CONCENTRACIÓ DAVANT ELS JUTJATS DE MOLLET

16 DE FEBRER A LES 11:30H

El motiu és la intervenció de la companya Charo Luchena (Secretaria General de CGT Vallès Oriental) en la concentració que CGT vam realitzar el passat 27 de maig de 2021, davant de la Inspecció de Treball de Barcelona, en repulsa de les morts produïdes en accident de treball (recentment s’havien produït les de Julián de Mollet i Xavi de Cornellà ). denunciant la mort en accident de treball del company Julián a conseqüència de la falta de mesures de seguretat de l’empresa RAMCON, de Mollet del Vallès, en la qual treballava i la falta de supervisió de l’Ajuntament de Mollet. L’empresa al·lega que el crit de rà bia dels concentrats «No són accidents és assassinat» és una calúmnia contra ella, perquè «l’assassinat no podria donar-se mai en un accident laboral per les condicions pròpies del tipus penal d’assassinat» ni ha estat imputada ni condemnada. Això no és més que un pur legalisme i el resultat de la mort del company aquí està i no es pot obviar.

L’acusació és contra la companya Charo Luchena per la intervenció i contra CGT Barcelona per difondre el vídeo per les xarxes socials.

Hem de dir que segueixen pendents processos judicials i la resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya perquè Inspecció de Treball conclou que “queda acreditada la responsabilitat empresarial de RAMCON EMPRESA DE SERVEIS S. A. en l’accident sofert pel Sr. Julián” i estén acta d’infracció. No oblidem tampoc que això succeeix en clara venjança després d’una sentència judicial d’acomiadament nul i readmissió de la companya Isabel, treballadora en la mateixa empresa i delegada sindical de CGT i les múltiples denúncies per incompliments de la Llei de Prevenció de Riscos Laboral i altres com vulneració del dret de vaga…

L’honor de l’empresa seria “retornat” i s’oblidaria de les calúmnies amb un “pagament” de 20.000€, la qual cosa demostra la fixació de l’empresa amb el sindicat per les seves reivindicacions i denúncies de les males condicions laborals cap a la seva plantilla.

Totes dues Federacions no ens deixarem intimidar com tampoc la resta de la CGT deixarem de denunciar que els accidents laborals no es produeixen per fets fortuïts sinó que són conseqüència de les males condicions de treball, com a exemples, la pressió exercida pels comandaments de l’empresa sobre els empleats, el mal disseny o manteniment precari dels equips, l’absència o falta de solidesa de les mesures bà siques de seguretat o la precà ria situació i baixa qualificació del treball.

Si toquen a una, ens toquen a totes!

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/02/20220215-La-empresa-Ramcon-acusa-a-CGT-de-delicte-dodi.pdf