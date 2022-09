–

DOSIER: La lucha de las mujeres | Ilustraci贸n de El Bellotero | Extra铆do del cnt n潞 431

Por definici贸n, aunque suene a sepia comenzar un escrito as铆, entelequia es un sustantivo femenino que forma parte de lo no real. Pero es que tampoco vamos a hablar hoy de nada nuevo, ni de ning煤n concepto que tenga que respaldarse en estudios sesudos ni macroencuestas. De cualquier forma, ninguno de los porcentajes que muestran las realidades que conocemos parece generar la alarma social necesaria que propicie el cambio.

La conciliaci贸n es una entelequia. Ambas femenino singular. Ambas imposibles. A menos que queramos empezar a llamar las cosas por su nombre y sustituyamos la palabra 芦conciliar禄 por 芦acumular禄. Por que eso es lo que hacemos, aunar labores en la ingente tarea de querer ser personas completas, y no conseguimos soltar lastre. Y a nuestra espalda toda una serie de pesos heredados por la cultura patriarcal, convenientemente maquillados por nuestros disfraces de mujeres competentes y multifac茅ticas, escondiendo las verg眉enzas de quienes no hacen nada por evitar nuestro anclaje a lo que no queremos ser m谩s.

Las mujeres, invisibilizadas en casi todos los campos del saber, estamos sin embargo sobrerrepresentadas en lo que se presupone ha sido siempre nuestra funci贸n: la labor de cuidados. Y puesto que las cifras son lo 煤nico as茅ptico que parece dar visos de verosimilitud a nuestra realidad, escribamos n煤meros:

M谩s de un 95% de las personas que han dejado su empleo para dedicarse a responsabilidades del 谩mbito dom茅stico son MUJERES. La triple jornada laboral (casa, trabajo y cuidados) es inviable. Alguien tiene que ceder. Y por supuesto, lo hacemos nosotras.

M谩s de un 85% de las personas que ejercen como cuidadoras no profesionales son MUJERES. Por 鈥渘o profesionales鈥 enti茅ndase 鈥渘o remuneradas鈥. 驴En qu茅 momento se abandon贸 la equiparaci贸n de trabajo gratuito a esclavitud?

Un 86% de las mujeres que trabajan comparten esta labor con las tareas del hogar, frente al 53% de los hombres. Aunque habr铆a que comprobar que entienden ellos por 鈥渃ompartir鈥 casa y trabajo, porque lo habitual es que ejerzan de gregarios de las mentes pensantes de men煤s y listas de la compra. El llamado 鈥渟铆ndrome de la mujer agotada鈥 es ya un concepto que empieza hasta ser usado por el sistema m茅dico en Reino Unido para definir el hast铆o y cansancio permanente de las mujeres que acuden a consulta en un estado de estr茅s imposible de manejar.

Y podemos seguir hablando de cifras, hacer gr谩ficos de barras con colores, azul para ellos y rosa para nosotras, y llevarnos las manos a la cabeza durante cinco minutos y hacer comentarios rancios del estilo 芦si es que no avanzamos鈥β.

Y es que NO AVANZAMOS. Al menos, nosotras no.

NOSOTRAS seguimos cuidando, maniatadas. 驴Qu茅 hago con mi casa? 驴Qu茅 hago con mis hijos, con mis hijas? 驴C贸mo compagino todo? Y sobre todo, 驴c贸mo lo hago sin quejarme? 驴C贸mo abandono cualquier deseo de progresi贸n personal y profesional sin sentirme culpable por ello? 驴C贸mo me dedico a mi persona, a mis ambiciones, c贸mo planeo un futuro libre de cargas sin sentirme basura por soltar las adquiridas por un sistema que deja caer sobre mis hombros el peso del mundo?

NOSOTRAS seguimos inactivas en el plano social, en la lucha sindical. Es evidente que existe un l铆mite de edad a partir del cual las mujeres dejar de estar representadas en la lucha, y ese l铆mite, una vez m谩s, lo marca la labor de cuidados.

NOSOTRAS no progresamos en el mundo laboral. El porcentaje de mujeres socias fundadoras de sociedades mercantiles, cooperativas y laborales oscila entre el 23 y el 30%. Y s贸lo un 35% de mujeres constan como trabajadoras aut贸nomas. Y es que siempre se nos ha dado mejor lo de trabajar por cuenta ajena.

NOSOTRAS acumulamos la mayor铆a de contratos a tiempo parcial o eventuales. Con unos permisos por maternidad que hacen sonrojarse a cualquier pa铆s que se considere una democracia avanzada, abandonamos la crianza a las diecis茅is o veinte semanas en escuelas infantiles carentes de plazas, con personal explotado por la externalizaci贸n de los servicios, y delegamos en nuestras familias ante la inflexibilidad de un mercado laboral que nos quiere criando y callando. Y al final, renunciamos.

驴Existen soluciones para tanto desequilibrio? 驴Deben pasar todas forzosamente por una labor de lucha y resistencia permanentes? Parece que s铆, en principio. Negarnos a ser todo lo que se supone que debemos ser es la 煤nica salida. Y hay cauces para ello.

Porque al final, tenemos que abandonar la palabra CONCILIAR, un absurdo inventado para someter mentes y cuerpos de mujeres, por PRIORIZAR. Y la prioridad siempre debes ser T脷.

NO ES TU RESPONSABILIDAD 脷NICA llevar el peso de la casa. Y no lo es tampoco forzar a quien no considera ese trabajo como su obligaci贸n. Haz la maleta y deja de trabajar gratis con quien en realidad no quiere compartir la vida contigo y aspira a ser proveedor de manuntenciones varias. Ese no es tu lugar. Vete de ah铆.

NO ES TU RESPONSABILIDAD 脷NICA criar a menores. No eres la responsable del deseo de perpetuarse gen茅ticamente de otras personas. Tanto pelear en el plano jur铆dico por custodias compartidas, cuando en realidad s贸lo quer铆amos CRIANZAS COMPARTIDAS鈥

NO ES TU OBLIGACI脫N renunciar a tu progreso laboral ni recortar tu jornada, si no lo deseas. Estudia tu convenio, ases贸rate, y pelea por tu derecho a compaginar tu vida con tu jornada. Y si la empresa no colabora, como suele ser habitual, organ铆zate y crea una secci贸n sindical en tu empresa que comience a poner en boca de todas la necesidad de respetar derechos legales adquiridos por mucha otra gente antes que nosotras.

NO CAIGAS EN LA TRAMPA DEL AMOR ROM脕NTICO, ese tent谩culo que nos ancla a dependencias y nos anula como personas. Amar no es renunciar. Ap贸yate en tu tribu. Una pareja es un complemento vital, no una carga. No es tu responsabilidad hacer que otra persona madure emocionalmente. Como dijo Ayn Rand, 芦para decir yo te quiero, primero hay que aprender a decir YO禄.

