De parte de SAS Madrid February 21, 2022 5 puntos de vista

El Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudic贸 a dedo Prhoinsa S.A., acr贸nimo de Proyectos Hospitalarios Internacional, el suministro de 25 ventiladores Biolight meditech para los centros hospitalarios del Servicio Madrile帽o de Salud por valor de 925.000 euros. Esta compa帽铆a no es ni mucho ajena a la familia de Isabel D铆az Ayuso. Seg煤n ha podido conocer ElPlural.com, Juan Carlos Herrero Casasola, el administrador 煤nico de Prhoinsa, fue el suegro de Tom谩s D铆az Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La primera mujer de Tom谩s D铆az Ayuso y por tanto cu帽ada de la l铆der del Partido Popular, Alejandra Herrero Fern谩ndez, tambi茅n ejerci贸 como consejera de la compa帽铆a entre 2014 y 2015, 茅poca en la que ambos a煤n permanec铆an casados.

Tom谩s D铆az Ayuso y Alejandra Herrero tuvieron un hijo. Despu茅s, Tom谩s tendr铆a otras dos hijas fruto de otra relaci贸n. Seg煤n reconoci贸 la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, su sobrino es como su hijo.

鈥淵o siempre he sido muy familiar, me encantan los ni帽os y se me dan muy bien. Pero a la vez he sido siempre muy independiente, he estado muy volcada en el trabajo, he perdido mucho tiempo… y llega un momento en que me lo tengo que plantear. Ahora mismo, con las responsabilidades que tengo, si finalmente no los tengo, me dedicar茅 a mis tres sobrinos, que son como mis hijos鈥, afirm贸 Isabel D铆az Ayuso en declaraciones a Telecinco.

925.000 euros por emergencia

Los 925.000 euros que Prhoinsa S.A recibi贸 de la Comunidad de Madrid se articularon a trav茅s de un procedimiento de emergencia, es decir, sin publicidad y por tanto, sin atenerse al procedimiento habitual de contrataci贸n p煤blica. El objeto del contrato, que fue desvelado este s谩bado por Publico.es y recogido por ElPlural.com, era el suministro de 25 ventiladores Biolight meditech para los centros hospitalarios del Servicio Madrile帽o de Salud.

El que fuera suegro de Tom谩s D铆az Ayuso y abuelo del sobrino de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alejandra Herrero Fern谩ndez, sigue siendo en la actualidad administrador 煤nico de Prhoinsa S.A.

Desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguran a ElPlural.com que 鈥渘adie del entorno o de la familia de la presidenta tienen que ver hoy con esa gente鈥 debido a problemas familiares que se originaron en el pasado. Adem谩s, aseguran que ni Ayuso ni Presidencia de la Comunidad tienen conocimiento de cu谩ntos respiradores ha comprado la Consejer铆a de Sanidad ni a qui茅n.

La familia Ayuso y la sanidad p煤blica madrile帽a

Este contrato no es el 煤nico que relaciona a la familia Ayuso con la sanidad p煤blica madrile帽a. Tal y como desvel贸 este s谩bado ElPlural.com, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tom谩s D铆az Ayuso, convirti贸 al Hospital Ram贸n y Cajal en su principal cliente. Ensolo 11 meses (desde mayo de 2019 a marzo de 2020), Artesolar Iluminaci贸n, la empresa en la que D铆az Ayuso trabaja como gerente de Desarrollo de Proyecto, factur贸 71.184,07 euros a trav茅s de 11 contratos adjudicados a dedo. Es decir, a trav茅s de procedimientos sin apenas controles y muy limitada transparencia.

En concreto, Tom谩s D铆az Ayuso obtuvo esos 71.184,07 euros a cambio de proporcionar supuestamente l谩mparas y pantallas a un hospital que ha adjudicado millones de euros sin concurso p煤blico.

