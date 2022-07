–

De parte de CGT Fesi Bac July 17, 2022 272 puntos de vista

8 de las 1O secciones sindicales de BS no asistimos a la 煤ltima convocatoria de la empresa, que ya sabe que ha de convocarnos a una mesa de negociaci贸n.

No nos prestamos a hacer de portavoces de la patronal.

BS le tiene completamente perdido el respeto a su plantilla, hecho que se manifiesta en la actitud con la que aborda las relaciones con la Representaci贸n Legal de los Trabajadores.

En los 煤ltimos tiempos, en respuesta a las reclamaciones de la UNIDAD DE ACI脫N SINDICAL, la empresa se dedica a convocarnos a reuniones informativas y est茅riles para tenernos entretenidos y anunciarnos medidas vac铆as, que no solventan la problem谩tica real de cargas de trabajo, presi贸n comercial, desajuste del precio kilometraje-dietas, teletrabajo pendiente de regulaci贸n, sueldos desfasados por la inflaci贸n y un largo etc.

El colmo de la burla se dio el pasado lunes 4 de julio en que la empresa convoc贸 a toda la RLT con 芦TEMAS VARIOS禄 c贸mo asunto de la convocatoria. 驴A qu茅 芦cita a ciegas禄 pretende el banco llamarnos? Siguen, a la vista est谩, sin ser conscientes de la seriedad y urgencia de los problemas a tratar cuando convocan a una reuni贸n sin aportar una m铆nima indicaci贸n del contenido de la misma.

Ante esta bochornosa situaci贸n, por respeto a las organizaciones y al personal al que representamos, los miembros de la Unidad de Acci贸n acordamos no asistir. CUADROS, sin embargo, si lo hizo. De cualesquiera que sean los motivos que subyacen en su actuaci贸n, son, naturalmente, 煤nicos responsables.

La Unidad de Acci贸n Sindical tiene claro que la reclamaci贸n de mejoras no se efect煤a meciendo al banco ni acompa帽谩ndolo en sus medidas sin sentido. No nos cansaremos de decir que la situaci贸n por la que la fuerza de trabajo del banco est谩 pasando merece una respuesta urgente en forma de NEGOCIACI脫N, ACUERDO Y PACTO. No aceptaremos migajas que la patronal intente colocar unilateralmente como medidas salvadoras y para las que cuente con la complicidad del primer sindicato que se preste 鈥

Lo m谩s sencillo para nosotros serla asistir a esas infructuosas reuniones, aparentar que como sindicatos hacemos nuestro trabajo y vender en una circular que las m铆nimas y unilaterales concesiones de la empresa son m茅rito nuestro. Hay quien lo hace. La Unidad Sindical no ser谩 c贸mplice de este fraude a la plantilla. Es por ello que unidos tomamos decisiones con las que aguar al banco la estrategia del 芦divide y vencer谩s禄.

A los dos sindicatos que asistieron a esa reuni贸n les recordamos que para que el resultado sea el que las compa帽eras y compa帽eros necesitan, ninguna fuerza sindical debiera ser part铆cipe de las continuas estrategias paralizantes de la empresa.

CCOO, de no cesar en su actitud, se ha de reconocer culpable de la cr铆tica situaci贸n de la plantilla.

A CUADROS le recordamos que toda decisi贸n requiere responsabilidad y madurez para asumir las consecuencias de la misma. Nadar y guardar la ropa no suele salir bien.