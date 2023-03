–

De parte de CGT El Picador March 22, 2023 323 puntos de vista

La Secci贸n Sindical de CGT interpuso denuncia contra Tecnil贸gica Ecosistemas, ya que existen un gran n煤mero de empleados en la oficina de Madrid que no disfrutaron de un descanso m铆nimo entre jornadas de 12 horas.

Estas irregularidades se produjeron en el periodo comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2022, y son recurrentes todos los meses, no pudiendo considerarse hechos puntuales.

Son infracciones que desde la empresa no se persiguen ni se erradican y desde la Secci贸n Sindical de CGT no es la primera vez que se denuncia este hecho, ya que se interpusieron denuncias en 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2022 sobre este mismo asunto y en todas ellas, la inspecci贸n de trabajo levant贸 acta de infracci贸n a la empresa por infligir el art. 34.3 del Estatuto de los trabajadores, considerando como circunstancia agravante el n煤mero elevado de trabajadoras y trabajadores afectados.

SUMA Y SIGUE DE LA EMPRESA EN ESTE ASPECTO, SALT脕NDOSE LA LEY.