–

De parte de SAS Madrid April 8, 2021 11 puntos de vista

La agencia asegura que 鈥渓a combinaci贸n informada de co谩gulos sangu铆neos y plaquetas bajas en sangre es muy rara, y los beneficios generales de la vacuna para prevenir el covid-19 superan los riesgos de efectos secundarios鈥.

– Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA, asegura que “la vacuna ha demostrado ser muy efectiva” y que el sistema de “f谩rmacovigilancia funciona”.

– Sabine Straus, jefa del Comit茅 de Evaluaci贸n de Riesgos, defiende que 鈥渓a mayor铆a de casos se dan en menores de 60 a帽os y mujeres” pero no se puede concluir que “la edad y el g茅nero son factores decisivos para estos efectos secundarios鈥.

– Desde el 4 de abril se han registrado 169 casos de trombosis cerebrales y 53 abdominales, seg煤n los datos recabados por la agencia.

El sistema de vigilancia farmacol贸gica de la Asociaci贸n Europea del Medicamento (EMA) ha concluido este mi茅rcoles que existe un “posible v铆nculo” entre casos de trombosis y la vacuna de AstraZeneca, por lo que recomienda que estos casos sean registrados como posibles s铆ntomas muy raros de la vacuna.

Sin embargo, la agencia asegura que 鈥渓a combinaci贸n informada de co谩gulos sangu铆neos y plaquetas bajas en sangre es muy rara, y los beneficios generales de la vacuna para prevenir el covid-19 superan los riesgos de efectos secundarios鈥.

鈥淟a evaluaci贸n cient铆fica de la EMA respalda el uso seguro y eficaz de las vacunas del covid-19. El uso de la vacuna durante las campa帽as de vacunaci贸n a nivel nacional tambi茅n tendr谩 en cuenta la situaci贸n de la pandemia y la disponibilidad de la vacuna en cada Estado miembro鈥, incide la EMA en un comunicado.

La agencia relaciona la aparici贸n de estos co谩gulos como una respuesta inmune, que 鈥渃onduce a una condici贸n similar a la que se observa a veces en pacientes tratados con heparina鈥.

Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA, ha confirmado durante una rueda de prensa minutos despu茅s de difundirse el comunicado que las ventajas son mucho mayores que los efectos secundarios. 鈥淓l covid-19 cada d铆a sigue causando miles de fallecimientos. Esta vacuna ha demostrado ser muy efectiva y estar salvando vidas. La vacunaci贸n es extremadanamente importante, y tenemos que usar las vacunas que tenemos para protegernos de los efectos de esta enfermedad”.

“Vamos a seguir comprobando la eficacia y la seguridad de todas las vacunas del covid-19, y vamos a seguir bas谩ndonos en las evidencias”, ha incidido Cooke. “Cuando hay millones de personas que reciben una vacuna, pueden ocurrir efectos extra帽os que no aparecen durante el per铆odo de pruebas. Esto demuestra tambi茅n que el sistema de farmacovigilancia funciona: se han detectado estos eventos extra帽os y se han podido realizar unas recomendaciones para favorecer el uso seguro de la vacuna”, ha explicado la Cooke, que ha advertido de que “cualquier decisi贸n nacional sobre el uso 煤ltimo de las campa帽as de vacunaci贸n tambi茅n tiene que tener en cuenta la situaci贸n de pandemia en la que estamos”.

鈥淣ecesitamos usar las vacunas que tenemos. Esto son efectos muy extra帽os. El riesgo de mortalidad del covid-19 es mucho mayor que el riesgo de mortalidad por estos efectos secundarios. Es importante que comuniquemos el mensaje de que las vacunas son eficaces para combatir al covid-19, y que vamos a seguir utilizando estas vacunas鈥, ha concluido.

Sabine Straus, jefa del Comit茅 de Evaluaci贸n de Riesgos (PRAC), el servicio de vigilancia farmacol贸gica, ha defendido que 鈥渓a mayor铆a de casos se dan en menores de 60 a帽os y mujeres, pero no podemos concluir que la edad y el g茅nero son factores decisivos para estos efectos secundarios鈥, y ha asegurado que se han estudiado 169 casos de trombosis cerebrales y 53 abdominales desde el 4 de abril.

鈥淟o que hemos hecho es valorar de forma muy cuidadosa los datos que tenemos, y hemos concluido que es posible que exista un evento muy extra帽o de estos trombos. Estamos dando toda la informaci贸n que tenemos para que se a帽ada en el prospecto del producto. La frecuencia es dif铆cil de evaluar todav铆a, pero lo que hacemos es pedir a las autoridades de vacunaci贸n nacionales que decidan a quien quieren vacunar con cada tipo de vacuna鈥, ha desarrollado Straus.

Sobre la posibilidad de administrar la segunda dosis con una vacuna diferente, el doctor Peter Arlett ha declarado que 鈥渘o se han emitido directrices sobre combinar vacunas鈥. 鈥淗ay una raz贸n te贸rica para pensar que podr铆a ser seguro, no obstante la EMA no ha recibido ning煤n dato al respecto y no hemos hecho ninguna evaluaci贸n鈥, ha incidido el Arlett, que ha comparado estos eventos con los casos de trombos asociados a otros medicamentos ordinarios como las p铆ldoras anticonceptivas.

Enlace relacionado InfoLibre.es 07/04/2021.