De parte de Nodo50 January 7, 2022 79 puntos de vista

El 13 de septiembre pasado recib铆 una llamada de Radio Nacional de Espa帽a en Catalu帽a (Radio 4). Me propusieron -casi me desmayo- una entrevista sobre decrecimiento. Deb铆a emitirse cuatro d铆as despu茅s en un programa, “Avui sortim”, que deseaba dedicar un monogr谩fico a la ampliaci贸n del aeropuerto de Barcelona. La entrevista se grab贸 en la misma tarde del d铆a 13, pero en momento alguno se emiti贸. Seg煤n los responsables del programa, que nunca se pusieron en contacto conmigo -siempre tuve que ser yo quien recabara informaci贸n-, se produjo un inesperado “cambio de parrilla”. Ante mis preguntas al respecto, me dijeron que la entrevista se emitir铆a m谩s adelante.

Comoquiera que han pasado m谩s de cien d铆as, creo que lo razonable es concluir que nunca se emitir谩 y que nadie tendr谩 a bien llamar para ofrecer explicaciones, con un poco de educaci贸n, a un imb茅cil como yo. No quiero ser ingenuo: nada hubiera pasado si la entrevista hubiera salido en las ondas, pero uno tiene derecho a concluir que en la radio p煤blica no son bien recibidas las cr铆ticas al capitalismo y la sugerencia de que en el Norte rico los medios siguen mir谩ndose el ombligo. Igual eso es lo que hoy se llama problemas con la parrilla, sustantivo este, por cierto, lleno de riqueza.

Aqu铆 dejo la entrevista -lo que me cost贸, por cierto, conseguirla-, con el ruego de que, si a bien lo tienen, difundan lo ocurrido. Que viva la radio p煤blica.