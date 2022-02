Las empresas no pueden recortar el sueldo de los trabajadores por el exceso de vacaciones ya disfrutadas. As铆 lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las Islas Canarias, en una sentencia donde remarca que los d铆as de descanso, si han sido concedidos de mutuo acuerdo, no pueden convertirse m谩s tarde en una suerte de “cr茅dito contra el trabajador” exigible por los jefes.

El tribunal destaca que, si un t茅cnico es despedido antes de final de a帽o, es ilegal recortar su 煤ltima n贸mina por la parte proporcional de los d铆as de descanso que ha disfrutado de m谩s. Para llegar a esta conclusi贸n, el tribunal esgrime dos razones. En primer lugar, porque las vacaciones son acordadas de mutuo acuerdo y la empresa no puede ir en contra de sus propios actos y reclamar algo que hab铆a aceptado voluntariamente.

En segundo t茅rmino, porque es l铆cito disfrutar de m谩s vacaciones de las que marca la ley o el convenio colectivo, o disfrutarlas antes de ser devengadas, siempre y cuando la direcci贸n est茅 conforme.

Con estos argumentos, el TSJ de Islas Canarias da la raz贸n a una t茅cnico inform谩tico de la Universidad de La Laguna contratada como personal laboral temporal y que, tras ser despedida, vio menguada su 煤ltima n贸mina en 687 euros sin raz贸n aparente. La entidad p煤blica, m谩s tarde, justific贸 el tijeretazo en que la empleada hab铆a disfrutado de 19 d铆as de vacaciones entre enero y septiembre de 2019, cuando, en realidad, le correspond铆an solo 15.

Lo que dice la ley

El fallo del TSJ, que corrige la decisi贸n del juez, critica la actuaci贸n de la Administraci贸n y recuerda que “el exceso del periodo disfrutado de vacaciones no es un cr茅dito del empresario frente al trabajador, compensable en la liquidaci贸n final”. Y ello es as铆 porque no existe “previsi贸n normativa espec铆fica que prevea la compensaci贸n en estos supuestos”, remarcan los magistrados. Su disfrute anticipado es una concesi贸n voluntaria del empresario. Por tanto, no puede reclamarse m谩s tarde a la hora de liquidar el contrato de trabajo.

El art铆culo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensaci贸n econ贸mica, ser谩 “el pactado en convenio colectivo o contrato individual”. En ning煤n caso, agrega el precepto, “la duraci贸n ser谩 inferior a treinta d铆as naturales”.

Bajo este paraguas, el tribunal concluye que “el periodo de vacaciones anuales tiene l铆mite m铆nimo, pero no m谩ximo”. Por tanto, no hay base legal para “disminuir o compensar el tiempo de vacaciones disfrutadas, por concesi贸n de la empresa, antes de finalizar la anualidad”. Esta tesis, remarcan los magistrados, ya ha sido mantenida por otros Tribunales Superiores de Justicia para casos parecidos.