De parte de Red Nacional De Medios Alternativos June 25, 2022 212 puntos de vista

El miércoles 22 de junio, vecinos y vecinas de barrios de Florencio Varela, se reunieron con Hernán Lozada, Director General de Hábitat Social y Graciela Songini, Directora General de Planeamiento, para comenzar a definir en qué barrios avanzar con la colocación de medidores de energía eléctrica. La mejora en la calidad y seguridad del servicio en estos barrios es un reclamo histórico. La empresa Edesur cobra por la provisión de luz a través del sistema de los medidores comunitarios, dejando las conexiones internas a cada hogar. No invierte y se desentiende de esta manera de las responsabilidades legales sobre lo que ocurre en cada casa con instalaciones muy precarias. En el Enredando las Mañanas dialogamos a José Luis Calegari, referente de la Red de Organizaciones Comunitarias Monseñor Enrique Angelelli sobre el reclamo que vienen llevando tanto a Edesur como al municipio: “Queremos medidores, porque implican la obligación de Edesur de hacer todo el tendido interno, lo cual nos da otra seguridad en el uso de la energía, le da una responsabilidad distinta legal a la empresa”. Por RNMA.

ELM: Esto es un reclamo que lleva muchos años con Edesur y el Municipio. ¿Nos contás cómo fue la lucha en las últimas semanas y cómo terminó con una mesa de diálogo en Florencio Varela?

-Lo primero, quiero encuadrar que el gran problema lo tenemos en los barrios populares, los llamados asentamientos, que son tomas de tierra fruto del alto valor inmobiliario de la tierra y la gente no tiene otra frente a la no respuesta del Estado y el aumento de los valores de la tierra. Las tomas de tierras han dado lugar a la creación de 23 barrios populares en los últimos 10 años. Estos barrios tienen energía que brinda Edesur con un sistema que se llama “Medidores Comunitarios”. Se le pone tendido eléctrico en el perímetro del barrio y la gente tiene que hacer las conexiones internas. Por supuesto, en la absoluta precariedad, con los cables que pueden. Lo que ocasiona en todos los inviernos o veranos, quema de casillas, muertes. Como fue hace dos años el caso de los 4 niños que murieron quemados en el barrio popular 9 de Julio. Frente a eso cosas que aclarar. En primer lugar quién provee la energía, en este caso es Edesur. Esta empresa cobra por la energía que provee a estos barrios y la cobra sin invertir. Entonces, lo que estamos discutiendo por un lado en esta mesa de diálogo, que hemos generado a partir de una fuerte presión al municipio de Florencio Varela, es que están cómodos de este modo. Edesur cobra por un servicio realmente horrible, donde la gente no tiene tendidos internos ni medidores y les queda cómodo cobrar sin invertir. Por otro lado se cree que la gente que vive en los barrios populares no tiene medidores porque son todos vagos y quieren estar enganchados. Lo cual es mentira.

La discusión central que tenemos hoy y que hemos llevado a Edesur el viernes 3 y que mañana tenemos una reunión con funcionarios del municipio es que en realidad, queremos medidores. El argumento histórico de Edesur para no poner medidores es que la tierra no está catastrada. Pero en Argentina tenemos ya hace unos años la ley provincial 14449 y una Ley Nacional de Hábitat. Esta ley los habilita a buscar alternativas y de hecho ya hay un montón de ejemplos en el conurbano donde Edesur ha colocado medidores en barrios populares no regularizados. Así que lo que estamos discutiendo es cómo avanzar con la organización de los medidores. Porque los medidores implican la obligación de Edesur de hacer todo el tendido interno, lo cual nos da otra seguridad en el uso de la energía, nos da una responsabilidad distinta legal, porque ya ahí Edesur tendría responsabilidad sobre los artefactos, sobre cualquier daño que se produzca y la reparación de los tendidos. No como ahora que sólo ponen los transformadores y los cables internos son problema de los vecinos, con todo lo que esto origina, conflictos, cortes de luz, quemas de artefactos, etc.

Entonces estamos en esta discusión y mañana nos reunimos con la Directora General de Planeamiento y el Director General de Hábitat Social para empezar a discutir en qué barrios se dan las condiciones de acuerdo a estas dos leyes de hábitat popular para empezar a discutir con Edesur dónde empezamos con medidores y dónde con los tendidos adecuados.

ELM: Otra cosa que se desprende de esto que nos venís contando es que, si bien tiene responsabilidad la empresa proveedora, en este caso, Edesur , también la tiene el municipio de Florencia Varela frente a la regularización de las tierras, los registros de los barrios populares, pues hay barrios que ya tienen más de 20 años de existencia.

-El tema de la regularización de tierras en la Provincia de Buenos Aires es una deuda fenomenal de la democracia. Porque calculá en Varela, el barrio 3 de Mayo, 840 lotes iniciales, calculá 1200 familias hoy, hace 23 años están habitando el lugar. Ese barrio ha tenido un crecimiento poblacional y de infraestructura individual de las casas que han construido. Está cruzado por un avenida, donde hay una cantidad enorme de comercios. Pero el barrio sigue sin tener medidores, sin tener agua potable, cloacas. Eso muestra el nivel de desidia y desinterés, más allá de los discursos de que van a regularizar la tierra y que eso en la práctica no está sucediendo y este barrio es un ejemplo, 23 años sin regularizar la tierra. Podríamos ir a barrios más viejos, como la toma de Santa Rosa, más de 30 años que siguen sin escrituras. O más grave aún el plan de viviendas de Malvinas 2 que se entregó con la vuelta de la democracia, también siguen sin tener escrituras. Y eso lo hizo el Estado. También el loteo social que impulsó en su momento el Ejército por Milani, en tiempos de Cristina Fernández, ese barrio ni siquiera tiene medidores. Y son los que el mismo Estado impulsó. Esta realidad es la de la gente y encima cuando reclaman le echan culpa de que son vagos y no quieren pagar la luz, cuando en realidad hay una falta de inversión que a Edesur le conviene y cobran el consumo, sin cambios.

Gente humilde trabajadora, cortando vías, cortando a otros trabajadores. Y ahí tenés una pelea entre pobres y trabajadores y eso lo miran por televisión Edesur. Cremos que hay que llevar la discusión a los responsables que es la empresa y los funcionarios municipales, ellos deben resolver.

ELM: Destacamos la propia organización de los vecinos y vecinas para hacer valer derechos vulnerados sistemática e históricamente.

-Sí, no hay duda de que si no hay organización popular, territorial, una pelea colectiva que permita dar una batalla en términos de derechos, los barrios populares van a vivir siempre sin acceso a servicios. Y eso lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Cuando encaras un proceso colectivo en el cual la gente no está obligada sino que participa si tiene ganas, si entiende que tiene sentido esa lucha, la pelea es más lenta, lleva más tiempo. Pero cuando se consolida, lo hace con vecinos muy comprometidos, conscientes de sus derechos. Y está pasando eso. Se ha generado una movida fuerte y firme y creemos que tanto Edesur como el municipio de una vez por todas tendrá que invertir en serio y garantizar la energía segura y permanente. Además que los hogares son electrodependientes, se calefaccionan con electricidad, no hay redes de gas. La luz adquiere una importancia superlativa en la vida de una familia en tiempos de temperaturas invernales.

El problema de la energía en las grandes ciudades, sea la empresa que sea, tiene características parecidas, entonces hay que dar las batallas. Y de las ganancias millonarias que se llevan tienen que invertir también. Es parte de la discusión dentro de un sistema capitalista injusto en la distribución de las riquezas.