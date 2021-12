–

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en ingl茅s) ha comunicado que los casos de 贸micron registrados hasta el momento “parecen ser leves en su mayor铆a”. As铆 lo ha expresado el jefe de Estrategia de Vacunas, Marco Cavaleri, que ha pedido prudencia porque todav铆a deben recopilar m谩s informaci贸n.

“Necesitamos reunir m谩s evidencia para determinar si el espectro de gravedad de la enfermedad causada por 贸micron es diferente al de las variantes que han estado circulando”, ha subrayado. Datos preliminares de un estudio en Sud谩frica, hecho por el Consejo de Investigaci贸n M茅dica del pa铆s, apuntan a que causa un cuadro cl铆nico menos grave.

El Centro Europeo para la Prevenci贸n y Control de Enfermedades (ECDC) ha registrado 1.121 infecciones de 贸micron en la Uni贸n Europea y Espacio Econ贸mico Europeo. “Hasta el momento no se han reportado muertes entre estos casos”, expresa en el 煤ltimo informe epidemiol贸gico. Sobre aquellos de los que hay informaci贸n de gravedad: “Fueron asintom谩ticos o leves”. Pese a las cifras, la instituci贸n pide cautela porque la muestra es peque帽a para sacar conclusiones.

“En esta etapa no tenemos suficientes datos sobre el impacto de esta variante en la efectividad de las vacunas aprobadas, pero estamos continuamente explorando para recopilar evidencia”, ha remarcado Cavaleri. Un estudio observacional realizado en Israel refleja que los mayores de 50 a帽os con refuerzo tienen un 90% menos de mortalidad por covid que quienes no lo han recibido. La investigaci贸n, publicada en The New England Journal of Medicine, ha contado con 843.208 participantes. Una limitaci贸n es que est谩 hecha en el marco del dominio de delta.

A la espera de datos certeros

Pfizer y BioNTech expresaron este mi茅rcoles que la tercera dosis de su vacuna ofrece protecci贸n frente a 贸micron, aunque los datos son preliminares. De acuerdo a su estudio en laboratorio, el refuerzo induce niveles de anticuerpos similares a los producidos tras la segunda dosis. Tambi茅n sugiere que aumenta los niveles de c茅lulas T CD8+ de memoria (eliminan c茅lulas infectadas). Las empresas aseguran que el 80% de los ep铆topos (parte que reconoce el sistema inmunol贸gico) de la esp铆cula del covid no han sufrido variaciones en 贸micron. Por lo tanto, dos pinchazos “a煤n pueden inducir protecci贸n contra la enfermedad grave”.

En la Organizaci贸n Mundial de la Salud tambi茅n reina la precauci贸n. El director general, Tedros Adhanom, ha incidido en que a煤n es demasiado pronto para “sacar conclusiones firmes” sobre la variante. Por este motivo, ha repetido que 鈥渓os cient铆ficos necesitan tiempo para completar los estudios e interpretar los resultados鈥. Ante la nueva ola que atraviesan varios pa铆ses, el directivo ha enfatizado la importancia de actuar r谩pido: 鈥淪i esperan a que sus hospitales comiencen a llenarse ser谩 demasiado tarde鈥.

