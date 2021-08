–

Erich Fromm nace en Fr谩ncfort, en 1900, y estudia en las universidades de Heidelberg, Fr谩ncfort y M煤nich. Su doctorado lo realiza en Heidelberg, estudiando psicoan谩lisis en M煤nich y en el Instituto psicoanal铆tico de Berl铆n. Durante alg煤n tiempo, profesa en el Instituto psicoanal铆tico de Fr谩ncfort, del cual fue uno de los fundadores, para trasladarse en 1934 a Estados Unidos e impartir clases en varias universidades (Columbia, Yale, Michigan State University, New York University).

Tambi茅n profesa en la Universidad Nacional Aut贸noma de M茅xico, fijando su residencia durante parte del tiempo en la localidad mexicana de Cuernavaca. Cabe destacar, entre sus obras, un estudio sobre el car谩cter social de los mexicanos, realizado en colaboraci贸n con Michael Maccoby.

Fromm tuvo un gran inter茅s en el marxismo, del que destacaba su concepci贸n del hombre y la necesidad de superar el estado de alienaci贸n (1) Aunque puede considerarse a este autor tambi茅n disc铆pulo de Freud, especialmente por considerar que los conceptos del car谩cter humano desarrollados por 茅l permit铆an una adecuada comprensi贸n del hombre contempor谩neo (2), estuvo muy alejado de toda ortodoxia. Puede decirse que el pensamiento de Fromm se esforz贸 en el acercamiento entre Marx y Freud, dos autores fundamentales, aunque mostr谩ndose muy cr铆tico con sus 芦maestros禄, subrayando aspectos tanto existenciales como psicosociales. A lo largo de este art铆culo, se citar谩 no pocas veces una de sus m谩s influyentes obras, El miedo a la libertad, en la que muestra que existen varios mecanismos que inducen al hombre a huir de la libertad, a renunciar a su yo aut茅ntico y a permanecer enajenado, dominado por fuerzas externas, en la sociedad contempor谩nea capitalista.

Erich Fromm consideraba que, para estudiar el estado de la salud mental del hombre contempor谩neo, era necesario hacerlo tambi茅n con las influencias sobre la naturaleza humana de los modos de producci贸n y de la organizaci贸n social y pol铆tica. Este autor escribi贸 su obra a mediados del siglo pasado, pero trataremos de demostrar que sus estudios son v谩lidos varias d茅cadas despu茅s, con un sistema econ贸mico consolidado, a pesar de sus crisis peri贸dicas, y unos seres humanos que estar铆an gobernados por fuerzas que les trascienden y actuar铆an como meros aut贸matas. Fromm llamaba 芦car谩cter social禄 al n煤cleo de la estructura de car谩cter compartida por la mayor铆a de los individuos, claramente diferenciado del car谩cter individual, del cual es necesario hacerse una idea para juzgar la salud mental y equilibrio del hombre. La funci贸n del car谩cter social ser铆a moldear y canalizar la energ铆a humana, en una determinada sociedad, con el fin de que esa misma sociedad funcione. En la sociedad industrial moderna, por ejemplo, para que acabara triunfando fue necesario exigir una energ铆a de trabajo sin precedentes a los hombres, que se convirtiera en una especie de impulso interior hacia esos fines. La sociedad produjo un car谩cter social al que fuesen inherentes esos impulsos (3).

El car谩cter social en la sociedad contempor谩nea

Fromm, al contrario que Freud, considera que el problema central de la psicolog铆a es el referido a un tipo concreto de conexi贸n del individuo con el mundo (no las satisfacciones y frustaciones de una supuesta necesidad instintiva); adem谩s, las relaciones entre el individuo y la sociedad no son de car谩cter est谩tico. No hay una naturaleza inmutable en el ser humano, ni hacia un lado ni hacia otro, sino que resulta en gran medida del proceso social. La sociedad puede ejercer, en cierta medida, una funci贸n represora como sosten铆a Freud, pero tiene tambi茅n una funci贸n creadora. La historia ha generado al hombre, a su naturaleza, sus pasiones y angustias. La psicolog铆a social es la disciplina encargada de comprender ese proceso hist贸rico que ha dado lugar al ser humano, el porqu茅 surgen nuevas aptitudes y nuevas pasiones, buenas o malas, en diferentes 茅pocas. La historia ha producido al hombre, pero 茅ste tambi茅n es el art铆fice de la historia, y es tambi茅n la psicolog铆a social la que estudia c贸mo las energ铆as humanas, modeladas en formas espec铆ficas, se convierten en fuerzas productivas que forjan el proceso social. El capitalismo se ha desarrollado gracias tanto al deseo de fama y 茅xito de los individuos, como a su tendencia compulsiva hacia el trabajo, pero ello no forma parte de ninguna constituci贸n biol贸gica ni instintiva, forma parte de ese proceso social conformado por ciertas fuerzas productivas (4).

La g茅nesis del car谩cter social no puede entenderse con referencia a una sola causa, es necesario el conocimiento de la interacci贸n de factores sociol贸gicos e ideol贸gicos. Los factores econ贸micos pueden tener un predominio en esa interacci贸n, debido a la necesidad primera de sobrevivir, aunque Fromm no considera meras proyecciones secundarias las ideas religiosas, pol铆ticas y filos贸ficas, enraizadas tambi茅n en el car谩cter social e importantes en su sistematizaci贸n y estabilizaci贸n. El hecho de que la estructura socioecon贸mica de la sociedad moldee el car谩cter del hombre es uno de los polos de la interconexi贸n entre la organizaci贸n social y el individuo. El otro, lo considera Fromm la naturaleza humana, que a su vez moldea las condiciones sociales en que vive. Por lo tanto, para comprender el proceso social es necesario conocer las propiedades ps铆quicas y fisiol贸gicas del hombre, y estudiar la interacci贸n entre su propia naturaleza y la naturaleza externa en que vive y necesita dominar para sobrevivir (5).

El hombre no ser铆a una especie de hoja en blanco sobre la que escribe su texto la cultura, aunque s铆 tenga la capacidad de adaptarse a casi cualquier circunstancia. Fromm considera que la felicidad, el amor, la armon铆a y la libertad son inherentes a la naturaleza humana y constituyen tambi茅n factores din谩micos del proceso hist贸rico. Si esos factores se frustran, tienden a producir reacciones ps铆quicas y a crear las mismas condiciones para los impulsos originarios. Si las condiciones objetivas de la sociedad y de la cultura permanecen estables, el car谩cter social tiene una funci贸n predominantemente estabilizadora. En el caso de que las condiciones externas cambien, y no coincidan ya con el car谩cter social tradicional, 茅ste se convierte en un elemento desintegrador (6).

Para comprender c贸mo la estructura del car谩cter es moldeada por una determinada cultura, sin que se desde帽e el hecho de que parte del car谩cter de una persona se forma en su infancia, hay que diferenciar entre los contenidos particulares del car谩cter social y los m茅todos con que es producido el referido car谩cter. La estructura social, y la funci贸n del individuo en ella, puede considerarse como determinante del contenido del car谩cter social. Por otro lado, Fromm denomina a la familia 芦la agencia ps铆quica de la sociedad禄, la organizaci贸n cuya funci贸n es transmitir las exigencias de la sociedad al ni帽o en crecimiento. El car谩cter de los padres, de la mayor铆a al menos, no deja de ser expresi贸n del car谩cter social, y por ello transmiten al ni帽o los rasgos esenciales de la estructura de car谩cter socialmente deseable. Adem谩s del car谩cter de los padres, tambi茅n los m茅todos educativos dentro de una cultura cumplen la funci贸n de moldear el car谩cter del ni帽o en una direcci贸n socialmente deseable. No obstante, los m茅todos educativos solo tienen importancia como mecanismo de transmisi贸n, no para explicar el car谩cter social, y solo son comprensibles si se entiende primero qu茅 tipos de personalidades son deseables en una determinada cultura (7). Puede decirse que Fromm contradice aqu铆 a los freudianos ortodoxos, que consideran los m茅todos educativos en s铆 mismos como la causa de la formaci贸n espec铆fica de una cultura.

Fromm considera que el problema de las condiciones sociecon贸micas de la sociedad industrial moderna, como creadora de la personalidad del hombre occidental moderno y causa de las perturbaciones de su salud mental, requiere el conocimiento de los elementos espec铆ficos del modo capitalista de producci贸n. Antes de profundizar en un situaci贸n que solo se agravar谩 con la evoluci贸n del capitalismo, recapitularemos el an谩lisis hist贸rico que realiza Fromm, tanto en el aspecto socioecon贸mico como psicol贸gico. El Renacimiento supondr铆a el comienzo del individualismo moderno; por un lado, el hombre se libera de los lazos econ贸micos y pol铆ticos, y gana, en el sentido de libertad positiva, con un papel m谩s activo en el nuevo sistema; por otro, la p茅rdida de esos mismos v铆nculos, le suponen inseguridad y falta de pertenencia, el mundo est谩 tan lleno de posibilidades como terrible resulta (8). De esta manera, puede decirse que lo que caracteriza a esta 茅poca es un concepto ambiguo de libertad, una situaci贸n determinada por una serie de cambios sociales y econ贸micos. Sin embargo, si bien la 茅poca renacentista represent贸 un grado de evoluci贸n alto del capitalismo industrial y comercial, en la que gobernaba un grupo reducido de individuos ricos y poderosos, se diferencia de la Reforma, momento crucial para la formaci贸n del sistema econ贸mico que llega hasta nuestros d铆as, por ser 茅sta una era dominada por una religi贸n propia de las clases urbanas medias y bajas y de los campesinos. Esa clase media urbana, como afirma tambi茅n Max Weber en La 茅tica protestante y el esp铆ritu del capitalismo, ser谩 el fundamento del moderno desarrollo capitalista en el mundo occidental. Es por eso que Fromm hace hincapi茅 en la diferencia entre la 茅poca renacentista y la de la Reforma. La base psicol贸gica de la nueva situaci贸n fue establecida por las doctrinas de Calvino y Lutero, el hombre se siente insignificante y subordina su vida a prop贸sitos que no le pertenecen (primero fue la divinidad, luego una enorme maquinaria econ贸mica, e incluso ha sido el caldo de cultivo para autoritarismos extremos como el fascismo) (9). En el nuevo sistema econ贸mico, el ser humano se halla amenazado por fuerzas poderosas y suprapersonales, el capital y el mercado, y sus relaciones con el pr贸jimo se convierten en hostiles; aunque libre a priori, est谩 solo y aislado, acosado por todos los flancos. Estos sentimientos, de inseguridad, impotencia y duda, solo pueden ser aliviados por la posibilidad del 茅xito.

En el desarrollo posterior de la sociedad capitalista, la personalidad del hombre sufrir谩 incidencias en esa misma direcci贸n que se apunta en el periodo de la Reforma. Fromm considera que existe una visi贸n dial茅ctica, fundamental, en la mirada hacia esa libertad ambivalente que nace con el capitalismo. Si, por un lado, el hombre gana en confianza en s铆 mismo y en independencia, por otro se muestra aislado y atemorizado. Es importante pensar de manera dial茅ctica, algo a lo que no estamos acostumbrados, de tal manera que no resulte dudoso que dos tendencias contradictorias deriven simult谩neamente de la misma causa. Atender solo a un aspecto de la cuesti贸n, observar solo los pros o los contras, dificulta el observar los nuevos problemas que surgen, propios de un contexto distinto y con una naturaleza diferente. Muchas de las libertades que se han ganado en la modernidad son, 煤nicamente, de car谩cter formal, el hombre ha perdido gran parte de su capacidad para autogobernarse, para regirse por su propia conciencia. Habitualmente, desatendemos el hecho de que gran parte de lo que pensamos y decimos es lo mismo que todo el mundo piensa y dice. El hombre es incapaz de pensar de una manera original, es decir, de hacerlo por s铆 mismo sin que nada interfiera en sus pensamientos. Fromm menciona nuevos formas autoritarias como son la 芦opini贸n p煤blica禄 o el 芦sentido com煤n禄, fuerzas poderosas que forjan nuestra personalidad debido a una profunda disposici贸n a ajustarnos a lo establecido y no parecer diferentes (10).

El capitalismo es el sistema econ贸mico predominante desde el siglo XVII, y si bien puede diferenciarse el de los 煤ltimos dos siglos del anterior, hay una serie de rasgos comunes que ser铆an los siguientes: la existencia de hombres pol铆tica y jur铆dicamente libres; el hecho de que los hombres vendan su trabajo al propietario del capital en el mercado de trabajo, mediante un contrato; la existencia del mercado de mercanc铆as como mecanismo que determina los precios y regula el cambio de la producci贸n social, y el principio de que cada individuo act煤a con el fin de conseguir una utilidad para s铆 mismo (aunque se pretenda que la existencia de la competencia resulte para todos la mayor ventaja posible). Lo que Fromm considera imperativo en el capitalismo moderno es la necesidad de hombres que cooperen en grandes grupos sin rozamientos, que deseen consumir cada vez m谩s y cuyos gustos est茅n estandarizados y puedan ser influidos y previstos con facilidad. La caracter铆stica primordial del car谩cter social ser铆a el conformismo, y sin autoritarismo como en 茅pocas anteriores, sin un director claro, con la sensaci贸n en los individuos de ser libres e independientes y de formar parte de un mecanismo social. Puede decirse que el car谩cter del ser humano es determinado por el mundo creado por 茅l. Fromm afirma que, si en los siglos XVIII y XIX el car谩cter social de la clase media mostraba fuertes tendencias a la explotaci贸n y la acumulaci贸n, determinado por la utilizaci贸n del trabajo de otros y por el 谩nimo de lucro, en la sociedad contempor谩nea el car谩cter tiende m谩s a una considerable pasividad y a una identificaci贸n con los valores de mercado. El hombre se ha convertido en un consumidor permanente con af谩n de engullirlo todo, un 芦lactante禄 continuamente expectante y frustrado (11).

Lo que Fromm considera punto central del car谩cter social del hombre en el capitalismo contempor谩neo es la enajenaci贸n. Esta visi贸n es deudora de Marx, el cual toma la idea de Hegel y la traslada de un plano espiritual y abstracto a la realidad econ贸mica, seg煤n la cual es necesario liberar al hombre de la esclavitud originada por el trabajo que no le pertenece (el 芦plus禄 del trabajo) y alcanzar as铆 una libertad en sentido positivo (12). Por su parte, Fromm afirma que el concepto de la enajenaci贸n toca el nivel m谩s profundo de la personalidad y, adem谩s, resulta el m谩s apropiado si consideramos primordial conocer la interacci贸n entre la estructura socioecon贸mica y la estructura del car谩cter del individuo medio. Hay que recalcar la importancia que ejercen los factores psicol贸gicos como fuerzas activas en el proceso social; del mismo modo, esos factores psicol贸gicos tienen una interacci贸n con los factores econ贸micos e ideol贸gicos (13). Uno de los rasgos principales de la empresa propia del capitalismo contempor谩neo, a diferencia de los antiguos artesanos y campesinos, cuyos art铆culos iban dirigidos a un grupo de clientes m谩s bien peque帽o y conocido, es que no se sustenta en observaciones concretas y directas. Ha habido una transformaci贸n de lo concreto en abstracto, cuya m谩xima expresi贸n en las relaciones econ贸micas est谩 representada por el dinero. Otra caracter铆stica de la moderna producci贸n capitalista es la creciente divisi贸n del trabajo hasta la exacerbaci贸n, lo que hace que Fromm lo considere tambi茅n un proceso de 芦abstractificaci贸n禄. El trabajador en la empresa industrial moderna, dedicado a una funci贸n especializada, no est谩 en ning煤n momento en contacto con el producto completo. En cualquier caso, Fromm insiste en que la nueva situaci贸n de sometimiento a fines extrapersonales impregna a todos los actores del sistema capitalista, al conjunto de la sociedad. En un sistema jerarquizado, el esp铆ritu de toda la cultura esta determinada por sus grupos m谩s poderosos; esto ocurre, no solo por el control del sistema educativo que ejercen esos grupos, tambi茅n por su aparente prestigio ante las clases m谩s humildes, las cuales se hallan dispuestas a aceptar e imitar esos valores y a identificarse psicol贸gicamente con las clases dirigentes (14).

En la sociedad contempor谩nea el modelo caracterol贸gico m谩s extendido est谩 relacionado con la dependencia del ser humano con fuerzas externas, si bien en diferentes grados y presentando diversas formas. Los impulsos sadomasoquistas, propios del car谩cter autoritario (en el cual profundizaremos en el siguiente ep铆grafe), referidos a formas extremas de debilidad, son rasgos extremos propios de un modelo muy concreto, pero pueden hallarse en menor grado en muchas personas. Otra forma leve de dependencia, muy generalizada en la sociedad contempor谩nea, que sin poseer las caracter铆sticas peligrosas e impetuosas del sadomasoquismo, es la del tipo de persona que ve su vida ligada, de forma sutil, a alg煤n poder externo; no existe nada que realicen, sientan o piensen que no se relacione con ese poder. De ese poder esperan cuidado y protecci贸n, y le hacen responsable de la consecuencia de sus propios actos. En muchas ocasiones, el individuo no se percata de la dependencia, se da como cierta nebulosa en la conciencia sin que exista una imagen definida relacionada con ese poder (15). La destructividad es otro factor que se produce por doquier en la sociedad contempor谩nea, si bien adquiere una forma racionalizada de diversas formas: el amor, el deber, el patriotismo鈥 (16) Si bien Fromm ha se帽alado la fuente de la destructividad como la huida de una intolerable sensaci贸n de impotencia, no parece una explicaci贸n totalmente satisfactoria si tenemos en cuenta la inmensa funci贸n de las tendencias destructivas en la conducta humana. A ese sentimiento de impotencia y aislamiento, hay que a帽adir la angustia y la frustraci贸n de la vida. Respecto a la angustia, es obvio que toda amenaza al bienestar material y emocional la genera, y las tendencias destructivas suelen ser la respuesta hacia una situaci贸n o persona muy determinadas. Si la angustia es constante (no necesariamente consciente), fundada en una amenaza constante por parte del mundo exterior y derivada de los sentimientos de soledad e impotencia, tenemos la otra fuente de reserva de los impulsos destructivos en el individuo. En cuanto a la frustraci贸n de la vida, originada igualmente por la sensaci贸n de aislamiento y ausencia de potencia, la cual se ve como un obst谩culo en el camino de la realizaci贸n de las potencialidades de todo tipo. Para tal realizaci贸n, el individuo deber铆a contar con factores primordiales que no tiene: la espontaneidad y la seguridad interior. Toda esta obstrucci贸n interior hacia la plena realizaci贸n se vio acentuada por los tab煤es culturales impuestos por la religi贸n y las costumbres (17).

Hay que aclarar que Fromm no considera que las tendencias destructivas tengan una explicaci贸n de corte biol贸gico, debido a la inmensa variaci贸n de esos impulsos entre los individuos y grupos sociales. La intensidad de la destructividad nunca permanece constante en una cultura ni en una sociedad, la antropolog铆a muestra pueblos dispares, desde los que se caracterizan por una hostilidad evidente hasta los carentes de cualquier impulso destructivo hacia los dem谩s ni hacia ellos mismos. Es por eso que para descubrir las ra铆ces de la destructividad debe atenderse a los factores psicol贸gicos y sociales. Fromm concluy贸 que el grado de destructividad que pod铆a verse en los individuos es proporcional al grado en que se halla cercenada su expansi贸n en la vida. El impulso de la vida y el de la destrucci贸n no son factores mutuamente independientes, sino que son inversamente proporcionales: cuanto m谩s se frustra el impulso vital, m谩s fuerte se torna el dirigido a la destrucci贸n; cuanto m谩s plenamente se realiza la vida, m谩s se aminora la fuerza destructiva (18).

Recapitulando las consideraciones de Fromm sobre el car谩cter social, recordaremos que el individuo trata de superar el sentimiento de insignificancia ante el poder abrumador del mundo exterior renunciando a su autonom铆a individual o bien destruyendo a sus semejantes, con el fin de que cese la amenaza. Otros mecanismos de evasi贸n ante esa situaci贸n de amenaza son el retraimiento absoluto del mundo exterior o la magnificaci贸n del propio yo, aunque esas dos v铆as son m谩s importantes para la psicolog铆a individual, que desde un punto de vista cultural. El mecanismo m谩s importante en la sociedad contempor谩nea, ya que se trata de una actitud generalizada, es el abandono del propio yo en el individuo y la adopci贸n de una personalidad conforme a unas pautas culturales. Es decir, la persona se transforma en aquello que los dem谩s esperan de 茅l, se hace un ser exactamente igual a todo el mundo. El precio que la persona paga por su aparente tranquilidad exitencial es muy elevado, la p茅rdida de su personalidad. Esta tesis de Fromm de que la manera de superar la soledad resulta en convertirse en un aut贸mata contradice, en apariencia, la idea central de la cultura contempor谩nea consistente en que la mayor铆a de los individuos son libres de pensar, sentir y actuar seg煤n su propio placer. Fromm se esfuerza en demostrar c贸mo los sentimientos y los pensamientos pueden tener su origen en el exterior del propio yo y, al mismo tiempo, pueden ser experimentados como propios; de igual manera, c贸mo los originados en el propio yo pueden suprimirse y, as铆, acabar con la personalidad (19).

No es posible saber si nos hallamos ante una racionalizaci贸n simplemente analizando la l贸gica de las afirmaciones de una persona; es necesario saber las motivaciones psicol贸gicas que operan. El punto crucial no es lo que se piensa, sino c贸mo se piensa. El pensamiento activo siempre da lugar a ideas nuevas y originales, no necesariamente en el sentido de no haber sido pensadas por nadie hasta ese instante, sino porque la persona ha empleado el pensamiento como un instrumento para descubrir algo nuevo en el mundo que le rodea o en su fuero interno. Por el contrario, las racionalizaciones carecen de ese car谩cter descubridor y revelador, simplemente se limitan a confirmar los prejuicios racionales que ya existen en uno mismo; no es un instrumento para penetrar en la realidad, sino un intento posterior a la acci贸n para armonizar los deseos interiores con la realidad exterior. Lo mismo ocurre con los sentimientos, en los que se distinguen los genuinos, originados en nosotros mismos, de aquellos falsos (aunque los creamos propios). El hombre en la sociedad contempor谩nea est谩 lleno de angustia y de necesidad de aprobaci贸n, por lo que suele actuar como considera que lo hace todo el mundo en determinada situaci贸n. Y lo que se considera de esta manera para el pensamiento y el sentimiento, se aplica tambi茅n a la voluntad. Fromm considera una gran ilusi贸n el hecho de creer que nuestras decisiones nos pertenecen y que, si deseamos algo, realmente es as铆. La realidad es que nos limitamos a ajustarnos a la expectativa de los dem谩s, debido al miedo al aislamiento y a otras amenazas m谩s directas. Los pseudoactos toman el lugar de los pensamientos, sentimientos y voliciones originales, lo que conducir谩 a reemplazar el yo original por un pseudoy贸 (20).

Esta anulaci贸n del yo original en beneficio de un pseudoy贸 lanza al individuo a una estado de inseguridad. Una identidad falsa, basada en lo que los dem谩s esperan de uno mismo, solo puede sumir al ser humano en una constante sensaci贸n de duda. Para superar ese estado, se ve obligado a la conformidad m谩s severa, a confirmar su pseudoidentidad en el reconocimiento de los dem谩s y a buscar su constante aprobaci贸n. Tal vez, el propio individuo desconoce qui茅n es, pero al menos los dem谩s lo sabr谩n, siempre y cuando act煤e seg煤n las expectativas de los otros. A la inversa, si el individuo considera que los dem谩s le conocen, 茅l tambi茅n se acabar谩 conociendo a s铆 mismo seg煤n el juicio de los dem谩s. Es un proceso que puede denominarse automatizaci贸n del individuo en la sociedad moderna, lo cual ha aumentado el desamparo y la inseguridad. De esta manera, el hombre medio est谩 dispuesto a someterse a nuevas autoridades que le ofrezcan seguridad y le alivien de esa situaci贸n de duda (21).

Car谩cter autoritario y car谩cter revolucionario

Conviene aclarar, antes de profundizar en el concepto de la enajenaci贸n propio de la p茅rdida de la personalidad, el significado de los t茅rminos, relativos al individuo, 芦neur贸tico禄 y 芦normal禄 o 芦sano禄. Ello es clave para el estudio de la psicolog铆a individual, siempre como base de la comprensi贸n de la psicolog铆a social, ya que el estudio detallado de los mecanismos psicol贸gicos esclarece, llev谩ndolo a gran escala, el proceso social. El t茅rmino 芦normal禄 o 芦sano禄 puede tener dos significados: desde la perspectiva de una sociedad en funcionamiento, una persona es considerada normal si es capaz de cumplir un determinado papel social (trabajar en cierta funci贸n, fundar una familia); en segundo lugar, y desde la perspectiva individual, puede considerarse una persona sana o normal a la persona que logra un grado 贸ptimo de expansi贸n y felicidad. Como es l贸gico, si la estructura social es adecuada, pueden coincidir ambas perspectivas, sin que sea ese el caso de la mayor铆a de las sociedades, ya que suele haber discrepancia entre asegurar el funcionamiento social y el promover el desarrollo del individuo. Por lo tanto, hay que distinguir bien entre esos dos conceptos de salud o normalidad, uno determinado por las necesidades sociales, otro por las normas y valores que rigen la existencia individual (22).

Fromm reprocha que se olvide esta diferenciaci贸n, primando casi siempre la adaptaci贸n del individuo a la funci贸n social, por lo que aquel que no lo est茅 se le estigmatiza como poco valioso. Muy al contrario, la persona muy eficiente en su funci贸n social es a menudo menos sana si adoptamos la perspectiva de los valores humanos. La adaptaci贸n social se produce con frecuencia porque la persona se despoja de su yo, de su espontaneidad y de su personalidad, para transformarse, en mayor o menor medida, y adecuarse a una funci贸n (a lo que se espera de ella). En el caso contrario, se considera individuo neur贸tico a aquel que se resiste a someter su yo en esa lucha, siendo dif铆cil que obtenga 茅xito al expresar su personalidad de manera creadora, y lo normal es que acabe buscando refugio en alguna fantas铆a. A pesar de ello el individuo tildado de neur贸tico, y desde los valores humanos, es alguien menos mutilado que esa persona 芦normal禄 que ha sacrificado su personalidad. Naturalmente, no es este un juicio que se pueda aplicar a todas las personas, pero lo importante es dinamitar ese estigma sobre que alguien es neur贸tico al no ser eficiente socialmente. Desde este punto de vista de eficiencia social, no puede llamarse neur贸tica a toda una sociedad. Sin embargo, desde los valores humanos s铆 puede hacerse, si cada persona ha sacrificado su personalidad en el proceso social. Fromm, no obstante, no quiere etiquetar con el t茅rmino neurosis y prefiere hablar de una sociedad favorable o no a la felicidad humana y a la autorrealizaci贸n de la personalidad.

La inseguridad del individuo aislado, aquel que ha perdido los llamado v铆nculos primarios, provoca unos mecanismos de evasi贸n. A esta persona, se le abren dos caminos para superar su estado de soledad e impotencia: uno de ellos puede progresar hacia la libertad positiva, llegar a una conexi贸n con el mundo gracias al amor y al trabajo y a poder expresar genuinamente sus facultades emocionales, sensitivas e intelectuales, no hay sacrificio del yo individual; el otro camino es el que hace retroceder al individuo, abandona su libertad y trata de superar su estado de aislamiento rompiendo la brecha entre su personalidad individual y el mundo. Esta 煤ltima opci贸n no hace volver a un estado anterior a la individuaci贸n, ya que la ruptura con los v铆nculos primarios no tiene marcha atr谩s, y se caracteriza por un estado compulsivo (como los brotes de terror ante una amenaza) y por el sacrificio de la individualidad y de la integridad del yo. Por lo tanto, este camino no conduce a la felicidad ni a la libertad positiva, por el contrario es una pauta propia de los procesos neur贸ticos, que puede paliar la angustia vital y evitar estallidos de p谩nico, pero que deja el problema subyacente y relega la vida a actividades autom谩ticas y compulsivas. Estos mecanismos de evasi贸n que sacrifican la libertad, son propios de la sociedad contempor谩nea, tanto en los reg铆menes autoritarios, como en las democracias modernas (23).

Los mecanismos de evasi贸n en los que insiste Fromm pasan, en primer lugar, por abandonar la independencia del yo individual propio y a fundirse con algo o alguien, exterior a la persona, con el fin de lograr la fuerza que el yo individual no tiene. Esta tendencia tiene su base en los sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia del individuo, lo que conduce al individuo a rehuir la autoafirmaci贸n y a depender de fuerzas externas (personas, instituciones, la naturaleza鈥). Si bien hay veces que estos impulsos tienen consecuencias dram谩ticas, muchas veces el sometimiento a fuerzas poderosas adopta formas racionalizadas encubierto incluso con las formas de amor o lealtad (24). Este rechazo a la libertad, al igual que el otro extremo, el deseo de someter, es propio del llamado 芦car谩cter autoritario禄, que consistir铆a en la estructura caracterol贸gica de una persona en la que el sentido de fuerza e identidad est谩 basado en una subordinaci贸n simbi贸tica a las autoridades, y al mismo tiempo en una dominaci贸n simbi贸tica de los sometidos a esa autoridad. Por lo tanto, la persona, que podemos denominar 芦autoritaria禄, se siente fuerte cuando puede someterse y ser parte de una autoridad, la cual es magnificada (con el respaldo, hasta cierto punto, de la realidad); lo mismo que la persona se 芦engrandece禄 incorporando a los sometidos a su autoridad. Una amenaza a la autoridad se la toma la persona autoritaria como un peligro a su propia persona, a su vida o estabilidad mental (25).

Erich Fromm hace una aclaraci贸n sobre el t茅rmino 芦autoridad禄, en relaci贸n con el car谩cter autoritario. La autoridad no ser铆a una cualidad pose铆da, en el mismo sentido que la propiedad de bienes o las caracter铆sticas f铆sicas, se refiere a una relaci贸n interpersonal en la que alguien se considera superior a otra persona. Se establece una distinci贸n entre autoridad racional, que es ese tipo basado en la superioridad-inferioridad, y lo que se denomina autoridad inhibitoria. Tanto la relaci贸n entre un maestro y su disc铆pulo, como la del amo con el esclavo, se fundan en la superioridad de una parte sobre la otra. Sin embargo, en el primer caso los intereses van en la misma direcci贸n, de tal manera que el 茅xito o el fracaso del educando pueden atribuirse a ambos, pero en el caso del amo y el esclavo los intereses son antag贸nicos (lo ventajoso para uno supone da帽o para el otro). La superioridad posee en cada ejemplo una funci贸n distinta, siendo necesaria en un caso para ayudar a la persona sometida, y siendo la condici贸n de su explotaci贸n en el otro. Otra diferencia es que en un caso la autoridad tiende a disolverse, el alumno es cada vez m谩s parecido a su maestro, y en el otro la superioridad es la base para una explotaci贸n que supone que la distancia entre las dos personas sea cada vez mayor (26).

En el car谩cter autoritario, se considera lo m谩s importante la actitud hacia el poder que adopta la persona con esos rasgos. Para ella, solo existen dos g茅neros: los poderosos y los que no lo son. La fascinaci贸n hacia el poder es tal, que con su simple presencia (ya sea una persona o una instituci贸n) surge enseguida el sometimiento. No hay admiraci贸n hacia una encarnaci贸n de valores, sino hacia el poder mismo; del mismo modo, en el car谩cter autoritario se da inmediatamente el desprecio, y muy pronto el deseo de someter a las personas o instituciones que carecen de poder. Hay diferentes rasgos en el c谩racter autoritario, si bien hay en algunos casos una falta de evidencia de resistencia y de actitud rebelde, uno de los modelos puede enga帽ar a simple vista, ya que aparentemente desaf铆a a la autoridad y a la jerarqu铆a, y puede parecer que posee deseos de acabar con lo que obstruye su libertad e independencia; sin embargo, tarde o temprano se somete a un poder mayor capaz de satisfacer sus anhelos masoquistas (27). Las fuerzas que determinan la vida, tanto individual como social, son vistas como una fatalidad por la persona autoritaria; el ejemplo m谩s evidente es la existencia de gobiernos, el hecho de que unas personas tomen decisiones en nombre de la mayor铆a, algo que se observa como inevitable e incluso tiende a racionalizarse (芦ley natural禄, 芦destino humano禄, 芦deber禄鈥). El car谩cter autoritario es reaccionario, lo que ha sido una vez est谩 destinado a repetirse siempre, y desear algo nuevo o tratar de construirlo resulta un crimen o una locura. La tradici贸n religiosa, con su idea del pecado original, tiene mucha responsabilidad en esta situaci贸n de dependencia, aunque la experiencia autoritaria tenga un campo m谩s amplio. En definitiva, la caracter铆stica com煤n al pensamiento autoritario reside en la convicci贸n de que la vida est谩 determinada por fuerzas exteriores al yo individual y a sus deseos e intereses. Por supuesto, el car谩cter autoritario no carece de actividad, valor o fe, pero estas cualidades son muy diferentes a las que presenta una persona independiente, aut贸noma y sin anhelo de sumisi贸n (28).

Frente a la consideraci贸n del car谩cter autoritario, como persona que desea someter o ser sometida, se opone el llamado 芦car谩cter revolucionario禄. Al respecto, hay que aclarar en primer lugar que esta estructura caracterol贸gica no es propia necesariamente de una persona que participa en revoluciones. Hay que distinguir, en este caso, entre conducta y car谩cter, existiendo muchos motivos para que una persona participe en una revoluci贸n al margen de lo que siente en su interior, ya que puede tratarse de una persona resentida con la autoridad al no ser querida y aceptada, por lo que detr谩s de la intenci贸n de derribar la autoridad est谩 el deseo de ocupar su lugar o de fundirse con ella. El car谩cter revolucionario no es tampoco un fan谩tico, algo propio tambi茅n de la conducta pol铆tica. El fan谩tico no es una persona con una convicci贸n, sino una persona narcisista en exceso, alguien casi desconectado del mundo exterior que vive s贸lo para endiosar una causa del tipo que fuere. El sometimiento del fan谩tico a su causa, convertida en 铆dolo y en 芦Absoluto禄, le produce una raz贸n para vivir y le otorga un sentido vehemente a su existencia. Hay que observar la diferencia, a pesar de poses similares, entre un f谩natico y un revolucionario. La caracter铆stica fundamental del revolucionario es ser independiente, ser libre, estar exento del v铆nculo simbi贸tico con los poderosos o con los sometidos. Al margen de la liberaci贸n de las ataduras tradicionales en la historia, Fromm se esfueza en dar un sentido m谩s profundo al concepto de independencia, fundamental en el desarrollo humano a todos los niveles (29).

Solo existir谩 plena libertad e independencia cuando el individuo piense, sienta y decida por s铆 mismo, y solo se producir谩 cuando alcance una relaci贸n productiva con el mundo que lo rodea y que le permite responder de manera aut茅ntica. Puede decirse que la independencia y la libertad son la realizaci贸n de la individualidad, no 煤nicamente la erradicaci贸n de la coerci贸n o la mera libertad econ贸mica. El car谩cter revolucionario, que posee estos rasgos de libertad e independencia, se identifica con la humanidad trascendiendo los estrechos l铆mites de su propia sociedad, y as铆 es capaz del pensamiento cr铆tico adoptando el punto de vista de la raz贸n y la humanidad. Se trata de un hombre consciente capaz de adoptar un criterio sobre lo meramente accidental en funci贸n de aquello que no lo es (la raz贸n). El car谩cter revolucionario se identifica con la humanidad, posee un verdadero amor por la vida frente a las tendencias destructivas de otro tipo de caracteres.

Frente a la tendencia a creer en el juicio de la mayor铆a, identificado tantas veces con los due帽os del poder, el car谩cter revolucionario tendr谩 esp铆ritu cr铆tico frente a toda reacci贸n estereotipada o apelaci贸n al 芦sentido com煤n禄. La relaci贸n con el poder que tiene el car谩cter revolucionario es muy particular, nunca llega a santificarlo ni le otorga el papel de la verdad, tendr谩 la capacidad de desobedecer y de apelar a nociones m谩s elevadas de la moral y de la justicia. La desobediencia es un concepto dial茅ctico, ya que en realidad se trata tambi茅n de un acto de obediencia; a no ser que estemos hablando de un acto banal, toda desobediencia supone obediencia a otro principio. Insistiremos, frente al modelo mayoritario de car谩cter autoritario que se da en la sociedad contempor谩nea fortalecido por factores sociales y psicol贸gicos, que el car谩cter revolucionario no es alguien que repite proclamas, sino aquel que verdaderamente se ha emancipado de todos los v铆nculos de sangre y de tierra, de fidelidad a un Estado, clase, raza, partido o religi贸n. Se trata de un humanista que siente en s铆 mismo a toda la humanidad, nada humano le es ajeno. Fromm habla de escepticismo y de fe en el car谩cter revolucionario: escepticismo, al desconfiar de toda ideolog铆a que encubre una realidad indeseable; fe, no en sentido m铆stico, sino porque cree en aquello que existe potencialmente aunque puede considerarse todav铆a irreal (30).

La p茅rdida de lo concreto y la subordinaci贸n a la abstracci贸n

Uno de los rasgos m谩s peculiares del sistema capitalista es la aparente contradicci贸n entre un sujeto que parece movido por su propio inter茅s, cuando la realidad es que se subordina a causas que le sobrepasan. Lo que Fromm concluye es que el hombre moderno no obra en inter茅s de su propio 芦yo禄, sino del 芦yo social禄, que est谩 constituido por el papel que se espera que desempe帽e el individuo. Ese 芦yo social禄 vendr铆a a ser un disfraz subjetivo de la funci贸n social objetiva que el sistema asigna a cada individuo. Se produce una mutilaci贸n del yo real en beneficio del yo social; parece haber una constante reafirmaci贸n del yo en el hombre moderno, cuando en verdad se ha producido un debilitamiento de la personalidad total y se la reduce solo a determinadas facultades. Si bien la apariencia es que el hombre moderno ha conquistado la naturaleza, la sociedad no ejerce una fiscalizaci贸n de esas fuerzas que ella misma ha creado. La racionalidad t茅cnica se emplea en los sistemas de producci贸n, mientras que la irracionalidad abunda en las funciones sociales, con el resultado de que el destino de las personas est茅 sujeto a elementos como el paro o las crisis peri贸dicas. Si en 茅pocas anteriores el sentimiento de insignificancia e impotencia lo ten铆a el hombre respecto a la divinidad (de forma consciente), ahora se produce igualmente en un sistema que mantiene, adem谩s, ilusiones contrarias (31).

Otro concepto clave de la tesis de Erich Fromm es la abstracci贸n, que puede considerarse una caracter铆stica del desarrollo cultural de la humanidad, y la subordinaci贸n del hombre hacia ella. Podemos relacionarnos con el objeto de dos maneras: en su plena concreci贸n, apareciendo con todas sus cualidades espec铆ficas y sin que haya otro objeto totalmente igual a 茅l; y de manera abstracta, teniendo en cuenta solo las cualidades que tiene en com煤n con otros objetos del mismo g茅nero, acentu谩ndose siempre ciertas cualidades e ignorando otras. Esta polaridad es imprescindible para una relaci贸n plena y productiva con un objeto, para percibirlo tanto en su singularidad como en su generalidad. Pero, en la cultura contempor谩nea, esa polaridad ha abierto el camino a una referencia casi exclusiva a las cualidades abstractas de las cosas y de las personas y al consecuente olvido de nuestra relaci贸n con su concreci贸n y singularidad (32). Se ha producido un proceso de abstracci贸n en el que las realidades concretas se han convertido en fantasmas que representan cantidades diferentes, no cualidades diferentes. Las cosas se estiman como mercanc铆as, como representaciones de valor de cambio, incluso cuando se ha terminado una transacci贸n econ贸mica. En esta actitud 芦abstractificante禄 y 芦cuantificante禄, Fromm pone ejemplos, no solo de cosas, tambi茅n de fen贸menos en los que el sufrimiento humano es importante y, finalmente, incluso las personas se convierten en encarnaciones de un valor de cambio.

Este proceso de 芦abstractificaci贸n禄 tendr铆a ra铆ces muy profundas, que se remontan a los or铆genes de la edad moderna, en donde se habr铆a producido una disoluci贸n de todo cuadro concreto de referencia en el proceso de la vida. Hasta entonces, el mundo natural y social del hombre era manejable, no se hab铆a perdido su concreci贸n y precisi贸n. El peligro se inicia con la ruptura con las ataduras tradicionales, con el desarrollo del pensamiento cient铆fico y con los descubrimientos t茅cnicos. Los genocidios de la edad contempor谩nea se producen ya de manera abstracta, apretando un bot贸n y sin contacto alguno con la gente que sufre, no hay relaci贸n aparente entre el ejecutor y su acto. Si se produjera una situaci贸n concreta en la que se provoca el sufrimiento humano, puede darse una reacci贸n de conciencia com煤n a todos los seres humanos normales. Fromm afirma que la ciencia, los negocios y la pol铆tica han perdido todos los fundamentos y proporciones que hagan sentir humanamente (33). El hombre se muestra perdido en un torbellino, originalmente creado por 茅l, en el que nada es concreto y nada parece real.

Como hemos dicho ya, Fromm considera que el resultado central de los efectos del capitalismo sobre la personalidad es el fen贸meno de la enajenaci贸n. Hablamos de ello cuando la persona se siente respecto a s铆 misma como un extra帽o, sus actos no le pertenecen y las consecuencias de los mismos han pasado a ser amos suyos, se subordina a ellos e incluso los idolatra. Puede decirse que hablamos de un proceso de 鈥渃osificaci贸n鈥, en el que la persona no se relaciona productivamente consigo misma ni con el mundo exterior. Antiguamente, las palabras 芦enajenaci贸n禄 o 芦alienaci贸n禄 se refer铆an a la locura, a la persona desequilibrada por completo. Como ya hemos apuntado con anterioridad, en el siglo XIX Marx y Engels utilizaron esas palabras, no ya como una forma de locura, sino como un estado en el que la persona act煤a razonablemente en asuntos pr谩cticos, pero constituye una desviaci贸n socialmente moldeada en la que los propios actos se han convertido en 芦una fuerza extra帽a situada sobre 茅l y contra 茅l, en vez de ser gobernada por 茅l禄. Pero Fromm nos recuerda una acepci贸n mucho m谩s antigua, referida en el Antiguo Testamento con el nombre de 芦idolatr铆a禄.

La idolatr铆a, tal y como sostiene la tradici贸n, ser铆a la situaci贸n en que el hombre invierte sus energ铆as y creatividad en fabricar un 铆dolo, para despu茅s adorarlo y verter sus fuerzas vitales en esa 芦cosa禄. El 铆dolo no es ya el resultado de un esfuerzo productivo, sino algo exterior al hombre y por encima de 茅l, al que acaba someti茅ndose. La enajenaci贸n es el 铆dolo como representaci贸n de las fuerzas vitales del hombre. Todas las religiones desembocan en este concepto de idolatr铆a que explica Fromm, el hombre proyecta sus capacidades en la deidad y no las siente ya como suyas, en un proceso de dif铆cil reversi贸n. Toda subordinaci贸n puede considerarse un acto de enajenaci贸n e idolatr铆a. Pero el fen贸meno idol谩trico no se produce solo en un plano sobrenatural, tantas veces lo adorado de ese modo es una persona (en el terreno personal, en el amor, o en el sociopol铆tico, con el jefe o el Estado y, es posible tambi茅n afirmar, en el vulgar caso de los 铆dolos deportivos). En este caso, el ser alienado proyecta todo su sentimiento, su fuerza y su pensamiento en la otra persona, sinti茅ndola como un superior. No se concibe al otro, ni a s铆 mismo, como un ser humano en su realidad y se ve al 芦superior禄 como portador de potencias humanas productivas. En la teor铆a de Rousseau, y en el totalitarismo posterior, el individuo renuncia a todos sus derechos y los proyecta en el Estado como 煤nico 谩rbitro. Se rinde culto, en plena enajenaci贸n, a alguna clase de 铆dolo: Estado, clase, partido, grupo鈥

Tambi茅n puede hablarse de idolatr铆a y enajenaci贸n, no solo en relaci贸n a otra persona, tambi茅n en relaci贸n a uno mismo. Cuando uno se somete a pasiones irracionales, como el ansia de poder, ya no se siente con las cualidades y limitaciones de un ser humano, sino que se convierte en esclavo de un impulso parcial proyectado en objetivos externos y capaz de someterle. Aunque se tenga la sensaci贸n de hacer lo que se quiere, la persona es arrastrada por fuerzas independientes de ella, se siente una extra帽a para s铆 misma y para los dem谩s. Lo com煤n a todo fen贸meno idol谩trico (a una deidad, a un jefe, al Estado鈥) es la enajenaci贸n, el hombre no es ya un portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino una 芦cosa禄 reducida dependiente de poderes externos en los que ha proyectado su fuerza vital. Fromm insiste en que la enajenaci贸n forma parte de la historia de la humanidad, aunque difiera de una cultura a otra en su especificidad y en su amplitud. En la sociedad moderna, todas las cosas que el hombre ha creado han acabado situ谩ndose por encima de 茅l y no es ya el creador y el centro de las mismas, sino su servidor. La definici贸n m谩s acertada ser铆a que el ser humano, enajenado de s铆 mismo, se enfrenta con sus propias fuerzas, encarnadas en cosas que 茅l mismo ha producido (34).

En este escenario, en un proceso avanzado de industrializaci贸n, el trabajador se encuentra despojado de su derecho a pensar y a moverse libremente. Apat铆a o regresi贸n ps铆quica, son los resultados de acabar con la creatividad, con la curiosidad y con la independencia de ideas en el trabajador. Pero Fromm tambi茅n atribuye a los jefes o directores un papel enajenador; a pesar de manejar presuntamente el todo de la producci贸n, se muestran enajenados del producto como cosa concreta y 煤til. Director y obrero tratan con monstruos impersonales, un descomunal gobierno pol铆tico y econ贸mico, que determina sus actividades. El fen贸meno m谩s significativo de una cultura enajenada es el de la burocratizaci贸n. Los bur贸cratas, pol铆ticos o econ贸micos, se relacionan de modo impersonal con las personas, las manipulan como si fueran cifras o cosas. Los directores al servicio de la burocracia son inevitables en un contexto en el que el individuo se enfrenta a una vasta organizaci贸n y a una extrema divisi贸n del trabajo que le impide observar el conjunto y cooperar de forma espont谩nea y org谩nica con sus semejantes. Antiguamente, los jefes fundaban su autoridad en un orden divino; en el capitalismo moderno, el papel de los bur贸cratas se considera sagrado al escap谩rsele al individuo singular el funcionamiento de las cosas. La exacerbaci贸n de esta situaci贸n de burocratizaci贸n, como fen贸meno de una cultura enajenada, se dio en los Estados totalitarios, pero permanece en el Estado democr谩tico y en el mundo de los negocios del capitalismo. Por muy libre que se considere uno en una situaci贸n personal, como es el caso de los peque帽os propietarios, se sigue formando parte de un mundo enajenado, en los aspectos econ贸micos y sociopol铆ticos a nivel general (35).

En Occidente al menos, Fromm quiere ver la historiaa marcada por dos tendencias contradictorias, identificadas con la evoluci贸n de la 芦libertad de禄 a la 芦libertad para禄, que corren paralelas y, tantas veces, entrelazadas. Han existido periodos donde ha tenido m谩s peso una concepci贸n positiva de la libertad, definida por la fuerza y dignidad del ser. En la fase 煤ltima del capitalismo, monopolista, las dos tendencias sufrieron cambios y predominaron los factores que tienden a debilitar el yo individual. Si bien 芦la libertad de禄, en la que se pierden las ataduras tradicionales, parece incrementarse, las posibilidades de lograr 茅xito individual se restringen para la mayor铆a y su destino depende de un peque帽o grupo que maneja los hilos. La situaci贸n se convierte en m谩s desigual que nunca, y aunque el peque帽o y mediano hombre de negocios trata de continuar obteniendo beneficios y de preservar su independencia, la amenaza de los poderes abrumadores del capital le hacen m谩s inseguro e impotente. Por su parte, el trabajador es tan solo un engranaje, de mayor o menor envergadura, de una imponente maquinaria que le impone su ritmo, que escapa a su control y ante la cual se siente peque帽o e insignificante (36).

Las fuerzas que escapan al control humano

El individuo, aunque hubiera obtenido una nueva libertad, por un lado, se encontr贸 m谩s solo y aislado en el nuevo sistema capitalista, se convirti贸 en un instrumento en manos de fuerzas externas abrumadoras. Para superar la inseguridad interna, el individuo se refugi贸 en varios factores: en la posesi贸n de sus propiedad (indisociables de su propia personalidad, por lo que su ausencia se convierte una merma de su propio yo); en el prestigio y el poder, en parte consecuencia de la posesi贸n de bienes, en parte resultado directo de su 茅xito con la competencia; para aquellos con escasas propiedades y nulo prestigio social, el refugio ser谩 la familia (en la que se sentir谩 芦alguien禄), y tambi茅n la naci贸n, la clase o cualquier grupo en el que pudiera sentirse superior a otros. Fromm insiste en que todos estos factores, que tienden a sostener el yo debilitado, son distinguibles de aquellos otros considerados positivos: las libertades pol铆ticas y econ贸micas, la iniciativa individual o el avance de la ilustraci贸n racionalista. Estos elementos contribuyeron verdaderamente al desarrollo individual, a la independencia y la racionalidad, pero compensando la tremenda inseguridad y angustia que caracteriza al hombre moderno. Volvemos de nuevo a insistir en la necesidad del pensamiento dial茅ctico, en comprender que factores antag贸nicos pueden derivar de la misma causa. La existencia de sentimientos contradictorios al supuesto progreso individual se mantuvo subyacente, el hombre cre铆a sentirse seguro de manera consciente, algo que se daba solo en la superficie y mantenido por los factores positivos de apoyo (37).

El proceso de enajenaci贸n, en el que tanto insistiremos, es tan firme en el consumo como en la producci贸n. Aceptamos como algo natural adquirir objetos por dinero, cuando la realidad es que resulta una manera sumamente peculiar de obtener cosas. Que el dinero sea una forma abstracta que representa trabajo y esfuerzo es una gran falacia, ya que se puede adquirir de m煤ltiples formas. Dejando, de momento, la cuesti贸n de la explotaci贸n del trabajo ajeno, clave para conseguir dinero en la sociedad capitalista, veamos lo que supone transformar (supuestamente) el trabajo y el esfuerzo en una abstracci贸n llamada dinero. Despu茅s de haber obtenido dinero gracias a un esfuerzo, la forma de gastarlo es independiente de ese esfuerzo empleado en el trabajo. Fromm considera que el modo aut茅nticamente humano de adquirir ser铆a realizar un esfuerzo cualitativamente proporcionado con lo que se adquiere. Obtener alimento y ropa depender铆a 煤nicamente de la premisa de estar vivo; adquirir libros y arte, de la capacidad para comprenderlos y usarlos. La manera de adquirir cosas, en la sociedad de consumo, resulta independiente del modo como se usen (ostentaci贸n, estupidez, destrucci贸n鈥).

Los objetos se adquieren para 芦tenerlos禄, nos contentamos solamente con una posesi贸n in煤til, no buscamos el placer del uso. Incluso, cuando s铆 se da un placer en el uso de cosas, no deja de ser un factor importante el deseo de notoriedad. La publicidad nos ha hecho perder el contacto con la cosa real y consumimos una fantas铆a de riqueza y distinci贸n, en muchos casos incluso hay una ausencia completa de realidad y existe la ficci贸n creada por la propaganda. De nuevo se apela a la concreci贸n, esta vez al acto de consumir como un acto verdaderamente humano en el que intervengan los sentidos, las necesidades org谩nicas y el gusto est茅tico; en suma, en el que intervengamos los seres humanos con nuestra sensibilidad, sentimiento e inteligencia, y no se sacrifique la experiencia significativa ni el acto productor. Desgraciadamente, en la sociedad capitalista consumir supone una satisfacci贸n de fantas铆as artificialmente estimuladas y creadas por factores externos a nuestro propio ser. Otro aspecto de la enajenaci贸n a destacar, dentro del acto de consumir, es la cuesti贸n de estar rodeados de objetos cuya naturaleza y origen se nos escapan. Empleamos unos vagos t茅rminos adquiridos, sabemos c贸mo hacer funcionar las m谩quinas, pero desconocemos los principios. Esto es v谩lido para cosas cuya base es t茅cnica y cient铆ficamente compleja, pero tambi茅n para otros objetos m谩s mundanos (como puede ser elaborar el pan o fabricar una mesa). Se consume como se produce, sin una relaci贸n concreta con el objeto que manejamos (38).

La consecuencia de esta manera de consumir es que la satisfacci贸n nunca se completa, ya que no es la persona real y concreta la que consume algo real y concreto. Se produce la necesidad de acumular m谩s cosas, de consumir m谩s. Naturalmente, si el nivel de vida de las personas est谩 por debajo de unas necesidades b谩sicas, resulta leg铆tima la necesidad de consumo. Del mismo modo, Fromm tambi茅n considera que cuanto mayor nivel cultural existe, tambi茅n es leg铆timo un mayor refinamiento en su consumo (calidad de los alimentos, arte, libros鈥). Sin embargo, el ansia de consumo referido en nuestra sociedad contempor谩nea ya no tiene como meta una necesidad real del hombre, resulta un fin en s铆 mismo. El constante aumento de las necesidades nos obliga a un esfuerzo progresivamente mayor y nos hace depender, tanto de esas necesidades, como de las personas e instituciones que las crean. Puede decirse que con el incremento de los objetos de consumo crece el campo de factores externos que esclavizan al ser humano. En definitiva, la acci贸n de comprar y consumir es compulsiva e irracional al resultar un fin en s铆 misma, con escasa relaci贸n con el uso o el placer de las cosas adquiridas.

La enajenaci贸n en el consumo no se limita al modo de adquirir y consumir mercanc铆as, tambi茅n determina el tiempo libre del ser humano y resulta francamente complicado que lo emplee de un modo activo y con sentido. El consumo de pel铆culas, deporte, medios de comunicaci贸n o libros, se hace igualmente de un modo 鈥渁bstractificado鈥 y enajenado. La cultura, y lo que no es cultura, est谩 condicionado por la industria, al igual que los objetos de consumo. El valor de ocio no se mide en t茅rminos humanos, est谩 determinado por su valor en el mercado. Si una actividad creativa y espont谩nea transforma al usuario (el acto de leer, de observar un escenario o de conversar con amigos), en el proceso enajenado del placer no se produce nada a nivel interior, 煤nicamente queda el recuerdo de haber realizado algo. Fromm usaba como ejemplo la c谩mara fotogr谩fica durante las vacaciones, la placentera experiencia de viajar es sustituida por una serie de instant谩neas durante un viaje. Pensar en c贸mo la tecnolog铆a nos ha hecho poder capturar la 芦realidad禄 a comienzos del siglo XXI, de la forma m谩s inane posible como solo pod铆a intuir Erich Fromm, es motivo de reflexi贸n (39).

Si hablamos de enajenaci贸n en el campo productivo y en el de consumo, no podemos desvincular a las fuerzas que determinan la sociedad y las vidas de cuantos viven en ella. En el capitalismo, no hay leyes sociales expl铆citas, 煤nicamente el principio de que cada individuo tiene que competir por s铆 mismo en el mercado, del cual surgir谩 el orden (芦y no la anarqu铆a禄, ironiza Fromm). Las supuestas leyes econ贸micas del mercado, que existir谩n, son incognoscibles para el ciudadano medio. Las leyes del mercado, al igual que la providencia o la 芦voluntad divina禄, pertenecen a un 谩mbito fuera del alcance de la voluntad y la influencia humanas. Una de las manifestaciones m谩s notables de enajenaci贸n es el estar gobernados por leyes que no se controlan (y que, supuestamente, no necesitan control) (40).

La cosificaci贸n del hombre

Las relaciones sociales han perdido su car谩cter directo y humano, manejadas tambi茅n por el esp铆ritu de instrumentalidad y manipulaci贸n propio de las leyes del mercado, algo que contribuye igualmente al sentimiento de impotencia y aislamiento del individuo. Cada actor en el sistema capitalista es un medio para un fin, por lo que la indiferencia reina en las relaciones entre ellos; como ya se ha explicado anteriormente, la relaci贸n respecto al trabajo es igualmente de car谩cter instrumental, el inter茅s en lo que se produce es secundario y la producci贸n es solo un medio para obtener un beneficio (41). En la sociedad capitalista, las relaciones personales est谩n marcadas por el inter茅s, por considerar al otro una mercancia. Fromm considera que no se produce una gran cantidad de amor ni de odio, m谩s bien las relaciones se quedan en la superficie, aunque detr谩s est茅 el distanciamiento y la indiferencia. En las diferentes fases del capitalismo se ha producido una p茅rdida progresiva de los v铆nculos sociales del hombre, el motor de las relaciones humanas no es ya el deseo de cooperaci贸n, no hay solidaridad hacia el pr贸jimo y s铆 un evidente ego铆smo que busca solo el inter茅s personal. Los reductos sociables que le quedan al ser humano est谩n encarnados en el Estado, y de ah铆 que se nos obligue a (o algunos sientan la obligaci贸n de) pagar impuestos, votar o respetar las leyes. Hay una r铆gida separaci贸n entre la sociedad y el Estado (identificado exclusivamente con el quehacer pol铆tico), por lo que 茅ste se convierte en un 铆dolo en el que se proyectan todos los sentimientos sociales. Fromm considera que esa idolatr铆a hacia el Estado solo desaparecer谩 cuando el hombre vuelva a incorporar a s铆 mismo los poderes sociales y no se produzca una divisi贸n entre su existencia privada y su existencia social.

El hombre es en el sistema capitalista, y as铆 lo ve 茅l mismo, una cosa para ser empleada eficientemente en el mercado, no se siente como un agente activo y consciente, portador de las potencias humanas. Est谩 enajenado de sus potencias, de la capacidad de sentir y pensar, por lo que su identidad surge de su papel socioecon贸mico. El 茅xito o el fracaso del individuo est谩 marcado por factores ajenos 茅l mismo, no hay ya dignidad en la personalidad enajenada (factor considerado con mucho peso en otras culturas, incluso en las llamadas primitivas). Esta 芦p茅rdida de personalidad禄 de la que habla Fromm es vista por otros autores como algo natural; la falta del sentido de la identidad ser铆a un fen贸meno patol贸gico, ya que la 芦personalidad 煤nica禄 no ser铆a tal, y s铆 un resultado de los muchos papeles que representamos en las relaciones con los dem谩s (papeles que tienen la funci贸n de obtener la aprobaci贸n y evitar la ansiedad resultante de la desaprobaci贸n). Fromm niega dicha teor铆a e identifica el sentimiento de s铆 mismo con el sentimiento de identidad, el cual desaparece en la sociedad enajenada y se busca la aprobaci贸n de los dem谩s para confundirla con el 茅xito y convertirse en una mercanc铆a vendible; los dem谩s no lo consideran ya una 芦personalidad 煤nica禄, sino una entidad ajustada a uno de los modelos establecidos.

Para comprender mejor el fen贸meno de la enajenaci贸n es necesario tener en cuenta una caracter铆stica espec铆fica de la vida moderna: 芦su rutinizaci贸n, y la represi贸n de la percepci贸n de los problemas b谩sicos de la existencia humana禄, en palabras del propio Fromm (42). El hombre apenas sale del terreno de las convenciones y de las cosas establecidas, dif铆cilmente logra perforar la superficie de su rutina y, si lo intenta, lo efect煤a con grotescos intentos rituales (como el deporte, toda suerte de religiones y creencias, o las hermandades de alg煤n tipo). Fromm considera que el inter茅s y la fascinaci贸n por el drama, el crimen o la pasi贸n no es solo expresi贸n de un gusto cuestionable y del sensacionalismo, sino un deseo profundo de dramatizaci贸n de los fen贸menos importantes de la existencia humana (la vida y la muerte, el crimen y el castigo, el combate entre el hombre y la naturaleza鈥). En el antiguo drama griego, se producir铆a un tratamiento profundo y de alto nivel art铆stico de esos fen贸menos. Por el contrario, el drama y el ritual modernos son toscos, no producen ninguna catarsis y simplemente revelan la pobreza de esa soluci贸n para atravesar la superficie de la rutina. Estaremos de acuerdo en que la revoluci贸n tecnol贸gica, que hemos vivido en las 煤ltimas d茅cadas, se ha producido en el tipo de sociedad capitalista y consumista cuyos fen贸menos ps铆quicos describe Fromm, por lo que sus tesis sobre los procesos de abstracci贸n, cuantificaci贸n y enajenaci贸n se refuerza en un mundo en el que la tecnolog铆a parece separarnos de la vida real.

Otras preguntas acerca del proceso de la enajenacion, tienen que ver con qu茅 ocurre con factores como la raz贸n y la conciencia en una sociedad de este tipo. Si entendemos por inteligencia la habilidad para manipular conceptos con el fin de conseguir algo pr谩ctico, de memorizar y de manejar ideas con rapidez, eso es lo a lo que nos limitamos en nuestros negocios para resolver cosas. Fromm define la inteligencia como el pensamiento al servicio de la supervivencia biol贸gica. En cambio, la raz贸n desea comprender, profundizar en la realidad que nos rodea, y su meta ser铆a impulsar la existencia intelectual y espiritual. El desarrollo de la inteligencia, de la mera habilidad, ha ido en detrimento de la raz贸n, la cual requiere de individuos capaces de penetrar en las impresiones, ideas u opiniones, no meramente compararlas y manipularlas. En el hombre alienado se da una aceptaci贸n de la realidad tal y como aparece, desea consumirla, tocarla o manipularla, pero no se pregunta por qu茅 las cosas son como son ni ad贸nde se dirigen. Aunque se lea el diario, o se consuma cualquier otro medio, existe una alarmante falta de comprensi贸n del significado de los acontecimientos pol铆ticos. Junto a la falta de raz贸n en la sociedad moderna, debido a la inexistencia de personalidad en el individuo, est谩 otro factor 铆ntimamente relacionado que es la imposibilidad de una conducta y un juicio 茅ticos. Si el hombre de convierte en una especie de aut贸mata en la sociedad enajenada, d铆ficilmente puede desarrollarse la conciencia y ser la 茅tica una parte importante de su vida. La conciencia existir谩 cuando el hombre se escuche a s铆 mismo, no se vea como una cosa o una mercanc铆a. Poseemos toda una herencia 茅tica recibida del pasado, fundada en un humanismo que niega toda instituci贸n que se sit煤e por encima del ser humano, aunque la historia suponga numerosos ejemplos sociopol铆ticos de lo contrario. Pero, en la sociedad moderna, en lugar de dar mayor horizonte a la raz贸n y a la 茅tica, lo que es 煤nicamente una herencia indeterminada termina por desaparecer y nos acercamos a la barbarie legitimada en una presunta eficacia t茅cnica y econ贸mica. Fromm consider贸 la premisa de luchar contra el conformismo, de ser capaz de decir 芦no禄, para poder escuchar la voz de la conciencia. Esta consideraci贸n nos recuerda al inconformismo del 芦hombre rebelde禄 de Albert Camus, capaz de destruir 铆dolos e instituciones para construir un mundo libre (43).

El proceso de trabajo se identifica en Fromm con el proceso de moldear y transformar la naturaleza externa al hombre, y de esa manera el hombre se moldea y cambia a s铆 mismo. La naturaleza del hombre, sus potencialidades y las leyes naturales a las que est谩 sujeto, son un punto de partida para conquistar la naturaleza externa y desarrollar sus capacidades de cooperaci贸n y de raz贸n. Pero el trabajo ha pasado de ser una actividad satisfactoria en s铆 misma y placentera, como as铆 puede haber sido en algunos momentos de la historia, a convertirse en un deber y una obsesi贸n. El trabajador industrial ejerce un papel fundamentalmente pasivo, realiza una funci贸n peque帽a y aislada en un proceso productivo grande y complejo, se muestra enajenado del fin de su trabajo. El trabajo es un medio de obtener dinero y no una actividad humana con sentido. Este car谩cter enajenado del trabajo, profundamente insatisfactorio, da lugar a dos reacciones: por un lado, el ideal de la ociosidad total; por otro, una hostilidad, consciente o inconsciente, hacia el trabajo y hacia todas las cosas relacionadas con 茅l. Fromm consideraba ya en su 茅poca que los medios de comunicaci贸n, junto al desarrollo de la t茅cnica, no hac铆an m谩s que potenciar ese anhelo de holganza, la ilusi贸n de poder dominar la realidad sin apenas talento ni esfuerzo. En cuanto al odio, parece m谩s grave que la falta de sentido y el tedio del trabajo, ya que se manifiesta tantas veces de modo inconsciente. Se acaba odiando el entorno, a los dem谩s y, finalmente, a uno mismo si se sacrifica el sentido de la vida en aras de un 茅xito aparentemente embriagador (44).

Conclusiones

El pensamiento de Fromm, tambi茅n como psicoanalista de la sociedad, resulta fascinante y, desgraciadamente, el tiempo parece haber consolidado lo que 茅l ya tomaba como problemas graves de la sociedad capitalista. La noci贸n de trabajo de este autor era liberadora, una idea que se demostr贸 falaz en la modernidad. Sin embargo, la esperanza reposa en la capacidad para superar la enajenaci贸n, para recuperar las riendas y ser capaces de gobernar nuestras vidas, abandonando todos los 铆dolos ante los que nos subordinamos. Aunque el modo de vida, tal y como est谩 establecido, puede ser el factor primordial que determine la estructura de car谩cter de un hombre (por necesidad de autoconservaci贸n); a pesar de ello, el individuo s铆 puede lograr cambios pol铆ticos y econ贸micos, junto a otros hombres. Desde el punto de vista psicol贸gico e individual, habr铆a que recuperar un sentimiento de uno mismo, renunciar a la pasividad, emprender un camino maduro y productivo en el que el trabajo suponga una actividad concreta y con significado. La labor emancipatoria se realiza en todos los 谩mbitos de la vida a nivel individual, aunque es necesaria tambi茅n la transformaci贸n econ贸mica y pol铆tica para derrotar a la enajenaci贸n. Fromm no mencionaba una sociedad anarquista como la ideal, es posible que por no tener un conocimiento completo del anarquismo, pero su an谩lisis cr铆tico con el Estado y con el capitalismo, su apuesta por un socialismo descentralizador, por peque帽os grupos en los que haya un contacto real con plena informaci贸n y permanente debate, por un renacimiento cultural y por una labor educativa en todos los ciclos vitales del individuo coinciden con las propuestas libertarias. Una sociedad enferma produce individuos patol贸gicos, y la liberaci贸n solo puede estar en una sociedad sana capaz de potenciar la necesidad de cooperaci贸n, cohesionada por poderosos valores humanos de fraternidad y solidaridad, y sin posibilidades de deformar la realidad ni de fabricar 铆dolos de diversa 铆ndole. En gran medida, y a pesar de los numerosos obst谩culos socioecon贸micos de car谩cter objetivo, de la energ铆a y voluntad de los seres humanos depende, al menos, iniciar esta nueva fase de la historia humana.

Jos茅 Mar铆a Fern谩ndez Paniagua

Publicado en Germinal. Revista de Estudios Libertarios n煤m.8 (octubre de 2009)

