de Núremberg y que constituye crímenes contra la Humanidad sino que equivale a un genocidio global sin precedentes, monstruosamente tramado y perpetrado por la psicopática élite asesina.

Además, la última sorpresa recién salida es mucho más presagiante que lo que ha sido previamente reportado.

Una demanda judicial fue presentada el 19 de Julio contra el gobierno federal estadounidense por retener con malevolencia lo que un denunciante del VAERS reveló, que de sólo un informe interno del gobierno del total de 11 que el VAERS diariamente recibe, unas increíbles 45.000 muertes resultaron tras las “vacunas” en sólo tres días. 37

El abogado Thomas Renz está yendo adelante con acusaciones legales en Ohio, en New Mexico, en Maine y a nivel nacional tanto contra el CDC como contra elDepartamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS).

Además el propio informe del VAERS del DHHS ha admitido que,

menos del 1% de los acontecimientos adversos por las vacunas es reportado. 38

Si esa declaración es verdadera, igualmente puede ser lógicamente deducido que el VAERS sólo reporta al público probablemente el 1% de los efectos adversos informados.

De ahí que muchas más muertes realmente están ocurriendo que lo que el VAERS obviamente quiere dar a conocer.

Nuevamente, las implicaciones son muy siniestras hasta el grado enésimo, indicando que una conspiración criminal para cometer genocidio contra la población global está actualmente en progreso, involucrando,

al gobierno estadounidense

la Big Pharma

Anthony Fauci

Bill Gates,

…y otros gobiernos nacionales, con la complicidad criminal de los medios corporativos de comunicación [manipulados por la CIA para entregar como noticias lo que es sólo propaganda] y los gigantes de Silicon Valley.

Después de años de investigación, el doctor David Martin, PhD, ha revelado valientemente a uno de los co-conspiradores primarios, aún no procesado de acuerdo a la ley RICO, responsable de la crisis “pandémica” del Covid-19:

el presidente de EcoHealth Alliance, el veterinario Peter Daszak, un médico de animales ni siquiera calificado para abordar la salud humana.

Él fue implicado en la vinculación de la fuente del Covid-19 a un murciélago, y en 2015 trabajando en colusión con el NIAID de Fauci y con los Centros para el Control de Enfermedades, Daszak habló de reunir dinero para su repugnante empresa criminal:

“Tenemos que incrementar el entendimiento público de la necesidad de medidas preventivas médicas, tales como una vacuna para todas las influenzas y los coronavirus.

Un impulsor clave son los medios de comunicación, y la economía ha de seguir las exageraciones.

Tenemos que usar aquellas exageraciones en beneficio nuestro para llegar a los asuntos reales. Los inversionistas responderán si ellos ven ganancias al final del proceso”. 39

Lo dijo como un verdadero mercenario de la muerte para el todopoderoso dios de las ganancias, Lucifer.

La OMS empleó al zoólogo británico Peter Daszak como el intermediario “experto virólogo” de parte del director del NIAID Anthony Fauci para suministrar al Instituto de Virología de Wuhán al menos 600.000 dólares de los contribuyentes estadounidenses. 40

El charlatán ha sido incluso grabado en el registro confesando que él trabajó con científicos del Instituto de Virología de Wuhán para crear “virus asesinos”. 41

Los laboratorios Moderna y Pfizer de la Big Pharma, junto con las capturadas agencias reguladoras “públicas” federales NIAID y CDC han co-confabulado todos para crear la actual agenda de vacunación pandémica y genocida.

Según el doctor Martin, la primera proteína de punta S1 que está matando actualmente a la gente fue patentada por Pfizer ya en 1990, hace más de tres décadas.

Durante los años, Fauci ha pagado millones con dinero de subvención de los contribuyentes al virólogo de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel HillRalph Baric, PhD, para que produjera (en una investigación de gain-of-function) un coronavirus que pudiera ser patentado.

Esencialmente, Fauci financió al doctor Baric en la UNC así como a la contraparte china de Baric en el Instituto de Virología de Wuhán, la doctora Shi Zhengli, denominada “la mujer murciélago”, para potenciar el virus del Coronavirus para ganancia de función, 42 de modo que sus patentes para una “vacuna intensificada” que Fauci persiguiera tenazmente durante años, pudieran entregar por último la pócima letal de hoy. 43

El informe de Shi agradece al doctor Fauci por ayudar a financiar su investigación de un súper-virus en Wuhán.

Sin embargo, en una audiencia del Senado de Mayo de 2021, cuando el senador Rand Paul preguntó sobre la financiación de la investigación del Instituto de Virología de Wuhán, Fauci cometió el delito de perjurio, mintiendo claramente:

“El NIH no ha financiado nunca y no financia ahora la investigación de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhán”. 44

Hacia 2002 el súper-virus por el cual Fauci estaba pagando en China y en la UNC estaba listo para pruebas, justo a tiempo para que el SARS-CoV-1 irrumpiera en China varios meses más tarde, lo cual parece apenas un evento fortuito o coincidencia.

Añada a esto el ya siniestro complot de la misteriosa muerte del científico militar del ejército chino Zhou Yusen, que colaboró con la “mujer murciélago” en Wuhán, cortesía de la generosidad de Fauci con el dinero de los contribuyentes.

Con sólo 54 años de edad, de repente Zhou se desvaneció el año pasado sólo tres meses después de registrar una patente para una vacuna para el Covid-19 en Febrero de 2020. 45

Aparte del probable asesinato,

¿qué dice esto en cuanto a la seguridad nacional estadounidense cuando la agencia del gobierno de Fauci está activamente financiando investigación de armas militares de bio-guerra con un presunto enemigo comunista?

Esto dice que los actores que operan de parte de oligarcas globalistas traicioneramente no poseen ninguna lealtad a ninguna nación, mientras manufacturan megacrisis mediante falsas pandemias y requeridas inyecciones de muerte en su camino al asesinato de millones de personas, en un golpe de Estado global para un control centralizado de un único gobierno mundial.

Aparte de Gates, Fauci y Baric, otro arquitecto clave en sacar desde el infierno a este colosal asesino global, el veterinario Peter Daszak, es culpable de,

“colusión y crimen organizado bajo la sección 802 de la Ley Patriota, cometiendo terrorismo doméstico”, según David Martin. 46

El cuarteto Gates-Fauci-Daszak-Baric creó la proteína de punta en la inyección de la “vacuna” como una bio-arma, definida conforme a la ley estadounidense, United States Code Título 18 (Delitos y Procedimiento Criminal), Cap. 10 (Armas Biológicas), Sección 175, Prohibiciones con respecto a armas biológicas (a).

En general:

“Quienquiera que a sabiendas desarrolle, produzca, almacene, transfiera, adquiera, retenga o posea cualquier agente biológico, toxina o sistema de entrega para su uso como un arma, o que a sabiendas asista a un Estado extranjero [China] o a cualquier organización a hacer aquello, o intente, amenace o confabule para hacer lo mismo, será multado bajo este título o encarcelado de por vida o por cualquier número de años, o ambos.

Existe jurisdicción federal extraterritorial por un delito bajo esta sección, cometido por o contra un ciudadano de Estados Unidos”. 47

Por lo tanto, por la violación de la ley federal establecida, los nombrados conspiradores criminales,

Bill Gates

Anthony Fauci

Peter Daszak

Ralph Baric,

…entre numerosos otros, han participado ya en la comisión de actos múltiples de genocidio humano global en la forma de a sabiendas,

causar millones de muertes y daños por inyección por todo el mundo, incluyendo a todos los agentes, organizaciones y gobiernos que ordenan esos conocidos jeringazos de la muerte como un arma de bio-guerra, en violación del citado estatuto federal que conlleva una pena incluso de cadena perpetua.

El doctor David Martin puntualiza la colusión criminal entre los siguientes directorios entrelazados, en clara violación de la ley antimonopolios:

Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIAID)

el director del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de China, doctor Wang Yu (2004-2017) 48 el doctor George Fu Gao desde 2017

el doctor George Fu Gao desde 2017 el doctor Christopher Elias, desde 2012 presidente de Global Development dentro de la Fundación Bill & Melinda Gates, 49

…todos “sentados en el concejo conspirador para crear, fijar precios y dirigir el mercado de esta pandemia”, según el doctor Martin, quien sostiene que en los hechos,

“No hay ninguna pandemia” sino sólo un genocida complot conspiratorio para despoblar la Tierra. 50

El doctor David Martin compiló su aterrador cuerpo de evidencias criminales hacia Abril de 2020, y aseguró que fue recibido por el Departamento de Justicia estadounidense, diversas agencias de aplicación de la ley, y el Inspector General de Salud y Servicios Humanos, entre otros.

Sin embargo, ninguna de esas entidades que han jurado defender la ley y proteger la salud de los ciudadanos estadounidenses ha levantado un dedo, haciendo eso a todos ellos criminalmente cómplices en este crimen contra la Humanidad.

Según David Martin, a todos los cooptados cómplices de este crimen genocida se les ordenó no hacer nada y no investigar y mucho menos procesar a cada una y todas las partes culpables. 51

Esto significa que la cumbre de la pirámide de poder global ha aprobado esta catástrofe cambiadora de la Tierra y que ha acontecido a la especie humana.

Así, nos ha tocado a Nosotros el Pueblo utilizar esta horrorosa pero vital información que salva vidas para no sólo advertir a otros sino poner en marcha un movimiento de bases y levantarnos en una justiciera unanimidad para comenzar inmediatamente a hacer a estos asesinos de masas, peores que,

Hitler

Stalin

Mao,

…totalmente responsables de sus pecados contra la Humanidad a fin de ayudar a salvar millones de vidas prontas a ser coercionadas y destruidas por la genocida inyección mortal de la élite.

Hay un número creciente de demandas judiciales que cuestionan los mandatos de vacunación, iniciadas sobre todo por empleados contra corporaciones privadas que imponen inyecciones involuntarias a sus trabajadores si éstos quieren conservar sus empleos. 52

Otros pleitos judiciales están preparándose o han sido ya presentados contra los presuntos asesinos diabólicos que están detrás del escándalo del Coronavirus.

Reiner Füllmich, un respetado abogado alemán que ejerce también en Estados Unidos, quien ha hecho una carrera ganando casos contra estafadores corporativos criminales como el Deutsche Bank y Volkswagen, está reuniendo evidencia testimonial como uno de cuatro miembros del Comité Alemán Investigador del Coronavirus. 53

David Martin ha estado entre los numerosos científicos y expertos internacionales que proporcionan pruebas. 54

En otra significativa batalla legal, la suprema corte de España dictaminó la semana pasada que el primer confinamiento de España por el Covid-19 en Marzo de 2020 era inconstitucional ya que el gobierno violó los “derechos fundamentales” de los ciudadanos. 55

Adicionalmente, al menos media docena de demandas judiciales colectivas ha sido presentada contra la República Popular de China. 56

Tom Fitton del molestoso grupo guardián Judicial Watch presentó una demanda en base a la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el doctor Fauci, buscando respuestas sobre el origen del Coronavirus.

Las peticiones de información determinaron que Fauci proporcionó al Instituto de Virología de Wuhán más dinero que lo que originalmente se reportó, un total de 800.000 dólares dados para investigar virus en murciélagos. 57

Anteriores informes filtrados que afirmaban que el Covid-19 provino de murciélagos en Wuhán han sido desde entonces desacreditados ya que ahora sabemos que esta “pandemia” entera es un constructo artificial.

La falsa filtración de desinformación era simplemente una cortina de humo usada por culpables co-conspiradores para encubrir sus crímenes.

Bill Gates, Anthony Fauci y, por medio de la Corporación Pirbright, incluso la familia Real británica, están todos detrás de este devastador escándalo. 58

Recuerde al fallecido príncipe Philip que quería reencarnarse como un virus asesino para despoblar el mundo. 59

Esos criminales invirtieron y aseguraron varias patentes de vacunas para Coronavirus con años de antelación como pasos preparatorios que condujeron hasta el brote de China a finales de 2019.

Además, el ilegítimo Presidente impostor y marioneta Joe Biden en su prisa frenética para encubrir y silenciar la malvada verdad de la conspiración criminal, se está moviendo rápido para movilizar no sólo a los principales medios de comunicación y los gigantes de la tecnología como agentes de falsa propaganda, sino incluso a la judicatura y las agencias de aplicación de la ley para criminalizar a todos los que dicen la verdad.

La Guerra contra el Terrorismo 2.0 de Biden repite el fracaso de Bush-Cheney de hace dos décadas.

Los conspiradores siguen repitiendo la historia ad nauseam ya que la política de dividir y conquistar siempre ha funcionado muy eficazmente para la clase criminal dirigente, sólo que ahora los federales están apuntando a así llamados “terroristas domésticos”, los cuales, según el gobierno estadounidense controlado por el marxista Partido Comunista chino, son cualquiera que discrepe con sus políticas y crímenes altamente destructivos y anti-humanos, determinados a la destrucción de Estados Unidos. 60

Aparte de promover insidiosamente el conflicto racial con la racista teoría crítica de la raza, 61 el ilegítimo régimen de Biden, en conjunto con los medios de comunicación predominantes y los medios sociales, está divisivamente estableciendo una confrontación entre los vacunados y los anti-vacunas, denigrando a estos últimos como parias sociales, chiflados de la conspiración, extremistas derechistas y terroristas domésticos, que rechazan “el bien mayor” al poner “egoístamente” en peligro a la población vacunada, teniendo el elefante en la sala que nadie ve, la guerra genocida más grande contra la Humanidad, que la durmiente gente normal nunca ve llegando. 62

En este invertido mundo luciferino de engaño descarado sin parar, los traicioneros enemigos internos están apuntando ahora a los defensores de la libertad y la justicia como los “enemigos internos” de la Izquierda marxista.

Similar a la famosa cita del alemán Martin Niemoller, 63 primero ellos vinieron por Chelsea Manning, y luego por Julian Assange por hablar claro con valentía contra los crímenes del gobierno contra la Humanidad. 64

Con las flagrantes violaciones de la Primera Enmienda constitucional [libertad de expresión] actualmente perpetradas por el régimen de Biden, que ahora pide y exige la censura y el encierro de cada uno y todos los disidentes que dicen la verdad a la tiranía totalitaria y al genocidio directo, a menos que Nosotros el Pueblo ahora defendamos nuestros derechos, con los inquisidores de Biden y su inyección de la muerte golpeando en nuestra puerta mañana o la próxima semana, 65 ellos vendrán pronto para llevarse a vuestro vecino no vacunado, luego a usted y a mí, y a cualquier otro que se atreva a ejercer su derecho constitucional y humano a la soberana libertad de expresión y a la inviolabilidad corporal sin consentimiento legal.

Cada semana se hace más draconiana, ya que el dictador marioneta golpeado por la demencia recién instruyó a los servidores inalámbricos que vigilen nuestras conversaciones telefónicas “privadas”, correos electrónicos y plataformas de medios sociales para identificar y seleccionar a todos los anti-vacunas. 66

Otra estratagema familiar en este Estado policial totalitario es lavar el cerebro a los niños para que se vuelvan en contra y delaten a sus padres y vecinos, también conocida como la Revolución Cultural de Mao o el sistema de gulags soviético. 67

Si Nosotros el Pueblo no nos levantamos ahora y seguimos permitiéndolo con estupidizada pasividad 68 e impotencia aprendida y programada, la república de los Estados Unidos de América muy pronto llegará a ser historia.

Hace seis años yo titulé otro artículo “Cómo los Globalistas del Nuevo Orden Mundial Están Dividiendo a los Estadounidenses”. 69

Etiquetados como “terroristas domésticos”, como la amenaza más potente de hoy que expone a la camarilla criminal, los patriotas, los constitucionalistas, los buscadores de la verdad, junto con conservadores y cristianos, son ahora todos el centro de interés de la camarilla conspiradora.

Nosotros el Pueblo estamos destapando la enorme serie de crímenes del Estado Profundo contra la Humanidad a fin de llevar ante los tribunales a la multitud de traidores tanto de dentro como del exterior.

Nunca antes la sobreexpuesta conspiración criminal internacional había estado más desesperada por mantener al asediado Estados Unidos tan dividido y conquistado.

Nuevamente, prácticamente cada gobierno totalitario a través de la Historia ha recurrido crecientemente a la censura absoluta, al encarcelamiento y al asesinato masivo de su ciudadanía a fin de retener su tiranía autoritaria y su poder. 70

Con las vacunas de mRNA que modifican las células humanas, nuestro propio ADN humano, mientras debilitan las respuestas del sistema inmunológico, las forzadas campañas de vacunación de masas han sido incrementadas recientemente en respuesta a la caída de voluntarios para las “vacunas” (probablemente bastante menos del 50% en EE.UU. está totalmente vacunado).

Como las vacunas ni protegen a la gente del Covid-19 y son interminables con regulares inyecciones de “refuerzo” requeridas, al final con el tiempo arriesgando la muerte por el cese de los órganos vitales, es imperativo que los individuos de todo el mundo se abstengan y resistan el empuje abierto de la conspiración para exigidos jeringazos de la muerte.

Los gobiernos están ahora implementando cada vez más su despliegue largamente planeado de pasaportes de vacuna.

La Reserva Federal de EE.UU. como el banco central privado Rothschild que imprime cantidades de dinero “infinitas” a partir de la nada, coordinado con la crisis de la falsa pandemia, ha provocado la inevitable declinación del dólar estadounidense como la divisa del mundo que se derrumba, introduciendo el planificado colapso económico mundial e hiperinflación. 71

Así, el “Gran Reinicio” del World Economic Forum publicando su propia divisa mundial sin dinero y el subsecuente cierre de la cadena de suministro fabricado por los globalistas, que trae escasez de alimentos, agua y energía, junto con más olas de continuas “variantes” del virus, confinamientos y mandatos para todavía más inyecciones, todo está diseñado para romper la voluntad y la capacidad de supervivencia de quienes se resisten a las vacunas todavía vivos.

Para quienes rechazan y todavía se resisten a los pinchazos letales y al despliegue de la esclavitud del Nuevo Orden Mundial, están en preparación redadas de resistentes no vacunados para su encarcelamiento en campos de la FEMA y su exterminio, a menos que la Humanidad se despierte inmediatamente y con toda su fuerza se oponga a la diabólica introducción de lo que debe venir.

En Abril de 2021, Klaus Schwab, el testaferro del Foro Económico Mundial (WEF), ha declarado ya la guerra: “Toda la gente no vacunada es un peligro para la sociedad”. 72

Conspiradores del Gobierno Único Mundial como el WEF y la OMS están encabezando esta cruzada luciferina para imponer la vacunación sobre cada habitante de la Tierra, usando a los gobiernos nacionales conducidos por los sospechosos de siempre:

el falso Presidente Joe Biden

el Primer Ministro del Reino Unido Boris Johnson

el Presidente francés Emmanuel Macron

la Canciller alemana Angela Merkel

el canadiense Justin Trudeau

el australiano Scott Morrison,

…como los secuaces marionetas autoritarios de la élite dirigente.

Así, cuando las vacunas exigidas vía “pases de salud” fueron requeridas antes de entrar en tiendas de comestibles y sitios públicos, documentos ya siendo desplegados en sitios como Francia por el agente Rothschild Macron, 73 aquello se encontró inmediatamente con importantes protestas de rechazo, con 114.000 manifestantes en las calles francesas el 17 de Julio. 74

Por supuesto, medios predominantes de comunicación como la Associated Press fueron rápidos para saltar al carro de la victoria acusando la existencia de un “racismo anti-semítico”.

La semana pasada en Atenas, Grecia, en oposición a un plan para vacunar a adolescentes tan jóvenes como de 15 años, miles de griegos marcharon en protesta donde, similarmente a Francia, sólo se permitirá que los vacunados tengan acceso a sitios públicos designados. 75

El 19 de Julio una furiosa muchedumbre se reunió fuera de las Casas del Parlamento del Reino Unido para expresar públicamente su objeción a confinamientos permanentes e inyecciones forzadas como la apocalíptica agenda de los globalistas. 76

Los ciudadanos despiertos, sobriamente conscientes y soberanos están claramente alcanzando el punto de ebullición en esas “zonas calientes” este verano [boreal] a través de Europa y Estados Unidos, a medida que el totalitarismo de la élite se encuentra con la voluntad colectiva de la gente para afirmar sus derechos constitucionales y humanos.

Una línea roja está siendo dibujada, conforme las masas globales comienzan a rebelarse en números más altos contra la creciente tiranía mundial de más fraudulentas variantes alfa, delta o zeta como el pretexto fabricado por los conspiradores para el control permanente de los encierros y para incrementar las presiones para imponer sobre la Humanidad su agenda de inoculación no deseada, venenosa y mortal.

Ya que el sistema de justicia penal está tan comprometido y corrupto prácticamente a nivel mundial, depende de nosotros los ciudadanos del mundo alcanzar rápidamente la masa crítica para el punto de ruptura, donde colectivamente declaramos que “suficiente es suficiente” contra toda la locura y la creciente infracción de nuestros derechos humanos dados por Dios, y en cantidades masivas por medio de la resistencia pasiva debemos oponernos activamente al Gran Reinicio del Foro Económico Mundial 77,78 como la fachada demasiado transparente de la satánica élite dirigente para despoblar drásticamente y esclavizar a nuestro planeta mediante, según las Georgia Guidestones, 79 la borradura de 7.400 millones de seres humanos (de 7.900) que actualmente viven y respiran, pero ahora atrapados en una encrucijada y programados para el matadero del jeringazo de la muerte…

