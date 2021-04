–

De parte de La Haine April 29, 2021 75 puntos de vista

Historias para no dormir

He realizado una especie de prospecci贸n sobre c贸mo se delibera en relaci贸n a la vacunaci贸n. La he realizado, entre otras formas, dirigi茅ndome personalmente a un n煤mero de personas de las que doy fe que piensan, saben escribir, son juiciosas y, muchas veces, se dirigen al p煤blico en general animando a que 茅ste opte por la opci贸n de administrarse la dosis que haga falta.

He escogido este grupo de personas, por un lado, porque deseo mirarme en el espejo, y hacer un poco de autocr铆tica con mi propia percepci贸n o mis modos de intentar llegar a saber qu茅 est谩 sucediendo en el mundo. Por otro, porque en realidad, deseo saber su opini贸n y, lo m谩s importante, c贸mo han llegado a ella.

Por tanto, hay una aproximaci贸n deliberada que, ante todo, se ha realizado con respeto. Pero tambi茅n, con cierta curiosidad que, si bien no es que no me deje dormir, si me 鈥渁ngustia鈥 un poco.

Este acercamiento no ha sido extra帽o para mi, porque todas las personas con las que he contactado forman parte 鈥渄e un c铆rculo aproximado鈥. Podr铆amos decir que, generalmente, tenemos una visi贸n de lo que acontece a nuestro alrededor, bastante similar y, a todas luces, desde una perspectiva clara de izquierdas.

Quiz谩s por ello mi sorpresa ha sido muchas veces relevante y constante. Digamos que ME CUESTA COMPRENDER C脫MO ES POSIBLE QUE UNA MAYOR脥A ABSOLUTA DE ESTAS PERSONAS QUE, NORMALMENTE, SON MUY CR脥TICAS CON EL PODER, CON LOS MEDIOS, Y CON TODO LO QUE SE MUEVE, EN RELACI脫N A LA VACUNACI脫N MIRAN HACIA OTRO LADO O, LO QUE ES PEOR, NO UTILIZAN LAS MISMAS PAUTAS DE RECOGIDA DE INFORMACI脫N, AN脕LISIS, REFLEXI脫N Y CR脥TICA, DE LA QUE S脥 HACEN GALA HABITUALMENTE.

Me explico, y dejo sobre la mesa los hechos que pretendo analizar. La mayor铆a de las personas, y me incluyo, tenemos grandes dificultades para salir de nuestro 鈥渃aparaz贸n intelectual鈥. Creemos tener unas ideas bien fundamentadas. Y no solo reflexionamos sobre ellas sino que, adem谩s (y as铆 es en todos los casos con quien he contactado), tenemos el valor de proponerlas o compartirlas. Intentando hacer una invitaci贸n de puesta en com煤n, me encuentro con unos resultados que son muy descorazonadores. No porque no haya conseguido convencer a nadie (que no era mi intenci贸n); sino porque ninguna persona se ha detenido a reflexionar sobre un documento que les he hecho llegar. Sencillamente, porque nadie cree que yo vaya a aportarles ning煤n tipo de informaci贸n que pueda hacer mella en su discurso o sus opiniones.

O dicho de otra forma, nadie piensa que pueda hacerles llegar algo que no han estudiado anteriormente o que desconozcan. S茅 que todas las personas a las que he escrito pasan mucho tiempo de su vida investigando o intentando comprender todo aquello que sucede en nuestro entorno y, muy importante, leo a todas ellas, generalmente, con gusto, porque siempre aportan y considero que atinan mucho con sus obsequios.

Pero creo que hay un elemento fundamental que nos lleva a esta situaci贸n. Creen, descaradamente, que lo que les hago llegar no es verdad. O que no es posible que pueda llegar a tener el m谩s m铆nimo sentido (y si lo tiene, ser谩 justificado como otro elemento m谩s dentro del sistema normalizado del funcionamiento de la industria farmac茅utica). Por desgracia, les hablo de cifras. Entendiendo perfectamente el cansancio y saturaci贸n que puede llegar a significar hablar de cifras. Lo hace todo el mundo. Nos han vendido muchas motos con ellas. Nos han vendido el miedo muy bien con una cantidad intolerable de n煤meros. Pero para m铆, 茅stas cifras son especiales. Y necesito hablar de ellas, necesito compartirlas. Y, lo m谩s importante, necesito m谩s que nunca que alguien venga y me lo diga: esos datos no son reales, los reales son 茅stos. Porque si ello no sucede, mis an谩lisis proseguir谩n con la misma desconfianza y con el mismo 谩nimo de siempre, intentando poner sobre la mesa aquello que creo es clave.

NOS ENGA脩AN, NOS SIGUEN ENGA脩ANDO Y NO COMPRENDO POR QU脡 CERRAMOS LOS OJOS ANTE TANTA DESINFORMACI脫N.

Ahora lo est谩n haciendo con las muertes post-vacuna. Pasado el furor/conmoci贸n por el fallecimiento de una mujer de 43 a帽os en Marbella, decidieron que no ser铆a viable ni tolerable que la poblaci贸n pudiera llegar a pensar que las vacunas estuvieran asociadas a peligro alguno. Desde entonces, la opacidad se instala en el proceso de informaci贸n. Ya no existe la fatalidad, como gusta de expresar el colectivo m茅dico.

Quedan en el olvido todos y cada uno de los fallecimientos que se van produciendo en Europa, y tanto la Agencia Europea del medicamento como todas las subagencias estatales rinden tributo al supuesto beneficio sobre la m谩s m铆nima duda (es del todo revelador el flagrante olvido que han tenido con el fallecimiento del militar de 35 a帽os en Navarra). Y para aligerar peso, por eclosi贸n instant谩nea y encantamiento grupal, todos los turoperadores informativos nos llevan de viaje a laboratorios e instituciones sanitarias, donde nos esperar谩n eminentes especialistas para decirnos, f铆jate t煤 por donde, que los riesgos de una toma de Astra Zeneca son inferiores a los que puede llegar a producir la aspirina, la p铆ldora anticonceptiva, el ibuprofeno o lo primero que se les viene en gana. Todo ello, aderezado, s铆, con resplandecientes datos.

Ni que decir tiene que esta manifestaci贸n nada espont谩nea arrastra a miles de seguidores que hacen de altavoz y se dedican a decorar las redes sociales con preciosas infograf铆as para el deleite art铆stico de nuestra mirada. No nos debemos preocupar. La mayor铆a de medicamentos tienen sus efectos secundarios, y no nos detenemos a leer sus prospectos porque si lo hici茅ramos limitar铆amos la toma de cualquier sustancia de forma considerable. Chis pun鈥!

Apagamos el televisor y nos vamos de vacuna, como quien se va de feria. Pero鈥, vamos a detenernos un instante. An谩lisis detallados de los datos hasta el 14 de abril de 2021, tal y como ellos mismos describen en su p谩gina, nos dan una serie de resultados dignos de tener en consideraci贸n. Resultados que son los que yo hice llegar a una serie de personas y que, por lo visto, no les parecieron lo suficientemente elocuentes como para debatir sobre ellos.

Ellos son el gobierno brit谩nico. Es decir, todos y cada uno de los datos que van a ir apareciendo en los diferentes enlaces, son contabilizados y ofrecidos por las propias instituciones pol铆ticas y sanitarias del Reino Unido. LA P脕GINA EN CUESTI脫N ES UNA WEB DE INVESTIGACI脫N Y AN脕LISIS QUE VA DETALLANDO EL RESUMEN SEMANAL DE LOS INFORMES QUE SE REPORTAN A TRAVES DE LA TARJETA AMARILLA. Esta tarjeta es utilizada en todos los pa铆ses de nuestro entorno, y en pocas palabras, es un tipo de formulario que sirve para evaluar posibles relaciones de causalidad entre un medicamento y una medicaci贸n adversa. Se podr铆a definir como el dep贸sito donde se van guardando las respuestas nocivas a los f谩rmacos. El caso que nos ocupa nos lleva a estudiar las reacciones adversas a la vacuna contra el coronavirus (Covid-19).

La Agencia Reguladora Brit谩nica de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) nos dice, a fecha 28 de abril de 2021, lo siguiente. En relaci贸n a las dosis inyectadas de Astra Zeneca: Total Fatal Outcome Reports, 627. Dejo a vuestra entera imaginaci贸n qu茅 puede llegar a significar esto.

En relaci贸n a las dosis inyectadas de Pfizer/BioNTech, 334. Estos dos documentos, a falta de los de Moderna y otros medicamentos, reportan todos y cada uno de los casos documentados a trav茅s de las tarjetas arriba mencionadas.

LOS M脕S DE MIL RESULTADOS FATALES (MUERTES) OBTENIDOS ENTRE TODAS LAS VACUNAS (EN REINO UNIDO) Y SECUENCIADOS PERFECTAMENTE CON LA CAUSA CORRESPONDIENTE, AL PARECER SON UN DATO INSIGNIFICANTE PARA LOS CIENT脥FICOS, GOBERNANTES, INVESTIGADORES, PERIODISTAS…Y GRAN PARTE DE LA CIUDADAN脥A, preocupada como est谩 por escuchar que las probabilidades de tener una trombosis es m谩s baja que la de tener un accidente de coche.

He de decir que cada documento de los aqu铆 analizados tiene alrededor de 80 p谩ginas, pero no hay m谩s que ir a la 煤ltima para obtener los resultados globales. Los aqu铆 mencionados corresponden solo al Reino Unido. SI HACEMOS UN POSIBLE BALANCE DE LO QUE PODR脥A ESTAR SUCEDIENDO EN EUROPA, ES PROBABLE QUE LA CIUDADAN脥A EN MASA SALDR脥A ESPANTADA.

Como siempre, todo tiene sus lecturas. Por un lado est谩n los propios Estados, la Industria Farmac茅utica y la OMS, narrando una gran historia en la que cuentan que todas estos efectos adversos no tienen su correspondencia real con el hecho de haber sido vacunado. Es decir, no hay investigaci贸n que determine que esos efectos y muertes se deban a las vacunas, m谩s bien son debidos a la vejez y a muchas patolog铆as asociadas a ella, o a otras adversidades que ya habitaban en esos cuerpos sufrientes. Por otro lado est谩n todas aquellas personas que a la m铆nima observan una clara relaci贸n entre la vacuna y todos los males del mundo. En medio, est谩 t煤.

En este peque帽o art铆culo est谩 mi invitaci贸n, para que quien quiera, tenga acceso a todos los informes elaborados por el grupo de expertos que asesora al gobierno brit谩nico en todo lo concerniente al proceso de vacunaci贸n.

Te van a decir que no eres cient铆fico, y que ni sabes ni puedes llegar a leer los datos como merecen. Y que, por lo tanto, mejor que permanezcas en silencio. Pero, al menos, ah铆 los tienes. Una inmensa mayor铆a de la poblaci贸n tampoco sabe lo que es una circunscripci贸n, c贸mo se contabilizan los votos, en qu茅 consiste una papeleta en blanco, c贸mo se consigue un esca帽o o cu谩l es el programa real de un partido, pero no por ello te dicen que no vayas a votar o que no creas en la democracia.

Cuidaros! Un abrazo