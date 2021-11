–

November 5, 2021

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado luz verde al uso de emergencia del molnupiravir, la primera píldora anticovid con la cual reducir el impacto del coronavirus en el organismo y frenar su desarrollo para que no desemboque en hospitalizaciones graves. “Estamos dispuestos a dar consejos a los Estados miembros para que puedan poner este nuevo tratamiento a disposición para uso de emergencia, antes de una autorización de comercialización”, han anunciado en una rueda de prensa en Ámsterdam (Países Bajos) y han puesto en su cuenta de Twitter.

Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación, y Fergus Sweeney, jefe de Estudios Clínicos, han hablado para los medios y han confirmado que el regulador está evaluando en estos momentos ocho posibles tratamientos para pacientes de la COVID-19 en diferentes niveles de gravedad y calcula que podrá alcanzar una conclusión sobre la seguridad, eficacia y calidad de al menos tres de ellos antes de finales de este año. Y entre los tratamientos analizados está este fármaco antiviral molnupiravir, que se administra vía oral, y que, según la EMA, los estudios sugieren que “puede reducir la capacidad del coronavirus de multiplicarse en el cuerpo, evitando así la hospitalización o la muerte” del paciente contagiado.

Su comité de medicamentos humanos (CHMP) comenzó a evaluar este fármaco a finales de octubre, por lo que la autorización de comercialización puede tardar en llegar, pero la EMA asegura estar “dispuesta a asesorar” a los Estados miembros para que puedan hacer un uso de emergencia de este nuevo tratamiento, antes del respaldo de la licencia europea.

Este fármaco está producido por Merck, el nombre con el que opera en Estados Unidos y Canadá, pero en todo el mundo la compañía de origen estadounidense MSD opera en todo el mundo como MSD/ Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, U.S. o Merck Sharp & Dohme. La información de la que hablamos proviene de Estados Unidos y, consecuentemente, aunque cita a Merck, en realidad se refiere a MSD tanto en España como en la mayor parte del mundo.

Reino Unido también ha dado su aprobado el mismo día

Las autoridades sanitarias del Reino Unido han aprobado también este jueves el uso del molnupiravir, que podrá usarse en pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.

La Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA, por sus siglas en inglés) consideró en un comunicado que el medicamento es “seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con un COVID de suave a moderado que sufren un riesgo extra”.

El ministro británico de Sanidad, Sayid Javid, destacaba en una intervención en redes sociales que se trata de un “día histórico” para el Reino Unido, al convertirse en “el primer país en el mundo que aprueba un antiviral para la COVID que se puede llevar a casa”. Después lo haría también la EMA.

La EMA urge a ampliar la cobertura de vacunación en Europa por aumento de contagios

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) urgió este jueves a ampliar la cobertura de vacunación en la Unión Europea (UE) porque la situación epidemiológica “se está complicando cada vez más”. Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación, subrayó que el número de contagios en Europa es “muy preocupante” y consideró “de suma importancia que las personas se vacunen o completen su pauta de vacunación inicial”. En la misma línea, Fergus Sweeney, jefe de Estudios Clínicos, reiteró que “nadie está protegido hasta que todo el mundo esté protegido” e instó a seguir normas “básicas” como la distancia social, el lavado frecuente de las manos y el uso de mascarillas.

La agencia también anunció que planea concluir “en diciembre” su opinión sobre el inicio de la vacunación de los niños de cinco a once años con Pfizer que, de lograr su respaldo, sería el primer preparado contra la COVID-19 que se autoriza en la UE para este grupo de edad.

Cavaleri señaló que la mayoría de los países europeos han comenzado a administrar una dosis de refuerzo a personas con mayor riesgo de contagio y transmisión y señaló que “la expansión de las dosis de refuerzo a la población general puede ser el siguiente paso”.

