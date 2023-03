–

De parte de Trochando Sin Fronteras March 8, 2023 852 puntos de vista

La famosa chispa que tanto tiempo llevaban intentando avivar los y las bolcheviques, la anhelada 鈥淚skra鈥 de Lenin, se prendi贸 precisamente cuando las mujeres del proletariado ruso salieron a las calles el 8 de marzo de 1917 en Petrogrado y convirtieron la celebraci贸n del D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora en el inicio de la revoluci贸n de febrero, precursora de la primera revoluci贸n socialista de la historia.

Las proletarias rusas entendieron que la lucha por sus derechos sociales y contra la esclavitud dom茅stica estaba indisolublemente vinculada a la lucha contra la guerra interimperialista, contra la monarqu铆a y contra la explotaci贸n capitalista. Explotaci贸n que se manifestaba en la miseria y hambruna de las masas obreras y en la ciudad de Petrogrado, en particular, se agudiz贸 con el cierre de la f谩brica Put铆lov de la que depend铆a el sustento directo de 36.000 familias proletarias.

Su ejemplo demuestra que ninguna revoluci贸n puede triunfar sin incluir no solamente a las mujeres, sino a todas sus reivindicaciones de emancipaci贸n e igualdad. Por el contrario, omitir o desatender esas demandas, mantener relaciones sociales que reproduzcan esquemas de dominaci贸n o desigualdad al interior de los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda significa tirar piedras al propio tejado y sostener una de las bases cardinales sobre las que se asienta el propio sistema capitalista. Como dir铆a la bolchevique Inessa Armand: 鈥Si la liberaci贸n de la mujer es impensable sin el comunismo, el comunismo es tambi茅n impensable sin la liberaci贸n de la mujer鈥. Es decir, no se puede separar la lucha de clases de la lucha por la emancipaci贸n de la mujer, sencillamente porque no se puede adelantar eficazmente la lucha de clases, excluyendo las aspiraciones de justicia e igualdad de la mitad de la clase trabajadora.

Ello es debido a que no podemos olvidar que el capitalismo se alimenta de todas las relaciones de opresi贸n y desigualdad y que est谩 sumamente interesado en que estas formas se multipliquen al interior del proletariado. Por ejemplo, alentar el racismo y la xenofobia le sirve para 鈥攁 trav茅s de la exclusi贸n鈥 explotar de la forma m谩s feroz a los sectores de clase m谩s vulnerables. Adem谩s, logra que parte del proletariado desv铆e su lucha contra la clase social que le explota- los capitalistas鈥 y, por el contrario, crean que sus enemigos son la porci贸n m谩s empobrecida del proletariado como los inmigrantes, ind铆genas o afros. As铆, gracias al racismo, el capital golpea la unidad de clase y puede imponer de forma generaliza trabajo barato y con menos derechos. Otro ejemplo lo tenemos con la promoci贸n de los nacionalismos, a trav茅s de los cuales justifican las guerras interimperialistas y consigue que el proletariado consienta los recortes en derechos econ贸micos, sociales y pol铆ticos que se imponen con la excusa de la guerra.

Igual que el capital se aprovecha y anima el racismo y los nacionalismos, de manera a煤n m谩s imperativa e imprescindible reproduce y fomenta la dominaci贸n sobre la mujer.

Los beneficios que la ideolog铆a patriarcal reporta al capital son tan numerosos, que continuamente desde los aparatos ideol贸gicos de la burgues铆a se intenta disociar la relaci贸n entre g茅nero y clase, posicionando una interpretaci贸n transhist贸rica de la opresi贸n de las mujeres, sin conexi贸n alguna con el antagonismo entre capital y trabajo. Y si bien es cierto que la opresi贸n de las mujeres ha sido una constante en la historia, no debemos olvidar que la dominaci贸n que sufrimos durante los 煤ltimos siglos se da en el marco de unas relaciones capitalistas de producci贸n que se aprovechan de ella, la configuran a su favor y la perpet煤an.

Insistimos en lo importante que es no olvidarlo, porque esta relaci贸n marca no 煤nicamente la lucha contra la opresi贸n de las mujeres, sino tambi茅n la lucha global contra el capitalismo. Desgraciadamente, esa omisi贸n ha estado presente no solamente en muchas vertientes del feminismo鈥 fundamentalmente en las vertientes liberales y postmodernas, sino tambi茅n en algunas vertientes del feminismo radical鈥 si no igualmente en las diversas organizaciones y partidos de izquierda. Precisamente ese vac铆o, ese no comprender que reproduciendo el machismo se fortalece el capitalismo, es lo que ahuyenta y aleja a las compa帽eras m谩s sensibles y conscientes de los problemas que sufren las mujeres, dificultando una verdadera uni贸n proletaria.

Si comprendi茅ramos que la violencia, la discriminaci贸n y la sobreexplotaci贸n que sufrimos hoy las mujeres es consecuencia de la articulaci贸n de todas las relaciones de opresi贸n y explotaci贸n que necesita el capital para su reproducci贸n, dejar铆amos de considerarlos problemas personales y privados, y al contrario los comprender铆amos c贸mo parte del ataque a la clase proletaria. En ese orden entender铆amos que el 鈥渃ompa帽ero鈥 que oprime a su mujer, que maltrata a su novia, que viola a una mujer鈥 con o sin dinero de por medio鈥, que acosa a sus compa帽eras [1], no 煤nicamente atenta contra las mujeres, sino contra toda la causa proletaria.

Para entenderlo debemos reflexionar sobre c贸mo el capitalismo reconfigura a su favor las formas patriarcales heredadas. No se trata de un simple acomodamiento o acople de las relaciones patriarcales anteriores, sino que construye una estructura nueva, adaptable a las necesidades de los ciclos de acumulaci贸n. Este pilar del capital es la familia como unidad dom茅stica individual, que adem谩s de ser el espacio de la reproducci贸n de la fuerza de trabajo, se constituye como la unidad b谩sica de consumo capitalista, aspectos en los que est谩 inmerso el forjamiento de la identidad personal y colectiva.

Hay que recordar que en sus inicios parec铆a que el capitalismo igualaba a hombres y mujeres en sus privaciones. Al haber sido excluidos de los medios de producci贸n, ambos quedaban reducidos a vender la 煤nica mercanc铆a que pose铆an: su fuerza de trabajo. As铆, el g茅nero parec铆a disolverse al interior de las clases sociales, al menos para el proletariado. Marx y Engels aplaudieron esta potencialidad, que se acrecentaba con el desarrollo de la maquinaria, al nivelar las condiciones f铆sicas de trabajo y los intereses del proletariado. La sociedad capitalista tend铆a a simplificar todos los antagonismos en dos grandes campos enemigos: la burgues铆a y el proletariado; a la vez que 鈥渆chaba por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e id铆licas鈥, entre ellas y sobre todo la familia. Los legisladores burgueses coincid铆an: 芦una mujer que se convierte en trabajadora ya no es una mujer禄. As铆 pues, tanto en el optimismo de los socialistas, como en la preocupaci贸n de la burgues铆a, parec铆a que la clase social se estaba engullendo al g茅nero: las mujeres se convertir铆an en proletarias y desaparecer铆a como mujeres 鈥攅sto es, como seres dependientes y subordinados鈥.

Pero indudablemente los capitalistas no pod铆an dejar que tambalease la instituci贸n familiar patriarcal 鈥攎谩s concretamente heteropatriarcal鈥, ya que era el lugar donde se reproduc铆a esa mercanc铆a sin la cual ellos no eran nada. Tampoco pod铆an dejar que fuera desapareciendo la mujer, en tanto sujeto dominado y sumiso. El demonio de la disoluci贸n de la familia que ellos mismos hab铆an conjurado colocaba al capital en un serio aprieto, pues este necesitaba a la mujer no solamente como proletaria 鈥攃omo vendedora de su fuerza de trabajo鈥, sino tambi茅n como garante de la reproducci贸n f铆sica de la clase proletaria.

Obviamente, el proceso de reproducci贸n material de esa mercanc铆a especial鈥 la fuerza de trabajo鈥 depende tanto de la reproducci贸n biol贸gica 鈥攑or lo que su primera fase inicia dentro del cuerpo de las mujeres鈥, como de su reproducci贸n diaria y generacional. Y el capital, que controla y ordena todo el proceso social de producci贸n, en absoluto pod铆a dejar de controlar y ordenar esas etapas.

Pensar que la familia es una figura transhist贸rica y desconocer c贸mo es reconstruida y transformada por el capital es un error grave. Por supuesto, que el control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido tambi茅n una constante en todas las sociedades anteriores. Sin embargo, la caracter铆stica del periodo capitalista 鈥攅n consonancia con el incremento de la divisi贸n social del trabajo a nivel global鈥 es la marcada separaci贸n entre el hogar鈥 como lugar de reproducci贸n de la fuerza de trabajo鈥 y el trabajo 鈥 entendido como el proceso mediante el cual el capital se valoriza a trav茅s de la utilizaci贸n de la fuerza de trabajo. El hogar ven铆a a quedar como el taller de 鈥渇abricar, criar y almacenar鈥 proletarios y proletarias disciplinadas, y el trabajo como el espacio donde estos se utilizaban para acumular capital. De esa manera, ambos espacios 鈥攅l hogar y trabajo鈥 quedan configurados y controlados a trav茅s del salario, del mercado y de las leyes laborales.

Para ello, el capitalismo se aprovech贸 de la ideolog铆a mis贸gina y patriarcal previa y, a trav茅s del l谩tigo disciplinador del salario 鈥攅sto es, pagando a las mujeres la mitad de lo que ganaban los hombres鈥, las convirti贸 en una subclase del proletariado. Hasta en las numerosas ocasiones en que el salario era 鈥渁 destajo鈥, a las mujeres se les retribu铆a mucho menos por la misma cantidad de producci贸n.

Al devaluar el trabajo femenino por el s贸lo hecho de ser mujer, el capital lograba extraer el doble de plusvalor de las mujeres鈥 sin ni siquiera salir de la f谩brica y entrar en la casa, ya las mujeres eran 鈥渆xplotadas el doble鈥濃 pero sobre todo posicionaba al var贸n como sostenedor de la familia y a la mujer como trabajadora contingente, subordinada a una prioridad maternal y a la esclavitud dom茅stica. As铆 consegu铆a romper la cohesi贸n de la clase proletaria, ahondar la dependencia econ贸mica de las mujeres y condicionar su entrada y salida del mercado laboral a las necesidades de los ciclos de acumulaci贸n del capital, convirti茅ndolas en la parte m谩s numerosa, menos visible y m谩s desarticulada del 鈥渆j茅rcito reserva del capital鈥.

En un c铆rculo vicioso, esa misma dependencia que se induc铆a con los bajos salarios era usada de justificaci贸n para pagarlas menos, al aducir que no ten铆an tanta necesidad de dinero porque las manten铆a el marido. Toda una burla, por cierto, cuando en un porcentaje muy alto el sostenimiento de las familias depend铆a de los exiguos ingresos de los miembros femeninos de la familia y de los menores, porque tanto el padre como los hijos mayores se gastaban en trago buena parte de sus salarios.

El caso era que la ideolog铆a burguesa se asentaba triunfante sobre las tradiciones mis贸ginas precedentes y pasaba a presidir la mesa 鈥 y la cama [2]鈥 de todos los hogares proletarios. Las mujeres 鈥攎adres e hijas鈥 trabajaban las mismas horas que los hombres en la f谩brica, pero al recibir un salario m谩s bajo, se les supon铆a la obligaci贸n de compensar su menor aporte monetario, soportando toda la carga de las tareas dom茅sticas. De esa forma terminaban con dos jornadas de trabajo, la primera mal pagada y la segunda directamente no retribuida. Ambas jornadas contribuir铆an a incrementar las ganancias del capital.

Como todos y todas sabemos, en el capitalismo el proletariado vale lo que vale como mercanc铆a. Entonces, si el capitalista dictamina que la mercanc铆a fuerza de trabajo femenino vale la mitad que la masculina鈥 como hizo desde sus inicios鈥 autom谩ticamente el valor social de las mujeres queda reducido a la mitad que el de los hombres. Y esto en principio no es una cuesti贸n moral o cultural, es una cuesti贸n material impuesta por la l贸gica tir谩nica del capital. As铆 las cosas, como las mujeres valen la mitad para el capital, tambi茅n terminan valiendo la mitad para el resto de la sociedad, es decir para los proletarios e incluso para ellas mismas.

Una vez reducidas las proletarias a una subclase con menor valor social, el capital pudo ir colocando sin problema 鈥攎uchas veces con el apoyo de los sindicatos鈥 legislaciones laborales que impon铆an un modelo de sumisi贸n matrimonial, que implicaba la necesidad de la autorizaci贸n marital para celebrar contratos, y adem谩s otorgaban al marido la potestad para administrar los salarios de ambos. Cuando llegaron las crisis en la segunda mitad del XIX, los capitalistas comenzaron a promulgar leyes que prohib铆an el trabajo remunerado de las casadas, y voila, una parte importante del proletariado sobrante qued贸 encerrado y aislado en cada casa, de tal modo que el problema del desempleo dejaba de ser tan problem谩tico.

De esta forma, las legislaciones laborales burguesas convirtieron al marido en el administrador de la fuerza de trabajo de su mujer y sus hijos e hijas鈥. Lo que antes se intentaba consolidar con la fuerza bruta, se consigui贸 de forma mucho m谩s racional e infalible con las leyes capitalistas. El hecho de aportar un salario mayor y de ser el administrador de los ingresos familiares 鈥攁mbas decisiones del capital 鈥 consolidaron al hombre como 鈥渏efe del hogar鈥 y a la mujer como su sirvienta.

Claro que por encima de la sirvienta y del jefe 鈥攐 jefecillo鈥 estaba el capital. El diminutivo no mitiga la brutalidad y tiran铆a con la que el marido gobernaba su peque帽o taller de 鈥渃arne humana para el capital鈥, 鈥攄onde 茅l no dejaba de ser a la vez capataz y producto鈥, sino que hace referencia al poco poder real que ten铆a el proletario frente al conjunto de las relaciones sociales, incluidas las que se daban al interior de la familia.

Las consecuencias de toda esta reconstrucci贸n de las relaciones patriarcales para readecuarlas a las necesidades del capital est谩n plenamente vigentes hoy en d铆a.

Las mujeres seguimos siendo la parte m谩s castigada del proletariado, las que cobramos menos, las que sufrimos m谩s el desempleo, el acoso sexual, la informalidad y los ajustes de las crisis, las que en mayor proporci贸n se nos relega a los puestos de trabajo m谩s ingratos y peor remunerados. Seguimos llevando la carga de la doble jornada de trabajo en el hogar, ese espacio que contin煤a siendo el lugar donde se reproduce la dominaci贸n y la violencia contra la mujer, donde se cometen adem谩s la mayor铆a de las expresiones de violencia 鈥 violaciones y feminicidios incluidos鈥.

El sistema capitalista sigue condenando a las mujeres m谩s desprotegidas a la prostituci贸n y empuj谩ndolas a alquilar sus vientres, todo ello favorecido por el cada vez m谩s palpable inter茅s de las grandes corporaciones en controlar estos mercados y de los Estados de favorecerlo. Para este fin, el negocio proxeneta junto al capital del sector tur铆stico subvenciona pel铆culas, series e 鈥渋nvestigaciones鈥 posicionando que la prostituci贸n es un trabajo como otro cualquiera y hasta nos 鈥渆mpodera鈥. Si la prostituci贸n empoderara a las mujeres, hace m谩s de 10.000 a帽os que se habr铆a acabado la dominaci贸n de la mujer. Pero no, la realidad es que la prostituci贸n es una de las formas m谩s violentas de explotaci贸n econ贸mica, social y sexual. No es ni m谩s, ni menos que otra manifestaci贸n de la violencia sexual que no queda atenuada porque se deje un billete despu茅s de perpetrarla.

Por estas razones, porque el capitalismo contin煤a manteniendo y reproduciendo nuestra opresi贸n, ya que adem谩s esta se agudiza en las crisis, porque es imposible alcanzar cualquier tipo de igualdad y emancipaci贸n en un sistema socio-productivo basado en la desigualdad y en la opresi贸n, es por lo que las mujeres tambi茅n debemos orientar nuestra lucha hacia la disputa global contra el capital.

Pero tambi茅n, por la sencilla raz贸n de que sin apoyar la emancipaci贸n de las mujeres no se puede ganar la lucha contra el capital, se hace comprensible que una real conciencia de clase no puede existir si se deja por fuera a la mitad de la clase. En consecuencia, los compa帽eros deben asimilar la necesidad de abandonar y superar todas las relaciones, pr谩cticas y actitudes machistas y asumir que la lucha por la emancipaci贸n de la mujer es esencial en la lucha contra el capital y, por tanto, tambi茅n es una tarea de ellos.

En s铆ntesis, el proceso organizativo hacia una sociedad socialista tiene pendientes unos cambios de concepciones, pr谩cticas y relaciones que son inaplazables y se tienen que empezar a construir desde ya, proyect谩ndose hacia una forma de organizaci贸n social donde no s贸lo se superen las clases sociales y la explotaci贸n, sino todas las formas de dominaci贸n, opresi贸n y marginaci贸n.

Referencias

1. Se deber铆a reflexionar por qu茅 cuando un hombre lanza un piropo a una mujer que va acompa帽ada de otro hombre, este lo recibe como un 鈥減u帽etazo鈥 y lo responde con los pu帽os, pero cuando el piropo se lo lanzan a una mujer sola, si est谩 se queja y se manifiesta violentada s茅 la tacha de exagerada, de sacar las cosas de contexto y hasta de querer sembrar ciza帽a. En realidad, detr谩s de estas actitudes sigue reproduci茅ndose la idea de que si una mujer no es propiedad de un hombre, entonces es propiedad potencial del resto de colectivos de hombres.

2. Cierta liberalidad sexual que las obreras se hab铆a arrogado en los inicios de la revoluci贸n industrial quedar谩 retrotra铆da y la sexualidad ser谩 condicionada a ese 鈥渄erecho marital鈥 que el hombre se gana por aportar el salario. La sexualidad queda reducida a otra obligaci贸n dom茅stica m谩s, donde 煤nicamente cuenta el goce del marido y el beneficio diferido del capital.